Т1 Иннотех
Группа «Иннотех» (входит в Группу Т1) с 2020 года разрабатывает инновационные решения для цифровизации бизнеса. Группа «Иннотех» выстраивает партнерские отношения с компаниями финансового сектора, предлагая им комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, финтех-продукты, системы работы с большими данными. Кроме того, Группа «Иннотех» выполняет на заказ технологические проекты любой сложности, помогая своим клиентам на пути к цифровой трансформации.
|18.12.2024
|
«T1 Иннотех» представляет «Мапиус», платформу для управления API
«Т1 Иннотех», поставщик инновационных ИТ-продуктов для корпоративного сегмента, анонсировал запус
|11.11.2024
|
Холдинг «Т1» расширил возможности платформы «Оазис» в области управления устойчивым развитием
Команды «Т1 Иннотех» и «Т1 Искусственный интеллект» (входят в холдинг «Т1») разработали и внедрили в GRC-
|21.10.2024
|
Холдинг «Т1» разработал комплексное решение по управлению операционными рисками для банков
«Т1 Иннотех» (входит в холдинг «Т1»), поставщик решений для цифровизации бизнеса, представил комп
|
Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем
мы. О том, как именно они устроены, рассказывают Иван Восканьянц, директор по продукту «Оазис», «Т1 Иннотех», и Варвара Солодилова, руководитель продуктового развития «Оазис», «Т1 Иннотех
|30.09.2024
|
«Т1 Иннотех»: российские банки из-за операционных рисков теряют вдвое меньше, чем иностранные
Компания «Т1 Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, проанализировала операционные риски и с
|29.07.2024
|
Новое решение «Т1 Иннотех» упростит процесс управления закупками
«Т1 Иннотех», поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, работает над созданием SR
|
Станислав Обухов, Т1 Иннотех: В закупках все активнее будут применяться цифровые технологии
ки Станислав Обухов директор дивизиона технологического развития внутренних процессов и сервисов Т1 Иннотех В 2024 году российские компании чаще будут применять цифровых помощников для ускорени
|19.06.2024
|
«Т1 Иннотех» расширяет возможности сервиса сравнительной аналитики по операционному риску ОРИКС
«Т1 Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, представил новые возможности сервиса ср
|15.03.2024
|
Группа «Иннотех» станет участником конференции CNews «Импортозамещение ИТ 2024»
Группа «Иннотех», ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, традиционно прини
|22.12.2023
|
Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений
направлений со стороны государства служит движущей силой в их развитии. Дмитрий Гредников, Группа «Иннотех»: Мы поддерживаем отрасль в области ИТ-импортозамещения CNews: С какими проблемами ст
|12.10.2023
|
Анна Чумакова, «Иннотех»: Каждая система нуждается в тщательном тестировании
Чумакова, чей вклад в развитие бизнеса и инноваций признан на национальном уровне. Анна Чумакова, «Иннотех»: Меня всегда привлекала сфера информационных технологий CNews: Анна, ваш путь в ИТ н
|13.03.2023
|
Группа «Иннотех» объявила о назначении Андрея Гулидина на должность заместителя генерального директора
Группа «Иннотех» (входит в Группу «Т1»), поставщик решений для цифровизации бизнеса, сообщила о назна
|11.11.2022
|
«Иннотех» и «Дататех» представили графовую платформу Mirion
Группа «Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, и компания «Дататех» (входит в группу «
|16.06.2022
|
Группа «Иннотех» представила рынку новую разработку - сервис видеоконференций DION
Группа «Иннотех» (входит в группу «Т1»), поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума представила рынку новую разработку – сист
|15.06.2022
|
Группа «Иннотех» объявляет о назначении Дмитрия Харитонова на должность генерального директора
Группа «Иннотех», поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, объявила об изменениях в
|02.06.2022
|
ГК «Иннотех» представила рынку HR-платформу собственной разработки
«Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, сообщила о запуске all-in-one («все в о
|08.02.2022
|
Игорь Калганов -
Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотех»
абируемые продукты, которые легко вывести на международные рынки. И финтех как раз находится в плоскости наиболее перспективных индустрий для роста российских инновационных компаний. Игорь Калганов, «Иннотех»: Рынок финансовых технологий — один из самых быстрорастущих и динамичных среди всех направлений бизнеса Среди наиболее вероятных событий 2022 года я бы выделил запуск цифрового рубля —
|07.02.2022
|
Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотеха»
и запуска цифровых сервисов будет набирать оборотыАктивная интеграция реального сектора и банков продолжится, за ней последует укрупнение банковских экосистем Игорь Калганов генеральный директор ГК «Иннотех» .block_code.block_code905 { float: left; margin: 0; margin-top: 10px; } .it-review-expert { display: flex; flex-direction: column; } .it-review-expert .img { width: 200px; flex-shrink:
|04.02.2022
|
ГК «Иннотех» вошла в состав НП «Руссофт»
ГК «Иннотех», поставщик решений для цифровизации банковской отрасли, объявила о вступлении в НП «
|04.06.2021
|
Университет Иннополис и ГК «Иннотех» подписали соглашение о развитии совместных технологических проектов
ие и развитие, в том числе кадровое обеспечение, выделенного центра разработки, представляющего ГК «Иннотех»; создание и внедрение решений в области больших данных и технологий искусственного и
Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:
|Калганов Игорь 51 26
|Харитонов Дмитрий 50 26
|Кубарев Алексей 52 19
|Шадаев Максут 1008 18
|Верисов Михаил 22 17
|Порошин Тимур 30 17
|Александров Александр 70 16
|Меденцев Константин 97 16
|Теплицкий Дмитрий 73 16
|Пустарнаков Роман 45 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Трофимов Дмитрий 41 16
|Феоктистов Вадим 35 16
|Абакумов Евгений 205 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Богданов Андрей 41 16
|Чурсин Дмитрий 61 16
|Свинцов Андрей 45 16
|Сергеев Сергей 138 16
|Натрусов Артем 284 16
|Бабкин Николай 24 16
|Ильина Наталья 18 16
|Тятюшев Максим 97 16
|Шаев Виталий 43 16
|Сотин Денис 205 16
|Королёв Дмитрий 18 16
|Тихонова Божена 16 16
|Жигалов Олег 19 16
|Шойтов Александр 78 16
|Щепалин Олег 22 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Чаркин Евгений 296 15
|Соловьев Сергей 70 11
|Манкос Юлия 11 9
|Фетисов Алексей 42 9
|Джабиев Георгий 45 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.