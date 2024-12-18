«T1 Иннотех» представляет «Мапиус», платформу для управления API «Т1 Иннотех», поставщик инновационных ИТ-продуктов для корпоративного сегмента, анонсировал запус

Холдинг «Т1» расширил возможности платформы «Оазис» в области управления устойчивым развитием Команды «Т1 Иннотех» и «Т1 Искусственный интеллект» (входят в холдинг «Т1») разработали и внедрили в GRC-

Холдинг «Т1» разработал комплексное решение по управлению операционными рисками для банков «Т1 Иннотех» (входит в холдинг «Т1»), поставщик решений для цифровизации бизнеса, представил комп

Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем мы. О том, как именно они устроены, рассказывают Иван Восканьянц, директор по продукту «Оазис», «Т1 Иннотех», и Варвара Солодилова, руководитель продуктового развития «Оазис», «Т1 Иннотех

«Т1 Иннотех»: российские банки из-за операционных рисков теряют вдвое меньше, чем иностранные Компания «Т1 Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, проанализировала операционные риски и с

Новое решение «Т1 Иннотех» упростит процесс управления закупками «Т1 Иннотех», поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, работает над созданием SR

Станислав Обухов, Т1 Иннотех: В закупках все активнее будут применяться цифровые технологии ки Станислав Обухов директор дивизиона технологического развития внутренних процессов и сервисов Т1 Иннотех В 2024 году российские компании чаще будут применять цифровых помощников для ускорени

«Т1 Иннотех» расширяет возможности сервиса сравнительной аналитики по операционному риску ОРИКС «Т1 Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, представил новые возможности сервиса ср

Группа «Иннотех» станет участником конференции CNews «Импортозамещение ИТ 2024» Группа «Иннотех», ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, традиционно прини

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений направлений со стороны государства служит движущей силой в их развитии. Дмитрий Гредников, Группа «Иннотех»: Мы поддерживаем отрасль в области ИТ-импортозамещения CNews: С какими проблемами ст

Анна Чумакова, «Иннотех»: Каждая система нуждается в тщательном тестировании Чумакова, чей вклад в развитие бизнеса и инноваций признан на национальном уровне. Анна Чумакова, «Иннотех»: Меня всегда привлекала сфера информационных технологий CNews: Анна, ваш путь в ИТ н

Группа «Иннотех» объявила о назначении Андрея Гулидина на должность заместителя генерального директора Группа «Иннотех» (входит в Группу «Т1»), поставщик решений для цифровизации бизнеса, сообщила о назна

«Иннотех» и «Дататех» представили графовую платформу Mirion Группа «Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, и компания «Дататех» (входит в группу «

Группа «Иннотех» представила рынку новую разработку - сервис видеоконференций DION Группа «Иннотех» (входит в группу «Т1»), поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума представила рынку новую разработку – сист

Группа «Иннотех» объявляет о назначении Дмитрия Харитонова на должность генерального директора Группа «Иннотех», поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, объявила об изменениях в

ГК «Иннотех» представила рынку HR-платформу собственной разработки «Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, сообщила о запуске all-in-one («все в о

Игорь Калганов - Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотех» абируемые продукты, которые легко вывести на международные рынки. И финтех как раз находится в плоскости наиболее перспективных индустрий для роста российских инновационных компаний. Игорь Калганов, «Иннотех»: Рынок финансовых технологий — один из самых быстрорастущих и динамичных среди всех направлений бизнеса Среди наиболее вероятных событий 2022 года я бы выделил запуск цифрового рубля —

Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотеха» и запуска цифровых сервисов будет набирать оборотыАктивная интеграция реального сектора и банков продолжится, за ней последует укрупнение банковских экосистем Игорь Калганов генеральный директор ГК «Иннотех» .block_code.block_code905 { float: left; margin: 0; margin-top: 10px; } .it-review-expert { display: flex; flex-direction: column; } .it-review-expert .img { width: 200px; flex-shrink:

ГК «Иннотех» вошла в состав НП «Руссофт» ГК «Иннотех», поставщик решений для цифровизации банковской отрасли, объявила о вступлении в НП «