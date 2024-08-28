ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств

Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГМИИ им. А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века.
СОБЫТИЯ
|28.08.2024
|
«К2Тех» разработал план развития ИТ-инфраструктуры Пушкинского музея
и и развития ИТ-инфраструктуры Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ им. А.С. Пушкина). За шесть недель ИТ-специалисты провели комплексный аудит вычислительн
|30.01.2024
|
Сбербанк цифровизирует шедевры Пушкинского музея
. Пушкина Елизавета Лихачева подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации. Сбербанк и Пушкинский музей будут вместе работать над оцифровкой и сохранением мирового культурного насл
|20.04.2022
|
«Ланит» подарил ГМИИ им. А.С. Пушкина Wi-Fi-оборудование
реплениями, которые не совместимы друг с другом», – сказал Сергей Доброхотов, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по информационным технологиям. «Wi-Fi-сеть в таком сложном объекте как
|25.05.2021
|
Можно ли свернуть телевизор в рулон?
мпания LG Electronics провела в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Пушкинский музей) мероприятие, представившее первый в мире сворачивающийся телевизор LG SIGNA
|03.02.2021
|
Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны
рассказ, для новичка — другой, для семейной аудитории — третий, для подростков — четвертый. CNews: Пушкинский музей — один из самых продвинутых в плане использования цифровых решений. Как долг
|16.10.2020
|
«Эр-Телеком» и Пушкинский музей Москвы провели виртуальный урок для школьников
«ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru», «Дом.ru бизнес») совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина провели необычный виртуаль
|20.04.2020
|
«Ланит» помог Пушкинскому музею перевести сотрудников на удаленный режим работы
«Ланит» обеспечил ГМИИ им. А. С. Пушкина оборудованием, необходимым для организации безопасной удаленной работы
|27.02.2018
|
ГМИИ им. А.С. Пушкина начал формирование коллекции медиаискусства при поддержке Mail.ru group
ства.Отбор и сохранение будущего культурного наследия — одна из приоритетных задач музея. Коллекция ГМИИ им. А.С. Пушкина начала формироваться более 100 лет назад и изначально представляла собо
|01.09.2016
|
Инжиниринговая компания ФИОП разработает для Музея изобразительных искусств им. Пушкина систему охраны на базе RFID-меток
но предназначенной для использования в крупном музее. Соответствующее соглашение подписали директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и директор компании «Технология идентификации» Игорь Попко
|10.08.2016
|
ГМИИ им. А.С. Пушкина повышает эффективность экономической деятельности с помощью ИТ
я финансово-хозяйственной деятельностью на базе ПП «Парус 8». «Как федеральное бюджетное учреждение ГМИИ им. А.С. Пушкина выполняет государственные задания и ведет внебюджетную деятельность. Эф
|05.07.2016
|
ГМИИ им. А.С. Пушкина планирует стать первым в мире музеем, внедрившим технологию Panasonic Light ID для коммуникации с посетителями
но получать на смартфон информацию об объектах искусства, освещенных светодиодным источником света. ГМИИ им. А.С. Пушкина намерен принять участие в пилотном проекте и оказать содействие в тести
|11.04.2016
|
«Яндекс.Касса» обеспечит платежи в интернет-магазине ГМИИ им. Пушкина
«Яндекс.Касса» стала оператором платежей в интернет-магазине, который сегодня открыл Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. На сайте artsmuseumshop.ru
|25.08.2015
|
«Элар» реализует проект по оцифровке учетных книг для ГМИИ им. А.С. Пушкина
и различные отделы содержится в книгах поступления и инвентарных книгах основного и особого фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина. Специалисты «Элар» отсканировали около 500 учетных книг, датированных
|26.02.2013
|
Рукописи из фондов ГМИИ имени А.С. Пушкина оцифруют на оборудовании «Элар»
ПроСофт-ПК» (Корпорация «Элар») поставила планетарный сканер «Элар ПланСкан» А2ВЦ в отдел рукописей Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Отдел рукописей ГМИИ расп
|22.10.2012
|
ГМИИ им. А.С. Пушкина открыл электронную экспозицию японской гравюры
никам японской культуры, и любителям гравюры, и специалистам», — считает заведующая отделом графики ГМИИ им. А.С. Пушкина Айнура Юсупова. Электронный каталог содержит более подробное описание к
|28.09.2009
|
Пушкинский музей оцифровал свои картины. ВИДЕО
I-XX веков, британская гравюра XVIII-XIX веков и российская гравюра XVIII – начала XIX века. Сейчас Пушкинский музей приступил к оцифровки коллекции импрессионистов. Современная технология оциф
|28.09.2009
|CNews TV. Пушкинский музей уходит в виртуальность
|27.12.2007
|
Виртуальный Пушкинский музей открывает двери залов Моне и Сезанна
Компания EnterNetica Design объявила о завершении создания в формате 3D-Web двух виртуальных залов Государственного Музея Изобразительных Искусств им. А. С. Пушкина: залов Клода Моне и Поля Се
