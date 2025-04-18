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Смирнова Екатерина
Смирнова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Фишер Андрей 74 5
|Симаков Олег 113 5
|Раменский Демьян 18 5
|Селиванов Дмитрий 51 5
|Швецов Денис 13 5
|Балабанов Анатолий 12 5
|Меркулов Борис 7 5
|Тыров Илья 28 4
|Соловьев Владимир 106 4
|Медведев Дмитрий 1657 4
|Бойко Елена 152 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Гайдуков Алексей 23 2
|Петрова Лариса 2 2
|Осеевский Михаил 322 1
|Терехов Александр 16 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Беляндинов Михаил 5 1
|Жупанова Дарья 1 1
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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