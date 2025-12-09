Разделы

EMS Element Management System Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями  ITOM IT Operations Management Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой System Management Software


 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


03.03.2026 Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2026 1
09.12.2025 «Спортмастер» разместил критичные сервисы в облаке Cloud.ru и повысил отказоустойчивость 1
09.12.2025 «Софтлайн Решения» помогла Ирбитскому политехникуму обновить ИТ-инфраструктуру в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement 1
03.12.2025 ICL Services представила новое российское решение для автоматизации серверов, ЦОД и edge-устройств — «Колибри-ЦОД» 1
03.12.2025 CNewsMarket впервые опубликовал рейтинг СЭД для крупного бизнеса 1
02.12.2025 «ЭР-Телеком Холдинг» завершил внедрение Deckhouse Kubernetes Platform 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
21.11.2025 VK Tech выпустила платформу VK Private Cloud 4.3 с интегрированным VDI-решением и компактной редакцией 1
19.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг платформ Kubernetes для начинающих 1
13.11.2025 Итоги 2025 года на российском облачном рынке и прогноз на 2026 год от M1Cloud 1
12.11.2025 Orion soft представила в zVirt 4.5 папки виртуальных машин и возможность быстрого «переезда» с любых систем виртуализации 1
28.10.2025 HCI-решение на базе zVirt и MIND uStor обеспечит альтернативу VMware vSAN 1
27.10.2025 Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ 2
23.10.2025 SSL-сертификаты: новая ИБ-услуга в составе «Турбо Облака» 1
22.10.2025 «Цифра. Техмониторинг»: новое решение от ГК «Цифра» ускоряет принятие решений и снижает ИТ-затраты 1
21.10.2025 Виктор Урусов -

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

 1
14.10.2025 Новые возможности реализованы в InfoWatch ARMA Management Console 2.0 1
13.10.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг платформ Kubernetes для крупного бизнеса 1
08.10.2025 Selectel представил новые решения Bare Metal Cloud для управления ИТ-инфраструктурой 1
06.10.2025 НТЦ «Веллинк» и интегратор «Инкома» объявили о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-мониторинга 1
24.09.2025 «Инферит» и «Т1 Иннотех» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» и службы каталогов «Эллес» 1
12.09.2025 UDV Group запустила новую версию ИБ-решения для защиты критической инфраструктуры промышленных компаний и представителей других отраслей экономики России. 1
Системы управления ИТ-инфраструктурой 1
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
Такое время возможностей наступает нечасто 1
11.09.2025 «1С» стала официальным дистрибьютором решений Pragmatic Tools 1
09.09.2025 Программный комплекс MFASoft Secure Authentication Server совместим со службой каталога ALD Pro 1
01.09.2025 «Группа Лента» расширяет собственный центр обработки данных в Санкт-Петербурге 1
28.08.2025 Nexign и «Киберпротект» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и СРК «Кибер Бэкап» 1
26.08.2025 Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты 1
25.08.2025 Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» получил обновление 4.6 1
21.08.2025 Intelvision внедряет сервисы Getvalet на платформе цифрового здания DigiBMS 1
20.08.2025 Как управлять ИТ-инфраструктурой в условиях смешанных сред 1
20.08.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг систем управления ИТ-инфраструктурой 1
14.08.2025 ISPsystem интегрировала поддержку СХД в DCImanager 1
01.08.2025 Российские решения по виртуализации уходят от open source 1
01.08.2025 Роман Конарев -

Роман Конарев, «Платформа СУПеР»: Во многих компаниях до сих пор скорость предоставления ИТ-ресурсов измеряется даже не часами, а днями

 1
29.07.2025 Axenix фиксирует рост интереса бизнеса к комплексным ИБ-решениям на фоне усилившихся киберугроз 1
25.07.2025 ИБ-платформа Security Vision вошла в реестр ГосСОПКА 1
17.07.2025 Правительство Республики Удмуртия перешло на программное обеспечение «Ред Софт» 2

Публикаций - 358, упоминаний - 375

EMS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 53
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 39
Broadcom - VMware 2490 31
8983 30
HP Inc. 5761 28
IBM - International Business Machines Corp 9551 20
Softline - Софтлайн 3261 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 14
Ред Софт - Red Soft 995 14
Oracle Corporation 6867 14
Cisco Systems 5222 12
Крок - Croc 1814 12
SAP SE 5426 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 11
Google LLC 12255 11
Amazon Inc - Amazon.com 3132 10
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 10
Ростелеком 10306 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 9
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 78 9
Dell EMC 5092 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 8
Naumen - Наумен 684 8
HP - Hewlett-Packard 3644 8
Orion soft - Орион софт - 205 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 7
Intel Corporation 12541 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 7
Selectel - Селектел 439 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 7
Открытые технологии 715 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 6
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 501 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 6
BMC Software 92 6
Yandex - Яндекс 8434 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 9
РЖД - Российские железные дороги 2001 8
Лента - Сеть розничной торговли 2267 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 6
Почта России ПАО 2245 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 4
Газпром ПАО 1416 3
ГПБ - Газпромбанк 1174 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
Русагро Группа Компаний 339 3
Газпром нефть 670 3
Ростех - Вертолеты России 175 3
АльфаСтрахование СГ 354 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 51 3
Газпром трансгаз 154 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 3
Веста - Vesta Trading 9 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Pony Express - Фрейт линк 70 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
Федеральное казначейство России 1879 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 2
Мосгортранс ГУП 127 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
МИК - Московский инновационный кластер 166 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 19 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 283
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 134
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 128
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 116
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 108
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 103
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 102
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 93
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 80
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 75
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 68
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 64
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 54
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 53
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 47
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 46
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 44
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 41
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 41
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 41
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 40
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 834 38
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1141 37
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 35
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1095 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 34
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 33
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 28
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2157 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 28
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 28
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1768 28
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1252 28
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 28
DevOps - Development и Operations 1067 27
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2873 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 26
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 26
Linux OS 10896 50
Microsoft Windows 16327 39
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 35
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 21
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 15
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 14
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 13
Ansible 123 12
Red Hat Ansible 125 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 10
Google Android 14679 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 9
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 146 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 9
Ред Софт - Ред Адм 90 8
Apple macOS 2248 8
Microsoft Azure 1460 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 8
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 8
Oracle Java - язык программирования 3328 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 7
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 365 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 243 6
НКТ - Р7-Офис 478 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 6
HPE Service Manager - HPSM 45 6
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 126 6
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 64 6
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 181 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 5
Intel x86 - архитектура процессора 1982 5
Google Cloud Platform - GCP 345 5
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 97 5
Рустамов Рустам 513 6
Паутов Евгений 20 4
Натрусов Артем 312 4
Шадаев Максут 1146 4
Макаров Станислав 117 4
Ованесян Георгий 15 4
Царева Наталья 10 4
Лазаренко Дмитрий 77 4
Сергеев Сергей 161 3
Урусов Виктор 149 3
Гуральник Павел 27 3
Карпов Евгений 59 3
Распопов Алексей 49 3
Кривоносов Евгений 17 3
Кадомский Вячеслав 78 3
Игнатьев Дмитрий 9 2
Добрынин Кирилл 7 2
Артюхов Сергей 62 2
Рассказов Владислав 4 2
Унтила Дмитрий 16 2
Воеводин Николай 3 2
Костина Виктория 38 2
Феоктистов Вадим 36 2
Чаркин Евгений 314 2
Абакумов Евгений 224 2
Попов Сергей 149 2
Сотин Денис 216 2
Михалев Евгений 96 2
Березин Максим 131 2
Колесов Александр 60 2
Семенов Алексей 85 2
Шаров Артем 3 2
Кисляков Кирилл 7 2
Шевченко Владимир 150 2
Савенко Вера 10 2
Никитин Сергей 95 2
Чурсин Дмитрий 81 2
Калиновский Богдан 8 2
Бобылев Максим 7 2
Лыжин Дмитрий 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 233
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 28
Европа 24634 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 10
Германия - Федеративная Республика 12936 7
Азия - Азиатский регион 5748 6
Ближний Восток 3030 6
Казахстан - Республика 5792 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 5
Индия - Bharat 5697 5
Европа Восточная 3121 5
Африка - Африканский регион 3570 5
Украина 7793 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 5
Япония 13547 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Турция - Турецкая республика 2486 4
Европа Западная 1492 4
Южная Корея - Республика 6858 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Швеция - Королевство 3715 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Америка - Американский регион 2188 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 3
Бразилия - Федеративная Республика 2450 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 3
Россия - ПФО - Пензенская область 622 3
Украина - Киев 1141 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 91
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 84
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 82
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 74
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 74
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 33
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 24
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 19
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 18
Аудит - аудиторский услуги 3111 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 16
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 14
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 14
Аренда 2584 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 13
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 11
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 11
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 554 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 9
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 8
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 9
Мобильные системы 117 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
Ведомости 1233 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
WikiLeaks 120 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Ars Technica 435 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
InformationWeek 241 1
Silicon.com 364 1
Bloomberg Businessweek 122 1
ТВ-Новости АНО 7 1
9to5Google 57 1
9to5Mac 70 1
N+1 - Издание 181 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 24
Gartner - Гартнер 3608 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 16
IDC - International Data Corporation 4943 13
CNews Инновация года - награда 133 6
Forrester Research 828 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
ITResearch 121 2
НМГ - Медиалогия 34 2
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
FMI - Future Market Insights 8 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 6 1
Fortune Global 500 287 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 23 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
HFS Research 49 1
CNews Мишень 172 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
MForum Analytics 20 1
LogicMonitor 1 1
Juniper Research 551 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
TrendForce 136 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Market Research Future 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 2
СyberStage - Программа поддержки предпринимателей в области информационной безопасности и смежных направлений 2 1
ФГБОУ ВО ЛГМУ им. Свт. Луки Минздрава России - Медицинский университет им. Святителя Луки - Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки 1 1
Ред Софт - Авторизованный учебный центр 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
Т1 Цифровая академия 49 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 7
CNews FORUM Кейсы 280 6
CNews AWARDS - награда 549 4
itSMF - IT Service Management Forum 34 3
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
IT Elements 12 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Samsung Unpacked 33 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CeBIT 612 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
VMworld 29 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
HP - Программные миры HP 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
