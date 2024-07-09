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ЭВМ Электронно-вычислительная машина Вычислительные комплексы

Академик Глушков и первая советская ЭВМ Горшков Н.Д. 1983 Академик Глушков и первая советская ЭВМ Горшков Н.Д. 1983
Используй ЭВМ по назначению! (Резаев А.А., Рождествин М.Н., Сухарев С.) 1985 год Плакат эпохи "перестройки" посвящен проблемам экономики, с которыми столкнулся СССР в середине 1980-х гг. Используй ЭВМ по назначению! (Резаев А.А., Рождествин М.Н., Сухарев С.) 1985 год Плакат эпохи "перестройки" посвящен проблемам экономики, с которыми столкнулся СССР в середине 1980-х гг.
Академик Глушков и первая советская ЭВМ Горшков Н.Д. 1983

СОБЫТИЯ

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09.07.2024 В реестре программ для ЭВМ зарегистрирована первая видеоаналитика для экологического мониторинга

В российском реестре программ ЭВМ зарегистрировано программное обеспечение для контроля выбросов в атмосферу видеоаналитикой на ИИ и машинном зрении Vmx Dequs: ECO. Серверная видеоаналитика использует IP-видеокамеры предпри
11.03.2024 Российские тюремщики установят себе тысячи ПК на Linux

ФСИН опубликовала тендер на покупку ЭВМ Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупает 2400 шт. персональных электронно-вычислительная машин на базе ОС Linux, информацию об этом можно обнаружить на сайте гос. закупок. На
23.12.2022 Dell скрестила квантовый компьютер с обычной ЭВМ, чтобы новые вычисления стали доступнее

Как заявил Мэттью Кисан (Matthew Keesan), вице-президент IonQ по разработке продуктов, сегодняшние квантовые компьютеры «слишком малы и слишком шумны», в то время как скомбинировав их с традиционной ЭВМ можно «получить ответы, которые ни одна из систем не способна дать сама по себе». Система, получившая название Dell Quantum Computing Solution основана на том, что в пресс-релизе IonQ назва
23.06.2022 В России изменят Гражданский кодекс, чтобы не мешать программистам использовать СПО

Конституционный суд постановил изменить Гражданский кодекс в части прав на программы для ЭВМ Конституционный суд рассмотрел жалобу программиста Антона Мамичева на предмет соответствия Конституции пункта 3 статьи 1260 Гражданского кодекса (ГК), касающейся переводов, иных производных
17.01.2022 Softline внесла продукт iTMan Discovery в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных

iTMan Discovery официально включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Теперь система доступна государственным заказчикам, и все клиенты смогут приобретать решение по меньшей цене. Об этом CNews сообщили представители Softline. iTMan Discovery яв
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны?

ванные тысячами процессоров и десятками гигабайт ОЗУ, называются суперкомпьютерами. Самые мощные можно найти в списке TOP500, где первые 5 мест занимают американские модели Summit и Sierra, китайские ЭВМ Sunway TaihuLight и Тяньхэ-2, а также швейцарский Piz Daint. Что такое суперкомпьютер СуперЭВМ – название, которое получают специализированные вычислительные машины, превосходящие по характ
25.03.2019 «Росэлектроника» и «Росатом» создали вычислительный комплекс для технополиса «Эра»

демика Е.И. Забабахина в рамках проекта отвечают за комплектацию вычислительных модулей, интеграцию ЭВМ в инфраструктуру технополиса и проведение испытаний. «Созданное для военного технополиса

04.12.2018 CNews поздравляет с Днем российской информатики

Первый патент Четвертое декабря считается в России неофициальным Днем российской информатики, поскольку именно в этот день Исаак Брук и Башир Рамеев запатентовали созданную ими ЭВМ. Так как это случилось в 1948 г., сегодня российская информатика отмечает юбилей — 70 лет. Коллектив CNews поздравляет читателей с этой круглой датой и предлагает вспомнить, как появился на
01.06.2018 «Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш»

к инфраструктуре. Сотрудничество на ранней стадии заложило фундамент для успешной реализации этого проекта с учетом текущих и перспективных потребностей НПО "Энергомаш". Созданный компанией "Хайтэк" вычислительный комплекс обеспечивает продуктивное и высокопроизводительное использование как решений корпорации «Галактика», так и смежных систем». Денис Савенков, заместитель генерального дире
25.12.2017 Lenovo и Intel построят вычислительный комплекс для суперкомпьютерного центра им. Лейбница

Lenovo и Intel построят вычислительный комплекс следующего поколения для суперкомпьютерного центра имени Лейбница (LRZ) Баварской академии наук в Мюнхене, Германия. Являясь одним из ведущих европейских вычислительных

24.08.2017 Первые полупроводниковые: что умели советские ЭВМ «Урал»

картах, магнитных лентах и внутри машины.Вид ячейки комплекса логических элементов поздних «Уралов» ЭВМ «Урал-11» оперировала числами с фиксированной и плавающей запятой, а также алфавитно-цифр
15.08.2017 Как создавались первые серийные советские ЭВМ

Семейство ЭВМ «Урал» состоит из двух подсемейств: ламповые ЭВМ «Урал-1, 2, 3, 4» и полупроводник
18.07.2017 Directum работает на российских защищенных компьютерах

Directum объявила об успешном завершении тестирования работы ECM-системы на отечественной защищенной ЭВМ «Багет Р2А» совместно с технологическим партнером и производителем моноблока КБ «Корунд-М».«Моноблок-ВМ8» (ЭВМ «Багет Р2А») разработан в НИИСИ РАН на базе 64-разрядного 2-ядерного су
26.06.2017 Первые быстродействующие: три советские ЭВМ, которые двигали науку

БЭСМ-1 в момент ее создания являлась самой быстродействующей машиной в Европе и одной из самых быстродействующих ЭВМ в мире. Главный конструктор: академик АН СССР С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Л
15.06.2017 МЭСМ и «Стрела»: Как советские ЭВМ делали первые шаги

етными машинами я начал заниматься в конце 1948 г. В 1948–1949 гг. мной были разработаны основные принципы построения подобных машин…» Возможно, к окончательному решению заняться разработкой цифровой ЭВМ С. А. Лебедева подтолкнул М. А. Лаврентьев. Такое мнение высказывали В. М. Глушков, С. Г. Крейн и О. А. Богомолец. Богомолец несколько раз выезжал в Швейцарию и, как заядлый радиолюбитель,

16.05.2017 М-1: Как зарождалась ЭВМ

Теоретические и научно-технические вопросы создания ЭВМ были решены. Предстояло решить организационные и материально-технические вопросы реализации этой идеи. В начале 1950 г. Брук обратился в Президиум АН СССР с предложением включить в план раб
15.04.2016 СЗИ Dallas Lock 8.0-С внесена в Реестр российских программ для ЭВМ и БД

ждения, а также оказания государственной поддержки правообладателям ПО. В настоящее время, по состоянию на 12 апреля 2016 г., в реестр включено 398 наименований. Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД составляется Минкомсвязи России в рамках реализации постановления Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящег
11.04.2016 ПО «Геолайф» включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных

ния использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для ЭВМ или баз данных мер господдержки, включено следующее ПО от «Геолайф»: «БГП Геолайф»; Geolife Personal Security; «Geolife Антиугон Marine»; «Geolife Антиугон Мото»; «Geolife Антиугон Авто»; G
14.12.2015 «Глобус-Телеком» и «АйДи Солюшн» провели испытания системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил испытания на совместимость электронно-вычислительной машины специального назначения «ЭВМ СН Арбор» российской компании «АйДи Солюшн» с системой мониторинга и управления телекоммуникационной инфраструктурой «СКИТ». Результаты тестирования подтвердили корректное взаимодействие и 
02.12.2014 Разработчику ЕС ЭВМ сменили гендиректора

ит в число основных активов ОПК. Новый глава НИЦЭВТ Александр Минченко НИЦЭВТ ведет свою историю с 1948 г., когда было создано Специальное конструкторское бюро № 245 (СКБ-245), известное разработками ЭВМ общего назначения «Стрела», «Урал-1», М-20, а также комплекса М-111. В 1958 г. предприятие было преобразовано в НИИ электронных математических машин (НИЭМ), а еще десятью годами позже на ба
22.05.2012 «Инфосистемы Джет» построили вычислительный комплекс для процессингового центра «МультиКарты»

совершенствование ИТ-инфраструктуры «МультиКарты» в рамках программы модернизации процессингового центра (ПЦ) и повышения качества предоставляемых услуг. В ходе проекта был спроектирован и развернут вычислительный комплекс на двух серверных площадках, находящихся территориально в Санкт-Петербурге и Москве. Площадки соединены между собой отказоустойчивым сетевым каналом связи. Оборудование

10.10.2011 «Т-Платформы» модернизировали вычислительный комплекс поставщика услуг по 2D/3D-обработке сейсмических данных GAS KCO

рится в сообщении компании. Компания GAS KCO обладает значительным опытом в области обработки и интерпретации геофизических данных. Технологическую основу ее бизнеса составляет высокопроизводительный вычислительный комплекс, построенный в рамках реализации глобального проекта по развитию нефтегазового сектора в Казахстане. В настоящее время GAS KCO выполняет ряд проектов по 3D-обработке сей
29.09.2011 Oracle анонсировала высокопроизводительный вычислительный комплекс SPARC SuperCluster T4-4

Корпорация Oracle анонсировала SPARC SuperCluster T4-4 — высокопроизводительный вычислительный комплекс общего назначения. Oracle SPARC SuperCluster T4-4 построен на базе новых серверов Oracle SPARC T4, которые обеспечивают наибольший за всю историю платформы Oracle SPARC

22.07.2009 «АйТи» построила мультимедийный зал и вычислительный комплекс для СтГАУ

Компания «АйТи» завершила комплексный проект в Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ). В ходе выполненных работ в вузе был создан современный мультимедийный зал, построен вычислительный комплекс и внедрены компоненты системы автоматизации деятельности вузов — «АйТи-Университет». Также вузу была поставлена необходимая вычислительная и организационная техника: ком
30.09.2008 В Сарове открылся семинар по супервычислителям

ый международный семинар "Супервычисления и математическое моделирование". Данный семинар выделяется среди других широтой охвата вопросов построения и использования современных высокопроизводительных ЭВМ. Тематика семинара включает обсуждение практически всех актуальных вопросов по научно-прикладным направлениям, требующим высокопроизводительных вычислений: создание совершенных математическ
20.05.2008 УГАТУ приобретет измерительно-вычислительный комплекс

тет (УГАТУ) объявил открытый конкурс №ОК 37/08, в рамках которого разыгрывает право на поставку измерительно-вычислительного комплекса. В частности, победителю торгов предстоит поставить измерительно-вычислительный комплекс для проведения лабораторных и лабораторно-практических занятий студентов, обучающихся по направления «Телекоммуникации», который должен содержать все необходимые аппарат
16.04.2008 Госдума приняла закон о лицензировании воспроизведения программ для ЭВМ

тельства в области лицензирования отдельных видов деятельности закон вносит изменение, расширяющее перечень продукции, деятельность по воспроизведению которой подлежит лицензированию, программами для ЭВМ и базами данных. В соответствии с законом, лицензированию подлежит деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на

11.03.2008 УЗП АСУ потребовалось периферийное оборудование для ЭВМ

омплексов и средств связи (УЗП АСУ) проводит торги в форме открытого аукциона № 248к-82030, по итогам которого определит поставщика периферийного оборудования больших электронно-вычислительных машин (ЭВМ). На закупку оборудования для ЭВМ заказчик готов потратить до 6580 тыс. руб. Финансируется поставка за счет средств федерального бюджета. Завершить доставку УЗП АСУ требует до 30 сен
06.02.2008 Госдума приняла в 1-м чтении законопроект о лицензировании воспроизведения программ для ЭВМ

конодательства в области лицензирования отдельных видов деятельности вносит изменение, расширяющее перечень продукции, деятельность по воспроизведению которой подлежит лицензированию, программами для ЭВМ и базами данных на оптических носителях и магнитной ленте, за исключением программ для ЭВМ и баз данных, изготовление экземпляров которых предусматривается публичным договором - лице
21.12.2007 105 лет со дня рождения С.А. Лебедева: воспоминания о легендарном ученом

а к 105-летию со дня рождения легендарного человека, научные идеи которого позволили создать первые ЭВМ, открывшие новые горизонты и ставшие прорывом в развитии науки, экономики и человечества

31.10.2007 Дело создателя первой ЭВМ под грифом "Хранить вечно"

есятилетий вперед». Именно академик Лебедев создал в тяжелые послевоенные годы первую отечественную ЭВМ и последующие все более и более производительные вычислительные машины. Появление электро
08.10.2007 В России появится ЕГАИС для мобильников и CD/DVD-RW?

законопроект 475488-4, направленный на противодействие обороту продукции, произведенной с нарушением законодательства. В числе прочего, он регулирует оборот аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ и баз данных на любых носителях. Проект вводит основы деятельности госорганов по взаимодействию в случаях обнаружения такой продукции, устанавливает сферы компетенции различных органов и до
21.09.2007 Россия: власти узаконили программы для ЭВМ и БД

Правительство РФ одобрило законопроект по введению лицензирования деятельности по изготовлению программ для ЭВМ и баз данных. Соответствующие поправки в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» правительство одобрило на заседании 20 сентября 2007 г., сообщает РБК. Законопроект предусматр
30.07.2007 Российские супер-ЭВМ не сдаются

мерен в ближайшем будущем построить суперкомпьютер с пиковой производительностью 80 терафлоп. Это в 6 раз превышает достижения Cyberia. Исторический момент Первым советским суперкомпьютером считается ЭВМ БЭСМ-6, разработанная в 1967 году. В 80-х годах прошлого века из бюджета СССР финансировались около десятка проектов по разработке и созданию оригинальных суперкомпьютерных решений. Основны
08.02.2007 Создателю компьютеров советской ПРО исполняется 80 лет

ть в поступках и сердцах последователей и учеников. Одним из выдающихся отечественных разработчиков ЭВМ является Всеволод Сергеевич Бурцев - главный конструктор первых (и фактически единственны
10.08.2006 Вычислительный комплекс для атомной энергетики поставлен "Т-Платформы"

Компания «Т-Платформы» объявила о поставке вычислительного комплекса для инженерных промышленных расчетов компании Саровские Лаборатории, партнеру Международного научно-технического центра (МНТЦ). Вычислительный комплекс на базе кластерного решения «Т-Платформы» для инженерных расчетов T-ForgeCAE 16 и высокопроизводительной графической станции TOpus GS на базе двухъядерных процессоров AM
09.11.2005 Россия прирастает супер-ЭВМ

пьютерном Центре РАН (МСЦ) и установка на НПО «Сатурн» кластера IBM eServer Cluster 1350, включающего 64 двухпроцессорных сервера IBM eServer xSeries 336. Последний является крупнейшей в России супер-ЭВМ используемой в промышленности и четвертым в совокупном рейтинге суперкомпьютеров на территории СНГ. НПО «Сатурн» собирается использовать его в проектировании авиационных газотурбинных двига
27.04.2002 Опубликовано исследование проблем информационной безопасности на рынке Украины

сь изучение проблем преступности в сфере использования компьютерных технологий. Анализ результатов анкетирования 112 респондентов показал, что чаще всего непосредственный неcанкционированный доступ к ЭВМ, системам и компьютерным сетям совершается работниками организаций, предприятий, учреждений: программистами, инженерами, операторами, являющимися пользователями или обслуживающим персоналом
08.02.2002 IT-право: Учимся понимать отечественное законодательство

Этим и некоторым другим вопросам был посвящен семинар "Правовое регулирование отношений, связанных с созданием, использованием и распространением программ для ЭВМ и баз данных", прошедший 4 февраля в Москве. Его провели Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения (www.nsda.ru) и компания "Объединенные Консультанты "ФДП". Задачи Ассоциации Разра

Публикаций - 1258, упоминаний - 1301

ЭВМ и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1236 238
Microsoft Corporation 25775 70
IBM - International Business Machines Corp 9699 55
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 53
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 52
Intel Corporation 12811 50
Ростелеком 10948 40
Oracle Corporation 7074 40
9594 39
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 35
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 32
Yandex - Яндекс 9216 32
Т-Платформы - T-Platforms 412 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 26
AMD - Advanced Micro Devices 4641 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
SAP SE 5601 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 22
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 21
Softline - Софтлайн 3743 20
АйТи 1519 20
Cisco Systems 5372 18
Telegram Group 2940 18
Google LLC 12688 18
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 17
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 17
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
Broadcom - VMware 2610 15
HP Inc. 5883 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 15
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 15
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 15
Nvidia Corp 4002 15
Huawei 4676 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 14
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 14
Dell EMC 5180 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 31
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Почта России ПАО 2370 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Возрождение - Коммерческий банк 359 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 7
Газпром ПАО 1493 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
Assist - Ассист 218 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 5
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 5
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Boeing 1031 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 412
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 335
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 109
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 95
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 80
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 70
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 68
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 61
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 60
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 59
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 55
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 53
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 34
Судебная власть - Judicial power 2500 31
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 25
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 21
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 13
Федеральное казначейство России 1949 12
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 11
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 10
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 10
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 10
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 44
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 18
Единая Россия - Политическая партия 321 16
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 2
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
Русский Щит - ассоциация 39 2
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
ЛДПР 116 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 494
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 472
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 450
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 412
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 218
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 212
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 181
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 155
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 149
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 140
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 126
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 112
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 243
Microsoft Windows 16882 73
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 57
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 52
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 44
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 41
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Google Android 15243 27
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Microsoft Office 4170 22
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CNews Мишень 186 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Gartner - Meta Group 8 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Forrester Research 834 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
РАН - Российская академия наук 2122 48
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 24
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 20
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 20
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 18
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 14
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 12
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 10
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 10
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 9
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 7
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 7
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 6
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 6
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 5
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 4
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
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