Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете

Госдума приняла в I чтении законопроект, поручающий Роскомнадзору создать единую систему учета рекламы в интернете. Также ведомство выберет уполномоченных операторов рекламных данных, которые с помощью специальных программ будут отслеживать факт размещения рекламы в интернете. Данные из системы будут передаваться налоговым органам.

Законопроект о системе учета интернет-рекламы

Государственная дума приняла в I чтении законопроект о создании единой информационной системы учета рекламы в интернете (ЕИС УРИ). Документ разработан главой комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым и представляет собой поправки в закон «О рекламе».

Указанная система необходима для борьбы с «серым» рынком: прослеживаемости рекламы в интернете, автоматизации процессов сбора и обработки информации о размещенной в Сети рекламе, а также учета и хранения такой информации. Созданием ЕИС УРИ займется Роскомнадзор. Для обеспечения работы системы Роскомнадзор сможет привлекать подведомственную ему радиочастотную службу.

ЕИС УРИ обеспечит сбор, хранение, обработку и анализ информации, доступ к информации, содержащейся в системе, и предоставление такой информации в электронной форме, взаимодействие с иными информационными системами, получение и использование достоверной и актуальной информации, осуществление контроля достоверности, полноты, актуальности и своевременности размещения информации в системе.

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Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 июля 2022 г. По мнению комитета Госдумы по экономической политике, благодаря предлагаемому законопроекту рекламный рынок получит инструмент взаимодействия рекламных агентств и медиа с государством, а данные, которые будут храниться в информационной системе учета рекламы, могут быть использования для повышения эффективности рекламных кампаний. Кроме того, создание ЕИС УРИ существенно ограничит возможности нелегитимных схем, связанных с уходом от налогов, и будет способствовать прекращению хозяйственной деятельности недобросовестных участников рекламного рынка.

Какую информацию и кто должен будет передавать в новую систему

В ЕИС УРИ подлежит включению информация о размещенной в интернете рекламе, в том числе сведения о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем, а также о рекламных посредниках. Таковыми называются лица, осуществляющие деятельность, связанную с производством рекламы для ее размещения в интернете и предоставление рекламы для размещения в интернете рекламораспространителям, операторам рекламных систем в качестве рекламодателя или в интересах рекламодателя.

Состав указанной информации определит Правительство. Информация в ЕИС УРИ должна будет храниться не менее пяти лет.

Информация, содержащаяся в ЕИС УРИ, подлежит защите в соответствие с законодательством о коммерческой тайне. Рекламораспространители, операторы рекламных систем, рекламные посредники, размещающие в интернете рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории России, и соответствующие критериям, которые определит Правительство, обязаны размещать информацию в ЕИС УРИ. Такая обязанность не распространяется на операторов социальной рекламы.

Кто такие операторы рекламных данных

Упомянутые лица вправе размещать информацию в ЕИС УРИ самостоятельно или через операторов рекламных данных — владельцев программ для ЭВМ, предназначенных для установления факта распространения рекламы в интернете, уполномоченных Роскомнадзором для учета рекламы в интернете и представления информацию в ЕИС УРИ. Роскомнадзор установит требования к системам учета рекламы операторов рекламных данных — программ для ЭВМ, используемых операторами рекламных данных.

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Для отбора оператора рекламных данных Роскомнадзор создаст комиссию и будет вести специальных реестр. Порядок создания данной комиссии и условия отбора операторов установит Правительство. Также Правительство определит порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами и иными лицами, связанными с ЕИС УРИ.

Операторы рекламных данных и иные лица, предоставляющие информацию в ЕИС УРИ, будут нести ответственность за ее полноту, достоверность, актуальность и своевременность ее размещения. Роскомнадзор будет проводит сверку информации, размещенной в ЕИС УРИ. По вопросам отнесения информации в интернете к рекламе Роскомнадзор будет взаимодействовать с Федеральной антимонопольной службой.

Передача данных в налоговую службу

Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, рекламные посредники, операторы рекламных данных, операторы социальной рекламы вправе получить доступ к информации, размещенной в ЕИС УРИ и непосредственно касающейся их прав и обязанностей. Роскомнадзор также будет предоставлять доступ к информации из ЕИС УРИ Федеральной налоговой службе и иным лицам в порядке, предусмотренном Правительством.

Почему государство обратило внимание на интернет-рекламу

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем российского рынка интернет-рекламы в 2020 г. составил 253 млрд руб. Это 53% от общего объема рынка рекламы в медиа. Аналитик «Финам» Леонид Делицын отмечает, что в таких условиях выглядит логичным внимание государства к данной сфере и желание повысить собираемость соответствующих налогов.

Кроме того, отмечает Делицин, в интернет-рекламе существует проблема искусственных накруток. Недавно американская компания DoubleVerify, специализирующая на борьбе с такого рода накрутками, провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. По ее оценкам, объем «накрученной» интернет-рекламы составляет 40%. В России данный показатель должен быть еще больше, полагает Делицын.