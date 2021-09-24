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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО 1
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
29.10.2020 Минобороны России тайно закупается компьютерами на «Эльбрусах» на сотни миллионов 2
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
18.05.2020 Минобороны под покровом тайны покупает компьютеры на «Эльбрусах» за 195 миллионов 2
06.04.2020 ИТ-компании просят перенести на год обсуждение губительных для отрасли поправок в закон «О защите конкуренции» 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
26.07.2019 Власти запрещают иностранцам владеть «Яндексом» и Mail.ru 1
23.07.2019 В России запрещают анонимную электронную почту 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 1
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 1
19.02.2019 «Аладдин Р.Д.» представил новую версию JaCarta-2 SDK 1
16.01.2019 Online Patent объявил о крупном обновлении платформы по управлению объектами интеллектуальной собственности 1
14.11.2018 Власти разрешат россиянам записывать на болванки ПО и музыку без лицензии 1
11.07.2018 В России запрещают ПО, через которое распространяется «пиратский» контент 3
24.08.2017 Первые полупроводниковые: что умели советские ЭВМ «Урал» 2
15.08.2017 Как создавались первые серийные советские ЭВМ 4
26.06.2017 Первые быстродействующие: три советские ЭВМ, которые двигали науку 4
15.06.2017 МЭСМ и «Стрела»: Как советские ЭВМ делали первые шаги 1
16.05.2017 М-1: Как зарождалась ЭВМ 1
15.09.2016 Создан эффективный язык программирования для больших данных 1
24.01.2014 Александр Козлов назначен новым министром ИТ и связи Челябинской области 1
26.11.2013 Владелец Chronopay признался в DDoS-атаке на «Аэрофлот» 1
05.06.2013 Владельца Chronopay арестовали за угрозу свидетелю 1
29.05.2013 Бывший министр ИТ и связи Челябинской области возглавил региональный Минздрав 1
13.07.2012 «Русская смекалка» помогла фирме уйти от ответственности за пиратское ПО 1
01.12.2010 «Все банкоматы» Якутска взломал ИТ-директор банка 1
01.06.2010 Переход на Mac: параллельная работа в Windows 1
17.08.2009 Прокуратура отобрала у детей жестокие компьютерные игры 1
08.06.2009 Acer Aspire Revo: тихий и производительный микрокомпьютер на платформе Ion 1
04.08.2008 Алексей Новодворский: "Школьный проект" – это только начало 1
11.03.2008 УЗП АСУ потребовалось периферийное оборудование для ЭВМ 1

Публикаций - 35, упоминаний - 46

ЭВМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 754 5
VK - Mail.ru Group 2490 3
Yandex - Яндекс 4106 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 2
Telegram Group 702 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Цифровая Платформа 34 1
Sigfox 6 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Microsoft Corporation 11226 1
IBM 3575 1
Nvidia Corp 2047 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
Онлайн патент - Online Patent 10 1
Программный продукт ГК 92 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Datadvance - Датадванс 17 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
Google LLC 7198 1
Facebook 3768 1
Twitter 2204 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Naspers 56 1
Синара ГК 11 1
Флибуста 27 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Правительство РФ 2209 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Правительство Москвы 653 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Федеральное казначейство России 766 2
Правительство Республики Коми 19 1
Правительство Хабаровского края 15 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
Правительство Калининградской области 13 1
Избирательная комиссия Челябинской области 1 1
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство Удмуртской Республики - Министерство имущественных отношений Удмуртии 1 1
Администрация Псковской области 22 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Правительство Московской области 48 1
Правительство Новгородской области 10 1
Правительство Пермского края 15 1
Администрация Липецкой области 12 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 82 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Администрация Томской области 12 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 254 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 406 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 852 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 11 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
DOA - Digital Object Architecture - Архитектура цифровых объектов 2 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 2
БЭСМ - Большая электронно-счётная машина - Быстродействующая электронно-счётная машина 3 2
Microsoft Windows 7 1662 2
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Nvidia Tesla GPU 117 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
ИС Социум 1 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 17 1
Datadvance pSeven 9 1
Apple macOS 935 1
Microsoft DirectX 330 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Aladdin JaCarta 147 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple Mac 1466 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Кулин Филипп 39 2
Бокова Людмила 80 1
Матюхин Николай 1 1
Толстых Петр 3 1
Карлин Александр 6 1
Башкин Александр 8 1
Габриелян Владимир 20 1
Акиншина Алина 5 1
Яровая Ирина 63 1
Климарев Михаил 46 1
Шадаев Максут 384 1
Клишас Андрей 44 1
Юнусов Руслан 16 1
Коробков Александр 6 1
Морозов Сергей 47 1
Вексельберг Виктор 98 1
Горелкин Антон 34 1
Дворкович Аркадий 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 3
Россия - Нижегородская область 747 2
Россия - Республика Алтай 690 2
Россия - Липецкая область 294 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Европа 3798 2
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Тверская область 250 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Кировск - Кировская область 306 1
Россия - Воронежская область 401 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal 2 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Россия - Псковская область 312 1
Россия - Республика Тыва 144 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 172 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 65 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Япония 2827 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - Свердловская область 811 1
Сингапур - Республика 811 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
Россия - Новгородская область 290 1
Китай - Шанхай 247 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Россия - Республика Бурятия 287 1
Россия - Челябинская область 665 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Тульская область 755 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Магадан 134 1
Россия - Республика Коми 425 1
Федеральное законодательство 254 4
Региональное законодательство 45 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Пиратство - Авторское право 209 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 153 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Конституция Российской Федерации 29 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Nature 35 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
CeBIT 108 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771722, в очереди разбора - 675404.
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