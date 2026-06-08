Разработчик диалоговых систем «АТС» и медицинская компания « Доктор рядом » запустили голосовой «Анамнез-бот» на базе сервиса синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. Теперь перед приемом у врача пациенты смогут голосом внести сведения о личном анам

В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей водить первичный прием пациентов не только очно, но и дистанционно. По инициативе регионального Минздрава при поддержке VEB Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ) на основе цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» в Иваново открылся первый в стране телемедицинский центр, куда любой житель региона сможет обратиться за первичной консультацией, направлениями на анализы и на прием узкопрофильны