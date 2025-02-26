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ELMA 365 CRM ELMA 365 CX



26.02.2025 «Ростелеком-ЦОД» внедрила Elma365 CRM+CX для автоматизации B2B- и B2G-продаж 3
25.12.2024 Разработчики ELMA365 и «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для оценки надежности контрагентов 2
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 2
29.10.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024 1
06.09.2024 «Хатбер-М» автоматизировала продажи и маркетинг с помощью Elma365 CRM 2
02.08.2024 «Мосгоргеотрест» начал цифровизацию производственных процессов на базе ELMA365 2
31.07.2024 ELMA расширяет линейку продуктов для улучшения клиентского опыта (CX) 2
17.06.2024 «Лукойл-РНП-Трейдинг» оцифровала сквозные процессы прямых и агентских продаж на Elma365 1
02.05.2024 Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса 1
22.08.2023 Рейтинг CRM-систем 2023. Карта рынка 1
22.08.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2023 1
22.06.2023 Как продавать в B2B: эволюция технологий продаж и тенденции на 2025 г. 1
17.01.2023 Вебинар «CRM наоборот»: как объединить закупки и продажи в одной системе ELMA365 CRM 1

Публикаций - 13, упоминаний - 20

ELMA 365 CRM и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 223 7
8273 5
SAP SE 5287 2
1С-Битрикс - Bitrix 583 2
Salesforce.com 427 2
Pyrus - Пайрус 23 2
RetailCRM 32 1
Мегаплан 76 1
VK - YClients - УайКлаентс 42 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 5 1
Nobilis Group 9 1
Oracle Corporation 6712 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 115 1
1С-Рарус 888 1
Ростелеком - TData - ТДата 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 1
Ростелеком 9755 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 197 1
Selectel - Селектел 390 1
Yandex - Яндекс 7436 1
R-Vision - Р-Вижн 158 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 237 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Diasoft - Диасофт 885 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 49 1
Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
Oracle Siebel Systems 507 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 53 1
МСК Групп - Даком М 68 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 356 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 588 1
ТрансЛом ГК 5 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Хатбер-М 1 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
Кофемания 54 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1364 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 73 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Hansa - Ханса 114 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 7 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6849 12
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1210 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12603 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10301 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7150 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4517 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3914 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2194 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1871 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3569 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1215 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 432 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6706 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1058 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 539 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12035 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4036 2
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 148 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1051 2
Оцифровка - Digitization 4580 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 2
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 284 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 786 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5345 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1019 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9230 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7090 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 534 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2855 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1070 1
ELMA 365 Low-code BPM 114 12
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 485 3
1С:CRM 68 3
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 110 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
Qsoft amoCRM 109 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 25 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 263 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
Microsoft Access 60 1
ELMA 365 Store 5 1
ELMA 365 Fintech 1 1
ELMA BPM 34 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 40 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Hawk House - Amber CRM 21 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 709 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 1
Новые облачные технологии - МойОфис 790 1
Протек - Здравсити 26 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Microsoft Office 3758 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
1С:ERP Управление предприятием 561 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 94 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 63 1
ELMA 365 Маркетинг 1 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 1
Ильина Мария 9 6
Песковацков Сергей 1 1
Калмыков Павел 1 1
Давыдов Александр 49 1
Алвердиев Керим 1 1
Егорова Ольга 13 1
Николаева Ольга 1 1
Калашников Дмитрий 4 1
Королев Юрий 5 1
Суровец Дмитрий 77 1
Глазков Александр 138 1
Шадаев Максут 1017 1
Кубарев Алексей 54 1
Мельникова Алиса 91 1
Смирнов Вячеслав 41 1
Козырев Алексей 322 1
Урусов Виктор 129 1
Геллерман Михаил 35 1
Анпилов Антон 18 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Масляный Константин 19 1
Семенов Михаил 23 1
Ермаков Валерий 125 1
Кирьянова Александра 138 1
Глухов Иван 29 1
Давиденко Алексей 16 1
Галкин Николай 107 1
Агеев Денис 35 1
Веденеева Ольга 1 1
Цыганков Дмитрий 37 1
Закоржевский Вячеслав 33 1
Нестеров Алексей 144 1
Панченко Иван 142 1
Шарак Андрей 63 1
Смирнов Максим 46 1
Денисов Дмитрий 16 1
Павлов Вадим 21 1
Ермаков Иван 28 1
Трандин Сергей 92 1
Ларин Андрей 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 1
Германия - Федеративная Республика 12709 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 4
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 258 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 152 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6433 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 944 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7658 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3206 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6740 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3446 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 246 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2429 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6189 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 269 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4915 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2396 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 733 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1663 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 662 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Fashion industry - Индустрия моды 240 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 11 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1957 1
Энергетика - Energy - Energetically 5131 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1090 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 186 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 2
Gartner - Гартнер 3561 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
CNews AWARDS - награда 521 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342987, в очереди разбора - 766132.
Создано именных указателей - 169709.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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