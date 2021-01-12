Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию

Тюремная ИТ-модернизация

Правительство России приняло решение выделить 25 млрд руб. на цифровую модернизацию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в 2021-2023 гг., которые, как ранее сообщал CNews, ведомство запросило у властей в конце сентября 2020 г.

План цифровой трансформации ФСИН был утвержден 25 декабря 2020 г. президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, на заседании комиссии были утверждены все мероприятия проекта, предложенные ФСИН, при этом вопрос о сокращении заявленного финансирования в размере 25 млрд руб. не обсуждался. В аппарате вице-премьера подтвердили факт утверждения правкомиссией программы цифровой трансформации ФСИН 14 голосами «за» и двумя воздержавшимися. По словам источников, ФСИН определит подрядчика открытым конкурсом после выделения средств из федерального бюджета.

В конце ноября 2020 г. CNews рассказал о том, что Минцифры выступило с критикой проекта цифровой трансформации ФСИН на 2021-2023 гг. В частности, речь шла о сумме финансирования и о планах сделать единственным поставщиком проекта «Ростех», который выступил соавтором плана.

Предложения по расходам бюджета цифровизации ФСИН

План ИТ-модернизации 380 российских тюрем, колоний и других исправительных учреждений в период с 2021 по 2023 г., представленный ФСИН и «Ростехом», подразумевает внедрение электронных систем документооборота, средств блокировки мобильной связи, систем видеонаблюдения с распознаванием лиц, а также модернизацию ИТ-систем, обновление парка компьютеров и офисного софта, и другие мероприятия. Работу создаваемой ИТ-инфраструктуры будет обеспечивать сеть собственных дата-центров.

Власти утвердили 25 млрд план по цифровизации российских тюрем

Предполагается, что реализация программы в полном объеме позволит сократить издержки ФСИН на 62,5 млрд руб. и уже к 2023 г. увеличить налоговые отчисления от труда заключенных с нуля до 1,3 млрд руб.

Согласно проекту ФСИН, большая часть средств в размере 10,2 млрд руб. пойдет на реализацию программы «Цифровизация процессов соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных». Ключевым элементом программы заявлена видеоаналитика с распознаванием лиц, которая будет контролировать каждый шаг заключенных и сотрудников, фиксируя, например, когда и кто именно зашел в камеру.

В случае, если «Ростех» действительно станет единственным поставщиком проекта, внедрением систем видеоаналитики с большой долей вероятности займется его «дочка» NtechLab. В 2019 г. компания проводила масштабное тестирование систем распознавания совместно с МВД.

В сентябре 2020 г. NtechLab сообщила о тестировании новой технологии выявления агрессивных действий с помощью камер. 23 сентября 2020 г. российский фонд прямых инвестиций вместе с суверенными фондами Ближнего Востока инвестировал в NtechLab свыше 1 млрд руб.

Еще 791 млн руб. предполагается инвестировать в создание информационной платформы для обращений граждан во ФСИН. Порядка 4,5 млрд руб. будут направлены на перевод документооборота в электронный вид, создание цифровых профилей заключенных и систем электронного менеджмента тюрем.

«Ростех» намерен заняться цифровизацией труда заключенных, на это предполагается выделить 3,66 млрд руб. Основная задача – привлечь к труду до 59% людей, содержащихся под стражей. По данным ФСИН на 1 сентября 2020 г., в стране насчитывалось 493,3 тысячи заключенных, из них работало 53%. Согласно проекту, цифровизация помогла бы повысить производительность труда заключенных и сделать систему прозрачной. Прогнозируется также повышение средней зарплаты заключенных с 5,9 до 6,7 тыс. руб.

Примерно 3,2 млрд руб. из бюджета цифровизации предполагается потратить на создание единой информационной системы (ИС), которая объединит 50 ИТ-систем ФСИН. Необходимость единой ИС назрела уже давно, еще в 2018 г. CNews писал, что, по данным Счетной палаты не все ИТ-системы ФСИН работают эффективно: в некоторых неисправно до 44% оборудования и простаивает до 72%.

На создание ИС для контроля строительства объектов в тюрьмах предполагается затратить 117 млн руб., и еще 340 млн руб. направить на цифровизацию контроля транспортных средств, их передвижения, эксплуатации и ремонта.

В программу также включен окончательный переход ФСИН на отечественный софт, на что предполагается потратить 3,2 млрд руб. Сейчас таким ПО оснащено 37% компьютеров ведомства.

В конце декабря 2020 г. CNews рассказал о приобретении ФСИН порядка 6,3 тыс. компьютеров российской сборки с предустановленными на них отечественными ОС «Альт рабочая станция 9» компании «Базальт СПО» и офисным пакетом «Мой офис стандартный» компании «Новые облачные технологии». Сборщиком техники выступила «Депо электроникс».

Компьютеры поставляются в ведомство на основании итогов мартовского тендера с начальной ценой контракта в 379,6 млн руб. Контракт был подписан с «Депо» с незначительным снижением суммы лота до 379,55 млн руб.

Почему в Минцифры раскритиковали проект цифровизации ФСИН

Как сообщал CNews, в письме Василия Слышкина, главы департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры, направленном 20 ноября 2020 г. Александру Коробову, советнику главы ФСИН, утверждалось, что «программа не соответствует методическим рекомендациям, утвержденным президиумом правкомиссии. Также не учтено поручение президента по переводу массовых государственных услуг в электронный вид».

В середине июля 2020 г. Сергей Чемезов, гендиректор «Ростеха», и Александр Калашников, директор ФСИН, предложили Президенту России Владимиру Путину определить госкорпорацию единственным исполнителем проекта по цифровизации службы, однако Минцифры выступило с контрпредложением временно назначить Министерство внутренних дел (МВД) центром компетенций по цифровизации ФСИН МВД.

В «Ростехе» высказали недовольство таким предложением. «МВД — это автоматчики по периметру, а не цифровые технологии», — пояснили в «Ростехе», пояснив, что МВД будет слишком затягивать процесс согласований.

Вопросы Счетной палаты к ФСИН

Ранее CNews писал о том, что Счетная палата России неоднократно выявляла неэффективное использование средств, выделенных на реализацию ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 гг.)».

В 2015-2017 гг. ФСИН получила из федерального бюджета на информатизацию в общей сложности 8,9 млрд руб., при этом кассовое исполнение достигло 98,9%, однако именно на развитие ИТ ФСИН потратила всего 2,6% от всех использованных средств. Оставшиеся 97,4% пришлись на текущие эксплуатационные расходы. 48% потраченных средств, то есть 4,2 млрд руб., были израсходованы вне планов информатизации, утвержденных Минкомсвязи.

Сбербанк также интересуется цифровизацией тюрем

К цифровизации исправительных учреждений проявляют интерес и другие ИТ-корпорации. Так в марте 2020 г. CNews писал, что Сбербанк начал принимать на работу осужденных в рамках совместного с ФСИН проекта.

Каждый из осужденных, участвующих в проекте, был отобран сначала сотрудниками ФСИН, а затем профильными службами банка.В частности, представитель правления Сбербанка отметил, что идея о возможности использования труда осужденных в банке возникла в марте 2019 г. Этому предшествовал доклад главы ФСИН в Совете Федерации о необходимости привлечения их к труду с целью создания новых рабочих мест.