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OEM Предустановленное программное обеспечение Pre-installed software программное обеспечение в комплекте crapware



07.04.2023 Продавцы и производители ополчились на RuStore. Его не хотят видеть на новых смартфонах и планшетах 1
15.12.2022 Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер 1
21.09.2022 «Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров 1
20.09.2022 Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок 1
04.07.2022 «Касперский» грозится выпустить «убийцу» Android, доступного всем пользователям 1
08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
20.04.2022 В миллионах ноутбуков крупнейшего в мире производителя ПК живут «заводские бэкдоры» 1
19.11.2021 «Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему 1
10.11.2021 Microsoft выпустила сверхдешевый ноутбук на новой Windows. Цена, видео 1
29.09.2021 Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии 1
18.08.2021 Viewsonic представила серию мониторов Colorpro VP56 для профессионалов 1
13.08.2021 Huawei объявила старт продаж детских планшетов серии Matepad Т 1
12.08.2021 Прорыв в законотворчестве. Монополии Apple и Google на рынке мобильного ПО грозит крах 1
11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 1
14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS 1
09.07.2021 Windows 11 получит в три раза меньше модификаций, чем Windows 10 1
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
24.06.2021 Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода 1
18.06.2021 Google выбрала процессоры AMD Epyc 3 поколения для запуска первого образца виртуальной машины Tau 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
08.06.2021 «Ростелеком» поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами 1
01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ 1
06.04.2021 Выпущен официальный каталог российских мобильных приложений. На iPhone он не работает 1
02.04.2021 «Ланит» инвестировал в сервис бесплатной аренды смартфонов «Запросто!» 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 2
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
18.03.2021 Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии 1
18.03.2021 Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM 1
15.03.2021 Власти заставят поставить российский поисковик во все смартфоны и планшеты страны 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора 1
19.01.2021 Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
30.12.2020 Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена 1
21.12.2020 Сергей Таскин, «Оптивера»: Российский бизнес защищается от убытков из-за сбоев с помощью сервисных контрактов 1
21.12.2020 Huawei выпускает ноутбук без Intel и Windows: на китайском государственном Linux и собственном ARM-процессоре 1
14.12.2020 У московского инвестиционного портала появилось мобильное приложение 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1

Публикаций - 319, упоминаний - 329

OEM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 19
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1178 5
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226234, в очереди разбора - 871570.
Создано именных указателей - 114296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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