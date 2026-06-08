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Доктор рядом Doc+
Компания «Доктор рядом» внедряет телемедицинские услуги - гибридный процесс оказания медицинской помощи в государственных и частных клиниках, который повышает удобство взаимодействия участников здравоохранения и эффективность управления расходами, а также развивает решения на базе искусственного интеллекта в медицине, которые помогают в работе врачу, повышают эффективность процесса оказания мед помощи.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|08.06.2026
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«Медицинская Компания Доктор рядом» повысила безопасность доступа к ИТ-системам с помощью Indeed AM
Многопрофильная медицинская компания «Медицинская Компания Доктор рядом» (ООО «МК Доктор рядом») внедрила программный комплекс Indeed Access Manager (Indeed AM) для многофакторной аутентификации «Индид» – российского разработчика решений в облас
|22.09.2025
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Сеть клиник «Будь Здоров» внедрила ИИ-сервис для повышения качества работы врачей от медтехкомпании «Доктор рядом»
еллектом «Система контроля качества медицинской документации» (СКК), разработанный медтехкомпанией «Доктор рядом». СКК анализирует и оценивает качество медицинских протоколов, выявляя врачебные
|26.10.2022
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«АТС» и «Доктор рядом» научили голосовой бот на базе Yandex SpeechKit собирать анамнез у пациентов
Разработчик диалоговых систем «АТС» и медицинская компания «Доктор рядом» запустили голосовой «Анамнез-бот» на базе сервиса синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. Теперь перед приемом у врача пациенты смогут голосом внести сведения о личном анам
|29.03.2022
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Сервис «Доктор рядом» объявил о кадровых перестановках
На должность генерального директора телемедицинского сервиса «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) назначена Мария Коломенцева. Она будет совмеща
|11.10.2021
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В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей
водить первичный прием пациентов не только очно, но и дистанционно. По инициативе регионального Минздрава при поддержке VEB Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ) на основе цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» в Иваново открылся первый в стране телемедицинский центр, куда любой житель региона сможет обратиться за первичной консультацией, направлениями на анализы и на прием узкопрофильны
|11.08.2021
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Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» перешел на ПО собственной разработки
Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом», входящий в портфель VEB Ventures, запустил новую ИТ-платформу и мобильное прил
|27.08.2020
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Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом»
Глобальные планы Медицинская компания «Доктор рядом» (объединяющая сеть клиник в Москве и одноименный телемедицинский сервис) и серв
|13.05.2020
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VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом»
VEB Ventures, дочерняя компания корпорации развития ВЭБ.РФ, объявила о закрытии сделки с компанией «Доктор рядом холдинг» на сумму 1 млрд руб. Полученные средства будут направлены на развитие т
|24.10.2018
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В России внедрен искусственный интеллект, следящий, чтобы врачи назначали правильное лечение
Внедрение продукта Сеть клиник «Доктор рядом» внедрила решение для автоматической проверки медицинских назначений на базе иск
Доктор рядом и организации, системы, технологии, персоны:
|Швецов Денис 14 13
|Фишер Андрей 75 6
|Смирнова Екатерина 9 5
|Балабанов Анатолий 12 5
|Меркулов Борис 7 5
|Соловьев Владимир 108 5
|Симаков Олег 113 5
|Раменский Демьян 18 5
|Селиванов Дмитрий 52 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Зайдуллин Руслан 4 4
|Ларченко Илья 4 4
|Тыров Илья 29 4
|Шерстобоев Владислав 4 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Трофимова Татьяна 6 3
|Гоц Роман 57 3
|Бойко Елена 152 3
|Теплов Олег 31 3
|Кошелев Константин 6 3
|Образцов Алексей 16 3
|Владзимирский Антон 13 3
|Жижикин Игорь 32 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Назаров Сергей 60 2
|Цыферов Михаил 3 2
|Хандогин Дмитрий 2 2
|Петрова Лариса 2 2
|Остроушко Алексей 28 2
|Белогуб Виктор 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Швецов Владимир 52 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
|Меламед Леонид 150 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Калугин Сергей 169 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Иванов Михаил 116 1
|Васильев Евгений 132 1
|Лебедев Владимир 94 1
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