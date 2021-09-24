Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭВМ
Электронно-вычислительная машина
Вычислительные комплексы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 46
ЭВМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кулин Филипп 39 2
|Бокова Людмила 80 1
|Матюхин Николай 1 1
|Толстых Петр 3 1
|Карлин Александр 6 1
|Башкин Александр 8 1
|Габриелян Владимир 20 1
|Акиншина Алина 5 1
|Яровая Ирина 63 1
|Климарев Михаил 46 1
|Шадаев Максут 384 1
|Клишас Андрей 44 1
|Юнусов Руслан 16 1
|Коробков Александр 6 1
|Морозов Сергей 47 1
|Вексельберг Виктор 98 1
|Горелкин Антон 34 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|За Телеком - telegram-канал 37 1
|Nature 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771722, в очереди разбора - 675404.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771722, в очереди разбора - 675404.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru