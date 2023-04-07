Viewsonic представила серию мониторов Colorpro VP56 для профессионалов 1

Huawei объявила старт продаж детских планшетов серии Matepad Т 1

Google выбрала процессоры AMD Epyc 3 поколения для запуска первого образца виртуальной машины Tau 1

Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ 1

Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 2

Власти заставят поставить российский поисковик во все смартфоны и планшеты страны 1

Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1

Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии 1

У московского инвестиционного портала появилось мобильное приложение 1

Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1