Индексная книга CNews*
Минюст РФ ФСИН РФ Федеральная служба исполнения наказаний
Публикаций - 198, упоминаний - 312
Минюст РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 14
|Прозоров Дмитрий 58 10
|Толстова Татьяна 37 8
|Криволапов Николай 8 8
|Реймер Александр 7 7
|Определенов Виктор 6 6
|Чернышенко Дмитрий 320 6
|Калашников Александр 5 5
|Мартынов Николай 5 5
|Слышкин Василий 66 4
|Филимонов Олег 8 4
|Фомин Дмитрий 20 3
|Герман Андрей 19 3
|Голов Андрей 42 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Чемезов Сергей 134 3
|Кулешов Алексей 29 2
|Жемерева Татьяна 3 2
|Кузнецов Станислав 77 2
|Шибанов Владимир 32 2
|Коробов Александр 14 2
|Баринов Александр 33 2
|Мылицын Роман 85 2
|Медвецкий Леонид 4 2
|Шулика Виталий 8 2
|Земков Сергей 156 2
|Егорова Ольга 11 2
|Орловский Виктор 325 2
|Комиссаров Дмитрий 192 2
|Казак Максим 161 2
|Сельков Андрей 13 2
|Греф Герман 345 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Щетинин Павел 3 2
|Солопова Ульяна 4 2
|Шайков Игорь 3 2
|Краснюков Андрей 3 2
|Горошилов Виктор 4 2
|Рудаков Дмитрий 7 2
|Серова Елена 317 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196272, в очереди разбора - 941852.
Создано именных указателей - 89231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196272, в очереди разбора - 941852.
Создано именных указателей - 89231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.