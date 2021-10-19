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Слышкин Василий


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
12.08.2021 Минцифры даст госорганам свободу в ИТ-развитии, чтобы оно не буксовало 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2021 Цифровизацию госорганов будут контролировать из «Гособлака» 1
17.05.2021 Минцифры: действующие госинформсистемы обошлись бюджету России в 460 миллиардов 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 1
25.11.2020 Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
12.10.2020 В России впервые за 10 лет утвержден новый порядок цифровизации госорганов 2
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
29.09.2020 ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.04.2020 Минкомсвязи впервые за 10 лет предложило новый порядок цифровизации госорганов 1
09.04.2020 Скандальную структуру Минкомсвязи, координирующую ИТ в госорганах, возглавил выходец из «Ростелекома» 2
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 2
13.12.2019 Не доставшиеся «Ростелекому» 25 миллиардов пойдут на «Цифровую экономику» 1

Публикаций - 54, упоминаний - 68

Слышкин Василий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 22
Schneider Electric Secure Power 44 19
Rimini Street 38 19
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Schneider Electric 409 14
Центр2М - Center2М 47 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Такском - Taxcom 119 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Cinimex - Синимекс 160 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Ситилабс 25 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
3779 7
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Veeam Software 250 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Naumen - Наумен 342 3
Dynatrace 46 3
Diasoft - Диасофт 354 2
Microsoft Corporation 11168 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
SAP SE 3220 2
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Google LLC 7177 1
Biocad - Биокад 38 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Denodo Technologies 2 1
Аскон - Ascon 177 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Renga Software 13 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
РТЛабс 145 1
G-Core Labs 64 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 31
Газпромбанк - ГПБ 693 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 19
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 19
X5 Group 600 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 18
X5 Group - Пятерочка 560 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 18
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
OKS Group 31 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 14
Ингосстрах СПАО 210 14
PepsiCo - Пепсико 96 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
МТС банк 254 13
Интер РАО ПАО 159 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Аэрофлот 493 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Уралсиб Банк 390 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Альфа-Банк 1127 5
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 5
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 4
Совкомбанк ПАО 147 4
ТРИЭР 5 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Газпром нефть 382 3
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 2
ВсеИнструменты.ру 10 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 21
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 20
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Президент Российской Федерации 1442 3
Счётная палата РФ 461 3
Правительство РФ 2208 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Правительство Москвы 653 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 161 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 2 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив 4 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 2 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 32
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
Big Data - Большие данные 1136 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Офисные приложения 7 1
Kubernetes 307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
1С:ERP Управление предприятием 203 14
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Microsoft Windows 10 6676 2
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
Linux OS 4276 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Apple macOS 934 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Alfresco 114 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
Nissan Murano 6 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
ЦЭКИ ИС УПК - Информационная система управления проектами и контрактами 2 1
МТС Снежинка 5 1
1С:Консолидация 7 1
Chrysler Dodge Caravan 6 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Java - Язык программирования 1180 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Чаркин Евгений 182 25
Абакумов Евгений 103 24
Нестеров Алексей 79 20
Урьяс Вадим 76 20
Егоров Владимир 52 20
Соловьев Алексей 60 20
Прохорова Алла 45 19
Дьяченко Валерий 66 19
Трофимова Людмила 31 19
Сотин Денис 103 19
Мискевич Евгений 29 19
Рубин Адар 28 19
Степченков Максим 36 14
Каюмов Шамиль 34 14
Ямщиков Владимир 32 14
Горчаков Денис 26 14
Васильев Владислав 39 14
Семенихин Игорь 37 14
Генкина Екатерина 24 14
Клепиков Алексей 77 14
Лебедев Антон 28 14
Халматов Максим 45 14
Сирота Юрий 38 13
Шевченко Владимир 135 13
Сыкулев Андрей 57 13
Смык Виталий 27 13
Вахнин Павел 51 13
Платонов Михаил 38 13
Федечкин Сергей 19 13
Богданов Кирилл 91 13
Москальков Дмитрий 23 13
Хасин Михаил 26 13
Бурилов Андрей 25 13
Емелин Александр 25 13
Карпов Иван 41 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Путятинский Сергей 53 13
Антонов Александр 73 13
Портной Михаил 23 13
Шадура Максим 17 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 45
Восточная Европа 1691 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Украина 3398 4
Грузия 693 4
Казахстан - Республика 2650 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
Россия - Сочи 913 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Ближний Восток 1479 1
Россия - Севастополь 420 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 32
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 25
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Русский язык 1000 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 30
CNews AWARDS 292 17
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
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AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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