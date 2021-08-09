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Москва МКАД
Московская кольцевая автомобильная дорога

Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога


09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 2
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 2
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок 1
19.07.2021 Wildberries запускает новую модель продаж электроники и бытовой техники 1
12.07.2021 Wildberries открыл доставку из ресторанов Москвы 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
03.03.2021 «Билайн» инвестировал в строительство «Суперсети» в Москве и Московской области 15,5 млрд рублей в 2020 году 2
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
30.11.2020 «Магнит» запустил собственную доставку из гипермаркетов 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2
02.11.2020 «Магнит» запустил собственный сервис доставки продуктов 1
26.10.2020 «Утконос онлайн» увеличил продажи до 11,6 млрд. рублей за 9 месяцев 2020 года 1
31.07.2020 «Яндекс.Навигатор» начинает тестировать грузовую навигацию для водителей и бизнесов 1
18.05.2020 Сервис доставки из супермаркетов «Перекресток» охватил всю Москву 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
26.12.2019 «Билайн» выяснил, чем москвичи занимаются в пробках 3
05.12.2019 «1С-Рарус» внедрила новую систему учета в «Мерседес-Бенц РУС» 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 2
08.11.2019 «М.Видео» и «Эльдорадо» пилотируют проект по скоростной доставке товаров 1
08.11.2019 «Яндекс» запустил навигацию по грузовому каркасу в Москве 1
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 1
16.07.2019 Интеллектуальная поддержка МФУ сокращает расходы на эксплуатацию 1
08.07.2019 Как взлететь на крыльях «тяжелых» ИТ-проектов? 1
19.06.2019 «Аэроэкспресс» и «Ситимобил» запускают мультимодальный тариф 1
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 1
28.12.2018 В Москве начинается братоубийственная война между беспилотниками 1
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 1
16.10.2018 Беспилотный автомобиль «Яндекса» начал возить резидентов «Сколково» 1
24.07.2018 «М.Видео» вместе с CallToVisit отвезут покупателей на бесплатном такси 1
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 1
23.05.2018 Samsung представила новую услугу – ремонт с бесплатной доставкой в сервис 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» 1
05.02.2018 МТС: интернет-трафик в Московских и подмосковных пробках удвоился 2
15.11.2017 Gett запустил сервис пешей курьерской доставки Gett Delivery Lite 2
20.09.2017 Обзор видеорегистратора Neoline X-COP R700: полный набор 1
29.05.2017 «Первый БИТ» и «ГрузовичкоФ» обеспечат доставку из интернет-магазина ИКЕА с соблюдением международных стандартов 1

Публикаций - 180, упоминаний - 218

Москва МКАД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7319 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5325 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6395 17
Yandex - Яндекс 4285 16
Yota - Скартел 623 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1148 7
Samsung Electronics 6883 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1708 6
Акадо Телеком - Комкор 715 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2061 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7190 6
Nokia Siemens Networks 200 5
МегаФон Москва - Соник Дуо 141 5
Philips 1028 4
Cisco Systems 2567 4
Huawei 2866 4
Navitel - Навител Навигатор 256 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1721 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1004 4
HP - Hewlett-Packard 1319 4
Скай Линк - Skylink 786 4
Ростех - Ростехнологии 2242 4
Eastman Kodak 209 4
Nokia Corporation 3248 3
Fujifilm 174 3
Pioneer Corporation 226 3
Alcatel 432 3
Olympus 290 3
Apple Inc - Эппл Рус 8567 3
Casio 125 3
Intel Corporation 5482 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1569 3
Mitsubishi Electric 114 3
Nikon 373 3
VK - Mail.ru Group 2678 3
Sony 3525 3
Toshiba Corporation 1604 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 706 3
Canon 835 3
Facebook 3964 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1417 7
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 158 7
Почта России ПАО 1702 5
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 16 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4448 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 206 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 90 3
Крокус Сити Молл 4 3
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 3
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 108 3
Gett 60 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 815 3
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 26 3
X5 Group - Пятерочка 573 3
Яндекс.Такси 271 3
X5 Group - Перекресток 221 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
IKEA - ИКЕА 94 2
PPF Real Estate Russia - Comcity - Офисный парк 14 2
Магнит - Сеть магазинов 274 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 39 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 131 2
Яндекс.Еда 93 2
Wildberries 129 2
Связной ГК 1011 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 198 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 37 2
Газпромбанк - ГПБ 724 2
Зетта Страхование - Zetta 11 1
ВТБ Банк Москвы 398 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 177 1
Белый Ветер 102 1
Мегаполис ТК 97 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Gett Delivery 4 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 27 1
РАВИС 9 1
Государственная Третьяковская галерея 33 1
Qlean 6 1
CallToVisit - Колтувизит 4 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 752 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6326 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1786 6
Правительство Москвы 716 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 686 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1610 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1115 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 283 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 528 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 395 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2110 2
Мосгордума - Московская городская Дума 75 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1661 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1099 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 469 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Правительство РФ 2302 2
Президент Российской Федерации 1517 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1015 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 24 1
АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Московский паркинг 5 1
Музеон - парк искусств 9 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - Министерство цифрового развития КБР 1 1
Правительство Самарской области 49 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 202 1
Правительство Республики Коми 19 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Мэр города Москвы 14 1
Мосгортранс ГУП 76 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 71 1
ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 6 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 16 1
Администрация Волгоградской области - Комитет здравоохранения Волгоградской области 1 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 5 1
Политех - Политехнический музей 13 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 1
Правительство Московской области - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1833 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1049 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 349 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 245 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 136 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 559 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 73 1
3G - Стандарт мобильной связи 4171 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5611 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8329 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11080 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2343 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3302 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2648 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 866 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1376 6
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2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 617 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6642 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 581 4
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 500 3
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Microsoft Skype 1698 2
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Microsoft Windows 8 1228 2
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Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 182 2
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Microsoft Azure 1173 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
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Microsoft Windows 7 1666 1
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Лянд Игорь 1 1
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Ive Jonathan - Айв Джонатан 61 1
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Петров Дмитрий 33 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Солдатов Алексей 78 1
Егоров Игорь 40 1
Соколова Ольга 20 1
Слободин Михаил 55 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20960 148
Россия - Российская федерация - РФ 66620 73
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2899 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9255 28
Москва - Садовое кольцо 58 11
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 31 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7110 10
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 102 10
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 110 10
Беларусь - Белоруссия 2441 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2423 9
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 115 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18463 8
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 68 8
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 40 7
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 50 7
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 55 7
Россия - СФО - Новосибирск 2370 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1483 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 737 6
Москва - Новая Москва - Большая Москва 45 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 970 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6982 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1001 5
Казахстан - Республика 3203 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1208 5
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 96 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1528 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1742 5
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 59 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9488 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 814 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5407 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 75 4
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 73 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1796 4
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 51 4
Европа 4672 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1407 4
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 41 4
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4502 4
POI - points of interest 61 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2409 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 687 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1065 3
Русский язык 1204 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3653 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 147 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 31 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 309 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 254 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1377 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 482 2
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 28 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 85 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 49 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 155 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 80 1
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 4 1
Автомагистраль М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1251 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 153 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 296 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1745 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1090 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 593 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 461 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 662 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 467 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 791 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 153 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4987 9
РИА Новости 700 2
НТВ - Телекомпания 188 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 470 1
Известия ИД 74 1
Nature 106 1
Сноб 7 1
Стрим-ТВ - телекомпания 110 1
TelecomDaily ИАА 112 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2391 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 696 2
IDC - International Data Corporation 3217 1
Gartner 2472 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 72 1
ABI Research 216 1
GSMA Intelligence 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 762 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 45 1
ТПУ - Томский политехнический университет 56 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 133 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
Феррит-Домен НИИ 12 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 66 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 26 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 14 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
CeBIT 202 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 901584, в очереди разбора - 804634.
Создано именных указателей - 47063.
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