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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гусев Дмитрий

СОБЫТИЯ


15.07.2026 ViPNet PKI Client стал ближе и доступнее 1
05.05.2026 В ТЭК России впервые протестировали оборудование квантового распределения ключей для защиты информационной инфраструктуры 1
22.04.2026 Билайн задействует квантовую механику в защите клиентских сетей 1
16.04.2026 «Руссофт»: замедление интернет-сервисов и сохранение цифровой экономики – взгляд отрасли 1
30.03.2026 «ИнфоТеКС» анонсировала новый продукт – квантовый генератор случайных чисел 1
19.02.2026 Axiom JDK и «ИнфоТеКС» подписали меморандум о сотрудничестве 1
18.02.2026 Axiom JDK и «ИнфоТеКС» подписали меморандум о сотрудничестве 1
23.01.2026 Нейросеть не позвонит. В России запретят синтезировать голоса при телефонных звонках во имя безопасности граждан 2
21.01.2026 Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан 2
24.12.2025 Компания «ИнфоТеКС» меняет свой логотип 1
06.10.2025 Искусственный интеллект как новая реальность кибербезопасности: итоги третьего дня GIS DAYS 2025 1
15.08.2025 Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта 1
15.07.2025 Бесплатная безопасность. Операторов заставят раздавать абонентам даром технологии защиты от мошенников 1
15.04.2025 НИИМЭ и «ИнфоТеКС» отработают совместимость систем криптозащиты 1
24.03.2025 Выпущена новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 на базе российской платформы «АТБ-Электроника» 1
17.01.2025 На российском портале «Госуслуг» появится «тревожная кнопка» 1
02.01.2025 В России более 50 ИБ-компаний с оборотом в миллиард рублей и более 1
30.09.2024 В Россию вернулись нелегальные таксисты. Водители бегут от агрегаторов в «серую» зону и ищут пассажиров в Telegram и «Вконтакте». Опрос 1
06.08.2024 Компания «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК России на ViPNet Coordinator HW 5 1
29.05.2024 В МЭИ открылась первая отраслевая Лаборатория криптографической защиты информации 1
23.04.2024 Внедрена первая российская защищенная система интеллектуального учета электроэнергии 1
01.12.2023 Совкомбанк проведет IPO на Московской бирже 1
06.07.2023 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на ViPNet HSM 1
26.06.2023 Создан первый российский аппаратный модуль для безопасных платежей на замену европейским аналогам 1
20.06.2023 «Лаборатория Касперского» и «Инфотекс» продолжат развивать технологическое партнёрство 1
29.03.2023 Подтверждена совместимость ViPNet HSM с продуктами «Компас плюс» 1
02.03.2023 На рынке электроэнергетики появилось УСПД с интегрированным СКЗИ 1
22.12.2022 «Инфотекс» выпустила новое поколение шлюзов безопасности ViPNet Coordinator HW 5 1
18.11.2022 РЖД и «Газпром» выложат 100 миллионов за квантовый телефон 2
11.08.2022 Продукты для защиты информации Vipnet совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
01.07.2022 Из России бежал гарант безопасности платежей, с чьим уходом связывали «банковский апокалипсис» 1
05.05.2022 «ИнфоТеКС» выдал отечественным компаниям более 10 тыс. бесплатных лицензий на продукты для защиты информации 1
15.12.2021 Утверждена новая редакция национального стандарта по управлению информационной безопасностью 1

Публикаций - 92, упоминаний - 97

Гусев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 64
ОТР ГК - ОТР 2000 227 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 11
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 10
9594 10
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 10
Код Безопасности 812 10
Ростелеком 10948 9
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 8
HERE Technologies 113 8
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 8
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
Cisco Systems 5372 7
Check Point Software Technologies 829 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 7
Fortinet 452 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 7
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 7
Palo Alto Networks 209 7
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 19 6
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 5
Eltex - Предприятие Элтекс 273 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 5
Тензор 173 4
Microsoft Corporation 25774 4
Apple Inc 13154 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
Oracle Corporation 7074 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 22
Газпром ПАО 1493 14
ВТБ - ВТБ24 671 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 9
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 8
Rietumu Banka 19 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Adidas - Адидас 170 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 8
Mascotte 22 7
Глобэкс банк 47 7
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 7
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 7
Unilever - Юнилевер Русь 171 7
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 4
Альфа-Банк 1979 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 3
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 3
Новатэк - ранее Новафининвест 76 3
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Почта России ПАО 2370 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 35
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
Федеральное казначейство России 1949 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 4
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 4
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 3
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ЛДПР 116 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 46
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 36
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 15
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 14
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 11
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 9
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 8
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 8
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 6
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 135 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 48
InfoTeCS - ViPNet Client 122 21
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 17
Linux OS 11533 15
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 13
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 12
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 9
Axiom JDK СЗИ 175 9
Microsoft Windows 16882 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 9
Google Android 15243 8
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 30 7
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 7
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 5
Apple iOS 8583 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
InfoTeCS - ViPNet Quandor 6 3
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 3
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 21 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - TrustGate - ТрастГейт 8 3
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
QNAP QTS 35 2
Киберника Сибрус - мессенджер 29 2
InfoTeCS - ViPNet Administrator 16 2
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 2
InfoTeCS - ViPNet Endpoint Protection - ViPNet Endpoint Security 5 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple iPad 4011 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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