Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Минюст РФ ФСИН РФ Федеральная служба исполнения наказаний

Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний

Честный труд и примерное поведение ускорят твое освобождение СССР, 1964 г. Дородницын В.П. Честный труд и примерное поведение ускорят твое освобождение СССР, 1964 г. Дородницын В.П.
Винсент Ван Гог – Прогулка заключенных (копия Доре) 1890 год. Винсент Ван Гог – Прогулка заключенных (копия Доре) 1890 год.
Честный труд и примерное поведение ускорят твое освобождение СССР, 1964 г. Дородницын В.П.

СОБЫТИЯ


14.04.2026 В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

ных, об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области. Как уточнили в ведомстве, робот оснащен современными ИТ-си
17.10.2025 «Аквариус» трижды останавливал жалобами торги на ПК для гостайны, но госконтракт все равно достался другим

Компьютеры для гостайны Как узнал CNews, структура российского производителя компьютеров «Аквариус» — ООО «Технопрогресс» — уже четыре раза добивалась отмены торговых процедур ФСИН на закупку компьютеров, но все равно не смогла стать поставщиком ПК, прошедших проверку на работу с гостайной под грифом «совершенно секретно». Итоги очередного тендера, за который за кото
21.03.2025 ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО

Тестирование технологии Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала тестировать в следственных изоляторах средства интеллектуальной блокировк
21.11.2024 ФСИН обезопасит себя за 300 миллионов

или в формате аукциона. Сам тендер был опубликован на сайте госзакупок 1 октября 2024 г. 11 октября ФСИН выбрал поставщика. В конкурсе победила компания ООО «Мигалка», не первый раз сотрудничав
30.10.2024 Арестовано имущество ИТ-директора российских тюрем

суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко, пишут РИА «Новости». Глава Управления цифровой трансформации

26.08.2024 В деле ИТ-директора российских тюрем новый участник. Предъявлено обвинение взяткодателю

По версии следствия, бывший руководитель Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний ГЦИТОиС ФСИН Игорь Шайков и его заместители Павел Щет
21.08.2024 ФСБ арестовала ИТ-директора российских тюрем

реваемый во взятке Сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан глава Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению
31.07.2024 ФСИН улучшит электронные браслеты, чтобы чаще сажать под домашний арест вместо СИЗО

Улучшение электронных браслетов ФСИН России планирует улучшить электронные браслеты для более широкого применения домашнего а
24.07.2024 В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН

ехнического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ ЦИТОВ УФСИН) по Вологодской области 5 августа 2022 г. заключил госконтракт на сумму 1801800 руб. на
27.04.2024 Российские тюремщики хотят за 470 миллионов разработать на СПО систему для хранения досье

Объявлен конкурс Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ищет разработчика специального программного обеспечения (СПО) за 470 млн руб. Опубликов
11.03.2024 Российские тюремщики установят себе тысячи ПК на Linux

ФСИН опубликовала тендер на покупку ЭВМ Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупает 2400 шт. персональных электронно-вычислительная машин на базе ОС Linux, информ
10.11.2023 X-Com масштабировала систему видеонаблюдения Академии ФСИН России

Системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, завершил проект развития системы охранного видеонаблюдения «Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (Академии ФСИН России). Для соблюдения режима охраны внешнего периметра здания академии и прилегающих к нему территорий заказчику потребовало
19.04.2023 Власти определились, как в российских тюрьмах будут глушить сотовую связь и Wi-Fi

на 24 апреля 2023 г., намерена принять решение о выделении Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) радиочастот для организации работы блокираторов сотовой связи. Это следует из проекта р
17.03.2023 ИТ-фирма не осилила свой крупнейший господряд и оставила тюремщиков России без системы безопасности

ия ИБ-контракта до суда Как выяснил CNews, Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ГЦИТОИС ФСИН) в одностороннем порядке расторг контра
15.03.2023 Российские тюремщики хотят следить за заключенными через «умные» камеры, которых в стране не существует

Видеораспознавание нарушений ФСИН собирается внедрять в российских колониях умную систему видеонаблюдения для мониторинга нарушений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке видеоаналитики. Один из них о
16.01.2023 В России узаконят блокировку сотовой связи в тюрьмах

стоявшегося в конце 2022 г. В числе прочего на заседании были заслушаны доклады аппарата комиссии и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о выделении частот для работы блокираторов сот
11.07.2022 Российских тюремщиков заставили заплатить 211 миллионов за «слишком хорошие» для них отечественные серверы

е ФСИН принять «Ядро» Как выяснил CNews, Главному центру инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ГЦИТОиС ФСИН) придется принять поставленные ему по г
27.04.2022 ФСИН собралась привлекать осужденных ИТ-шников к работе по специальности

Т – сегодня это около 14 тыс. руб. На руки они получают оклад за вычетом НДФЛ и платы за общежитие. ФСИН России думает над возможностью привлечения осужденных ИТ-специалистов к удаленной работе
01.04.2022 Российские тюрьмы остались «аналоговыми». Остановлена цифровизация ФСИН ценой десятки миллиардов

Как сообщал CNews, одна из этих систем носит название «Цифровая платформа среды трудовой адаптации ФСИН России». Она необходима для контроля и анализа труда заключенных. Вторая система, «Едина
27.01.2022 Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН

талась без двух крупных госконторактов с Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Один из них на 211,4 млн руб. касался поставк
02.11.2021 Тюремщики России потратят десятки миллиардов на цифровизацию

ФСИН в десятки миллиардов рублей Первая носит название «Цифровая платформа среды трудовой адаптации ФСИН России». Она необходима для контроля и анализа труда заключенных. Вторая система, «Едина
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов

почтовых ящиках клиентов на своих серверах. Эти ящики принадлежали сотрудникам ФГУП «Владимирское» Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В конце 2019 г. ФАС заподозрила эту организац
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию

ИТ-модернизация Правительство России приняло решение выделить 25 млрд руб. на цифровую модернизацию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в 2021-2023 гг., которые, как ранее сообщал CN
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт»

Российское ПО для ФСИН Как выяснил CNews, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приобрела поряд
25.11.2020 Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем

Минцифры не одобрило проект цифровизации ФСИН Минцифры не одобрило план цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на 2021-2023 гг., на которую ведомство просило
29.09.2020 ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму

News писал, Сбербанк начал принимать на работу осужденных в рамках проекта, запущенного совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Каждый из осужденных, участвующих в проекте,
04.08.2020 Российского тюремщика посадили на 5,5 лет за передачу заключенным SIM-карт и мобильников

одской суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По решению суда бывший тюремщик отправится в

17.03.2020 ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату

бербанк начал принимать на работу осужденных преступников в рамках проекта, запущенного совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Они будут заниматься развитием искусственног
16.03.2020 Ростех займется внедрением современных технологий в учреждениях ФСИН

Директор ФСИН России Александр Калашников и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госуда
03.04.2019 Российские тюремщики закупают восемь тысяч ПК на отечественном Linux

Тысячи ПК для ФСИН Как обнаружил CNews, главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ГЦИТОиС ФСИН) намерен приобрести 7782 персональных к
05.10.2018 Экс-глава ИТ-центра ФСИН взят под стражу за многомиллионный сговор с НТЦ «Атлас»

служебным положением Бывший руководитель Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний ГЦИТОиС ФСИН Игорь Шайков и его заместители Павел Щет
06.09.2018 В системе учета ФСИН простаивает три четверти оборудования, 44% «железа» сломано

Информационные системы ФСИН В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России до сих пор не создана еди
08.02.2018 Российские тюремщики украли бюджетные деньги при покупке раций на 140 миллионов

дование в ФСИНМосковский следственный комитет расследует случай мошенничества при закупке раций для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. По факту мошенничества возбуждено угол
14.06.2017 Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии за мошенничество при ИТ-закупках

Приговор судаБывший директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Реймер приговорен к 8 годам лишения свободы за мошенничество в особо к
13.06.2017 Экс-глава ФСИН признан виновным в миллиардном хищении при закупке электронных браслетов

Вердикт судаБывший директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Реймер признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщ
22.12.2016 АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой

алы уголовных дел и судебные акты в Главное управление Следственного комитета, столичные управления Федеральной службы исполнения наказаний и Прокуратуры. Ключевым связующим звеном между органа
11.04.2016 «МегаФон» стал оператором связи УФСИН Ставрополья

тавропольскому краю. «МегаФон» перенёс в свою сеть 45 мобильных номеров сотрудников ставропольского УФСИН от другого оператора связи в рамках услуги MNP. «Для УФСИН качественные телекомм
04.04.2016 «Ростелеком» подключает к интернету исправительные колонии в Свердловской области

дений «Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области» (ГУФСИН) – колонии-поселения №45 в поселке Восточный и «Центра медицинской и социальной реабил
17.03.2016 Экс-главу ФСИН заставляют вернуть 3 млрд руб. за распилы на электронных браслетах

меститель Николай Криволапов и директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН России Виктор Определенов. При этом Криволапов был помещен под домашний арест с необходи
03.03.2016 «МегаФон» обеспечит удалённое наблюдение для УФСИН по Ростовской области

ЭМПЛ, невозможно снять или перепрограммировать. При таких попытках на контрольный пульт инспекторов УФСИН моментально подается предупреждающий сигнал, также, как и в случае, если осужденные пер

Публикаций - 314, упоминаний - 519

Минюст РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 35
МегаФон 10742 32
Крок - Croc 1964 28
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 14
Microsoft Corporation 25775 14
Cisco Systems 5372 13
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 11
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 11
Softline - Софтлайн 3743 10
Intel Corporation 12811 9
Новые облачные технологии (НОТ) 485 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 9
АйТи 1519 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Huawei 4677 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
HP Inc. 5883 7
Ред Софт - Red Soft 1236 7
Oracle Corporation 7074 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Spirit DSP - Спирит Корп 482 6
Код Безопасности 812 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 5
Итерион 7 5
Samsung Electronics 11065 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
VideoMost - ВидеоМост 285 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
Google LLC 12690 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
Почта России ПАО 2370 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Транснефть 335 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Газпром ПАО 1493 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Альфа-Банк 1979 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Связной ГК 1401 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
ФосАгро 176 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Русский стандарт Банк 509 2
Assist - Ассист 218 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Visa International 1993 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 78
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 50
Судебная власть - Judicial power 2500 49
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 46
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 42
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 42
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 40
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 38
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 37
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 35
Федеральное казначейство России 1949 35
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 33
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 31
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 19
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 16
Конституционный суд РФ 112 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 14
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 12
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 12
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 62
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 48
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 45
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 38
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 28
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 27
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 17
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 13
Оповещение и уведомление - Notification 5945 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 26
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Linux OS 11533 10
Microsoft Windows 16882 10
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 8
Google Android 15244 8
Microsoft Office 4170 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 6
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
Минюст РФ - ФСИН РФ - СЭМПЛ ФГИС - Система электронного мониторинга подконтрольных лиц 5 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 4
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 4
FreePik 1841 4
Apple iOS 8583 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Microsoft Windows XP 2431 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 3
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
МТС Коммуникатор 31 3
Путин Владимир 3454 18
Толстова Татьяна 37 13
Прозоров Дмитрий 59 10
Криволапов Николай 9 9
Определенов Виктор 9 9
Чернышенко Дмитрий 581 8
Реймер Александр 7 7
Фомин Дмитрий 25 6
Серова Елена 320 6
Егорова Ольга 13 5
Калашников Александр 6 5
Мартынов Николай 6 5
Шадаев Максут 1210 5
Слышкин Василий 129 4
Краснюков Андрей 4 4
Шайков Игорь 4 4
Щетинин Павел 4 4
Легезо Денис 40 4
Филимонов Олег 10 4
Герман Андрей 24 4
Чемезов Сергей 147 3
Тимченко Алексей 13 3
Голов Андрей 53 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Вайнштейн Виктор 37 3
Щеголев Игорь 699 3
Орловский Виктор 408 3
Иванов Олег 153 3
Мылицын Роман 111 3
Никифоров Николай 1138 3
Комиссаров Дмитрий 248 2
Паршин Максим 323 2
Смирнов Алексей 269 2
Кузнецов Станислав 162 2
Воробьев Андрей 199 2
Баринов Александр 44 2
Земков Сергей 159 2
Качанов Олег 121 2
Артимович Дмитрий 45 2
Массух Илья 239 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 239
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 96
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 23
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Европа 24964 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 8
Украина 7928 8
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 8
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 6
Россия - УФО - Свердловская область 1951 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 5
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 5
Россия - ЦФО - Брянская область 402 5
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Швеция - Королевство 3782 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 202
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 68
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 63
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 44
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 38
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 33
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 33
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 29
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 22
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 19
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 16
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 16
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 13
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 12
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 10
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 87 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 10
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
РИА Новости 1033 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
Российская газета 290 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Ведомости 1466 4
Известия ИД 770 2
Ananova 250 2
Times 661 2
23ABC News 183 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Госрасходы - портал 70 1
Радио России - радиостанция 49 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Код Дурова 17 1
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
IDC - International Data Corporation 4975 6
CNews Tenders 18 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Wainhouse Research 40 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Frost & Sullivan 207 1
НМГ - Медиалогия 37 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 1
РАН СО ИМ - Институт математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
ПГАТУ им. ак. Д. Н. Прянишникова ФБГОУ ВО - Пермский ГАТУ - Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 5 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
ProIntegration Awards 5 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще