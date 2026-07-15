Индексная книга (каталог) CNews*
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Гусев Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 92, упоминаний - 97
Гусев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Меньшов Кирилл 139 10
|Размахаев Сергей 49 10
|Елистратов Николай 90 10
|Бойко Елена 152 10
|Нестеров Алексей 175 10
|Шушкин Дмитрий 95 10
|Рахтеенко Владимир 42 10
|Гузовский Денис 79 9
|Хомченко Дмитрий 13 9
|Чаркин Евгений 317 9
|Фридман Илья 42 8
|Васильев Александр 72 8
|Козлов Михаил 182 8
|Скурятина Елена 20 8
|Десятов Роман 15 8
|Гуральников Сергей 164 8
|Масарская Наталия 36 8
|Свердлов Михаил 33 8
|Спиридонов Александр 49 8
|Шакманас Алгирдас 40 8
|Мехришвили Александр 11 8
|Дюгаев Евгений 13 8
|Бугаев Леонид 13 8
|Сабынин Андрей 37 8
|Евраев Михаил 266 8
|Скородумов Анатолий 65 7
|Шляпин Евгений 17 7
|Гилев Сергей 14 7
|Горбатюк Павел 11 7
|Горбунов Денис 23 7
|Сафронов Юрий 68 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Марич Игорь 18 7
|Китляр Владимир 19 7
|Яшин Леонид 21 7
|Пашнин Роман 10 7
|Плешков Алексей 68 7
|Богачев Игорь 183 6
|Соловьев Игорь 53 5
|Козырев Алексей 328 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.