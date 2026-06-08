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Доктор рядом Doc+

Компания «Доктор рядом» внедряет телемедицинские услуги - гибридный процесс оказания медицинской помощи в государственных и частных клиниках, который повышает удобство взаимодействия участников здравоохранения и эффективность управления расходами, а также развивает решения на базе искусственного интеллекта в медицине, которые помогают в работе врачу, повышают эффективность процесса оказания мед помощи.

СОБЫТИЯ

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08.06.2026 «Медицинская Компания Доктор рядом» повысила безопасность доступа к ИТ-системам с помощью Indeed AM

Многопрофильная медицинская компания «Медицинская Компания Доктор рядом» (ООО «МК Доктор рядом») внедрила программный комплекс Indeed Access Manager (Indeed AM) для многофакторной аутентификации «Индид» – российского разработчика решений в облас
22.09.2025 Сеть клиник «Будь Здоров» внедрила ИИ-сервис для повышения качества работы врачей от медтехкомпании «Доктор рядом»

еллектом «Система контроля качества медицинской документации» (СКК), разработанный медтехкомпанией «Доктор рядом». СКК анализирует и оценивает качество медицинских протоколов, выявляя врачебные
26.10.2022 «АТС» и «Доктор рядом» научили голосовой бот на базе Yandex SpeechKit собирать анамнез у пациентов

Разработчик диалоговых систем «АТС» и медицинская компания «Доктор рядом» запустили голосовой «Анамнез-бот» на базе сервиса синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. Теперь перед приемом у врача пациенты смогут голосом внести сведения о личном анам
29.03.2022 Сервис «Доктор рядом» объявил о кадровых перестановках

На должность генерального директора телемедицинского сервиса «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) назначена Мария Коломенцева. Она будет совмеща
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей

водить первичный прием пациентов не только очно, но и дистанционно. По инициативе регионального Минздрава при поддержке VEB Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ) на основе цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» в Иваново открылся первый в стране телемедицинский центр, куда любой житель региона сможет обратиться за первичной консультацией, направлениями на анализы и на прием узкопрофильны
11.08.2021 Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» перешел на ПО собственной разработки

Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом», входящий в портфель VEB Ventures, запустил новую ИТ-платформу и мобильное прил
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом»

Глобальные планы Медицинская компания «Доктор рядом» (объединяющая сеть клиник в Москве и одноименный телемедицинский сервис) и серв
13.05.2020 VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом»

VEB Ventures, дочерняя компания корпорации развития ВЭБ.РФ, объявила о закрытии сделки с компанией «Доктор рядом холдинг» на сумму 1 млрд руб. Полученные средства будут направлены на развитие т
24.10.2018 В России внедрен искусственный интеллект, следящий, чтобы врачи назначали правильное лечение

Внедрение продукта Сеть клиник «Доктор рядом» внедрила решение для автоматической проверки медицинских назначений на базе иск

Публикаций - 55, упоминаний - 83

Доктор рядом и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 13
Ростелеком 10948 8
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 6
9594 5
Linx - Связь ВСД 163 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 5
Samsung Electronics 11065 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 37 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 3
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 3
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 2
Астон консалтинг 9 2
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 41 2
М-лайн 6 2
Amwell - American Well Corporation 4 2
Alibaba Group 473 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
TrueConf - ТруКонф 454 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Ростелеком - РТЛабс 210 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 2
ТелеМед 14 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Квартплата 24 4 1
Google LLC 12690 1
Shopify 36 1
Nvidia Corp 4002 1
Сравни.ру - Sravni Tech 26 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
Malivar - Маливар 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 9
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 6
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
Доктор рядом МК - Медицинская компания 5 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 5
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 5
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 4
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 3
Vostok New Ventures 10 2
Genotek - Генотек 21 2
Winter Capital 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Альфа-Банк 1979 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Инвитро - Invitro 84 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Frontier Ventures - венчурный фонд 7 1
Bayer AG - Байер 85 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 14 1
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
АльфаСтрахование Жизнь 30 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
Intel Capital 148 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 6
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 11
Яндекс.Здоровье 25 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 5
Apple iOS 8583 4
Apple - App Store 3109 4
1С:Медицина 53 4
Inoventica invGUARD 30 3
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ЕМИАС Электронный рецепт 90 3
Google Android 15244 3
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ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 3
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 2
Протек - Здравсити 32 2
ЦБИ NeuroDAT SIEM 10 2
FreePik 1841 2
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 2
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 26 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
Google - Flutter 64 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 40 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 13 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 1
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 1
Яндекс.Турбо-страницы 6 1
Все Аптеки 18 1
МегаФон пресса 5 1
МегаФон Книги 2 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 63 1
IntellectDialog - Платформа мессенджер-маркетинга 1 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 1
Швецов Денис 14 13
Фишер Андрей 75 6
Смирнова Екатерина 9 5
Балабанов Анатолий 12 5
Меркулов Борис 7 5
Соловьев Владимир 108 5
Симаков Олег 113 5
Раменский Демьян 18 5
Селиванов Дмитрий 52 5
Медведев Дмитрий 1665 4
Зайдуллин Руслан 4 4
Ларченко Илья 4 4
Тыров Илья 29 4
Шерстобоев Владислав 4 3
Орлов Геннадий 16 3
Трофимова Татьяна 6 3
Гоц Роман 57 3
Бойко Елена 152 3
Теплов Олег 31 3
Кошелев Константин 6 3
Образцов Алексей 16 3
Владзимирский Антон 13 3
Жижикин Игорь 32 2
Гайдуков Алексей 23 2
Назаров Сергей 60 2
Цыферов Михаил 3 2
Хандогин Дмитрий 2 2
Петрова Лариса 2 2
Остроушко Алексей 28 2
Белогуб Виктор 3 2
Путин Владимир 3454 2
Швецов Владимир 52 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Меламед Леонид 150 2
Ермолаев Артем 379 2
Калугин Сергей 169 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Иванов Михаил 116 1
Васильев Евгений 132 1
Лебедев Владимир 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
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Израиль 2856 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Беларусь - Брестская область - Брест 66 1
Беларусь - Полоцк 15 1
Беларусь - Могилев 47 1
Беларусь - Гродненская область - Гродно 58 1
Куба - Гавана 35 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Индия - Bharat 5870 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
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Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 80 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 3
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 3
Эксперт ГК 26 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Rusbase 16 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Forbes - Форбс 1002 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
Grand View Research 25 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Deloitte Technology Fast 16 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Microsoft Research 144 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 4
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
Открытое образование 12 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 9 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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