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Минюст РФ ФСИН РФ Федеральная служба исполнения наказаний

Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний


27.01.2022 Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт»
25.11.2020 Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем
29.09.2020 ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму
16.03.2020 Ростех займется внедрением современных технологий в учреждениях ФСИН
05.10.2018 Экс-глава ИТ-центра ФСИН взят под стражу за многомиллионный сговор с НТЦ «Атлас»
06.09.2018 В системе учета ФСИН простаивает три четверти оборудования, 44% «железа» сломано
14.06.2017 Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии за мошенничество при ИТ-закупках
13.06.2017 Экс-глава ФСИН признан виновным в миллиардном хищении при закупке электронных браслетов
22.12.2016 АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой
11.04.2016 «МегаФон» стал оператором связи УФСИН Ставрополья
17.03.2016 Экс-главу ФСИН заставляют вернуть 3 млрд руб. за распилы на электронных браслетах
03.03.2016 «МегаФон» обеспечит удалённое наблюдение для УФСИН по Ростовской области
08.02.2016 «МегаФон» обеспечил связью УФСИН в Кабардино-Балкарии
10.09.2015 «МегаФон» усовершенствовал телефонию для УФСИН Кабардино-Балкарии
19.02.2014 «МегаФон» предоставил свыше 3000 SIM-карт для проекта Федеральной службы исполнения наказаний
03.02.2014 «НИС» поставит навигационное бортовое оборудование для ФСИН РФ
27.02.2013 СК РФ: ФСИН закупила неработающие электронные браслеты. Ущерб - 1,3 млрд рублей
19.12.2012 «МегаФон» построит VPN-сеть для УФСИН России по Костромской области
22.06.2012 ФСИН начала следить за осужденными на расстоянии
31.05.2012 «МегаФон» начал предоставлять телематические услуги связи для ФСИН России на Ставрополье
27.04.2012 «МегаФон» расширяет географию оказания услуг М2М для Федеральной службы исполнения наказаний РФ
04.04.2012 «Ростелеком» подключил к VPN-сети отделения УФСИН по Кабардино-Балкарской Республике
15.06.2011 Система «Лидер» запустила новые сервисы для оплаты авиабилетов и заказов в онлайн-магазинах ФСИН
13.12.2010 «Ростелеком» предоставит ФСИН России телекоммуникационные услуги на 65,5 млн руб.
17.11.2010 «НИС ГЛОНАСС» поставит навигационные системы для ФСИН России
13.10.2010 НИИ информационных и производственных технологий ФСИН заказывает внедрение СЭД стоимостью 25 млн руб. за 30 дней
16.04.2010 Управление оперативно-технических и поисковых мероприятий ФСИН выбрал поставщиков техсредств
04.03.2010 Управление оперативно-технических и поисковых мероприятий ФСИН выбирает поставщика техсредств
19.02.2010 «Глобус-Телеком» предоставит услуги связи «Главному центру инженерно-технического обеспечения» ФСИН России
27.08.2008 «Ростелеком» обеспечил сеанс видео-конференц-связи между объектами ФСИН
18.08.2008 ФСИН начала внедрение ГЛОНАСС для контроля над заключенными
25.04.2008 ФСИН России потребовалась аппаратура видео-конференц-связи
17.04.2008 ФСИН требуется сопровождение АПК
15.01.2008 Управление «Л» ФСИН России ищет ИТ-поставщика
29.12.2007 ФСИН закупает СВТ, сетевое и серверное оборудование
21.09.2007 ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу изымает телефоны у заключенных
05.09.2007 УФСИН России по Москве купит оборудование для видеонаблюдения
27.07.2007 УФСИН купит оргтехнику: открытый конкурс
25.06.2007 ФСИН России ищет поставщика ИТ-услуг

Публикаций - 198, упоминаний - 312

Минюст РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 21
Крок - Croc 1616 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 16
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 13
Новые облачные технологии (НОТ) 277 9
Microsoft Corporation 22497 9
Polycom - Поликом Россия 378 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 8
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Федеральное государственное унитарное предприятие центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 7 7
Cisco Systems 4720 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
Spirit DSP - Спирит Корп 425 6
Oracle Corporation 6035 6
VideoMost - ВидеоМост 210 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 4
Samsung Electronics 9333 4
Код Безопасности 432 4
Softline - Софтлайн 1870 3
АйТи 1179 3
Intel Corporation 11262 3
Ред Софт - Red Soft 299 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
ИВК - Информационная внедренческая компания 148 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 3
Базальт СПО - BaseALT 254 3
Telegram Group 805 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 3
HP Inc. 5313 3
Huawei 3222 3
Восход ФГБУ НИИ 529 3
Казахтелеком 317 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 2
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 2
Почта России ПАО 1853 16
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 62 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 8
Газпром ПАО 1008 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Роснефть НК 434 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 49 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 2
Транснефть 232 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 13 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Альфа-Банк 1476 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
ВТБ - ВТБ24 658 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 27 1
Wallet One - Единая Касса 34 1
ПЧРБ Банк - Первый Чешско-Российский банк 3 1
Газпром межрегионгаз 60 1
FICO 43 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 30 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 48 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Татэнерго 38 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 1
Связной ГК 1190 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 74 1
Восточный Банк 232 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 21 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Совкомбанк ПАО 171 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 67
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 57
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 34
Верховный суд Российской Федерации 709 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 30
Федеральное казначейство России 1345 30
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 27
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 20
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 20
Президент Российской Федерации 3770 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 14
Конституционный суд РФ 79 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 13
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 10
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 9
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 9
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 48 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 7
Таможня - Таможенная служба 421 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
Счётная палата РФ 628 6
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 52 6
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 6
Единая Россия - Политическая партия 246 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 40
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 20
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 19
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