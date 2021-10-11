Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Доктор рядом
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Публикаций - 43, упоминаний - 89
Доктор рядом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Швецов Денис 11 9
|Теличева Наталья 125 6
|Соловьев Владимир 98 5
|Балабанов Анатолий 12 5
|Смирнова Екатерина 8 5
|Селиванов Дмитрий 48 5
|Меркулов Борис 7 5
|Раменский Демьян 12 5
|Симаков Олег 106 5
|Фишер Андрей 54 5
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Тыров Илья 11 4
|Ларченко Илья 3 3
|Шерстобоев Владислав 4 3
|Бойко Елена 151 3
|Владзимирский Антон 9 3
|Образцов Алексей 8 3
|Кошелев Константин 6 3
|Гоц Роман 24 3
|Трофимова Татьяна 6 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Соколов Михаил 26 2
|Петрова Лариса 2 2
|Назаров Сергей 48 2
|Цыферов Михаил 3 2
|Хандогин Дмитрий 2 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Жижикин Игорь 23 2
|Зайдуллин Руслан 4 2
|Камалов Руслан 1 1
|Израйлит Сергей 1 1
|Подлеснова Мария 1 1
|Беляев Илья 1 1
|Башков Игорь 10 1
|Коноплястый Игорь 1 1
|Жупанова Дарья 1 1
|Ивашенцева Елена 8 1
|Абрамков Александр 29 1
|Эксперт ГК 13 2
|Forbes - Форбс 442 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Rusbase 15 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|500 Startups 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769338, в очереди разбора - 673022.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769338, в очереди разбора - 673022.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru