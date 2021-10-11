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Доктор рядом
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11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 1
11.08.2021 Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» перешел на ПО собственной разработки 2
23.06.2021 Группа ЦРТ создала голосового робота, который напомнит о записи на приём к врачу и расскажет о правильной подготовке к процедурам 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1
30.03.2021 «Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 18
17.06.2020 Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн 1
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 1
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая 1
20.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
13.05.2020 VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом» 5
13.04.2020 «Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам 1
24.03.2020 «Смарт дельта системс» предоставит государственным медучреждениям доступ к сервису «Инфоклиника-телемедицина» 1
31.10.2019 «Нетрика» создала региональную экосистему для разработчиков медицинских информационных систем 1
22.10.2019 Сбербанк и 500 Startups отобрали 25 стартапов в совместный акселератор 1
25.07.2019 «Нетрика» и DOC+ усовершенствуют контроль медицинских документов 1
23.05.2019 Исследование ДИТ Москвы и ICT.Moscow: 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день 1
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 1
20.03.2019 «Ростелеком» запустил сервис телемедицины «Ростелеком Маме» 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
24.10.2018 В России внедрен искусственный интеллект, следящий, чтобы врачи назначали правильное лечение 15
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
02.10.2018 База региональных кейсов цифровой трансформации включила 20 новых решений 1
27.09.2018 Сбербанк добавил медицинские сервисы в полисы кредитного страхования жизни 2
15.08.2018 Российский телемедицинский сервис получил $9 млн от «Яндекса» и иностранных фондов 5
06.08.2018 «ДИТ Москвы» и бизнес поделились с москвичами видением «умного» города 2
01.08.2018 Москвичи поделятся видением будущего мегаполиса 1
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
27.06.2018 «Вконтакте» начинает тестирование платформы социальной коммерции VK Pay 1
22.06.2018 Tele2 запустил мобильную «клинику в смартфоне» 4
22.06.2018 В «Сколково» спрогнозировали бурный рост проектов в области цифровой медицины 1
24.05.2018 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
14.11.2017 Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года 1
04.10.2017 «Тим Драйв» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в облаке Техносерв Cloud 1
28.09.2017 «Яндекс» запустил сервис для лечения котиков в интернете 1
20.07.2017 ИТ в медицине: Российским врачам запретили ставить диагнозы по видеосвязи 1

Публикаций - 43, упоминаний - 89

Доктор рядом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
Netrika - Нетрика 84 6
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 5
3779 4
Samsung Electronics 5730 3
Dahua Technology 34 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
ЦБИ - Центр безопасности информации 15 2
Астон консалтинг 7 2
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 2
Акадо Телеком - Комкор 612 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Nvidia Corp 2038 1
TeleMD - Интеллоджик 10 1
Квартплата 24 4 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
American Well 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Microsoft Corporation 11168 1
Сравни.ру 7 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Malivar - Маливар 4 1
PARMA Technologies Group - Парма 6 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Innovation Lab 3 1
A1qa - Технологии качества 7 1
Synpatic 3 1
Умный житель - Smart resident 4 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 112 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 5
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 4
СберЗдоровье - DocDoc 37 3
Ренессанс Страхование 52 3
Сбербанк страхование 47 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 3
О2О Delivery club 153 3
Яндекс.Такси 271 2
Lamoda 83 2
Яндекс.Еда 93 2
МК Доктор рядом 2 2
Avito - Авито 171 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 2
Winter Capital 4 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Vostok New Ventures 9 2
Supremum Capital 1 1
Европлан 18 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 8 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Da Vinci Capital 16 1
AltaIR Capital 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
РОСНО СК 69 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Volga Gas 1 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Почта Банк 289 1
Росгосстрах 182 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Восточный Банк 108 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Правительство РФ 2208 4
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство Москвы 653 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ГАУЗ СО МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Свердловской области 4 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 5 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
C2C - Consumer-to-consumer 22 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
Apple iOS 5742 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 3
OneTwoTrip 30 3
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 3
Google Android 10751 2
Inoventica invGUARD 14 2
ЦБИ NeuroDAT SIEM 4 2
МегаФон пресса 4 1
Microsoft Azure 1171 1
Яндекс.Здоровье 16 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Яндекс.Почта 85 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
Samsung Health 13 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
МегаФон Книги 2 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 1
IntellectDialog - Платформа мессенджер-маркетинга 1 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
Протек Здравсити 5 1
Netrika - N3.Здравоохранение 7 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 4 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Legium - Легиум 4 1
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Сбербанк Инвестор - СберИнвестор 5 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple - App Store 2198 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Java - Язык программирования 1180 1
Apple Pay 385 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Samsung Pay 238 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Швецов Денис 11 9
Теличева Наталья 125 6
Соловьев Владимир 98 5
Балабанов Анатолий 12 5
Смирнова Екатерина 8 5
Селиванов Дмитрий 48 5
Меркулов Борис 7 5
Раменский Демьян 12 5
Симаков Олег 106 5
Фишер Андрей 54 5
Медведев Дмитрий 1434 4
Тыров Илья 11 4
Ларченко Илья 3 3
Шерстобоев Владислав 4 3
Бойко Елена 151 3
Владзимирский Антон 9 3
Образцов Алексей 8 3
Кошелев Константин 6 3
Гоц Роман 24 3
Трофимова Татьяна 6 3
Орлов Геннадий 16 3
Соколов Михаил 26 2
Петрова Лариса 2 2
Назаров Сергей 48 2
Цыферов Михаил 3 2
Хандогин Дмитрий 2 2
Гайдуков Алексей 24 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
Ермолаев Артем 340 2
Жижикин Игорь 23 2
Зайдуллин Руслан 4 2
Камалов Руслан 1 1
Израйлит Сергей 1 1
Подлеснова Мария 1 1
Беляев Илья 1 1
Башков Игорь 10 1
Коноплястый Игорь 1 1
Жупанова Дарья 1 1
Ивашенцева Елена 8 1
Абрамков Александр 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - Ростовская область 864 4
Россия - Тверская область 249 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Украина 3398 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Беларусь - Брест 18 1
Беларусь - Полоцк 4 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Беларусь - Могилев 15 1
Беларусь - Гродно 24 1
Казахстан - Республика 2650 1
Северная Америка 1416 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Восточная Европа 1691 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Ивановская область 262 1
США - Сан-Франциско 697 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Европа 3788 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Новгородская область 287 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 40 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
Эксперт ГК 13 2
Forbes - Форбс 442 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rusbase 15 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
500 Startups 23 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 4
Открытое образование 5 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769338, в очереди разбора - 673022.
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