Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173192
ИКТ 13476
Организации 10551
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74316
География 2804
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2607
Мероприятия 847

Смирнова Екатерина



18.04.2025 ИТ-компаниям придется спонсировать колледжи и школы, чтобы не лишиться госаккредитации 1
13.07.2020 Tele2 грозит гигантский штраф за повышение тарифов 1
09.07.2019 BestDoctor защитит здоровье сотрудников SuperJob 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
18.09.2012 Российские пользователи получили веб-доступ к сети Instagram 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Смирнова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9864 5
Linx - Связь ВСД 158 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 211 5
Доктор рядом - Doc+ 52 5
Samsung Electronics 10344 4
N3 Group - Netrika - Нетрика 152 4
8390 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2942 1
МегаФон 9153 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13053 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8842 1
X Corp - Twitter 2876 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
Samsung Digital Media Business - подразделение Цифровые медиатехнологии 59 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
Amwell - American Well Corporation 4 1
Softline - Софтлайн 2928 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 35 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
BestDoctor - БестДоктор 21 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 201 1
Superjob - Суперджоб 572 1
Иванян и партнеры 3 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6046 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 4
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11928 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7871 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68067 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1589 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13568 5
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1226 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12750 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8784 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11804 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52088 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11405 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2231 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14433 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 792 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2990 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3981 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3236 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 141 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4092 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4898 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14055 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24588 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11265 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5583 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16031 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30288 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7601 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9331 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2969 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21629 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6778 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6902 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24802 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4341 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11326 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5236 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1291 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 540 5
1С:Медицина 44 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 29 2
Samsung Knox 98 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Linx Datacenter 51 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 1
Google Android 14189 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 190 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 443 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2308 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5007 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 10 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 61 1
Фишер Андрей 74 5
Симаков Олег 113 5
Раменский Демьян 18 5
Селиванов Дмитрий 51 5
Швецов Денис 13 5
Балабанов Анатолий 12 5
Меркулов Борис 7 5
Тыров Илья 28 4
Соловьев Владимир 106 4
Медведев Дмитрий 1657 4
Бойко Елена 152 3
Орлов Геннадий 16 3
Гайдуков Алексей 23 2
Петрова Лариса 2 2
Осеевский Михаил 322 1
Терехов Александр 16 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Беляндинов Михаил 5 1
Жупанова Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147534 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43875 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 630 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1559 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7647 1
Россия - УФО - Тюменская область 1183 1
Россия - СФО - Иркутская область 1142 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 371 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10048 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8947 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5935 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52095 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2934 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5039 4
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 211 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 302 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 294 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24558 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7855 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 502 1
Английский язык 6716 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11074 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2362 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4205 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4451 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2166 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7098 1
Здравоохранение - Реабилитация 387 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1906 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6062 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5985 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 183 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5878 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1357 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6511 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4737 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1286 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6326 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 879 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 996 1
РИА Новости 935 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1937 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2056 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153