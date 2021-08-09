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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Москва МКАД
Московская кольцевая автомобильная дорога
Публикаций - 180, упоминаний - 218
Москва МКАД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ушацкий Андрей 102 4
|Медведев Дмитрий 1476 4
|Дворкович Аркадий 176 3
|Кулаковский Дмитрий 67 3
|Рязанов Антон 10 2
|Свердлов Денис 163 2
|Собянин Сергей 212 2
|Тихонова Кристина 44 2
|Новиков Алексей 39 2
|Вексельберг Виктор 120 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
|Дмитриев Алексей 25 2
|Бисембаева Алина 12 2
|Кусков Денис 185 2
|Солодовников Дмитрий 55 2
|Романов Константин 8 2
|Морошкин Александр 111 2
|Самойлов Юрий 58 1
|Шадаев Максут 387 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Ананьев Дмитрий 58 1
|Дмитриев Кирилл 97 1
|Воробьев Андрей 138 1
|Аитов Тимур 97 1
|Генс Георгий 65 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Лянд Игорь 1 1
|Парфенов Игорь 41 1
|Карачинский Анатолий 77 1
|Евраев Михаил 224 1
|Кузнецов Павел 14 1
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 61 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Солдатов Алексей 78 1
|Егоров Игорь 40 1
|Соколова Ольга 20 1
|Слободин Михаил 55 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4987 9
|РИА Новости 700 2
|НТВ - Телекомпания 188 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 470 1
|Известия ИД 74 1
|Nature 106 1
|Сноб 7 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 110 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 901584, в очереди разбора - 804634.
Создано именных указателей - 47063.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 901584, в очереди разбора - 804634.
Создано именных указателей - 47063.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru