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Гужавин Филипп


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Мониторинг и эффективность производственных смен на производстве «SV-Мебель» 1
24.04.2025 Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES) 1
20.11.2024 На производстве «Красной Линии» внедрили систему мониторинга ICAMES на базе ELMA365 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гужавин Филипп и организации, системы, технологии, персоны:

BOAS - БОАС 6 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2236 2
OEE - Overall Equipment Effectiveness - Анализ эффективности загрузки оборудования 15 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 350 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1337 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7090 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10706 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12870 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1775 1
VCS - Revision Control System - СУВ - Система управления версиями - СКВ - Система контроля версий 35 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 793 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1319 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2491 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3846 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4183 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3407 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1254 1
BOAS - ICAMES Monitoring 3 3
ELMA 365 Low-code BPM 131 2
Леванисов Сергей 2 2
Долженкова Наталья 22 2
Кузьмин Михаил 4 1
Катайкин Алексей 2 1
Морозов Павел 27 1
Борисов Сергей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14265 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 627 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5104 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1727 1
Экономический эффект 1118 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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