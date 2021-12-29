VEB Ventures инвестировал 400 млн рублей в разработчика биотехнологического оборудования Mircod

Венчурный фонд VEB Ventures (группа ВЭБ.РФ) приобрел долю в международной технологической компании Mircod – разработчике устройств в области интернета вещей (IoT, internet of things), медицинского интернета вещей (IoMT, internet of medical things) и биотехнологического оборудования. В течение пяти лет эта инвестиция может принести многократную прибыль, которая будет обеспечена в том числе динамичным ростом сегментов рынка IoT (от 20 до 30% в год), на которых работает компания, считают в фонде. Финансирование VEB Ventures будет направлено на увеличение штата разработчиков, а также на усиление позиций на западных рынках.

Mircod – международная технологическая компания, разрабатывающая электронные приборы и программное обеспечение в области интернета вещей с представительствами в США, Латвии и России. В настоящий момент ключевыми направлениями деятельности являются разработка IoT-устройств, приборов для удаленного мониторинга здоровья (Evimate), биотехнологического оборудования (Mircod Biotech) для клеточной и генной терапии и автоматизация комплексных медицинских и фармацевтических лабораторий.

В числе клиентов Mircod есть ряд крупных международных компаний (Samsung, Orgenesis, UC Davis), основная часть выручки обеспечивается за счет продаж за рубежом.

Компания предоставляет услуги по комплексному прототипированию IoT-продуктов от первоначальных чертежей до массового производства во всех возможных областях применения IoT. Также команда проекта планирует запустить платформу для автоматизации процесса разработки, которую смогут использовать как крупные технологические компании, так и рядовые пользователи с опытом и без.

Согласно данным Fortune Business Insights, глобальный рынок интернета вещей (IoT) вырастет с $380 млрд в 2021 г. до $1,854 трлн в 2028 г. В 2020 г. компания совместно со своими клиентами произвела более 100 тыс. IoT-устройств.

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«Определяющими критериями в выборе компании стали наличие сильной экспертизы команды Mircod в разработке и производстве IoT-устройств, а также растущий интерес крупных технологических компаний к внедрению IoT-решений в бизнес-процессы во всем мире, что также подтверждается сильным пайплайном продаж компании на 2022 г. По прогнозу аналитиков объем рынков, на которых представлена компания, может суммарно превысить $1 трлн к 2025 г. Учитывая уникальность выбранной бизнес-модели, доверие со стороны глобальных игроков и отсутствие крупных аналогов, мы считаем, что у компании есть все шансы занять уверенные позиции в России и на международном рынках», – отметил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

Инвестиции VEB Ventures относятся к стадии А+, когда стартап уже продемонстрировал наличие выручки, готового продукта и спроса.

«Мы подошли к тому этапу развития, когда нам потребовались дополнительные средства для собственных целей R&D, более динамичного развития компании, как в России, так и за рубежом, а также экспансии в наиболее интересные для нас регионы мира. Инвестиции помогут более эффективно продвигать наши услуги на рынках США и Европы, где доля продаж компании на сегодняшний день составляет 95%. Кроме финансовой составляющей сделки, большим плюсом для нас является экспертиза VEB Ventures, в котором мы видим стратегического партнера. В результате синергии мы рассчитываем получить значительный эффект, в результате которого обе стороны смогут прийти к желаемому результату», – отметил соучредитель и генеральный директор Mircod Михаил Файнштейн.