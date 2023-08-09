ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд

Разделы

VEB Ventures – компания группы ВЭБ.РФ, созданная для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Среди приоритетов VEB Ventures — финансирование перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки. Компания предлагает проектам не только венчурные инвестиции, но и инструменты поддержки операционного управления, а также доступ к финансовым продуктам компаний Группы ВЭБ.РФ. Это позволяет формировать схемы поддержки российских инновационных компаний с учетом их индивидуальных потребностей, в том числе для содействия выходу на международные рынки. В 2020 году VEB Ventures присоединился к Венчурному фонду НТИ с объемом обязательств 1,5 млрд рублей.

09.08.2023 Госкорпорация вышла из совместного с «Ростелекомом» проекта по строительству волоконно-оптической линии связи

VEB Ventures больше не участвует VEB Ventures вышел из совместного предприятия с «Ростелекомом» «Атлас», учрежденного в конце 2021 г. для строительства магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Аз
14.06.2022 VEB Ventures поможет школьникам и студентам с выбором профессии

Ventures, венчурный фонд ВЭБ.РФ, инвестировал 520 млн руб. в российскую онлайн платформу «Профилум», которая помогает школьникам и студентам с выбором профессии. Об этом CNews сообщили представители VEB Ventures. Компания «Профилум» занимается разработкой сервиса для определения оптимального образовательного и профессионального маршрута для детей школьного возраста. Привлеченные средства б
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow

од управлением инвестиционной компании Kama Flow, участниками которой также является венчурный фонд VEB Ventures, проинвестировал 206 млн руб. в российского разработчика ПО в сфере бизнес-плани
26.04.2022 Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года

вания роботизированной горной техники. В ходе работ будут проверены специально разработанные алгоритмы для ориентирования в условиях плохой или нулевой видимости. Об этом CNews сообщили представители VEB Ventures. На Форуме лидеров горнодобывающей отрасли в рамках выставки MiningWorld Russia подписано соглашение между «Цифра роботикс» (входит в ГК «Цифра», входящий в портфель VEB Venture
21.02.2022 МТС инвестировала 740 млн руб. в сервис краткосрочной аренды самокатов «Юрент»

МТС выступила лид-инвестором, а соинвесторами - фонд прямых инвестиций VPE Capital и венчурный фонд VEB Ventures Группы ВЭБ.РФ, которые вложили в актив 700 млн руб. и 650 млн руб. соответственн
27.01.2022 VEB Ventures инвестировал 300 млн руб. в компанию «Профотек»

Венчурный фонд VEB Ventures (группа ВЭБ.РФ) вложил 300 млн рублей в АО «Профотек» — разработчика инновационн
29.12.2021 VEB Ventures инвестировал 400 млн рублей в разработчика биотехнологического оборудования Mircod

Венчурный фонд VEB Ventures (группа ВЭБ.РФ) приобрел долю в международной технологической компании Mircod –

09.12.2021 «Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения

«Ростелеком» и VEB Ventures (венчурный фонд ВЭБ.РФ) подписали юридически обязывающие документы по вхождению на паритетных началах в состав акционеров проектной компании «Атлас» для создания принципиально ново
03.09.2021 «Максимателеком» и VEB Ventures предложат городские цифровые решения регионам

«Максимателеком» продолжит технологическую модернизацию системы общественного транспорта и развитие инфраструктуры городских сервисов совместно с VEB Ventures. Главной задачей сотрудничества обе компании видят развитие цифровых сервисов и инструментов, предлагаемых «Максимателеком», в регионах. Достичь этих целей планируется в том числе

13.05.2020 VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом»

РФ, объявила о закрытии сделки с компанией «Доктор рядом холдинг» на сумму 1 млрд руб. Полученные средства будут направлены на развитие телемедицинского сервиса «Доктор рядом» и сети клиник в России. VEB Ventures осуществит инвестиции в компании «Доктор рядом холдинг» на сумму 1 млрд руб. В состав активов компании «Доктор рядом холдинг» входят 100% «МК Доктор рядом» и 45% сети гибридных кли
07.06.2019 VEB Ventures и АРПП «Отечественный софт» договорились о сотрудничестве по развитию финансирования ИТ-проектов

VEB Ventures и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов и председатель правления АРПП «Отечественный софт», президент Infowatch Наталья Касперская. Соглашение направлено на развитие инфраструктуры коммерциализации и поддержк
07.06.2019 «Ростелеком» и VEB Ventures инвестируют 300 млн рублей в Brain4Net

Венчурный фонд «Ростелекома» «Коммит кэпитал» совместно с VEB Ventures договорились об инвестировании 300 млн руб. в российского разработчика ПО под брэндом Brain4Net. В рамках данного раунда VEB Ventures выступит лидирующим инвестором и вложит
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики

«Газпром нефть», Газпромбанк, Российская венчурная компания (РВК) и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд «Новая индустрия» (New Industry Ventures). Он сосредоточится на инвестициях в технологические компании, специализирующиеся на разработке новых материалов,

13.02.2019 Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию

Совместное предприятие Mail.ru Group и «ВЭБ инновации», дочерняя структура Внешэкономбанка (ВЭБа), создали совместное предприятие в о
23.11.2018 «ВЭБ Инновации» профинансируют резидентов «Сколково» на сумму до 3 миллиардов рублей

Фонд «Сколково» и «ВЭБ Инновации» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого компания будет осуществл
20.09.2018 «Сколково» и «ВЭБ Инновации» объявили о запуске конкурса для российских стартапов

Фонд «Сколково» и компания «ВЭБ Инновации» объявляют о запуске конкурса для российских стартапов East Bound. Лучшие компа
11.09.2018 «ВЭБ Инновации» и правительство Якутии инвестируют в стартапы до двух миллиардов

«ВЭБ Инновации» и правительство Якутии заключили соглашение о совместном инвестировании в высо
17.01.2018 Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink

Инвестиции в «Компо»«ВЭБ Инновации», дочерняя структура Внешэкономбанка по финансированию инноваций, собирается вл
16.10.2017 «ВЭБ Инновации» при участии ФРИИ проинвестирует 200 млн рублей в StartTrack

«ВЭБ Инновации» готовит сделку с краудинвестиговой площадкой StartTrack, созданной в 2014 году
25.09.2017 ВЭБ раздаст стартапам миллиарды. Кто их сможет получить?

Изменение «ВЭБ инноваций» Трансформировавшийся недавно фонд «ВЭБ инновации» получил от государства «мандат» на действия по всему технологическому, географ
20.09.2017 Отобраны 35 стартапов для телешоу «Идея на миллион»

из от «ВЭБ-Инновации» (Группа ВЭБ) – 25 млн рублей. Шоу стартует в ноябре на телеканале НТВ.В июле «ВЭБ Инновации» (Группа ВЭБ) начала отбор высокотехнологичных проектов, самые перспективные из
12.02.2015 Началось создание фонда поддержки экспорта ГЛОНАСС-проектов

Фонд «ВЭБ Инновации» создает организацию для поддержки ГЛОНАСС-проектов в России и за рубежом — «Фо

