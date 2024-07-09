В реестре программ для ЭВМ зарегистрирована первая видеоаналитика для экологического мониторинга В российском реестре программ ЭВМ зарегистрировано программное обеспечение для контроля выбросов в атмосферу видеоаналитикой на ИИ и машинном зрении Vmx Dequs: ECO. Серверная видеоаналитика использует IP-видеокамеры предпри

Российские тюремщики установят себе тысячи ПК на Linux ФСИН опубликовала тендер на покупку ЭВМ Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупает 2400 шт. персональных электронно-вычислительная машин на базе ОС Linux, информацию об этом можно обнаружить на сайте гос. закупок. На

Dell скрестила квантовый компьютер с обычной ЭВМ, чтобы новые вычисления стали доступнее Как заявил Мэттью Кисан (Matthew Keesan), вице-президент IonQ по разработке продуктов, сегодняшние квантовые компьютеры «слишком малы и слишком шумны», в то время как скомбинировав их с традиционной ЭВМ можно «получить ответы, которые ни одна из систем не способна дать сама по себе». Система, получившая название Dell Quantum Computing Solution основана на том, что в пресс-релизе IonQ назва

В России изменят Гражданский кодекс, чтобы не мешать программистам использовать СПО Конституционный суд постановил изменить Гражданский кодекс в части прав на программы для ЭВМ Конституционный суд рассмотрел жалобу программиста Антона Мамичева на предмет соответствия Конституции пункта 3 статьи 1260 Гражданского кодекса (ГК), касающейся переводов, иных производных

Softline внесла продукт iTMan Discovery в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных iTMan Discovery официально включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Теперь система доступна государственным заказчикам, и все клиенты смогут приобретать решение по меньшей цене. Об этом CNews сообщили представители Softline. iTMan Discovery яв

5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? ванные тысячами процессоров и десятками гигабайт ОЗУ, называются суперкомпьютерами. Самые мощные можно найти в списке TOP500, где первые 5 мест занимают американские модели Summit и Sierra, китайские ЭВМ Sunway TaihuLight и Тяньхэ-2, а также швейцарский Piz Daint. Что такое суперкомпьютер СуперЭВМ – название, которое получают специализированные вычислительные машины, превосходящие по характ

«Росэлектроника» и «Росатом» создали вычислительный комплекс для технополиса «Эра» демика Е.И. Забабахина в рамках проекта отвечают за комплектацию вычислительных модулей, интеграцию ЭВМ в инфраструктуру технополиса и проведение испытаний. «Созданное для военного технополиса

CNews поздравляет с Днем российской информатики Первый патент Четвертое декабря считается в России неофициальным Днем российской информатики, поскольку именно в этот день Исаак Брук и Башир Рамеев запатентовали созданную ими ЭВМ. Так как это случилось в 1948 г., сегодня российская информатика отмечает юбилей — 70 лет. Коллектив CNews поздравляет читателей с этой круглой датой и предлагает вспомнить, как появился на

«Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш» к инфраструктуре. Сотрудничество на ранней стадии заложило фундамент для успешной реализации этого проекта с учетом текущих и перспективных потребностей НПО "Энергомаш". Созданный компанией "Хайтэк" вычислительный комплекс обеспечивает продуктивное и высокопроизводительное использование как решений корпорации «Галактика», так и смежных систем». Денис Савенков, заместитель генерального дире

Lenovo и Intel построят вычислительный комплекс для суперкомпьютерного центра им. Лейбница Lenovo и Intel построят вычислительный комплекс следующего поколения для суперкомпьютерного центра имени Лейбница (LRZ) Баварской академии наук в Мюнхене, Германия. Являясь одним из ведущих европейских вычислительных

Первые полупроводниковые: что умели советские ЭВМ «Урал» картах, магнитных лентах и внутри машины.Вид ячейки комплекса логических элементов поздних «Уралов» ЭВМ «Урал-11» оперировала числами с фиксированной и плавающей запятой, а также алфавитно-цифр

Как создавались первые серийные советские ЭВМ Семейство ЭВМ «Урал» состоит из двух подсемейств: ламповые ЭВМ «Урал-1, 2, 3, 4» и полупроводник

Directum работает на российских защищенных компьютерах Directum объявила об успешном завершении тестирования работы ECM-системы на отечественной защищенной ЭВМ «Багет Р2А» совместно с технологическим партнером и производителем моноблока КБ «Корунд-М».«Моноблок-ВМ8» (ЭВМ «Багет Р2А») разработан в НИИСИ РАН на базе 64-разрядного 2-ядерного су

Первые быстродействующие: три советские ЭВМ, которые двигали науку БЭСМ-1 в момент ее создания являлась самой быстродействующей машиной в Европе и одной из самых быстродействующих ЭВМ в мире. Главный конструктор: академик АН СССР С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Л

МЭСМ и «Стрела»: Как советские ЭВМ делали первые шаги етными машинами я начал заниматься в конце 1948 г. В 1948–1949 гг. мной были разработаны основные принципы построения подобных машин…» Возможно, к окончательному решению заняться разработкой цифровой ЭВМ С. А. Лебедева подтолкнул М. А. Лаврентьев. Такое мнение высказывали В. М. Глушков, С. Г. Крейн и О. А. Богомолец. Богомолец несколько раз выезжал в Швейцарию и, как заядлый радиолюбитель,

М-1: Как зарождалась ЭВМ Теоретические и научно-технические вопросы создания ЭВМ были решены. Предстояло решить организационные и материально-технические вопросы реализации этой идеи. В начале 1950 г. Брук обратился в Президиум АН СССР с предложением включить в план раб

СЗИ Dallas Lock 8.0-С внесена в Реестр российских программ для ЭВМ и БД ждения, а также оказания государственной поддержки правообладателям ПО. В настоящее время, по состоянию на 12 апреля 2016 г., в реестр включено 398 наименований. Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД составляется Минкомсвязи России в рамках реализации постановления Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящег

ПО «Геолайф» включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных ния использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для ЭВМ или баз данных мер господдержки, включено следующее ПО от «Геолайф»: «БГП Геолайф»; Geolife Personal Security; «Geolife Антиугон Marine»; «Geolife Антиугон Мото»; «Geolife Антиугон Авто»; G

«Глобус-Телеком» и «АйДи Солюшн» провели испытания системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор» «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил испытания на совместимость электронно-вычислительной машины специального назначения «ЭВМ СН Арбор» российской компании «АйДи Солюшн» с системой мониторинга и управления телекоммуникационной инфраструктурой «СКИТ». Результаты тестирования подтвердили корректное взаимодействие и

Разработчику ЕС ЭВМ сменили гендиректора ит в число основных активов ОПК. Новый глава НИЦЭВТ Александр Минченко НИЦЭВТ ведет свою историю с 1948 г., когда было создано Специальное конструкторское бюро № 245 (СКБ-245), известное разработками ЭВМ общего назначения «Стрела», «Урал-1», М-20, а также комплекса М-111. В 1958 г. предприятие было преобразовано в НИИ электронных математических машин (НИЭМ), а еще десятью годами позже на ба

«Инфосистемы Джет» построили вычислительный комплекс для процессингового центра «МультиКарты» совершенствование ИТ-инфраструктуры «МультиКарты» в рамках программы модернизации процессингового центра (ПЦ) и повышения качества предоставляемых услуг. В ходе проекта был спроектирован и развернут вычислительный комплекс на двух серверных площадках, находящихся территориально в Санкт-Петербурге и Москве. Площадки соединены между собой отказоустойчивым сетевым каналом связи. Оборудование

«Т-Платформы» модернизировали вычислительный комплекс поставщика услуг по 2D/3D-обработке сейсмических данных GAS KCO рится в сообщении компании. Компания GAS KCO обладает значительным опытом в области обработки и интерпретации геофизических данных. Технологическую основу ее бизнеса составляет высокопроизводительный вычислительный комплекс, построенный в рамках реализации глобального проекта по развитию нефтегазового сектора в Казахстане. В настоящее время GAS KCO выполняет ряд проектов по 3D-обработке сей

Oracle анонсировала высокопроизводительный вычислительный комплекс SPARC SuperCluster T4-4 Корпорация Oracle анонсировала SPARC SuperCluster T4-4 — высокопроизводительный вычислительный комплекс общего назначения. Oracle SPARC SuperCluster T4-4 построен на базе новых серверов Oracle SPARC T4, которые обеспечивают наибольший за всю историю платформы Oracle SPARC

«АйТи» построила мультимедийный зал и вычислительный комплекс для СтГАУ Компания «АйТи» завершила комплексный проект в Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ). В ходе выполненных работ в вузе был создан современный мультимедийный зал, построен вычислительный комплекс и внедрены компоненты системы автоматизации деятельности вузов — «АйТи-Университет». Также вузу была поставлена необходимая вычислительная и организационная техника: ком

В Сарове открылся семинар по супервычислителям ый международный семинар "Супервычисления и математическое моделирование". Данный семинар выделяется среди других широтой охвата вопросов построения и использования современных высокопроизводительных ЭВМ. Тематика семинара включает обсуждение практически всех актуальных вопросов по научно-прикладным направлениям, требующим высокопроизводительных вычислений: создание совершенных математическ

УГАТУ приобретет измерительно-вычислительный комплекс тет (УГАТУ) объявил открытый конкурс №ОК 37/08, в рамках которого разыгрывает право на поставку измерительно-вычислительного комплекса. В частности, победителю торгов предстоит поставить измерительно-вычислительный комплекс для проведения лабораторных и лабораторно-практических занятий студентов, обучающихся по направления «Телекоммуникации», который должен содержать все необходимые аппарат

Госдума приняла закон о лицензировании воспроизведения программ для ЭВМ тельства в области лицензирования отдельных видов деятельности закон вносит изменение, расширяющее перечень продукции, деятельность по воспроизведению которой подлежит лицензированию, программами для ЭВМ и базами данных. В соответствии с законом, лицензированию подлежит деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на

УЗП АСУ потребовалось периферийное оборудование для ЭВМ омплексов и средств связи (УЗП АСУ) проводит торги в форме открытого аукциона № 248к-82030, по итогам которого определит поставщика периферийного оборудования больших электронно-вычислительных машин (ЭВМ). На закупку оборудования для ЭВМ заказчик готов потратить до 6580 тыс. руб. Финансируется поставка за счет средств федерального бюджета. Завершить доставку УЗП АСУ требует до 30 сен

Госдума приняла в 1-м чтении законопроект о лицензировании воспроизведения программ для ЭВМ конодательства в области лицензирования отдельных видов деятельности вносит изменение, расширяющее перечень продукции, деятельность по воспроизведению которой подлежит лицензированию, программами для ЭВМ и базами данных на оптических носителях и магнитной ленте, за исключением программ для ЭВМ и баз данных, изготовление экземпляров которых предусматривается публичным договором - лице

105 лет со дня рождения С.А. Лебедева: воспоминания о легендарном ученом а к 105-летию со дня рождения легендарного человека, научные идеи которого позволили создать первые ЭВМ, открывшие новые горизонты и ставшие прорывом в развитии науки, экономики и человечества

Дело создателя первой ЭВМ под грифом "Хранить вечно" есятилетий вперед». Именно академик Лебедев создал в тяжелые послевоенные годы первую отечественную ЭВМ и последующие все более и более производительные вычислительные машины. Появление электро

В России появится ЕГАИС для мобильников и CD/DVD-RW? законопроект 475488-4, направленный на противодействие обороту продукции, произведенной с нарушением законодательства. В числе прочего, он регулирует оборот аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ и баз данных на любых носителях. Проект вводит основы деятельности госорганов по взаимодействию в случаях обнаружения такой продукции, устанавливает сферы компетенции различных органов и до

Россия: власти узаконили программы для ЭВМ и БД Правительство РФ одобрило законопроект по введению лицензирования деятельности по изготовлению программ для ЭВМ и баз данных. Соответствующие поправки в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» правительство одобрило на заседании 20 сентября 2007 г., сообщает РБК. Законопроект предусматр

Российские супер-ЭВМ не сдаются мерен в ближайшем будущем построить суперкомпьютер с пиковой производительностью 80 терафлоп. Это в 6 раз превышает достижения Cyberia. Исторический момент Первым советским суперкомпьютером считается ЭВМ БЭСМ-6, разработанная в 1967 году. В 80-х годах прошлого века из бюджета СССР финансировались около десятка проектов по разработке и созданию оригинальных суперкомпьютерных решений. Основны

Создателю компьютеров советской ПРО исполняется 80 лет ть в поступках и сердцах последователей и учеников. Одним из выдающихся отечественных разработчиков ЭВМ является Всеволод Сергеевич Бурцев - главный конструктор первых (и фактически единственны

Вычислительный комплекс для атомной энергетики поставлен "Т-Платформы" Компания «Т-Платформы» объявила о поставке вычислительного комплекса для инженерных промышленных расчетов компании Саровские Лаборатории, партнеру Международного научно-технического центра (МНТЦ). Вычислительный комплекс на базе кластерного решения «Т-Платформы» для инженерных расчетов T-ForgeCAE 16 и высокопроизводительной графической станции TOpus GS на базе двухъядерных процессоров AM

Россия прирастает супер-ЭВМ пьютерном Центре РАН (МСЦ) и установка на НПО «Сатурн» кластера IBM eServer Cluster 1350, включающего 64 двухпроцессорных сервера IBM eServer xSeries 336. Последний является крупнейшей в России супер-ЭВМ используемой в промышленности и четвертым в совокупном рейтинге суперкомпьютеров на территории СНГ. НПО «Сатурн» собирается использовать его в проектировании авиационных газотурбинных двига

Опубликовано исследование проблем информационной безопасности на рынке Украины сь изучение проблем преступности в сфере использования компьютерных технологий. Анализ результатов анкетирования 112 респондентов показал, что чаще всего непосредственный неcанкционированный доступ к ЭВМ, системам и компьютерным сетям совершается работниками организаций, предприятий, учреждений: программистами, инженерами, операторами, являющимися пользователями или обслуживающим персоналом