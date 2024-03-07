Российские тюремщики установят себе тысячи ПК на Linux

ФСИН опубликовала тендер на покупку ЭВМ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупает 2400 шт. персональных электронно-вычислительная машин на базе ОС Linux, информацию об этом можно обнаружить на сайте гос. закупок. На закупку выделили 205,4 млн. руб.

Тендер был опубликован 1 марта 2024 г., а заявки на открытый конкурс будут приниматься до 15 марта. Итоги будут подведены 19 марта.

Требования ФСИН к ОС

В техническом задании к контракту указано, что на новых ЭВМ должна быть предустановлена лицензионная ОС Linux с версией ядра не ниже 5.4 и актуальный набор драйверов для совместимости с имеющимся у ФСИН периферийным оборудованием: Принтеры, сканеры, лазерные МФУ. Информация о том, какая именно версия Linux будет установлена, в техническом задании не указана, CNews задал пресс-службе ФСИН вопросы по данной теме и ожидает ответов.

Фото: Freepik ФСИН закупает ПК на Linux

В дополнение к ОС должно быть предустановлено офисное программное обеспечение. Указано, что оно должно соответствовать дополнительным требованиям к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесений изменений в правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Технические характеристики ЭВМ

В документе описания объекта закупки указаны его точные характеристики, а именно: процессор не менее шести ядер с восемью потоками и частотой более 2.9 ГГц. Поддерживаемая архитектура x86-64 и объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) более 12 мб. Также в процессоре должен быть интегрированный графический контроллер. Скорее всего ФСИН будет закупать процессоры от Intel или AMD, так как российские аналоги не соответствуют указанным в техническом задании характеристикам.

Помимо требований к характеристикам процессора в техническом задании указаны и другие комплектующие. Так скорость ОЗУ (Оперативной памяти) должна быть не менее 2666 МГц, а ее суммарный объем не менее 8 Гб. Объем закупаемых HDD должен быть больше одного терабайта, а материнская плата должна иметь HDMI и DisplayPort выходы.

Кроме внутренних запчастей ПК ФСИН закупает еще и мониторы, размер диагонали которых должен быть не менее 23 дюймов, блоки розеток, клавиатуры QWERTY раскладки и компьютерные мыши.

В документах к контракту ФСИН отсылается на Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства. Что указывает на то, что сборка ЭВМ должна производиться в России.

ФСИН не указали для какой цели проводится закупка и какой процент российских комплектующих будет содержать их ЭВМ. CNews также задал этот вопрос пресс-службе ФСИН и ожидает ответов.

О старых контрактах ФСИН

В январе 2022 г. ФСИН публиковал гос. контракт, где намеревался получить 12 серверов с использованием двух 28-ядерных процессоров стандартной архитектуры х86-64 с тактовой частотой не ниже 2,4 ГГц и четыре системы хранения данных, состоящих из контроллеров и дисковых полок.

Данный контракт был сорван из-за неоднократных нарушений сроков поставки «Ростехом» , который являлся исполнителем данного заказа.