«Инферит» и «Т1 Иннотех» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» и службы каталогов «Эллес»

ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и ГК «Иннотех» успешно завершили испытания совместимости службы каталогов «Эллес» версии 1.12 и операционной системы «МСВСфера Сервер 8». В ходе испытаний была проведена установка и настройка сервера «Эллес» на ОС «МСВСфера Сервер 8», корректная работа всех его служб зафиксирована в протоколе.

Совместимость ОС «МСВСфера Сервер 8» и службы каталогов «Эллес» позволит пользователям операционной системы от «Инферит» перейти на российскую службу каталогов, чтобы эффективно администрировать системы и оптимизировать управление ИТ-инфраструктурой.

Комплексный продукт для централизованного управления объектами сети предприятия служба каталогов «Эллес» обеспечивает хранение, поиск и иерархическое представление информации о ресурсах в сети организации (пользователи, компьютеры, группы, зоны и записи DNS и т. д.). С помощью «Эллес» можно управлять службой имен и применять групповые политики. Также продукт выполняет роль поставщика идентификационных данных (Identity Provider) для управления аутентификацией и контролем доступа по протоколам Kerberos, LDAP и NTLM актуальных версий.

ОС «МСВСфера» — это семейство российских операционных систем корпоративного класса, которое входит в реестр отечественного ПО Минцифры и успешно применяется в государственных и коммерческих организациях России с 2013 г. «МСВСфера Сервер» — российская серверная операционная система, разработанная на базе ядра Linux, предназначена для создания многоцелевых серверных платформ на 64-разрядных архитектурах. Она обеспечивает высокую совместимость с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS и Oracle Linux, что упрощает миграцию и интеграцию в существующую ИТ-инфраструктуру.

«ОС «МСВСфера Сервер 8» — это уже третья ОС, с которой мы официально подтвердили совместимость службы каталогов «Эллес». Это очередной практический шаг к формированию надежной, полностью отечественной ИТ-инфраструктуры. Мы уверены, что интеграция двух ключевых российских решений повысит устойчивость цифровых систем и ускорит переход бизнеса к безопасной и суверенной технологической среде», — отметил Николай Тихомиров, директор дивизиона технологического развития систем поддержки бизнеса «Т1 Иннотех».

«Благодаря совместимости наших продуктов компании получают надежное решение, которое не только закрывает их текущие потребности, но и дает возможность для дальнейшей оптимизации ИТ-процессов. Мы уверены, что это партнерство значительно упростит процессы цифровой трансформации для отечественного бизнеса и госсектора», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline).

Операционная система «МСВСфера», разработанная подразделением «Инферит», является частью экосистемы вендора, которая объединяет решения для построения и управления корпоративной ИТ-инфраструктурой: от техники и инструментов ИБ до облака, FinOps и системы инвентаризации ИТ-инфраструктуры.