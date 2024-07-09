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ЭВМ Электронно-вычислительная машина Вычислительные комплексы
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|09.07.2024
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В реестре программ для ЭВМ зарегистрирована первая видеоаналитика для экологического мониторинга
В российском реестре программ ЭВМ зарегистрировано программное обеспечение для контроля выбросов в атмосферу видеоаналитикой на ИИ и машинном зрении Vmx Dequs: ECO. Серверная видеоаналитика использует IP-видеокамеры предпри
|11.03.2024
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Российские тюремщики установят себе тысячи ПК на Linux
ФСИН опубликовала тендер на покупку ЭВМ Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупает 2400 шт. персональных электронно-вычислительная машин на базе ОС Linux, информацию об этом можно обнаружить на сайте гос. закупок. На
|23.12.2022
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Dell скрестила квантовый компьютер с обычной ЭВМ, чтобы новые вычисления стали доступнее
Как заявил Мэттью Кисан (Matthew Keesan), вице-президент IonQ по разработке продуктов, сегодняшние квантовые компьютеры «слишком малы и слишком шумны», в то время как скомбинировав их с традиционной ЭВМ можно «получить ответы, которые ни одна из систем не способна дать сама по себе». Система, получившая название Dell Quantum Computing Solution основана на том, что в пресс-релизе IonQ назва
|23.06.2022
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В России изменят Гражданский кодекс, чтобы не мешать программистам использовать СПО
Конституционный суд постановил изменить Гражданский кодекс в части прав на программы для ЭВМ Конституционный суд рассмотрел жалобу программиста Антона Мамичева на предмет соответствия Конституции пункта 3 статьи 1260 Гражданского кодекса (ГК), касающейся переводов, иных производных
|17.01.2022
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Softline внесла продукт iTMan Discovery в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных
iTMan Discovery официально включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Теперь система доступна государственным заказчикам, и все клиенты смогут приобретать решение по меньшей цене. Об этом CNews сообщили представители Softline. iTMan Discovery яв
|08.04.2019
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5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны?
ванные тысячами процессоров и десятками гигабайт ОЗУ, называются суперкомпьютерами. Самые мощные можно найти в списке TOP500, где первые 5 мест занимают американские модели Summit и Sierra, китайские ЭВМ Sunway TaihuLight и Тяньхэ-2, а также швейцарский Piz Daint. Что такое суперкомпьютер СуперЭВМ – название, которое получают специализированные вычислительные машины, превосходящие по характ
|25.03.2019
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«Росэлектроника» и «Росатом» создали вычислительный комплекс для технополиса «Эра»
демика Е.И. Забабахина в рамках проекта отвечают за комплектацию вычислительных модулей, интеграцию ЭВМ в инфраструктуру технополиса и проведение испытаний. «Созданное для военного технополиса
|04.12.2018
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CNews поздравляет с Днем российской информатики
Первый патент Четвертое декабря считается в России неофициальным Днем российской информатики, поскольку именно в этот день Исаак Брук и Башир Рамеев запатентовали созданную ими ЭВМ. Так как это случилось в 1948 г., сегодня российская информатика отмечает юбилей — 70 лет. Коллектив CNews поздравляет читателей с этой круглой датой и предлагает вспомнить, как появился на
|01.06.2018
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«Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш»
к инфраструктуре. Сотрудничество на ранней стадии заложило фундамент для успешной реализации этого проекта с учетом текущих и перспективных потребностей НПО "Энергомаш". Созданный компанией "Хайтэк" вычислительный комплекс обеспечивает продуктивное и высокопроизводительное использование как решений корпорации «Галактика», так и смежных систем». Денис Савенков, заместитель генерального дире
|25.12.2017
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Lenovo и Intel построят вычислительный комплекс для суперкомпьютерного центра им. Лейбница
Lenovo и Intel построят вычислительный комплекс следующего поколения для суперкомпьютерного центра имени Лейбница (LRZ) Баварской академии наук в Мюнхене, Германия. Являясь одним из ведущих европейских вычислительных
|24.08.2017
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Первые полупроводниковые: что умели советские ЭВМ «Урал»
картах, магнитных лентах и внутри машины.Вид ячейки комплекса логических элементов поздних «Уралов» ЭВМ «Урал-11» оперировала числами с фиксированной и плавающей запятой, а также алфавитно-цифр
|15.08.2017
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Как создавались первые серийные советские ЭВМ
Семейство ЭВМ «Урал» состоит из двух подсемейств: ламповые ЭВМ «Урал-1, 2, 3, 4» и полупроводник
|18.07.2017
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Directum работает на российских защищенных компьютерах
Directum объявила об успешном завершении тестирования работы ECM-системы на отечественной защищенной ЭВМ «Багет Р2А» совместно с технологическим партнером и производителем моноблока КБ «Корунд-М».«Моноблок-ВМ8» (ЭВМ «Багет Р2А») разработан в НИИСИ РАН на базе 64-разрядного 2-ядерного су
|26.06.2017
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Первые быстродействующие: три советские ЭВМ, которые двигали науку
БЭСМ-1 в момент ее создания являлась самой быстродействующей машиной в Европе и одной из самых быстродействующих ЭВМ в мире. Главный конструктор: академик АН СССР С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Л
|15.06.2017
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МЭСМ и «Стрела»: Как советские ЭВМ делали первые шаги
етными машинами я начал заниматься в конце 1948 г. В 1948–1949 гг. мной были разработаны основные принципы построения подобных машин…» Возможно, к окончательному решению заняться разработкой цифровой ЭВМ С. А. Лебедева подтолкнул М. А. Лаврентьев. Такое мнение высказывали В. М. Глушков, С. Г. Крейн и О. А. Богомолец. Богомолец несколько раз выезжал в Швейцарию и, как заядлый радиолюбитель,
|16.05.2017
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М-1: Как зарождалась ЭВМ
Теоретические и научно-технические вопросы создания ЭВМ были решены. Предстояло решить организационные и материально-технические вопросы реализации этой идеи. В начале 1950 г. Брук обратился в Президиум АН СССР с предложением включить в план раб
|15.04.2016
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СЗИ Dallas Lock 8.0-С внесена в Реестр российских программ для ЭВМ и БД
ждения, а также оказания государственной поддержки правообладателям ПО. В настоящее время, по состоянию на 12 апреля 2016 г., в реестр включено 398 наименований. Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД составляется Минкомсвязи России в рамках реализации постановления Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящег
|11.04.2016
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ПО «Геолайф» включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных
ния использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для ЭВМ или баз данных мер господдержки, включено следующее ПО от «Геолайф»: «БГП Геолайф»; Geolife Personal Security; «Geolife Антиугон Marine»; «Geolife Антиугон Мото»; «Geolife Антиугон Авто»; G
|14.12.2015
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«Глобус-Телеком» и «АйДи Солюшн» провели испытания системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил испытания на совместимость электронно-вычислительной машины специального назначения «ЭВМ СН Арбор» российской компании «АйДи Солюшн» с системой мониторинга и управления телекоммуникационной инфраструктурой «СКИТ». Результаты тестирования подтвердили корректное взаимодействие и
|02.12.2014
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Разработчику ЕС ЭВМ сменили гендиректора
ит в число основных активов ОПК. Новый глава НИЦЭВТ Александр Минченко НИЦЭВТ ведет свою историю с 1948 г., когда было создано Специальное конструкторское бюро № 245 (СКБ-245), известное разработками ЭВМ общего назначения «Стрела», «Урал-1», М-20, а также комплекса М-111. В 1958 г. предприятие было преобразовано в НИИ электронных математических машин (НИЭМ), а еще десятью годами позже на ба
|22.05.2012
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«Инфосистемы Джет» построили вычислительный комплекс для процессингового центра «МультиКарты»
совершенствование ИТ-инфраструктуры «МультиКарты» в рамках программы модернизации процессингового центра (ПЦ) и повышения качества предоставляемых услуг. В ходе проекта был спроектирован и развернут вычислительный комплекс на двух серверных площадках, находящихся территориально в Санкт-Петербурге и Москве. Площадки соединены между собой отказоустойчивым сетевым каналом связи. Оборудование
|10.10.2011
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«Т-Платформы» модернизировали вычислительный комплекс поставщика услуг по 2D/3D-обработке сейсмических данных GAS KCO
рится в сообщении компании. Компания GAS KCO обладает значительным опытом в области обработки и интерпретации геофизических данных. Технологическую основу ее бизнеса составляет высокопроизводительный вычислительный комплекс, построенный в рамках реализации глобального проекта по развитию нефтегазового сектора в Казахстане. В настоящее время GAS KCO выполняет ряд проектов по 3D-обработке сей
|29.09.2011
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Oracle анонсировала высокопроизводительный вычислительный комплекс SPARC SuperCluster T4-4
Корпорация Oracle анонсировала SPARC SuperCluster T4-4 — высокопроизводительный вычислительный комплекс общего назначения. Oracle SPARC SuperCluster T4-4 построен на базе новых серверов Oracle SPARC T4, которые обеспечивают наибольший за всю историю платформы Oracle SPARC
|22.07.2009
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«АйТи» построила мультимедийный зал и вычислительный комплекс для СтГАУ
Компания «АйТи» завершила комплексный проект в Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ). В ходе выполненных работ в вузе был создан современный мультимедийный зал, построен вычислительный комплекс и внедрены компоненты системы автоматизации деятельности вузов — «АйТи-Университет». Также вузу была поставлена необходимая вычислительная и организационная техника: ком
|30.09.2008
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В Сарове открылся семинар по супервычислителям
ый международный семинар "Супервычисления и математическое моделирование". Данный семинар выделяется среди других широтой охвата вопросов построения и использования современных высокопроизводительных ЭВМ. Тематика семинара включает обсуждение практически всех актуальных вопросов по научно-прикладным направлениям, требующим высокопроизводительных вычислений: создание совершенных математическ
|20.05.2008
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УГАТУ приобретет измерительно-вычислительный комплекс
тет (УГАТУ) объявил открытый конкурс №ОК 37/08, в рамках которого разыгрывает право на поставку измерительно-вычислительного комплекса. В частности, победителю торгов предстоит поставить измерительно-вычислительный комплекс для проведения лабораторных и лабораторно-практических занятий студентов, обучающихся по направления «Телекоммуникации», который должен содержать все необходимые аппарат
|16.04.2008
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Госдума приняла закон о лицензировании воспроизведения программ для ЭВМ
тельства в области лицензирования отдельных видов деятельности закон вносит изменение, расширяющее перечень продукции, деятельность по воспроизведению которой подлежит лицензированию, программами для ЭВМ и базами данных. В соответствии с законом, лицензированию подлежит деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на
|11.03.2008
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УЗП АСУ потребовалось периферийное оборудование для ЭВМ
омплексов и средств связи (УЗП АСУ) проводит торги в форме открытого аукциона № 248к-82030, по итогам которого определит поставщика периферийного оборудования больших электронно-вычислительных машин (ЭВМ). На закупку оборудования для ЭВМ заказчик готов потратить до 6580 тыс. руб. Финансируется поставка за счет средств федерального бюджета. Завершить доставку УЗП АСУ требует до 30 сен
|06.02.2008
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Госдума приняла в 1-м чтении законопроект о лицензировании воспроизведения программ для ЭВМ
конодательства в области лицензирования отдельных видов деятельности вносит изменение, расширяющее перечень продукции, деятельность по воспроизведению которой подлежит лицензированию, программами для ЭВМ и базами данных на оптических носителях и магнитной ленте, за исключением программ для ЭВМ и баз данных, изготовление экземпляров которых предусматривается публичным договором - лице
|21.12.2007
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105 лет со дня рождения С.А. Лебедева: воспоминания о легендарном ученом
а к 105-летию со дня рождения легендарного человека, научные идеи которого позволили создать первые ЭВМ, открывшие новые горизонты и ставшие прорывом в развитии науки, экономики и человечества
|31.10.2007
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Дело создателя первой ЭВМ под грифом "Хранить вечно"
есятилетий вперед». Именно академик Лебедев создал в тяжелые послевоенные годы первую отечественную ЭВМ и последующие все более и более производительные вычислительные машины. Появление электро
|08.10.2007
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В России появится ЕГАИС для мобильников и CD/DVD-RW?
законопроект 475488-4, направленный на противодействие обороту продукции, произведенной с нарушением законодательства. В числе прочего, он регулирует оборот аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ и баз данных на любых носителях. Проект вводит основы деятельности госорганов по взаимодействию в случаях обнаружения такой продукции, устанавливает сферы компетенции различных органов и до
|21.09.2007
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Россия: власти узаконили программы для ЭВМ и БД
Правительство РФ одобрило законопроект по введению лицензирования деятельности по изготовлению программ для ЭВМ и баз данных. Соответствующие поправки в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» правительство одобрило на заседании 20 сентября 2007 г., сообщает РБК. Законопроект предусматр
|30.07.2007
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Российские супер-ЭВМ не сдаются
мерен в ближайшем будущем построить суперкомпьютер с пиковой производительностью 80 терафлоп. Это в 6 раз превышает достижения Cyberia. Исторический момент Первым советским суперкомпьютером считается ЭВМ БЭСМ-6, разработанная в 1967 году. В 80-х годах прошлого века из бюджета СССР финансировались около десятка проектов по разработке и созданию оригинальных суперкомпьютерных решений. Основны
|08.02.2007
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Создателю компьютеров советской ПРО исполняется 80 лет
ть в поступках и сердцах последователей и учеников. Одним из выдающихся отечественных разработчиков ЭВМ является Всеволод Сергеевич Бурцев - главный конструктор первых (и фактически единственны
|10.08.2006
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Вычислительный комплекс для атомной энергетики поставлен "Т-Платформы"
Компания «Т-Платформы» объявила о поставке вычислительного комплекса для инженерных промышленных расчетов компании Саровские Лаборатории, партнеру Международного научно-технического центра (МНТЦ). Вычислительный комплекс на базе кластерного решения «Т-Платформы» для инженерных расчетов T-ForgeCAE 16 и высокопроизводительной графической станции TOpus GS на базе двухъядерных процессоров AM
|09.11.2005
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Россия прирастает супер-ЭВМ
пьютерном Центре РАН (МСЦ) и установка на НПО «Сатурн» кластера IBM eServer Cluster 1350, включающего 64 двухпроцессорных сервера IBM eServer xSeries 336. Последний является крупнейшей в России супер-ЭВМ используемой в промышленности и четвертым в совокупном рейтинге суперкомпьютеров на территории СНГ. НПО «Сатурн» собирается использовать его в проектировании авиационных газотурбинных двига
|27.04.2002
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Опубликовано исследование проблем информационной безопасности на рынке Украины
сь изучение проблем преступности в сфере использования компьютерных технологий. Анализ результатов анкетирования 112 респондентов показал, что чаще всего непосредственный неcанкционированный доступ к ЭВМ, системам и компьютерным сетям совершается работниками организаций, предприятий, учреждений: программистами, инженерами, операторами, являющимися пользователями или обслуживающим персоналом
|08.02.2002
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IT-право: Учимся понимать отечественное законодательство
Этим и некоторым другим вопросам был посвящен семинар "Правовое регулирование отношений, связанных с созданием, использованием и распространением программ для ЭВМ и баз данных", прошедший 4 февраля в Москве. Его провели Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения (www.nsda.ru) и компания "Объединенные Консультанты "ФДП". Задачи Ассоциации Разра
ЭВМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 548 195
|Путин Владимир 3454 32
|Опанасенко Всеволод 139 13
|Никифоров Николай 1138 12
|Мишустин Михаил 787 11
|Орлов Станислав 59 11
|Смирнов Алексей 269 10
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Горелкин Антон 118 9
|Массух Илья 239 9
|Лебедев Сергей 67 9
|Поносов Александр 69 8
|Анисимов Александр 19 8
|Шадаев Максут 1210 8
|Пройдаков Эдуард 12 7
|Рейман Леонид 1065 7
|Щеголев Игорь 699 7
|Чернышенко Дмитрий 581 7
|Рубанов Владимир 76 7
|Ющенко Александр 29 7
|Наумов Виктор 126 7
|Пермяков Максим 31 6
|Врублевский Павел 105 6
|Ким Александр 47 6
|Яхин Юрий 24 6
|Пустарнаков Роман 54 5
|Валяева Елизавета 72 5
|Рыжак Николай 10 5
|Мирошников Борис 63 5
|Кудрявцев Максим 43 5
|Артимович Дмитрий 45 5
|Боярский Сергей 49 5
|Бабаян Борис 15 5
|Врацкий Андрей 175 4
|Дадинский Сергей 11 4
|Бокова Людмила 82 4
|Кабанов Владимир 178 4
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
|Мылицын Роман 111 4
|Комиссаров Дмитрий 248 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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