«С американским участием»: российскому разработчику интернета вещей выдали кредит по поддельной подписи

Суд признал недействительным договор поручительства, заключенный между Эльвирой Файнштейн и венчурным фондом госкорпорации ВЭБ.РФ по кредиту, предоставленному разработчику интернета вещей «Миркод». Виной тому — поддельная подпись Файнштейн, выявленная в ходе экспертизы. «Вэб венчурс» пытается вернуть десятки миллионов рублей с 2022 г., к делу привлекли Росфинмониторинг.

Поручитель оказался не поручителем

Московские суды двух инстанций поддержали Эльвиру Файнштейн в деле против российской венчурной компании, которой управляет ВЭБ.РФ — ООО «Вэб венчурс» (VEB Ventures). Истица добилась проведения почерковедческой экспертизы и доказала, что ее подпись на договоре поручительства по кредиту на 50 млн руб., который был выдан венчурным фондом в пользу высокотехнологичной компании ООО «Миркод» с американским учредителем, поддельная. Договор признали недействительным.

Файнштейн подала иск в Кунцевский районный суд в июне 2023 г., ответчиком выступил ООО «Вэб венчурс». Как высянил суд, «Вэб венчурс» 6 мая 2022 г. выдал кредит ООО «Миркод». Компания не вернула его в срок. Файнштейн обратилась в суд после того, как "Вэб венчурс" предъявил ей требование исполнить обязательства "Миркода", по которым она поручалась.

Венчурный фонд ВЭБ.РФ ищет пропавший кредит

По данным суда, поручителями выступили три человека, в том числе Эльвира Файнштейн, неназванный человек и некий «Игин» (вероятно один из топ-менеджеров компании Кирилл Игин). Суд назначил проведение почерковедческой экспертизы, в ходе которой было установлено, что подпись от имени Файнштейн Эльвиры Ринатовны в договоре поручительства от 6 мая 2022 г. выполнена не Файнштейн Эльвирой Ринатовной, образцы подписи которой были представлены для сравнительного исследования, а другим лицом с подражанием подписи исполнителя.

Эксперт компании «Инбас» в обоснование вывода, указывает, что «выявленные различия устойчивы, существенны и в совокупности достаточны для вывода о том, что подпись расположенная на лицевой стороне 11 листа, в левой нижней части страницы договора поручительства от 6 мая 2022 г., в графе «Поручитель», в строке перед печатным текстом «/Файнштейн Э.Р./» выполнена не Файнштейн Эльвирой Ринатовной», — говорится в материалах суда. На основании выводов экспертизы суд признал договор поручительства недействительным. В ноябре 2025 г. Мосгорсуд поддержал выводы суда первой инстанции.

Какое отношение имеет Эльвира Файнштейн к «Миркод» — не известно, но основателем компании является Михаил Файнштейн, ее однофамилец. В декабре 2021 г. он передал свою долю в американскую Mircod. На сайте Flickr.ru, куда идет переадресация с mircod.com, Файнштейн пишет о себе как об основателе и уже бывшем гендиректоре американской Mircod, технологической компании, специализирующейся на миниатюрных медицинских устройствах и интеллектуальных биосенсорных платформах. Файнштейн указывает, что проживает в США.

«В течение последних 15 лет мы занимались проектированием и разработкой комплексного оборудования для клеточной и генной терапии (КГТ) и носимых медицинских технологий, некоторые из которых получили одобрение FDA и в настоящее время используются в клинических, биотехнологических и исследовательских учреждениях», — сообщает Файнштейн.

На запрос CNews предприниматель не ответил. В ВЭБ.РФ ответили: "Не комментируем".

Громкое начало

О компаниии «Миркод» впервые стало известно в публичном пространстве после того, как в конце декабря 2021 г. «Вэб венчурс» объявил об инвестициях в нее в сумме 400 млн руб.

Подробности сделки не раскрывались. Как писал CNews, фонд приобрел долю в международной технологической компании Mircod (зарегистрирована в США), которая в свою очередь владела 100% российского ООО «Миркод». Речь шла о разработчике устройств в области интернета вещей (IoT, internet of things), медицинского интернета вещей (IoMT, internet of medical things) и биотехнологического оборудования. Тогда в «Вэб венчурс» утверждали, что в течение пяти лет эта инвестиция может принести многократную прибыль, которая будет обеспечена в том числе динамичным ростом сегментов рынка IoT (от 20 до 30% в год), на которых работает компания. Финансирование будет направлено на увеличение штата разработчиков, а также на усиление позиций на западных рынках.

На тот момент у компании были представительствами в США, Латвии и России. Ключевыми направлениями деятельности являлись разработка IoT-устройств, приборов для удаленного мониторинга здоровья (Evimate), биотехнологического оборудования (Mircod Biotech) для клеточной и генной терапии и автоматизация комплексных медицинских и фармацевтических лабораторий.

В числе клиентов Mircod в конце 2021 г. назывался ряд крупных международных компаний (Samsung, Orgenesis, UC Davis), основная часть выручки обеспечивается за счет продаж за рубежом. Компания предоставляет услуги по комплексному прототипированию IoT-продуктов от первоначальных чертежей до массового производства во всех возможных областях применения IoT. Также команда проекта планирует запустить платформу для автоматизации процесса разработки, которую смогут использовать как крупные технологические компании, так и рядовые пользователи с опытом и без.

«Определяющими критериями в выборе компании стали наличие сильной экспертизы команды Mircod в разработке и производстве IoT-устройств, а также растущий интерес крупных технологических компаний к внедрению IoT-решений в бизнес-процессы во всем мире, что также подтверждается сильным пайплайном продаж компании на 2022 г.», – комментировал инвестицию генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

Основатель Mircod компании Михаил Файнштейн на тот момент заявил, что компания подошла к «тому этапу развития, когда нам потребовались дополнительные средства для собственных целей R&D, более динамичного развития компании, как в России, так и за рубежом, а также экспансии в наиболее интересные регионы мира».

За счет полученных 400 млн руб. компания планировала активно продвигаться в США и Европе, на эти рынки на тот момент приходилось 95% продаж компании. Файнштейн также заявлял, что будет пользоваться экспертизой VEB Ventures, в котором видит стратегического партнера.

В «Вэб венчурс» не ответили на запрос CNews о судьбе инвестиций

Жертвы санкций

Ситуация вокруг российского «Миркода» изменился уже к концу 2022 г. В декабре 2022 г. издание «Реальное время» сообщило, что казанская группа «Миркод» осталась без помощи иностранных партнеров из-за санкций. Как рассказал тогда «Реальному времени» совладелец и директор по развитию бизнеса «Миркода» Кирилл Игин, компания находилась на грани краха из-за нехватки финансирования.

По его словам, с введением санкционных ограничений и появлением перечня недружественных для России стран фирма «стала просто никому не нужна».

За полгода до заявлений Игина, «Вэб венчурс», вероятно, пытался спасти предприятие. Он предоставил компании шестимесячный кредит на 50 млн руб. Деньги было необходимо вернуть в ноябре 2022 г. Фонд направил уведомление, но на него никто не ответил. Тогда компания обратилась в суд. С учетом процентов и штрафов сумма к возврату возросла до 77 млн руб.

В ходе рассмотрения дела ответчиком было заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, Михаила Файнштейна, но суд отказал. При этом к делу в качестве третьего лица был привлечен Росфинмониторинг.

В начале 2024 г. Следственный комитет республики Татарстан сообщил, что против «Миркода» возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы, что привело к образованию долга на 21 млн руб. Часть долгов была все-таки погашена, следователи рассматривали вариант прекращения уголовного преследования.

Поддельная подпись — повод для уголовного дела?

Дело вокруг поддельной подписи может также обернуться уголовным преследованием, считают эксперты. Адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Башилов, Носков и Партнеры» Игорь Носков полагает, что в данной ситуации не исключено привлечение лиц, осуществивших изготовление документа с поддельной подписью, к уголовной ответственности.

Кроме того, интересен факт привлечения к делу о возврате кредита Росфинмониторинга, считает юрист.

«Суды привлекают Росфинмониторинг к участию в деле, если обстоятельства дела указывают на мнимые или притворные сделки, направленные на легализацию незаконных доходов, запутанный или необычный характер сделок, не имеющих очевидного экономического смысла или законной цели, попытки обойти законодательство для совершения незаконных финансовых операций, например, через использование поддельных исполнительных документов или фиктивных споров для вывода денег за рубеж», — говорит юрист.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что суды двух инстанций признали, что подпись Эльвиры Файнштей в договоре поручительства поддельна. Это значит, что общество «Вэб Венчурс» не вправе требовать от нее погашения займа, представленного этим обществом обществу «Миркорд».

«Споры о подлинности подписи в договоре достаточно распространены в судебной практике. Суды их решают в зависимости от результатов проводимой по делу судебной экспертизы», — заключил юрист.