Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний

В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными ных, об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области. Как уточнили в ведомстве, робот оснащен современными ИТ-си

«Аквариус» трижды останавливал жалобами торги на ПК для гостайны, но госконтракт все равно достался другим Компьютеры для гостайны Как узнал CNews, структура российского производителя компьютеров «Аквариус» — ООО «Технопрогресс» — уже четыре раза добивалась отмены торговых процедур ФСИН на закупку компьютеров, но все равно не смогла стать поставщиком ПК, прошедших проверку на работу с гостайной под грифом «совершенно секретно». Итоги очередного тендера, за который за кото

ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО Тестирование технологии Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала тестировать в следственных изоляторах средства интеллектуальной блокировк

ФСИН обезопасит себя за 300 миллионов или в формате аукциона. Сам тендер был опубликован на сайте госзакупок 1 октября 2024 г. 11 октября ФСИН выбрал поставщика. В конкурсе победила компания ООО «Мигалка», не первый раз сотрудничав

Арестовано имущество ИТ-директора российских тюрем суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко, пишут РИА «Новости». Глава Управления цифровой трансформации

В деле ИТ-директора российских тюрем новый участник. Предъявлено обвинение взяткодателю По версии следствия, бывший руководитель Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний ГЦИТОиС ФСИН Игорь Шайков и его заместители Павел Щет

ФСБ арестовала ИТ-директора российских тюрем реваемый во взятке Сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан глава Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению

ФСИН улучшит электронные браслеты, чтобы чаще сажать под домашний арест вместо СИЗО Улучшение электронных браслетов ФСИН России планирует улучшить электронные браслеты для более широкого применения домашнего а

В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН ехнического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ ЦИТОВ УФСИН) по Вологодской области 5 августа 2022 г. заключил госконтракт на сумму 1801800 руб. на

Российские тюремщики хотят за 470 миллионов разработать на СПО систему для хранения досье Объявлен конкурс Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ищет разработчика специального программного обеспечения (СПО) за 470 млн руб. Опубликов

Российские тюремщики установят себе тысячи ПК на Linux ФСИН опубликовала тендер на покупку ЭВМ Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупает 2400 шт. персональных электронно-вычислительная машин на базе ОС Linux, информ

X-Com масштабировала систему видеонаблюдения Академии ФСИН России Системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, завершил проект развития системы охранного видеонаблюдения «Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (Академии ФСИН России). Для соблюдения режима охраны внешнего периметра здания академии и прилегающих к нему территорий заказчику потребовало

Власти определились, как в российских тюрьмах будут глушить сотовую связь и Wi-Fi на 24 апреля 2023 г., намерена принять решение о выделении Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) радиочастот для организации работы блокираторов сотовой связи. Это следует из проекта р

ИТ-фирма не осилила свой крупнейший господряд и оставила тюремщиков России без системы безопасности ия ИБ-контракта до суда Как выяснил CNews, Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ГЦИТОИС ФСИН) в одностороннем порядке расторг контра

Российские тюремщики хотят следить за заключенными через «умные» камеры, которых в стране не существует Видеораспознавание нарушений ФСИН собирается внедрять в российских колониях умную систему видеонаблюдения для мониторинга нарушений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке видеоаналитики. Один из них о

В России узаконят блокировку сотовой связи в тюрьмах стоявшегося в конце 2022 г. В числе прочего на заседании были заслушаны доклады аппарата комиссии и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о выделении частот для работы блокираторов сот

Российских тюремщиков заставили заплатить 211 миллионов за «слишком хорошие» для них отечественные серверы е ФСИН принять «Ядро» Как выяснил CNews, Главному центру инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ГЦИТОиС ФСИН) придется принять поставленные ему по г

ФСИН собралась привлекать осужденных ИТ-шников к работе по специальности Т – сегодня это около 14 тыс. руб. На руки они получают оклад за вычетом НДФЛ и платы за общежитие. ФСИН России думает над возможностью привлечения осужденных ИТ-специалистов к удаленной работе

Российские тюрьмы остались «аналоговыми». Остановлена цифровизация ФСИН ценой десятки миллиардов Как сообщал CNews, одна из этих систем носит название «Цифровая платформа среды трудовой адаптации ФСИН России». Она необходима для контроля и анализа труда заключенных. Вторая система, «Едина

Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН талась без двух крупных госконторактов с Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Один из них на 211,4 млн руб. касался поставк

Тюремщики России потратят десятки миллиардов на цифровизацию ФСИН в десятки миллиардов рублей Первая носит название «Цифровая платформа среды трудовой адаптации ФСИН России». Она необходима для контроля и анализа труда заключенных. Вторая система, «Едина

Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов почтовых ящиках клиентов на своих серверах. Эти ящики принадлежали сотрудникам ФГУП «Владимирское» Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В конце 2019 г. ФАС заподозрила эту организац

Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию ИТ-модернизация Правительство России приняло решение выделить 25 млрд руб. на цифровую модернизацию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в 2021-2023 гг., которые, как ранее сообщал CN

ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» Российское ПО для ФСИН Как выяснил CNews, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приобрела поряд

Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем Минцифры не одобрило проект цифровизации ФСИН Минцифры не одобрило план цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на 2021-2023 гг., на которую ведомство просило

ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму News писал, Сбербанк начал принимать на работу осужденных в рамках проекта, запущенного совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Каждый из осужденных, участвующих в проекте,

Российского тюремщика посадили на 5,5 лет за передачу заключенным SIM-карт и мобильников одской суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По решению суда бывший тюремщик отправится в

ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату бербанк начал принимать на работу осужденных преступников в рамках проекта, запущенного совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Они будут заниматься развитием искусственног

Ростех займется внедрением современных технологий в учреждениях ФСИН Директор ФСИН России Александр Калашников и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госуда

Российские тюремщики закупают восемь тысяч ПК на отечественном Linux Тысячи ПК для ФСИН Как обнаружил CNews, главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ГЦИТОиС ФСИН) намерен приобрести 7782 персональных к

Экс-глава ИТ-центра ФСИН взят под стражу за многомиллионный сговор с НТЦ «Атлас» служебным положением Бывший руководитель Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний ГЦИТОиС ФСИН Игорь Шайков и его заместители Павел Щет

В системе учета ФСИН простаивает три четверти оборудования, 44% «железа» сломано Информационные системы ФСИН В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России до сих пор не создана еди

Российские тюремщики украли бюджетные деньги при покупке раций на 140 миллионов дование в ФСИНМосковский следственный комитет расследует случай мошенничества при закупке раций для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. По факту мошенничества возбуждено угол

Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии за мошенничество при ИТ-закупках Приговор судаБывший директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Реймер приговорен к 8 годам лишения свободы за мошенничество в особо к

Экс-глава ФСИН признан виновным в миллиардном хищении при закупке электронных браслетов Вердикт судаБывший директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Реймер признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщ

АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой алы уголовных дел и судебные акты в Главное управление Следственного комитета, столичные управления Федеральной службы исполнения наказаний и Прокуратуры. Ключевым связующим звеном между органа

«МегаФон» стал оператором связи УФСИН Ставрополья тавропольскому краю. «МегаФон» перенёс в свою сеть 45 мобильных номеров сотрудников ставропольского УФСИН от другого оператора связи в рамках услуги MNP. «Для УФСИН качественные телекомм

«Ростелеком» подключает к интернету исправительные колонии в Свердловской области дений «Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области» (ГУФСИН) – колонии-поселения №45 в поселке Восточный и «Центра медицинской и социальной реабил

Экс-главу ФСИН заставляют вернуть 3 млрд руб. за распилы на электронных браслетах меститель Николай Криволапов и директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН России Виктор Определенов. При этом Криволапов был помещен под домашний арест с необходи