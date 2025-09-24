Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Инферит» и «Т1 Иннотех» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» и службы каталогов «Эллес»

ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и ГК «Иннотех» успешно завершили испытания совместимости службы каталогов «Эллес» версии 1.12 и операционной системы «МСВСфера Сервер 8». В ходе испытаний была проведена установка и настройка сервера «Эллес» на ОС «МСВСфера Сервер 8», корректная работа всех его служб зафиксирована в протоколе.

Совместимость ОС «МСВСфера Сервер 8» и службы каталогов «Эллес» позволит пользователям операционной системы от «Инферит» перейти на российскую службу каталогов, чтобы эффективно администрировать системы и оптимизировать управление ИТ-инфраструктурой.

Комплексный продукт для централизованного управления объектами сети предприятия служба каталогов «Эллес» обеспечивает хранение, поиск и иерархическое представление информации о ресурсах в сети организации (пользователи, компьютеры, группы, зоны и записи DNS и т. д.). С помощью «Эллес» можно управлять службой имен и применять групповые политики. Также продукт выполняет роль поставщика идентификационных данных (Identity Provider) для управления аутентификацией и контролем доступа по протоколам Kerberos, LDAP и NTLM актуальных версий.

ОС «МСВСфера» — это семейство российских операционных систем корпоративного класса, которое входит в реестр отечественного ПО Минцифры и успешно применяется в государственных и коммерческих организациях России с 2013 г. «МСВСфера Сервер» — российская серверная операционная система, разработанная на базе ядра Linux, предназначена для создания многоцелевых серверных платформ на 64-разрядных архитектурах. Она обеспечивает высокую совместимость с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS и Oracle Linux, что упрощает миграцию и интеграцию в существующую ИТ-инфраструктуру.

«ОС «МСВСфера Сервер 8» — это уже третья ОС, с которой мы официально подтвердили совместимость службы каталогов «Эллес». Это очередной практический шаг к формированию надежной, полностью отечественной ИТ-инфраструктуры. Мы уверены, что интеграция двух ключевых российских решений повысит устойчивость цифровых систем и ускорит переход бизнеса к безопасной и суверенной технологической среде», — отметил Николай Тихомиров, директор дивизиона технологического развития систем поддержки бизнеса «Т1 Иннотех».

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»
цифровизация

«Благодаря совместимости наших продуктов компании получают надежное решение, которое не только закрывает их текущие потребности, но и дает возможность для дальнейшей оптимизации ИТ-процессов. Мы уверены, что это партнерство значительно упростит процессы цифровой трансформации для отечественного бизнеса и госсектора», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline).

Операционная система «МСВСфера», разработанная подразделением «Инферит», является частью экосистемы вендора, которая объединяет решения для построения и управления корпоративной ИТ-инфраструктурой: от техники и инструментов ИБ до облака, FinOps и системы инвентаризации ИТ-инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

В Китае робот-гуманоид впервые поступил в докторантуру престижного творческого вуза по специальности «Дизайн цифровых представлений»

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще