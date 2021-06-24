Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гусев Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 60
Гусев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 10
|ВТБ24 583 9
|Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 8
|Медскан 12 7
|Газпромбанк - ГПБ 693 7
|Глобэкс банк 28 5
|СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
|Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
|Открытие ФК 538 2
|Альфа-Банк 1127 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Intouch - Интач Страхование 19 1
|Uber 257 1
|Мосэнергосбыт АО 77 1
|Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
|Совкомбанк ПАО 147 1
|Uber Technologies 258 1
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
|Роснефть НК 367 1
|Hyundai Motor 146 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
|Газпром ПАО 524 1
|Почта России ПАО 1577 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Нестеров Алексей 79 10
|Елистратов Николай 90 10
|Спиридонов Александр 35 8
|Мехришвили Александр 11 8
|Марич Игорь 18 7
|Китляр Владимир 19 7
|Бугаев Леонид 11 7
|Пашнин Роман 10 7
|Дюгаев Евгений 12 7
|Шакманас Алгирдас 33 6
|Скурятина Елена 20 6
|Яшин Леонид 20 6
|Соловьев Игорь 35 5
|Алябьев Андрей 27 5
|Козырев Алексей 270 4
|Пашенцев Виталий 11 3
|Хоценко Виталий 3 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Писарев Михаил 12 1
|Петухов Алексей 4 1
|Гришин Александр 10 1
|Василенков Александр 3 1
|Довгаль Алексей 1 1
|Зиганшин Эльдар 2 1
|Бетсис Павел 84 1
|Кальченко Игорь 3 1
|Петров Игорь 5 1
|Терновых Максим 3 1
|Жуков Максим 9 1
|Варов Константин 24 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Петров Кирилл 15 1
|Аз-Зари Хусейн 19 1
|Егоров Александр 48 1
|Бартунов Олег 32 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Эйгес Павел 66 1
|Терещенко Денис 38 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru