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Служба каталогов ALD Pro обновилась до версии 2.4.0

«Группа Астра» выпустила один из знаковых релизов службы каталогов ALD Pro – 2.4.0. Разработчики не просто расширили ее функциональность, а значительно переработали компоненты и архитектуру, чтобы повысить удобство, надежность и производительность. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В релиз 2.4.0 вошло много изменений, которых ждали пользователи: например, появилась возможность централизованного обновления агентов на управляемых устройствах без непосредственного участия администратора. Благодаря смене метода взаимодействия компонентов клиентская и серверная части теперь не зависят от версий друг друга, и больше не придется обновлять агенты у пользователей при выходе новых версий.

Доработки коснулись подсистемы управления конфигурацией Salt: при стандартном подходе основная нагрузка лежит на сервере, а теперь основные вычисления происходят на конечных устройствах, что позволило повысить стабильность системы при применении групповых политик и снять ограничение количества параметров, применяемых к одному ПК или серверу. По результатам тестов производительность выросла в 10 раз, а число клиентских подключений на один контроллер домена – более чем вдвое.

В работе групповых политик есть и другие доработки, повышающие гибкость администрирования: добавлена возможность отключать наследование параметров групповых политик; оптимизирована схема хранения их скриптов, что положительно сказалось на быстродействии всего процесса применения параметров к целевым клиентам; теперь можно указывать совместимые версии ОС, а это важный шаг на пути к мультивендорности, которая станет одним из ключевых направлений развития продукта в 2025 г.

Усовершенствовали архитектуру модулей двусторонних доверительных отношений и синхронизации с доменом MS AD, отвечающих за работу в гетерогенной среде. Теперь ALD Pro быстрее обрабатывает данные и демонстрирует большую стабильность в крупных инфраструктурах. Разработчики создали механизм проверки целостности глобального каталога, оптимизировали алгоритмы обработки данных при синхронизации записей, улучшили обработку служебных атрибутов и работу при повышенной нагрузке.

На основании практического опыта внедрения продукта улучшили механизм развертывания, что повысило надежность установки и работы даже при отсутствии полной сетевой связанности между всеми хостами в домене. Стало проще выполнять сетевые настройки и открывать необходимые доступы на начальном этапе внедрения службы каталогов.

Еще одно важное новшество версии 2.4.0 состоит в том, что это первый релиз ALD Pro с длительным сроком поддержки (LTS). Чтобы воплотить это в жизнь, вендор пересмотрел подход как к разработке продукта, так и к процессам организации сервисных функций. Само наличие возможности обновлять службу каталогов и при этом не затрагивать архитектуру говорит о высокой зрелости и надежности продукта.

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В ролевой модели полномочий администраторов тоже реализованы улучшения. Чтобы более гибко распределять зоны ответственности, добавили 160+ новых привилегий и 30+ предустановленных ролей для управления подсистемами, включая общий доступ к файлам, установку ОС по сети, аудит и мониторинг. Все это позволит эффективнее выполнять множество задач, к примеру, настроить учетные записи региональных администраторов и обеспечить высокий уровень контроля и безопасности, что важно для крупных компаний.

Информационная безопасность является одним из ключевых приоритетов при разработке продуктов «Группы Астра». Команда ALD Pro уделяет этому вопросу пристальное внимание, выстраивая свои процессы в соответствии с современными требованиями. В рамках последних обновлений была обеспечена совместимость с актуальными версиями компонентов технологического стека и операционных систем. Так, в версии 2.4.0 была реализована поддержка ОС Astra Linux версии 1.7.6 (как клиентской, так и серверной частей), а также поддержка клиентской части версий ОС Astra Linux 1.8.1 и 1.8.1 UU1. В ближайшее время будет реализована возможность развертывания службы каталога на версии ОС 1.8.x.

В ALD Pro 2.4.0 включено множество улучшений, направленных на повышение уровня информационной безопасности. Напомним, что ранее служба каталога ALD Pro была сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и располагает набором декларируемых в технических условиях функциональных возможностей.

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В новой редакции продукта также было уделено особое внимание обратной связи от пользователей. Помимо доработок, затрагивающих функциональную часть продукта, был обновлен «Справочный центр» и значительно дополнены руководства и инструкции по использованию системы.

«После выхода релиза ALD Pro 2.3.0 весной этого года мы пообещали в следующие шесть месяцев фокусироваться на трех основных направлениях: повышении надежности работы продукта, упрощении эксплуатации системы в продуктивных средах и облегчении миграции, включая развитие гибридных сценариев. Теперь я могу с уверенностью сказать, что свое слово мы сдержали – версия 2.4.0 является именно тем релизом, который с таким нетерпением ждал рынок. Сегодня ALD Pro — это стабильная, надежная и производительная служба каталога для Linux, которая позволяет обеспечить централизованное управление инфраструктурой любого масштаба. Изменения в текущей версии выводят наш продукт на совершенно новый уровень зрелости, и мы верим, что теперь еще больше клиентов примут стратегически верное решение при выборе службы каталога», - сказал Евгений Паутов, директор по развитию серверного ПО «Группа Астра».

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