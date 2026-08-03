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Индексная книга (каталог) CNews*
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OEM Предустановленное программное обеспечение Pre-installed software программное обеспечение в комплекте crapware

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.08.2026 Xenium представляет L-серию: телефоны с поддержкой 4G VoLTE 1
23.07.2026 Обновление «Альт Рабочая станция» 11.2: Gnome 48, новые инструменты управления, приложения и бесшовная миграция 1
30.06.2026 Подтверждена работоспособность ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ПО BempExplorer 1
29.06.2026 3D/VR/AR-платформа Varwin совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция 11» 1
23.06.2026 «R-Vision КИИ» получил обновление 1
11.06.2026 Tecno представил смартфон POVA 8 5G с аккумулятором 8000 мАч, пиксельным мини-экраном и функциями Tecno AI 1
21.05.2026 Trouver представил аэрогриль с разделяемой корзиной для приготовления двух блюд одновременно 1
21.05.2026 Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке 1
20.05.2026 Mymeet.ai запустил конструктор ИИ-отчетов с настройкой под процессы команды 1
19.05.2026 Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью 1
Коробочное решение для ИИ можно развернуть за месяц вместо года 1
27.04.2026 Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM 1
24.04.2026 Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность 1
23.04.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг IDP-платформ для автоматизации разработки ПО 1
17.04.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг платформ Kubernetes для разработчиков ПО 1
17.04.2026 «Рег.облако» запускает собственную ИИ-платформу для массовой аудитории 1
14.04.2026 Trouver выходит на рынок бытовых инструментов 1
18.03.2026 В России начались продажи серии смартфонов Pосо X8 Pro 1
05.03.2026 vivo официально представила новый флагманский смартфон X300 Ultra 1
04.03.2026 Компания «Маск Сэйф» защитила ИТ-инфраструктуру с помощью SIEM от «СерчИнформ» 1
16.02.2026 Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8 1
13.02.2026 В Московском Политехе научат автомобиль подстраивать давление в шинах под тип грунта 1
12.02.2026 Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам 1
03.12.2025 Falcongaze представила крупное обновление DLP-системы Falcongaze SecureTower Neon 1
02.12.2025 Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ноутбука СИЛА «Алдан» B-516 1
27.11.2025 Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением 1
26.11.2025 Компания Dreame Technology выпустила новый аэрогриль 1
25.11.2025 Bloody представил 5 новых моделей корпусов для ПК формата Mini-Tower и Midi-Tower 1
21.11.2025 Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте 1
20.11.2025 Xenium X900: первый 4G-телефон с видеосвязью для тех, кому рано держать смартфон 1
18.11.2025 Новинка Eurocase M430ZF: просторный «аквариум» для высокопроизводительной сборки 1
17.11.2025 Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман 1
27.10.2025 «Сател» представил РТУ-1000 — телефонию корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса 1
16.10.2025 «Руцентр» представил «Мультидоступ»: функцию настройки ролей доступа в личном кабинете 1
14.10.2025 Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения 1
22.09.2025 В сети KNS digital solutions теперь можно купить ноутбуки Rikor с предустановленной операционной системой «Ред ОС» 1

Публикаций - 636, упоминаний - 660

OEM и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 109
Samsung Electronics 11064 85
Microsoft Corporation 25775 80
Apple Inc 13154 75
Huawei 4676 62
Yandex - Яндекс 9216 58
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 55
Intel Corporation 12811 44
LG Electronics 3735 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 32
Xiaomi - Сяоми 2231 30
Sony 6739 29
Ростелеком 10948 28
Nvidia Corp 4002 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 27
9594 26
HTC Corporation 1512 26
Lenovo Group 2446 25
Meta Platforms - Facebook 4621 21
VK - Mail.ru Group 3602 21
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 19
X Corp - Twitter 2938 18
R-Vision - Р-Вижн 267 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Qualcomm Technologies 1974 17
Acer Group - Acer Inc 2776 17
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 16
HP Inc. 5883 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Fly - Explay - Эксплей 243 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 15
Ростелеком - TData - ТДата 71 15
CoWork - Коворкинг Платформ 21 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 15
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 15
Dell EMC 5180 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 15
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 15
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
Кофемания 85 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Связной ГК 1401 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 7
Bork - Борк-Ритейл 45 6
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 6
Carl Zeiss AG 307 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Альфа-Банк 1979 5
Евросеть 1421 5
Совкомбанк Совесть 279 5
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 5
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
TÜV Rheinland Group 181 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Геометрия НПО 165 4
Hyundai Motor Company 436 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 36
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 32
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 28
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 1
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 20
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
ЛДПР 116 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
Единая Россия - Политическая партия 321 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Symbian Foundation 38 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 272
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 265
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 207
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 199
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 196
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 168
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 166
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 163
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 150
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 147
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 123
Наушники - Headphones 4478 120
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 119
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 118
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 112
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 111
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 105
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 102
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 97
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 97
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 95
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 95
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 94
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 91
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 89
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 88
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 87
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 84
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 80
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 80
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 80
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 78
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 77
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 67
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 66
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 66
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 65
Google Android 15243 177
Microsoft Windows 16882 123
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 91
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 68
Linux OS 11533 58
Apple iOS 8583 54
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 46
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 43
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 42
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 38
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 35
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 33
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 30
Новые облачные технологии - МойОфис 958 29
Samsung Galaxy 1035 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 29
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 28
Google YouTube - Видеохостинг 3002 27
Microsoft Office 4170 26
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 26
Apple iPad 4011 24
Microsoft Windows 10 1938 23
Apple - App Store 3109 22
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 22
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 21
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 21
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 21
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 19
Google Chrome - браузер 1701 19
Samsung Galaxy Note 702 19
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 19
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 17
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 16
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 16
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 16
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 16
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 16
Геллерман Михаил 77 17
Шадаев Максут 1210 17
Аникин Дмитрий 68 16
Нестеров Алексей 175 16
Кирьянова Александра 169 16
Урусов Виктор 157 16
Анпилов Антон 23 15
Желтухин Вадим 72 15
Шустрова Наталья 18 15
Филипиди Анна 17 15
Путин Владимир 3454 15
Суровец Дмитрий 115 15
Глазков Александр 151 15
Панченко Иван 197 15
Ермаков Валерий 140 15
Мельникова Алиса 100 15
Галкин Николай 140 15
Козырев Алексей 328 15
Закоржевский Вячеслав 94 15
Ермаков Иван 32 15
Агеев Денис 38 15
Трандин Сергей 128 15
Глухов Иван 35 15
Семенов Михаил 41 15
Масляный Константин 20 15
Богдашов Валерий 31 15
Лазуков Станислав 52 15
Давиденко Алексей 16 14
Цыганков Дмитрий 38 14
Самойленко Дмитрий 17 14
Кубарев Алексей 59 12
Кожевников Алексей 66 11
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Жигарев Сергей 17 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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