РЖД Ласточка ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro
РЖД Ласточка и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 296 2
|Демидов Михаил 133 2
|Пасеков Владимир 24 2
|Натрусов Артем 284 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Шабунин Александр 1 1
|Беляев Александр 18 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Щипунов Андрей 1 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Уманский Владимир 1 1
|Воронин Владимир 11 1
|Денисенко Олег 4 1
|Домнин Юрий 1 1
|Пальчиков Виталий 1 1
|Пауков Сергей 14 1
|Донченко Сергей 1 1
|Слюсарев Сергей 1 1
|Багаев Сергей 1 1
|Попов Павел 20 1
|Самбурский Илья 1 1
|Розенберг Игорь 1 1
|Блинов Игорь 1 1
|Шухина Елена 1 1
|Барышев Вячеслав 1 1
|Буленков Дмитрий 30 1
|Розенберг Ефим 1 1
|Барыкин Сергей 10 1
|Киричек Алексей 66 1
|Сергеев Игорь 4 1
|Савельев Виталий 51 1
|Смоленцев Александр 9 1
|Свириденко Кирилл 40 1
|Тараба Вероника 29 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Кулик Вадим 180 1
|Эренбург Михаил 39 1
|Клоков Александр 4 1
|Эскин Сергей 38 1
|Латыпов Роман 9 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 3
|FT - Financial Times 1220 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|WikiLeaks 119 1
|Nature 811 1
|Известия ИД 624 1
|Content-Review 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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