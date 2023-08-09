ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд

Госкорпорация вышла из совместного с «Ростелекомом» проекта по строительству волоконно-оптической линии связи VEB Ventures больше не участвует VEB Ventures вышел из совместного предприятия с «Ростелекомом» «Атлас», учрежденного в конце 2021 г. для строительства магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Аз

VEB Ventures поможет школьникам и студентам с выбором профессии Ventures, венчурный фонд ВЭБ.РФ, инвестировал 520 млн руб. в российскую онлайн платформу «Профилум», которая помогает школьникам и студентам с выбором профессии. Об этом CNews сообщили представители VEB Ventures. Компания «Профилум» занимается разработкой сервиса для определения оптимального образовательного и профессионального маршрута для детей школьного возраста. Привлеченные средства б

Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow од управлением инвестиционной компании Kama Flow, участниками которой также является венчурный фонд VEB Ventures, проинвестировал 206 млн руб. в российского разработчика ПО в сфере бизнес-плани

Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года вания роботизированной горной техники. В ходе работ будут проверены специально разработанные алгоритмы для ориентирования в условиях плохой или нулевой видимости. Об этом CNews сообщили представители VEB Ventures. На Форуме лидеров горнодобывающей отрасли в рамках выставки MiningWorld Russia подписано соглашение между «Цифра роботикс» (входит в ГК «Цифра», входящий в портфель VEB Venture

МТС инвестировала 740 млн руб. в сервис краткосрочной аренды самокатов «Юрент» МТС выступила лид-инвестором, а соинвесторами - фонд прямых инвестиций VPE Capital и венчурный фонд VEB Ventures Группы ВЭБ.РФ, которые вложили в актив 700 млн руб. и 650 млн руб. соответственн

VEB Ventures инвестировал 300 млн руб. в компанию «Профотек» Венчурный фонд VEB Ventures (группа ВЭБ.РФ) вложил 300 млн рублей в АО «Профотек» — разработчика инновационн

VEB Ventures инвестировал 400 млн рублей в разработчика биотехнологического оборудования Mircod Венчурный фонд VEB Ventures (группа ВЭБ.РФ) приобрел долю в международной технологической компании Mircod –

«Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения «Ростелеком» и VEB Ventures (венчурный фонд ВЭБ.РФ) подписали юридически обязывающие документы по вхождению на паритетных началах в состав акционеров проектной компании «Атлас» для создания принципиально ново

«Максимателеком» и VEB Ventures предложат городские цифровые решения регионам «Максимателеком» продолжит технологическую модернизацию системы общественного транспорта и развитие инфраструктуры городских сервисов совместно с VEB Ventures. Главной задачей сотрудничества обе компании видят развитие цифровых сервисов и инструментов, предлагаемых «Максимателеком», в регионах. Достичь этих целей планируется в том числе

VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом» РФ, объявила о закрытии сделки с компанией «Доктор рядом холдинг» на сумму 1 млрд руб. Полученные средства будут направлены на развитие телемедицинского сервиса «Доктор рядом» и сети клиник в России. VEB Ventures осуществит инвестиции в компании «Доктор рядом холдинг» на сумму 1 млрд руб. В состав активов компании «Доктор рядом холдинг» входят 100% «МК Доктор рядом» и 45% сети гибридных кли

VEB Ventures и АРПП «Отечественный софт» договорились о сотрудничестве по развитию финансирования ИТ-проектов VEB Ventures и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов и председатель правления АРПП «Отечественный софт», президент Infowatch Наталья Касперская. Соглашение направлено на развитие инфраструктуры коммерциализации и поддержк

«Ростелеком» и VEB Ventures инвестируют 300 млн рублей в Brain4Net Венчурный фонд «Ростелекома» «Коммит кэпитал» совместно с VEB Ventures договорились об инвестировании 300 млн руб. в российского разработчика ПО под брэндом Brain4Net. В рамках данного раунда VEB Ventures выступит лидирующим инвестором и вложит

«Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики «Газпром нефть», Газпромбанк, Российская венчурная компания (РВК) и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд «Новая индустрия» (New Industry Ventures). Он сосредоточится на инвестициях в технологические компании, специализирующиеся на разработке новых материалов,

Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию Совместное предприятие Mail.ru Group и «ВЭБ инновации», дочерняя структура Внешэкономбанка (ВЭБа), создали совместное предприятие в о

«ВЭБ Инновации» профинансируют резидентов «Сколково» на сумму до 3 миллиардов рублей Фонд «Сколково» и «ВЭБ Инновации» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого компания будет осуществл

«Сколково» и «ВЭБ Инновации» объявили о запуске конкурса для российских стартапов Фонд «Сколково» и компания «ВЭБ Инновации» объявляют о запуске конкурса для российских стартапов East Bound. Лучшие компа

«ВЭБ Инновации» и правительство Якутии инвестируют в стартапы до двух миллиардов «ВЭБ Инновации» и правительство Якутии заключили соглашение о совместном инвестировании в высо

Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink Инвестиции в «Компо»«ВЭБ Инновации», дочерняя структура Внешэкономбанка по финансированию инноваций, собирается вл

«ВЭБ Инновации» при участии ФРИИ проинвестирует 200 млн рублей в StartTrack «ВЭБ Инновации» готовит сделку с краудинвестиговой площадкой StartTrack, созданной в 2014 году

ВЭБ раздаст стартапам миллиарды. Кто их сможет получить? Изменение «ВЭБ инноваций» Трансформировавшийся недавно фонд «ВЭБ инновации» получил от государства «мандат» на действия по всему технологическому, географ

Отобраны 35 стартапов для телешоу «Идея на миллион» из от «ВЭБ-Инновации» (Группа ВЭБ) – 25 млн рублей. Шоу стартует в ноябре на телеканале НТВ.В июле «ВЭБ Инновации» (Группа ВЭБ) начала отбор высокотехнологичных проектов, самые перспективные из