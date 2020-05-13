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VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом»

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы

VEB Ventures, дочерняя компания корпорации развития ВЭБ.РФ, объявила о закрытии сделки с компанией «Доктор рядом холдинг» на сумму 1 млрд руб. Полученные средства будут направлены на развитие телемедицинского сервиса «Доктор рядом» и сети клиник в России.

VEB Ventures осуществит инвестиции в компании «Доктор рядом холдинг» на сумму 1 млрд руб. В состав активов компании «Доктор рядом холдинг» входят 100% «МК Доктор рядом» и 45% сети гибридных клиник шаговой доступности «Ниармедик / Доктор рядом».

Инвестированные средства будут направлены на создание и развитие инновационных медицинских сервисных продуктов, работающих как в режиме онлайн, так и на стыке онлайн и традиционного медицинского сервиса в рамках клиник шаговой доступности. Для этого группа компаний «Доктор рядом» продолжит развитие линейки своих онлайн и гибридных продуктов, совершенствуя при этом свои ИТ- и медицинские технологии, а также расширит число клиентов сервисов компаний холдинга и увеличит количество своих клиник и расширит перечень оказываемых ими услуг.

В рамках проекта телемедицинский сервис разработает программное обеспечение и выведет на рынок семейство продуктов для организаций и физических лиц, позволяющих построить новую систему медицинского обслуживания, основанную на цифровых технологиях и высоком качестве сервиса, для населения нашей страны. Эти медицинские сервисы позволят расширить доступ к качественной первичной медицинской помощи для самого широкого круга пациентов, проживающих в различных регионах России. Cо временем гибридные продукты могут оказаться востребованными и в системе ОМС.

В декабре 2019 г. VEB Ventures и «Доктор рядом холдинг» подписали соглашение об основных условиях финансирования, а уже в марте 2020 г. при участии ВЭБ.РФ и VEB Ventures на базе медицинских, технологических и производственных возможностей «Доктор рядом» был запущен федеральный проект по предоставлению бесплатных телемедицинских консультаций для повышения доступности медицинских услуг в период пандемии. За первые месяц было проведено порядка 20 тыс. дистанционных консультаций для пациентов из 81 региона России.

По оценкам VEB Ventures, объем российского рынка телемедицины в 2019 г. составил 1,5 млрд руб., в то время как аналогичный показатель для мирового рынка телемедицины, согласно данным Brand essence research 2019, достиг $48 млрд. В ближайшие пять лет VEB Ventures ожидает кратный рост российского рынка.

«Рынок телемедицины – один из самых перспективных сегментов для инвестирования: в 2020-2025 гг. мы ожидаем среднегодовой темп прироста порядка 116%. В то же время развитие телемедицины соответствует ряду пунктов дорожной карты "Хелснет" Национальной технологической инициативы. Для телемедицинского сервиса существуют масштабные перспективы, для освоения которых необходимы крупные и надежные партнеры. "Доктор рядом" – первый медицинский проект в портфеле VEB Ventures и крупнейшая сделка на рынке телемедицины в России. Мы видим большие возможности в развитии телемедицинских сервисов и гибридных клиник, поэтому на базе "Доктора рядом" в дальнейшем мы планируем создать крупнейшую высокотехнологичную компанию, сочетающую оба направления», – отметил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Сегодня как никогда актуальна синергия онлайн- и офлайн-технологий. Инвестированные средства будут направлены на развитие инновационной цифровой медицинской компании, в рамках которой пациенты смогут выбирать удобный для себя формат общения с врачом, офлайн и онлайн. Мы уверены, что наша концепция развития телемедицинского сервиса и гибридных клиник позволит существенно улучшить доступность и качество первичной медицинской помощи для пациентов вне зависимости от места их проживания или нахождения», – сказал соучредитель и акционер компании «Доктор рядом» Леонид Меламед.



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