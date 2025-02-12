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Долженкова Наталья



12.02.2025 Джунов стало слишком много. Программисты-новички атакуют компании, но их не берут на работу. Всем нужны мидлы и сеньоры 1
20.11.2024 На производстве «Красной Линии» внедрили систему мониторинга ICAMES на базе ELMA365 1
18.11.2024 Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code 1
05.11.2024 «МТС Web Services» и российская ИТ-компания Elma стали партнерами по аутсорсингу услуг для автоматизации бизнес-процессов 1
26.09.2024 Системный интегратор DBI начал предоставлять расширенную техподдержку ELMA365 1
12.07.2024 Проект автоматизации на базе Elma365 увеличил объем реализованной продукции КОТ на 38% 1
28.06.2024 Системный интегратор БОАС автоматизировал процессы на производстве «Анкер-Индастри» с помощью платформы ELMA365 1
21.05.2024 Elma и Novardis заключили технологическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов 1
Low-code-платформы 2023 1
08.02.2024 ELMA получила лицензию ФСТЭК на разработку СЗКИ 1
14.12.2023 «Лаборатория Касперского» переехала с SAP Ariba на платформу ELMA365 1
28.09.2023 Состоялся релиз Elma365 Service Desk 2.0 1
03.08.2023 Летние обновления ELMA365 Service – платформы для организации внутреннего и клиентского сервиса 1
10.11.2022 ELMA представила новое решение ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам 1
31.07.2012 «Ростелеком» подключит региональные офисы Adecco Group Russia к VPN-сети 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Долженкова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 222 13
BOAS - БОАС 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 2
Ростелеком 9732 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
Directum - Директум 1098 1
Salesforce.com 427 1
ServiceNow 89 1
Zendesk 36 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
Microsoft Corporation 24656 1
Telegram Group 2014 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 119 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 79 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 28 1
ICL ГК 382 1
Ventra - Вентра 32 1
Avanta Personnel - Adecco 16 1
Свеза - Sveza 33 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 10
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1189 10
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6815 6
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Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 892 3
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 3
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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