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Т1 Иннотех

Т1 Иннотех

Группа «Иннотех» (входит в Группу Т1)  с 2020 года разрабатывает инновационные решения для цифровизации бизнеса. Группа «Иннотех» выстраивает партнерские отношения с компаниями финансового сектора, предлагая им комплексные решения для фронт- и бэк-офисовфинтех-продукты, системы работы с большими данными. Кроме того, Группа «Иннотех» выполняет на заказ технологические проекты любой сложности, помогая своим клиентам на пути к цифровой трансформации. 


18.12.2024 «T1 Иннотех» представляет «Мапиус», платформу для управления API

«Т1 Иннотех», поставщик инновационных ИТ-продуктов для корпоративного сегмента, анонсировал запус
11.11.2024 Холдинг «Т1» расширил возможности платформы «Оазис» в области управления устойчивым развитием

Команды «Т1 Иннотех» и «Т1 Искусственный интеллект» (входят в холдинг «Т1») разработали и внедрили в GRC-
21.10.2024 Холдинг «Т1» разработал комплексное решение по управлению операционными рисками для банков

«Т1 Иннотех» (входит в холдинг «Т1»), поставщик решений для цифровизации бизнеса, представил комп
Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем

мы. О том, как именно они устроены, рассказывают Иван Восканьянц, директор по продукту «Оазис», «Т1 Иннотех», и Варвара Солодилова, руководитель продуктового развития «Оазис», «Т1 Иннотех

30.09.2024 «Т1 Иннотех»: российские банки из-за операционных рисков теряют вдвое меньше, чем иностранные

Компания «Т1 Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, проанализировала операционные риски и с
29.07.2024 Новое решение «Т1 Иннотех» упростит процесс управления закупками

«Т1 Иннотех», поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, работает над созданием SR
Станислав Обухов, Т1 Иннотех: В закупках все активнее будут применяться цифровые технологии

ки Станислав Обухов директор дивизиона технологического развития внутренних процессов и сервисов Т1 Иннотех В 2024 году российские компании чаще будут применять цифровых помощников для ускорени
19.06.2024 «Т1 Иннотех» расширяет возможности сервиса сравнительной аналитики по операционному риску ОРИКС

«Т1 Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, представил новые возможности сервиса ср
15.03.2024 Группа «Иннотех» станет участником конференции CNews «Импортозамещение ИТ 2024»

Группа «Иннотех», ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, традиционно прини
22.12.2023 Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

направлений со стороны государства служит движущей силой в их развитии. Дмитрий Гредников, Группа «Иннотех»: Мы поддерживаем отрасль в области ИТ-импортозамещения CNews: С какими проблемами ст
12.10.2023 Анна Чумакова, «Иннотех»: Каждая система нуждается в тщательном тестировании

Чумакова, чей вклад в развитие бизнеса и инноваций признан на национальном уровне. Анна Чумакова, «Иннотех»: Меня всегда привлекала сфера информационных технологий CNews: Анна, ваш путь в ИТ н
13.03.2023 Группа «Иннотех» объявила о назначении Андрея Гулидина на должность заместителя генерального директора

Группа «Иннотех» (входит в Группу «Т1»), поставщик решений для цифровизации бизнеса, сообщила о назна
11.11.2022 «Иннотех» и «Дататех» представили графовую платформу Mirion

Группа «Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, и компания «Дататех» (входит в группу «
16.06.2022 Группа «Иннотех» представила рынку новую разработку - сервис видеоконференций DION

Группа «Иннотех» (входит в группу «Т1»), поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума представила рынку новую разработку – сист
15.06.2022 Группа «Иннотех» объявляет о назначении Дмитрия Харитонова на должность генерального директора

Группа «Иннотех», поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, объявила об изменениях в

02.06.2022 ГК «Иннотех» представила рынку HR-платформу собственной разработки

«Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, сообщила о запуске all-in-one («все в о
08.02.2022 Игорь Калганов -

Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотех»

абируемые продукты, которые легко вывести на международные рынки. И финтех как раз находится в плоскости наиболее перспективных индустрий для роста российских инновационных компаний. Игорь Калганов, «Иннотех»: Рынок финансовых технологий — один из самых быстрорастущих и динамичных среди всех направлений бизнеса Среди наиболее вероятных событий 2022 года я бы выделил запуск цифрового рубля —
07.02.2022 Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотеха»

и запуска цифровых сервисов будет набирать оборотыАктивная интеграция реального сектора и банков продолжится, за ней последует укрупнение банковских экосистем Игорь Калганов генеральный директор ГК «Иннотех» .block_code.block_code905 { float: left; margin: 0; margin-top: 10px; } .it-review-expert { display: flex; flex-direction: column; } .it-review-expert .img { width: 200px; flex-shrink:
04.02.2022 ГК «Иннотех» вошла в состав НП «Руссофт»

ГК «Иннотех», поставщик решений для цифровизации банковской отрасли, объявила о вступлении в НП «
04.06.2021 Университет Иннополис и ГК «Иннотех» подписали соглашение о развитии совместных технологических проектов

ие и развитие, в том числе кадровое обеспечение, выделенного центра разработки, представляющего ГК «Иннотех»; создание и внедрение решений в области больших данных и технологий искусственного и

Публикаций - 178, упоминаний - 237

Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 104
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 95
Т1 Иннотех - Дататех 96 87
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 78
Т1 Сервионика - Servionica 258 73
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 55
8213 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 20
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 20
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 18
ММК Информсервис 51 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 17
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 17
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 17
Газинформсервис - ГИС 272 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 16
Ростелеком 9701 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 14
Рексофт - Reksoft 419 12
Oracle Corporation 6688 12
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 13 11
Microsoft Corporation 24625 11
Softline - Софтлайн 2811 10
Yandex - Яндекс 7340 10
IBM - International Business Machines Corp 9441 9
SAP SE 5277 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 9
Broadcom - VMware 2359 9
Veeam Software 318 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 6
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 6
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 6
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 6
МегаФон 8805 5
ИКС 318 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Базальт СПО - BaseALT 655 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 27
РЖД - Российские железные дороги 1903 23
Лента - Сеть розничной торговли 2080 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 16
Газпром нефть 618 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 7
Почта России ПАО 2112 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 3
Шереметьево Хэндлинг 36 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
АльфаСтрахование СГ 320 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Ренессанс Страхование 160 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 2
Газпром ПАО 1342 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 26 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 2
Unsplash 764 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 3
Федеральное казначейство России 1772 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Президент Украины 123 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 126
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 121
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 102
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 88
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 87
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 56
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 54
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 50
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 47
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 43
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 40
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 39
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 39
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 35
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 31
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 26
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 24
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 21
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 20
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 20
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 18
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 17
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 16
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 102
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 21
НКТ - Р7-Офис 380 17
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 17
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 14
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 9
Linux OS 9937 9
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 7
Новые облачные технологии - МойОфис 778 7
Microsoft Windows 15657 7
Oracle Java - язык программирования 3075 6
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 6
Microsoft Teams - MS Teams 547 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Microsoft Skype 2067 4
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 4
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 4
Т1 Иннотех - ОРИКС - Сервис сравнительной аналитики по операционному риску 4 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 3
Т1 Watchman Security 21 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
ВТБ Бизнес 48 3
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 3
Apple - App Store 2890 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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