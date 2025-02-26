ELMA 365 CRM ELMA 365 CX
ELMA 365 CRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 7 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
|Ильина Мария 9 6
|Песковацков Сергей 1 1
|Калмыков Павел 1 1
|Давыдов Александр 49 1
|Алвердиев Керим 1 1
|Егорова Ольга 13 1
|Николаева Ольга 1 1
|Калашников Дмитрий 4 1
|Королев Юрий 5 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Глазков Александр 138 1
|Шадаев Максут 1017 1
|Кубарев Алексей 54 1
|Мельникова Алиса 91 1
|Смирнов Вячеслав 41 1
|Козырев Алексей 322 1
|Урусов Виктор 129 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Анпилов Антон 18 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Масляный Константин 19 1
|Семенов Михаил 23 1
|Ермаков Валерий 125 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Глухов Иван 29 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Галкин Николай 107 1
|Агеев Денис 35 1
|Веденеева Ольга 1 1
|Цыганков Дмитрий 37 1
|Закоржевский Вячеслав 33 1
|Нестеров Алексей 144 1
|Панченко Иван 142 1
|Шарак Андрей 63 1
|Смирнов Максим 46 1
|Денисов Дмитрий 16 1
|Павлов Вадим 21 1
|Ермаков Иван 28 1
|Трандин Сергей 92 1
|Ларин Андрей 23 1
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