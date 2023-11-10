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Импортонезависимость
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«Ред софт» и АНО «Центр компетенций «Умный город» объявили о партнерстве

Российский разработчик «Ред софт» и Автономная некоммерческая организация по реализации проектов в сфере развития городов и цифровой трансформации городского хозяйства «Центр компетенций «Умный город» договорились о сотрудничестве в целях импортозамещения программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Подписантами соглашения выступили председатель экспертного совета АНО «Центр компетенций «Умный город» Анатолий Курманов и заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов. Сотрудничество предполагает взаимодействие с целью повышения конкурентоспособности отечественных программных продуктов, в том числе за счет интеграционных возможностей и расширение круга потребителей отечественного ПО в условиях роста значимости импортозамещения.

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«Сотрудничество с отечественными разработчиками важная и незаменимая часть нашей работы по выявлению, популяризации и внедрению самых эффективных решений в сфере «Умного города». Ожидаем от партнерства с «Ред софт» плодотворного обмена опытом и компетенциями, в частности в области цифровизации городского хозяйства и ЖКХ», - сказал Анатолий Курманов, председатель Экспертного совета АНО «Центр компетенций «Умный город».

«Ред софт обладает широкой экспертизой не только в сфере разработки программных продуктов, но и проектной работы. Уверены, что совместно с АНО «Центр компетенций «Умный город» сможем предложить новые импортонезависимые решения для оптимального использования в сфере цифровизации городского хозяйства», - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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