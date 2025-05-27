Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гужавин Филипп
УПОМИНАНИЯ
Гужавин Филипп и организации, системы, технологии, персоны:
|Леванисов Сергей 2 2
|Долженкова Наталья 22 2
|Кузьмин Михаил 4 1
|Катайкин Алексей 2 1
|Морозов Павел 27 1
|Борисов Сергей 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149539 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14265 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.