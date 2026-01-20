Получите все материалы CNews по ключевому слову
Жигарев Сергей
СОБЫТИЯ
Жигарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12677 6
|Google LLC 12304 4
|Yandex - Яндекс 8541 4
|VK - Mail.ru Group 3536 4
|Huawei 4244 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4565 3
|Samsung Electronics 10658 2
|Ростелеком 10373 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 2
|Meta Platforms - Facebook 4543 2
|Jabil - Джейбил 29 1
|Fly 211 1
|Fly - Explay - Эксплей 242 1
|Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
|Alibaba Group 453 1
|Microsoft Corporation 25291 1
|Xiaomi 1989 1
|LG Electronics 3680 1
|Intel Corporation 12565 1
|HP Inc. 5766 1
|ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
|Xerox - The Haloid Company 1155 1
|Canon 1423 1
|Sony 6637 1
|Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 426 1
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
|Ющенко Александр 26 3
|Гутенёв Владимир 13 3
|Николаев Олег 16 3
|Канаев Алексей 4 3
|Чиндяскин Сергей 5 3
|Путин Владимир 3376 2
|Чернышенко Дмитрий 575 2
|Лукошков Дмитрий 53 1
|Степанов Александр 23 1
|Гуськов Антон 43 1
|Сазонов Дмитрий 5 1
|Наумов Виктор 126 1
|Медведев Дмитрий 1663 1
|Бессараб Светлана 1 1
|Алимова Ольга 1 1
|Яковицкий Андрей 1 1
|Елисеева Валерия 2 1
|Tagore Rabindranath - Тагор Рабиндранат 1 1
|Дугин Антон 2 1
|Удовенко Юлия 3 1
|Драпеко Елена 4 1
|Ганиев Фарит 1 1
|Бокова Людмила 82 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Новиков Евгений 47 1
|Аксаков Анатолий 159 1
|Худавердян Тигран 92 1
|Делицын Леонид 133 1
|Володин Вячеслав 97 1
|Шувалов Игорь 85 1
|Кудрявцев Максим 42 1
|Федоров Алексей 129 1
|IDC - International Data Corporation 4943 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 174 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.