EMS Element Management System Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями ITOM IT Operations Management Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой System Management Software
- EMS-система предназначена для централизованного мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой корпоративного класса. Система не привязана к конкретным производителям оборудования, что облегчает работу системных администраторов, вынужденных в другом случае управлять каждым серверным устройством по отдельности. В свою очередь, использование открытых протоколов позволяет системе работать в мультивендорном окружении, применяя одни и те же методы для управления и мониторинга оборудования от разных производителей.
- AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ
