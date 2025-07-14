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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178576
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Михеева Ольга


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 ИИ-ассистенты вредят программистам вместо того, чтобы помогать. Они замедляют разработку почти на 20%. Опрос 1
07.12.2012 Сделать офис "умным" сложно, но можно 1
22.10.2012 Круглый стол: «Офис будущего: инфраструктурные решения» 1
26.03.2004 РБК СОФТ представил концепцию построения сайтов для продвижения товаров 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Михеева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8973 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13455 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Meta Platforms - Facebook 4482 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
ASSA Abloy 14 1
Softline - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 8 1
Google DeepMind 55 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7773 2
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 25 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 348 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22120 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69393 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28422 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12003 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14166 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 551 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 800 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3011 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4244 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12688 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7213 1
Умные платформы 1788 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16573 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1888 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8337 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14115 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7155 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12965 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16414 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8694 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6150 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25073 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54060 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5637 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1133 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8291 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2276 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1490 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14048 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7894 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1545 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4137 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10938 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4961 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13044 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13070 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8499 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6024 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24908 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4340 1
Apple iPad 3891 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 37 1
Армада - РБК софт - RBC Contents 41 1
Головин Андрей 15 2
Корнилов Алексей 10 2
Григорьева Евгения 60 2
Пасеков Владимир 24 2
Демидов Михаил 133 1
Попова Мария 141 1
Шевченко Владимир 148 1
Николаев Андрей 17 1
Серова Елена 320 1
Школьников Николай 26 1
Савельев Алексей 5 1
Субанов Булад 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44567 2
Россия - РФ - Российская федерация 150984 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13437 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5307 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6007 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49734 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6564 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14380 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11378 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3679 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7097 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 719 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1288 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5097 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2008 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11331 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2076 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
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