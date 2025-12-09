Разделы

InfoTeCS ViPNet Administrator


СОБЫТИЯ

09.12.2025 Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 for Linux 1
27.11.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» 1
16.05.2025 Судебные приставы по всей стране обновляют средства защиты информации на полмиллиарда с лишним 1
19.10.2022 МВД разорвало многомиллионный контракт на поставку российского «железа». На нем нашли метки «Made in Taiwan» 1
19.05.2022 Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности 1
18.04.2022 «Инфотекс» предоставит лицензии на свои продукты для поддержки отечественных компаний 1
21.10.2020 «Инфотекс»» и Schneider Electric сообщили о совместимости своих продуктов 1
15.10.2018 «Шаркс датацентр» и «Инфотекс» провели испытания на совместимость платформы Sharx cо средствами защиты информации Vipnet 1
20.05.2016 Ряд программных продуктов «Инфотекс» включен в Единый реестр российского ПО 1
18.02.2015 МФЦ Республики Карелия выбрал продукты ViPNet для построения единой системы защиты информации 1
09.10.2014 Подтверждена корректность работы смарт-карт и USB-токенов JaCarta и eToken с ПО ViPNet Administrator 4 2
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 1
06.12.2007 КИС заказывает ПО для серверов 1

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 9
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 20 2
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 20 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
InfoTeCS Tashkent - ИнфоТеКС Ташкент 1 1
InfoTeCS offene AG 1 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 1
Schneider Electric 591 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 46 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 106 1
Huawei 4221 1
Ростелеком 10306 1
Cisco Systems 5222 1
Microsoft Corporation 25236 1
Apple Inc 12628 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Citrix Systems 840 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Transcend Information 74 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 485 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 51 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 2
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 194 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 2
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 127 2
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 384 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2010 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 445 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 898 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1012 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 593 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 199 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1481 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 140 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 187 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2168 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 522 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 83 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 332 9
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 9
InfoTeCS - ViPNet Client 97 7
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 2
InfoTeCS - ViPNet Office 3 2
Google Android 14679 2
Microsoft Windows 16327 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 57 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 21 2
InfoTeCS - Домен-К - Домен-КС2 СКЗИ 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
Астрал ГК - Калуга Астрал-М 2 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
SharxDC - SharxBase 17 1
SharxDC - Sharx 4 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
InfoTeCS - ViPNet SafeDisk 3 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
InfoTeCS - ViPNet Terminal 5 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 6 1
InfoTeCS - ViPNet StateWatcher 4 1
InfoTeCS - ViPNet TLS Gateway 7 1
InfoTeCS - ViPNet Policy Manager 1 1
InfoTeCS - ViPNet Cluster 1 1
InfoTeCS - ViPNet NME-RVPN 8 1
InfoTeCS - ViPNet Tunnel 2 1
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 52 1
Schneider Electric - Control Microsystems ClearSCADA 2 1
РЖД - Экспресс АСУ 5 1
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1429 1
Microsoft Windows 7 1993 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Гусев Дмитрий 75 2
Чапчаев Андрей 55 1
Зиганшин Эльдар 2 1
Самойленко Максим 67 1
Дрюков Владимир 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 9
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 1
Китай - Тайвань 4136 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ПФО - Самарская область 1450 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 670 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 355 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Инфляция 121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 86 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 1
