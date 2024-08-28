Разделы

ГМИИ им. А.С.Пушкина Пушкинский музей Государственный музей изобразительных искусств

ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств

ГМИИ им. А.С. Пушкинамузейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века.

СОБЫТИЯ


28.08.2024 «К2Тех» разработал план развития ИТ-инфраструктуры Пушкинского музея

и и развития ИТ-инфраструктуры Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ им. А.С. Пушкина). За шесть недель ИТ-специалисты провели комплексный аудит вычислительн
30.01.2024 Сбербанк цифровизирует шедевры Пушкинского музея

. Пушкина Елизавета Лихачева подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации. Сбербанк и Пушкинский музей будут вместе работать над оцифровкой и сохранением мирового культурного насл
20.04.2022 «Ланит» подарил ГМИИ им. А.С. Пушкина Wi-Fi-оборудование

реплениями, которые не совместимы друг с другом», – сказал Сергей Доброхотов, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по информационным технологиям. «Wi-Fi-сеть в таком сложном объекте как

25.05.2021 Можно ли свернуть телевизор в рулон?

мпания LG Electronics провела в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Пушкинский музей) мероприятие, представившее первый в мире сворачивающийся телевизор LG SIGNA
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны

рассказ, для новичка — другой, для семейной аудитории — третий, для подростков — четвертый. CNews: Пушкинский музей — один из самых продвинутых в плане использования цифровых решений. Как долг
16.10.2020 «Эр-Телеком» и Пушкинский музей Москвы провели виртуальный урок для школьников

«ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru», «Дом.ru бизнес») совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина провели необычный виртуаль
20.04.2020 «Ланит» помог Пушкинскому музею перевести сотрудников на удаленный режим работы

«Ланит» обеспечил ГМИИ им. А. С. Пушкина оборудованием, необходимым для организации безопасной удаленной работы
27.02.2018 ГМИИ им. А.С. Пушкина начал формирование коллекции медиаискусства при поддержке Mail.ru group

ства.Отбор и сохранение будущего культурного наследия — одна из приоритетных задач музея. Коллекция ГМИИ им. А.С. Пушкина начала формироваться более 100 лет назад и изначально представляла собо
01.09.2016 Инжиниринговая компания ФИОП разработает для Музея изобразительных искусств им. Пушкина систему охраны на базе RFID-меток

но предназначенной для использования в крупном музее. Соответствующее соглашение подписали директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и директор компании «Технология идентификации» Игорь Попко
10.08.2016 ГМИИ им. А.С. Пушкина повышает эффективность экономической деятельности с помощью ИТ

я финансово-хозяйственной деятельностью на базе ПП «Парус 8». «Как федеральное бюджетное учреждение ГМИИ им. А.С. Пушкина выполняет государственные задания и ведет внебюджетную деятельность. Эф
05.07.2016 ГМИИ им. А.С. Пушкина планирует стать первым в мире музеем, внедрившим технологию Panasonic Light ID для коммуникации с посетителями

но получать на смартфон информацию об объектах искусства, освещенных светодиодным источником света. ГМИИ им. А.С. Пушкина намерен принять участие в пилотном проекте и оказать содействие в тести
11.04.2016 «Яндекс.Касса» обеспечит платежи в интернет-магазине ГМИИ им. Пушкина

«Яндекс.Касса» стала оператором платежей в интернет-магазине, который сегодня открыл Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. На сайте artsmuseumshop.ru
25.08.2015 «Элар» реализует проект по оцифровке учетных книг для ГМИИ им. А.С. Пушкина

и различные отделы содержится в книгах поступления и инвентарных книгах основного и особого фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина. Специалисты «Элар» отсканировали около 500 учетных книг, датированных

26.02.2013 Рукописи из фондов ГМИИ имени А.С. Пушкина оцифруют на оборудовании «Элар»

ПроСофт-ПК» (Корпорация «Элар») поставила планетарный сканер «Элар ПланСкан» А2ВЦ в отдел рукописей Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Отдел рукописей ГМИИ расп
22.10.2012 ГМИИ им. А.С. Пушкина открыл электронную экспозицию японской гравюры

никам японской культуры, и любителям гравюры, и специалистам», — считает заведующая отделом графики ГМИИ им. А.С. Пушкина Айнура Юсупова. Электронный каталог содержит более подробное описание к
28.09.2009 Пушкинский музей оцифровал свои картины. ВИДЕО

I-XX веков, британская гравюра XVIII-XIX веков и российская гравюра XVIII – начала XIX века. Сейчас Пушкинский музей приступил к оцифровки коллекции импрессионистов. Современная технология оциф
28.09.2009 CNews TV. Пушкинский музей уходит в виртуальность
27.12.2007 Виртуальный Пушкинский музей открывает двери залов Моне и Сезанна

Компания EnterNetica Design объявила о завершении создания в формате 3D-Web двух виртуальных залов Государственного Музея Изобразительных Искусств им. А. С. Пушкина: залов Клода Моне и Поля Се

