Directory Service Служба каталогов средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями
Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями, правами пользователей и компьютерами, обновление программного обеспечения и настройка системных служб — это одни из ключевых функций администрирования ИТ-инфраструктуры. Для их эффективной реализации важно использовать только безопасные средства, чтобы предотвратить возможные угрозы безопасности, последствия и ущерб от которых трудно переоценить.
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу
сти. Современный подход к управлению каталогами предлагает MultiDirectory компании «Мультифактор» — служба каталогов, структурно адаптированная под Active Directory. Такие продукты особенно акт
|10.04.2025
|
Вышла Enterprise-версия службы каталогов MultiDirectory
Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». MultiDirectory (MD) — это российская служба каталогов, структурно адаптированная под Active Directory, что позволяет использовать
|05.02.2025
|
Новая версия службы каталогов Avanpost DS 1.6: доступна поддержка двусторонних доверительных отношений с MS AD
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию службы каталогов Avanpost DS 1.6. Главное нововведение релиза — поддержка односторонних и двусторонних доверительных отношений между Microsoft Active Directory и Avanpost DS, которая позволяет
|12.11.2024
|
Служба каталогов ALD Pro обновилась до версии 2.4.0
«Группа Астра» выпустила один из знаковых релизов службы каталогов ALD Pro – 2.4.0. Разработчики не просто расширили ее функциональность, а значительно переработали компоненты и архитектуру, чтобы повысить удобство, надежность и производительн
|05.11.2024
|
Служба каталогов ALD Pro интегрирована с TrueConf Server
«Группа Астра» и «Труконф» подтвердили совместимость службы каталогов ALD Pro и платформы для совместной работы TrueConf Server. Интеграция позволит обеспечить простую и бесшовную миграцию с зарубежных решений на отечественные, ускорить процессы
|07.04.2015
|
«АйТи» модернизировала доменную структуру службы каталогов и почтовые сервисы ФТС России
нфраструктурный проект, реализованный в интересах Федеральной таможенной службы России. Работы предполагали переход на новые версии программных продуктов, на базе которых построены доменная структура единой службы каталогов единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) и ведомственная электронная почта. По итогам открытого конкурса, объявленного Федеральной таможенной службой Росс
|16.06.2014
|
Comparex модернизировал службу каталогов в Правительстве Магаданской области
ской области сократило риски, связанные с работой неактуальных версий продуктов, получило стабильную и эффективно управляемую службу каталогов в качестве основы корпоративной информационной политики. Единая служба каталогов позволяет работать с определенными группами пользователей и компьютеров, в том числе стандартизированным образом устанавливать и обновлять программное обеспечение, настр
|24.10.2011
|
«АйТи» модернизировала службу каталогов в центре внедрения «Протек»
зультате проекта модернизации Microsoft Active Directory центр внедрения «Протек» получил стабильную и эффективно управляемую службу каталогов в качестве основы корпоративной информационной политики. Единая служба каталогов построена по иерархическому принципу и обеспечивает централизованное управление инфраструктурой распределенных подразделений. Она позволяет работать с определенными груп
|21.06.2011
|
«Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь»
орядка 20 тыс. рабочих станций генеральной дирекции и 11 филиалов макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком». В рамках проекта специалистами «Энвижн-Сибирь» спроектирована и развернута единая служба каталогов, гарантирующая возможности централизованного управления основными информационными ресурсами, обеспечения сотрудников ИТ-подразделений механизмами разграничения прав и ау
|11.10.2010
|
ФТС России ищет подрядчика для внедрения доменной структуры единой службы каталогов ЕАИС таможенных органов
Федеральная таможенная служба объявила открытый конкурс, в рамках которого разыгрывается право заключения государственного контракта на выполнение работ по внедрению доменной структуры единой службы каталогов ЕАИС таможенных органов 2-й очереди. Работы по госконтракту должны выполняться на объектах ФТС России и ГНИВЦ ФТС России (объект «ФИЛИ»), а также на объектах следующих т
|07.02.2006
|
На "Каустике" внедрена служба каталогов
ия производством. В рамках подготовки предприятий к ИТ-модернизации было принято решение о создании единой службы каталогов холдинга, которая в дальнейшем станет не только инструментом централи
|26.12.2000
|
Novell выпустила Directory Services для Tru64 UNIX
Компания Novell объявила о выходе Novell Directory Services для Tru64 UNIX. NDS (Novell Directory Services) - это полнофункциональная служба каталога, которая служит платформой для класса сетевых служб. NDS предлагает общую пла
