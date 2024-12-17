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РЖД Ласточка ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro



17.12.2024 «ТрансТелеКом» выпустил единое мобильное приложение «РЖД Медиа» для поездов «Сапсан» и «Ласточка» 1
26.09.2024 МТС прокачала сеть в центральной части Южно-Сахалинска 1
01.02.2024 Столичный производитель выпустил более 100 мобильных комплексов для организации связи в труднодоступных местах 1
08.08.2023 Сбербанк усомнился в квантовых коммуникациях. Лучше использовать математические алгоритмы 1
15.12.2022 «Дочка» Siemens решила остаться в России 1
15.09.2020 В России за 50 миллионов создается государственная система зрения беспилотников 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
05.12.2019 Премии Правительства России получили 20 ИТ-специалистов 1
20.05.2019 Навигационное оборудование «Росэлектроники» вошло в реестр Росстандарта 1
25.12.2018 Создан миникомпьютер на российском процессоре. Не «Эльбрус». Не «Байкал» 1
22.10.2018 Игорь Сергеев -

Цифровизация ради цифровизации никому не нужна

 1
31.05.2018 Игорь Евдокимов -

Теперь мы знаем точно, где и когда был куплен каждый билет на пригородную электричку

 1
03.02.2017 Трамп смягчил санкции, чтобы ФСБ обновила софт Microsoft 1
12.09.2016 ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат оплату проезда на МЦК 1
12.10.2015 «Ростелеком» открыл первую в Сибири точку доступа в интернет в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
27.06.2014 Группа Синара: СЭД – это связующее звено информационных процессов 1
01.11.2013 Большая ИТ-перестройка в Сбербанке: Сотни поставщиков останутся без контрактов 1
07.12.2012 Сделать офис "умным" сложно, но можно 1
27.02.2012 Первый взгляд на смартфон-флагман Sony Xperia S: чисто японское очарование 1
28.10.2011 Первый взгляд на Samsung Galaxy Nexus: первый смартфон с Android 4 1
19.10.2010 Pocket Nature NP015: тест GPS-навигатора с 5-дюймовым экраном 1
14.05.2010 Где обучают основам АСУЗ? 1
25.11.2009 HP возвращается на рынок WM-смартфонов 1
29.07.2009 Мусорное ведро с заморозкой и другие супергаджеты 1
17.11.2008 ARENA Online на "Игромире" и не только 1
18.02.2008 Отдельная игра для Aerosmith 1
15.01.2008 ОС Google Android - "темная лошадка" мобильного мира 1
17.04.2007 Чехлы для iPhone 1
12.05.2006 "Умная футболка" следит за телом 1
12.05.2006 "Умная футболка" следит за телом 1
09.11.2005 Новый чемпион-мобильник – 2 недели без зарядки 1
10.11.2004 "МегаФон" совместил рекламный щит и антенну 1
10.09.2001 МicroMax объявила о расширении спектра моделей одноплатных компьютеров EnCore 1
01.08.2000 Компания ISS объявила о выходе новой версии системы Internet Scanner 6.1 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

РЖД Ласточка и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 637 4
Крок - Croc 1777 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 3
Google LLC 11775 3
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
Ростелеком 9701 2
Samsung Electronics 10255 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Sony 6544 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 2
Microsoft Corporation 24625 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Cisco Systems 5114 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
ГЛОНАСС АО 187 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Ramax - Рамакс 115 1
Deutsche Lufthansa Systems 24 1
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 55 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Micromax Systems - Микромакс системс 76 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
HTC Corporation 1499 1
МегаФон 8805 1
Directum - Директум 1090 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
РЖД Дирекция скоростного сообщения 3 2
Синара ГК - Sinara Group 100 2
Boeing 1009 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Visa International 1949 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Уральские локомотивы 2 1
Konecranes - Конекрейнс 4 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 25 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Силовые машины 111 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Федеральное казначейство России 1772 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
Демократическая политическая партия США 115 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
Google Android 13994 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Siemens MindSphere 26 2
Linux OS 9937 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Apple iPhone 6 4862 2
РЖД Сапсан 24 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
Swiss-AS AMOS 34 1
Airbus Skywise 2 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 9 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 221 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
Samsung Electronics TouchWiz 201 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Google Chrome - браузер 1561 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 58 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 1
Directum СЭД - ECM-система 293 1
Samsung CSR plc - SiRF Atlas 18 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Чаркин Евгений 296 2
Демидов Михаил 133 2
Пасеков Владимир 24 2
Натрусов Артем 284 1
Аксельрод Илья 17 1
Шабунин Александр 1 1
Беляев Александр 18 1
Карпинский Алексей 42 1
Щипунов Андрей 1 1
Матюхин Владимир 61 1
Уманский Владимир 1 1
Воронин Владимир 11 1
Денисенко Олег 4 1
Домнин Юрий 1 1
Пальчиков Виталий 1 1
Пауков Сергей 14 1
Донченко Сергей 1 1
Слюсарев Сергей 1 1
Багаев Сергей 1 1
Попов Павел 20 1
Самбурский Илья 1 1
Розенберг Игорь 1 1
Блинов Игорь 1 1
Шухина Елена 1 1
Барышев Вячеслав 1 1
Буленков Дмитрий 30 1
Розенберг Ефим 1 1
Барыкин Сергей 10 1
Киричек Алексей 66 1
Сергеев Игорь 4 1
Савельев Виталий 51 1
Смоленцев Александр 9 1
Свириденко Кирилл 40 1
Тараба Вероника 29 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Кулик Вадим 180 1
Эренбург Михаил 39 1
Клоков Александр 4 1
Эскин Сергей 38 1
Латыпов Роман 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
Европа 21767 4
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Япония 13282 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Швеция - Королевство 3619 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 63 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 78 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 60 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Экономический эффект 1067 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
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