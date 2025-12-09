Получите все материалы CNews по ключевому слову
InfoTeCS ViPNet Administrator
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
|РЖД - Российские железные дороги 2001 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
|АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
|Гусев Дмитрий 75 2
|Чапчаев Андрей 55 1
|Зиганшин Эльдар 2 1
|Самойленко Максим 67 1
|Дрюков Владимир 49 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.