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Гусев Дмитрий


24.06.2021 Квантовая криптографическая система ViPNet Quandor компании «ИнфоТеКС» успешно прошла испытания на сети связи между РЖД и МГТС 1
13.04.2021 Ozon приобрел у Совкомбанка интернет-платформу «Оней Банка» 1
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора» 1
29.03.2021 Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor успешно прошла испытания в СПб ИАЦ 1
19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами 1
11.01.2021 Здания МГУ соединит квантовая сеть 1
28.12.2020 Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс» 1
24.11.2020 «Инфотекс» помогла разработать стандарт для обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID 1
21.10.2020 «Инфотекс»» и Schneider Electric сообщили о совместимости своих продуктов 1
28.09.2020 «Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection 1
03.09.2020 ОТР и «Рексофт» заключили стратегическое партнерство 1
23.07.2020 ViPNet Coordinator IG и ViPNet Connect — лауреаты национальной премии «Безопасная информационная среда» 1
18.05.2020 «Инфотекс» получил положительное заключение ФСБ России для Vipnet SIES Core 1
20.04.2020 Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов 1
23.01.2020 Совкомбанк инвестировал в разработчика искусственного интеллекта Just AI 1
02.10.2019 «Ред софт» и «Инфотекс» подтвердили совместимость своих продуктов 1
09.08.2019 «Базальт СПО» и «Инфотекс» обеспечили совместимость своих программных продуктов 1
15.04.2019 Подтверждена совместимость ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP с Ред ОС 1
04.04.2018 «Инфотекс» объявил об открытии регионального представительства в Екатеринбурге 1
29.03.2018 ИБ-конференция «Электронный регион: территория безопасности» пройдет в Кисловодске 1
29.03.2018 На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем 1
26.03.2018 Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС 1
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 1
27.12.2017 Мобильные решения Directum подтвердили совместимость со средствами защиты ViPNet 1
11.10.2017 В Ростове прошла вторая Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению 1
15.08.2017 «Инфотекс» и «ОМП» представили провайдер криптографии для Sailfish Mobile OS RUS 1
27.07.2017 Российский «конкурент Oracle» оставил ДИТ Москвы без 30 млн 1
27.06.2017 Протестирована защита удаленного доступа к корпоративным веб-ресурсам для мобильных устройств с Sailfish Mobile OS RUS 1
13.03.2017 «Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» представили защиту корпоративных мобильных устройств на базе Sailfish OS 1
06.12.2016 «Инфотекс» и «Киберника» представят корпоративный мессенджер с сертифицированной криптозащитой данных 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 10
08.11.2016 Каналы связи в сети «Эльдорадо» — под защитой решений «Инфотекс» 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
31.10.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1

Публикаций - 48, упоминаний - 60

Гусев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Infotecs - ИнфоТеКС 249 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 11
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
IBM 3554 3
Microsoft Corporation 11143 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
Конфидент 56 2
Tonk - Тонк ГК 32 2
Связь инжиниринг 14 2
Кейсистемс КСБ-СОФТ 3 2
ОТР 135 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Oracle Corporation 3360 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Киберника 16 1
Atrinity - Атринити 21 1
Infotecs - Перспективный мониторинг 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Ростелеком Урал - макрорегиональный филиал 13 1
Google LLC 7168 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 14 1
TmaxSoft 44 1
Астерос - Asteros 531 1
Aveva 18 1
Xiaomi 904 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Dell Technologies 133 1
I-Free Just AI 10 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 53 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Schneider Electric 409 1
Базальт СПО 206 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
ВТБ24 583 9
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 8
Медскан 12 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
Глобэкс банк 28 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Открытие ФК 538 2
Альфа-Банк 1127 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Intouch - Интач Страхование 19 1
Uber 257 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Uber Technologies 258 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Роснефть НК 367 1
Hyundai Motor 146 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1577 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Счётная палата РФ 461 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 49 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 2
Цифровая среда доверия - Доверенное информационное пространство 5 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
МПКТ - Мобильный платежно-кассовый терминал 5 1
IPlir - IP layer interconnection robust - Стандартизованный протокол безопасности сетевого уровня 1 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 34 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Linux OS 4272 5
Infotecs - ViPNet Client 53 4
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Infotecs - ViPNet Coordinator IG 6 2
Apple iPad mini 375 2
Ред ОС 239 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ЭОС Дело СЭД 624 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Oracle СУБД 32 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Infotecs - ViPNet IDS HS 13 1
Infotecs - ViPNet CSP 24 1
Infotecs - ViPNet PKI Client 5 1
Infotecs - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System 1 1
Infotecs - ViPNet Connect 9 1
Apple macOS 930 1
Infotecs - ViPNet Coordinator HW 11 1
Infotecs - ViPNet TIAS 6 1
IBM Bluemix 38 1
IBM Softlayer 30 1
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 6 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Infotecs - ViPNet Endpoint Protection 1 1
TmaxSoft JEUS 10 1
Abbyy Compreno 20 1
Jala Accione - cмартфоны 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
INOI R - Серия смартфонов 19 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Infotecs - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 8 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
SQL - Язык программирования 434 1
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 1
Нестеров Алексей 79 10
Елистратов Николай 90 10
Спиридонов Александр 35 8
Мехришвили Александр 11 8
Марич Игорь 18 7
Китляр Владимир 19 7
Бугаев Леонид 11 7
Пашнин Роман 10 7
Дюгаев Евгений 12 7
Шакманас Алгирдас 33 6
Скурятина Елена 20 6
Яшин Леонид 20 6
Соловьев Игорь 35 5
Алябьев Андрей 27 5
Козырев Алексей 270 4
Пашенцев Виталий 11 3
Хоценко Виталий 3 2
Рустамов Рустам 169 2
Писарев Михаил 12 1
Петухов Алексей 4 1
Гришин Александр 10 1
Василенков Александр 3 1
Довгаль Алексей 1 1
Зиганшин Эльдар 2 1
Бетсис Павел 84 1
Кальченко Игорь 3 1
Петров Игорь 5 1
Терновых Максим 3 1
Жуков Максим 9 1
Варов Константин 24 1
Кулешов Алексей 27 1
Петров Кирилл 15 1
Аз-Зари Хусейн 19 1
Егоров Александр 48 1
Бартунов Олег 32 1
Смирнов Алексей 142 1
Эйгес Павел 66 1
Терещенко Денис 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 3
Россия - Ставропольский край 462 2
Россия - Кисловодск 28 2
Кавказ 57 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
Северный Кавказ 138 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Томск 450 1
Россия - Республика Карелия 304 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - Свердловская область 807 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - Владикавказ 133 1
Россия - Ростовская область 864 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Apps4All 25 8
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 10
CNews AWARDS 292 10
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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