Smart City Cognitive City Умный город Разумный город Цифровой город Интеллектуальный город

Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


29.05.2025 В павильоне «Умный город» открыли экспозицию о кибербезопасности

В павильоне «Умный город» на ВДНХ открылась новая экспозиция о кибербезопасности, созданная Департаментом информационных технологий Москвы совместно с компанией Positive Technologies. Новая зона павильона п
24.04.2025 В Приморье создают первый умный город

удобным и интуитивно понятным. За счет большого числа интеграций мы смогли создать такую экосистему в этом проекте», — сказал Даниил Байгозин, генеральный директор Wellsoft. Сервисная компания нового умного города работает на цифровой платформе с сентября 2024 г. Приложение «DNS Комфорт» интегрировано с системами видеонаблюдения, домофонами, шлагбаумами, телеметрией. Кроме того, жители могу
19.02.2025 Власти потратили более 800 млн на «Умные города»: IQ городов вырос в полтора раза

в сфере «Умного города» и формировать банк решений успешных практик, отражающих концепцию проекта «Умный город». Дина Орлова from Pixabay Yа развитие в России «умных городов» в 2019-2024 гг. в
15.10.2024 Наталья Сергунина: Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города

ие качества городского управления. Ее участники придерживаются общих подходов к измерению основных критериев развития. Высокие стандарты Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умных городов — блокчейна, метавселенных, интернета вещей и других. Ежегодно в столице реализуется свыше 300 ИТ-проектов, а искусственный интеллект применяется уже в более 90. Только за 2023 г.
20.09.2024 Наталья Сергунина: Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умного города

Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умного города, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом CNews сообщили представител
19.09.2024 Решения резидентов «Сколково» создадут цифровое будущее российских городов

исано соглашение о сотрудничестве между Фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и АНО «Центр компетенций "Умный город"». Главная цель сотрудничества – развитие и масштабирование разработок резидентов
26.07.2024 Будущее уже сейчас: с начала года высокотехнологичную выставку «Умный город» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек

На выставке «Умный город» на ВДНХ можно узнать о ключевых цифровых проектах города, которые делают жизнь м
10.06.2024 Умные технологии в Полярных Зорях повысят уровень общественной безопасности

деоаналитику. На реализацию этих мероприятий Концерн «Росэнергоатом» выделил 20 млн руб. Платформа «Умный город» внедряется в Полярных Зорях с 2019 г. На портале собраны цифровые городские серв
05.06.2024 «Искра Технологии» представила ИТ-решение «Умный город» на базе платформ экосистемы Digital Q от «Диасофт»

На выставке «Комплексная безопасность 2024», которая прошла 29 мая - 1 июня 2024 г., компания «Искра Технологии» представила платформу «Умный город», разработанную на базе платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q от компании «Диасофт». Платформа «Умный город» предназначена для автоматизации управленческой дея
04.06.2024 В Смоленске завершен первый этап внедрения технологий «Умного города» «Росатома»

представитель РИР. «Развитие каналов прямой обратной связи направлено на улучшение жизни горожан. «Умный город» дает дополнительные возможность для этого. Если на дороге яма, не горит фонарь,

22.05.2024 «Росатом» представил тренды умных городов России

Сухотина. Решения для городской безопасности – продолжение работы «Росатома» по развитию технологий умного города. Ксения Сухотина подчеркнула важность проектов безопасного города, рассказала о
25.04.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин хотел бы жить в умном городе

м городе — временно или на постоянной основе. Таковы данные исследования «Лаборатории Касперского». Умный город — это экосистема сервисов, продуктов и технологий, нацеленных на что, чтобы сдела
14.02.2024 В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома»

улучшение жизни горожан, в том числе развитие каналов прямой обратной связи с жителями и бизнесом. «Умный город» дает дополнительные возможность для этого. Мы хотим понимать, что, по мнению жит
09.02.2024 В 2023 г. более 127 тыс. посетителей познакомились с цифровыми сервисами столицы в павильоне «Умный город»

ют технологии. Познакомиться с цифровыми сервисами, которые реализуются в Москве можно в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Посетители не увидят табличку «Руками не трогать» – с каждым экспонатом
06.02.2024 «Росатом» внедрил технологии «Умного города» в Заречном Свердловской области

Концерн «Росэнергоатом», администрация городского округа Заречный (Свердловская область) и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили технологии «Умного города», затрагивающие ключевые сферы жизни горожан. В том числе – специализированное ПО для цифровой трансформация водоснабжения и водоотведения на территории Заречного. Проект направле
24.01.2024 VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города»

ения LUNA позволяет аутентифицировать человека по лицу, а также распознать дополнительные атрибуты: пол, возраст, эмоции, элементы одежды, особенности поведения, и может применяться в рамках решений «умного города». Решения на основе LUNA PLATFORM уже используются в банковских и государственных сервисах, на промышленных предприятиях, в ритейле и телеком-секторе. Операционные системы семейст
20.12.2023 Как «умнеют» российские города

городах, и сельских поселениях. Так, в рамках конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «умный город» (курирует Минстрой России») отмечено внедрение системы «Цифровое теплоснабжение»
13.12.2023 Кольцово и Новосибирский государственный университет будут внедрять систему «Умный город»

основные сферы управления городским хозяйством, то есть речь идет о внедрении полноценной системы «Умный город». Как отмечает Александр Люлько, директор Центра по взаимодействию с органами вла
08.12.2023 «Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем

а также в целом города и страны. В этой связи мы также развиваем направление по построению систем «Умный город» верхнего уровня на «паутине» наших систем освещения по принципу построения «mesh
10.11.2023 «Ред софт» и АНО «Центр компетенций «Умный город» объявили о партнерстве

проектов в сфере развития городов и цифровой трансформации городского хозяйства «Центр компетенций «Умный город» договорились о сотрудничестве в целях импортозамещения программного обеспечения.
25.10.2023 «Росатом» внедрит платформу «Умный город» и систему «Цифровой водоканал» в Заречном Свердловской области

города имели под рукой современный цифровой инструмент для решения вопросов из разных сфер жизни. Наша важнейшая задача – повышение безопасности и качества жизни наших горожан с помощью технологий. «Умный город» – удобный современный инструмент, расширяющий возможности для жителей города. Отследить прибытие нужного транспорта, проверить график уборки улиц или законность земляных работ – и

02.10.2023 Проекты Москвы вошли в число наиболее эффективных российских практик применения искусственного интеллекта в умных городах

и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Москва — современный умный город, который использует различные сквозные технологии в городском управлении. Сегодня
27.09.2023 «Росатом» примет участие в подготовке кадров для «Умного города»

рофессиональной переподготовки в сфере «Умного города» разработаны совместно с Центром компетенций «Умный город» и реализуются в рамках проекта «Цифровые кафедры» федерального проекта «Развитие
28.07.2023 Максимальный балл: Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации «IQ городов»

представители ДИТ Москвы. В 2022 г. методика индекса была обновлена в целях соответствия стандарту «Умного города» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В новом и
17.07.2023 «Росатом» и администрация Курчатова расширили функциональность платформы «Умный город»

ы, муниципалитет осуществит необходимую поддержку, предоставив инструменты, технику и т.п. «Проект «Умный город» отличается тем, что после внедрения работа по нему только начинается, а ни в кое
13.07.2023 В Уфе пройдет IV Международный форум «Умный город – Умная страна»

С 26 по 28 июля в столице Башкортостана пройдет IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна». Поддержку Форуму выразил Деловой совет БРИКС, приглашения к участию получили более 50 стран. Международный форум «Умный город – Умная страна» сегодня – это к
15.06.2023 «Вымпелком» и АО «ГЛОНАСС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и развития элементов «Умного города»

ЛОНАСС» позволит нам нарастить экспертизу в крайне интересных ПАО «Вымпелкому» областях, таких как «Умный город» и интернет вещей. Грядущие проекты в этих сферах будут направлены на улучшение ж
01.06.2023 Sitronics Group стала партнером Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

рмационных технологий, а также взаимодействие с научно-образовательным центром «Цифровые технологии умного города». Его основным профилем станет разработка технологий и подготовка кадров для ра
11.05.2023 «Росатом» и администрация Сочи запустили платформу «Умный город» и систему управления обращениями граждан

нией «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили платформу «Умный город» Сочи и запустили в тестовой версии систему управления обращениями граждан «Едины
14.04.2023 Sitronics Group и центр компетенций «Умный город» договорились о сотрудничестве в реализации проектов по цифровой трансформации городов

ик решений для государства и бизнеса Sitronics Group (входит в «АФК «Система») и центр компетенций «Умный город» подписали соглашение о реализации проектов в сфере развития городов и цифровой т
10.04.2023 В Красноярске подведут итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город»

ы победители и призеры I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». В финал вышло порядка 100 заявок. Всего организационным комитетом было рассмотр
24.03.2023 Завершается прием заявок на I Национальную премию за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город»

номинациях получат свои награды 13 апреля на торжественной церемонии вручения Национальной премии «Умный город» в Красноярске. По информации оргкомитета мероприятия, планируется награждение ка
22.03.2023 «Росатом» и Нижегородская область развернут цифровую платформу «Умный город» во всех муниципалитетах региона

проект по внедрению технологий «Умного города» во всех муниципальных образованиях региона. Проект «Умный город» будет масштабирован на все муниципальные образования Нижегородской области. Ране
21.02.2023 «Русатом Инфраструктурные решения» внедряет платформу «Умный город» в Туле

Р, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Тулы разворачивают цифровые сервисы платформы «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан
31.01.2023 «Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города»

л Ректор ТюмГУ Иван Романчук. Спутник также планируется использовать в рамках реализации концепции «умный город». Космические данные позволяют оценивать загруженность парковок, ситуацию на доро
13.01.2023 «Росатом» и администрация Сочи развивают технологии «Умного города»

инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан
13.12.2022 «Росатом» и Тамбовская область развернули платформу «Умный город» в Мичуринске

вской области, муниципалитет Мичуринска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан
01.12.2022 Орловские студенты разработают IoT-устройства для ЖКХ, безопасности и умного города

ать данные с различных устройств по сети NB-IoT. Такие решения позволяют отслеживать местоположение, показания приборов учета, параметры микроклимата и активно используются в сфере ЖКХ, безопасности, умного города и сельского хозяйства. «Мы рады очередному совместному проекту с ОГУ имени И.С. Тургенева. По нашему прогнозу, общее количество интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурс
23.09.2022 «Росатом» представил в Таджикистане технологии для развития городской и производственной среды

редставителями Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В офисе ГУП «Умный город» в Душанбе состоялось представление цифровых решений «Умный город Росатом»
19.09.2022 Новое решение для умного города: отечественный паркомат от PROF-IT GROUP

сти управления городскими ресурсами — ключевые из направлений развития «умных городов». Направление Smart City работает в компании с 2016 г. Особенную важность в текущих экономических условиях


