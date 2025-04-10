Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Directory Service Служба каталогов средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями


Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями, правами пользователей и компьютерами, обновление программного обеспечения и настройка системных служб — это одни из ключевых функций администрирования ИТ-инфраструктуры. Для их эффективной реализации важно использовать только безопасные средства, чтобы предотвратить возможные угрозы безопасности, последствия и ущерб от которых трудно переоценить.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу

сти. Современный подход к управлению каталогами предлагает MultiDirectory компании «Мультифактор» — служба каталогов, структурно адаптированная под Active Directory. Такие продукты особенно акт
10.04.2025 Вышла Enterprise-версия службы каталогов MultiDirectory

Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». MultiDirectory (MD) — это российская служба каталогов, структурно адаптированная под Active Directory, что позволяет использовать

05.02.2025 Новая версия службы каталогов Avanpost DS 1.6: доступна поддержка двусторонних доверительных отношений с MS AD

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию службы каталогов Avanpost DS 1.6. Главное нововведение релиза — поддержка односторонних и двусторонних доверительных отношений между Microsoft Active Directory и Avanpost DS, которая позволяет

12.11.2024 Служба каталогов ALD Pro обновилась до версии 2.4.0

«Группа Астра» выпустила один из знаковых релизов службы каталогов ALD Pro – 2.4.0. Разработчики не просто расширили ее функциональность, а значительно переработали компоненты и архитектуру, чтобы повысить удобство, надежность и производительн
05.11.2024 Служба каталогов ALD Pro интегрирована с TrueConf Server

«‎Группа Астра» и «Труконф» подтвердили совместимость службы каталогов ALD Pro и платформы для совместной работы TrueConf Server. Интеграция позволит обеспечить простую и бесшовную миграцию с зарубежных решений на отечественные, ускорить процессы

07.04.2015 «АйТи» модернизировала доменную структуру службы каталогов и почтовые сервисы ФТС России

нфраструктурный проект, реализованный в интересах Федеральной таможенной службы России. Работы предполагали переход на новые версии программных продуктов, на базе которых построены доменная структура единой службы каталогов единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) и ведомственная электронная почта. По итогам открытого конкурса, объявленного Федеральной таможенной службой Росс
16.06.2014 Comparex модернизировал службу каталогов в Правительстве Магаданской области

ской области сократило риски, связанные с работой неактуальных версий продуктов, получило стабильную и эффективно управляемую службу каталогов в качестве основы корпоративной информационной политики. Единая служба каталогов позволяет работать с определенными группами пользователей и компьютеров, в том числе стандартизированным образом устанавливать и обновлять программное обеспечение, настр
24.10.2011 «АйТи» модернизировала службу каталогов в центре внедрения «Протек»

зультате проекта модернизации Microsoft Active Directory центр внедрения «Протек» получил стабильную и эффективно управляемую службу каталогов в качестве основы корпоративной информационной политики. Единая служба каталогов построена по иерархическому принципу и обеспечивает централизованное управление инфраструктурой распределенных подразделений. Она позволяет работать с определенными груп
21.06.2011 «Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь»

орядка 20 тыс. рабочих станций генеральной дирекции и 11 филиалов макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком». В рамках проекта специалистами «Энвижн-Сибирь» спроектирована и развернута единая служба каталогов, гарантирующая возможности централизованного управления основными информационными ресурсами, обеспечения сотрудников ИТ-подразделений механизмами разграничения прав и ау
11.10.2010 ФТС России ищет подрядчика для внедрения доменной структуры единой службы каталогов ЕАИС таможенных органов

Федеральная таможенная служба объявила открытый конкурс, в рамках которого разыгрывается право заключения государственного контракта на выполнение работ по внедрению доменной структуры единой службы каталогов ЕАИС таможенных органов 2-й очереди. Работы по госконтракту должны выполняться на объектах ФТС России и ГНИВЦ ФТС России (объект «ФИЛИ»), а также на объектах следующих т
07.02.2006 На "Каустике" внедрена служба каталогов

ия производством. В рамках подготовки предприятий к ИТ-модернизации было принято решение о создании единой службы каталогов холдинга, которая в дальнейшем станет не только инструментом централи
26.12.2000 Novell выпустила Directory Services для Tru64 UNIX

Компания Novell объявила о выходе Novell Directory Services для Tru64 UNIX. NDS (Novell Directory Services) - это полнофункциональная служба каталога, которая служит платформой для класса сетевых служб. NDS предлагает общую пла

Публикаций - 200, упоминаний - 232

Directory Service и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 77
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 51
Ред Софт - Red Soft 995 18
Softline - Софтлайн 3261 14
Multifactor - Мультифактор 85 13
Broadcom - VMware 2490 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 10
АйТи 1439 9
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 8
Oracle Corporation 6867 7
ICL ГК 447 7
Ростелеком 10306 6
Yandex - Яндекс 8434 6
Red Hat 1344 6
OpenText - Micro Focus - Novell 873 6
Т1 Иннотех 198 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 5
Cisco Systems 5222 5
Intel Corporation 12541 5
8983 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 5
Telegram Group 2571 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 500 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 5
К2Тех 236 5
Apple Inc 12628 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 4
Крок - Croc 1814 4
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 146 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 4
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 4
2domains 4 4
InnoSTage - Инностейдж 192 4
ICL Astra Services 14 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 4
Почта России ПАО 2245 3
Лента - Сеть розничной торговли 2267 3
Силовые машины 142 3
Газпром ПАО 1416 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
Северсталь ПАО - Severstal 560 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 2
Агентство Финансовой Поддержки 10 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 2
Шереметьево Хэндлинг 48 2
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 10 2
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Протек - Центр внедрений 59 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 1
Спортмастер - Sportmaster 191 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
LEGO 255 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 2
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 163
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 104
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 94
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 92
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 82
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 45
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 41
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 39
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 37
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 32
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 519 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 23
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 20
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 20
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 119 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 19
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 16
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2873 16
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1983 16
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 15
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 14
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1690 14
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 103
Linux OS 10896 63
Microsoft Windows 16327 44
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 38
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 26
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter 29 19
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 12
Ред Софт - Ред Адм 90 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 10
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 321 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 9
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 8
Microsoft Windows Server 2008 480 8
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 44 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 7
Samba 154 7
Microsoft Windows Server 2003 571 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 6
Apple iOS 8242 6
Новые облачные технологии - МойОфис 891 6
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 252 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 248 6
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 293 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 6
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 9 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 33 5
Docker - Платформа распределённых приложений 435 5
Google Android 14679 5
Apple macOS 2248 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 332 5
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 5
Linux - Debian GNU 529 5
Рустамов Рустам 513 10
Паутов Евгений 20 7
Макаров Дмитрий 19 7
Шадаев Максут 1146 5
Сивцев Илья 164 4
Чижов Илья 4 2
Воеводин Николай 3 2
Закорючкин Дмитрий 2 2
Тихомиров Николай 2 2
Путин Владимир 3349 2
Орловский Виктор 397 2
Натрусов Артем 312 2
Сотин Денис 216 2
Смирнов Алексей 253 2
Новодворский Алексей 110 2
Семенов Александр 164 2
Леонов Алексей 96 2
Гузовский Денис 79 2
Чурсин Дмитрий 81 2
Добровинский Александр 47 2
Бурилов Андрей 117 2
Климов Андрей 88 2
Ульянов Николай 162 2
Евдокимов Игорь 61 2
Александров Александр 85 2
Булгаков Кирилл 131 2
Спирин Антон 87 2
Стоянов Алексей 52 2
Храмов Александр 6 2
Гаврилов Евгений 55 2
Карпов Роман 75 2
Маркова Светлана 43 2
Ульянычев Матвей 47 2
Тятюшев Максим 160 2
Суховей Денис 10 2
Долгов Александр 44 2
Сергеева Наталья 50 2
Сазонов Максим 40 2
Лукавенко Олег 46 2
Гуренков Михаил 41 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 145
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 4
Казахстан - Республика 5792 3
Европа 24634 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Африка - Африканский регион 3570 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Индия - Bharat 5697 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Ближний Восток 3030 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 2
Украина 7793 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 50 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Армения - Республика 2368 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Исландия 250 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Америка - Американский регион 2188 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 1
Израиль 2784 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 67
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 28
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 18
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 15
Аудит - аудиторский услуги 3111 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 7
Энергетика - Energy - Energetically 5524 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 4
Образование в России 2559 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
BleepingComputer - Издание 410 2
9to5Mac 70 2
BreachForums 10 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
ZDnet 662 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Neowin 177 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
CNews TV 747 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
PC Magazine - PCMag 93 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 9
Gartner - Гартнер 3608 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 3
CNews Инновация года - награда 133 2
НМГ - Медиалогия 34 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
Juniper Research 551 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Интерфакс-100 21 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Google Threat Analysis Group 16 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Поволжский ГУФКСиТ - Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма - Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 4 1
НаУКМА - Киево-Могилянская академия Национальный университет 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 40 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
CNews FORUM Кейсы 280 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Capture the Flag - CTF 53 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще