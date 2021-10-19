Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Слышкин Василий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 68
Слышкин Василий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|Талант и успех - Общественный фонд 11 1
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
|Чаркин Евгений 182 25
|Абакумов Евгений 103 24
|Нестеров Алексей 79 20
|Урьяс Вадим 76 20
|Егоров Владимир 52 20
|Соловьев Алексей 60 20
|Прохорова Алла 45 19
|Дьяченко Валерий 66 19
|Трофимова Людмила 31 19
|Сотин Денис 103 19
|Мискевич Евгений 29 19
|Рубин Адар 28 19
|Степченков Максим 36 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|Горчаков Денис 26 14
|Васильев Владислав 39 14
|Семенихин Игорь 37 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Клепиков Алексей 77 14
|Лебедев Антон 28 14
|Халматов Максим 45 14
|Сирота Юрий 38 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Смык Виталий 27 13
|Вахнин Павел 51 13
|Платонов Михаил 38 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Богданов Кирилл 91 13
|Москальков Дмитрий 23 13
|Хасин Михаил 26 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Емелин Александр 25 13
|Карпов Иван 41 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Путятинский Сергей 53 13
|Антонов Александр 73 13
|Портной Михаил 23 13
|Шадура Максим 17 13
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1991 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768040, в очереди разбора - 671726.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768040, в очереди разбора - 671726.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru