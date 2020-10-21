«Инфотекс»» и Schneider Electric сообщили о совместимости своих продуктов

Schneider Electric и «Инфотекс» сообщили об успешном завершении тестирования совместимости своих решений.

Начиная с 2015 года «Инфотекс» активно развивает направление Industrial Security, включающее продукты, предназначенные для обеспечения информационной безопасности индустриальных систем. Schneider Electric в свою очередь является признанным лидером в области производства комплексного программного обеспечения для промышленной автоматизации и управления технологическими процессами.

В рамках технического сотрудничества компании протестировали совместную работу распределенных SCADA-систем Schneider Electric (AVEVA), включая программное обеспечение: Wonderware System Platform, Intouch, Citect SCADA, Clear SCADA и др. с программными и программно-аппаратными комплексами компании ««Инфотекс»»: ViPNet Administrator 4 — программным комплексом, предназначенным для развертывания и администрирования корпоративной защищенной сети ViPNet; ViPNet Client 4 — программным комплексом, обеспечивающим защищенную работу с корпоративными данными через зашифрованный канал; ViPNet Coordinator HW 4 — шлюзом безопасности, используемым для построения виртуальной сети ViPNet и безопасной передачи данных между ее защищенными сегментами, а также фильтрации IP-трафика; ViPNet Coordinator IG — индустриальным шлюзом безопасности, предназначенным для защиты промышленных сетей и каналов связи информационных систем, которые имеют жесткие климатические требования к размещению оборудования.

Данные решения могут быть использованы для организации защиты каналов передачи данных между распределенными SCADA-серверами, а также в качестве устройств типа межсетевой экран при создании автоматизированных систем промышленного назначения в защищенном исполнении. Их внедрение позволит также удовлетворить требования регуляторов к информационной безопасности, в том числе к распределенным системам управления.

«По мере того, как цифровая трансформация в России набирает обороты, промышленная кибербезопасность приобретает все большее значение. Наше технологическое сотрудничество с «Инфотекс» призвано помочь российским предприятиям обеспечивать высокую информационную защиту при автоматизации процессов», — сказал Эльдар Зиганшин, технический директор центра инноваций Schneider Electric.

Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс», отметил: «На протяжении 5 лет «Инфотекс» активно развивает направление индустриальной безопасности. Технологическое партнерство с таким мировым лидером, как Schneider Electric, — еще один шаг в сторону развития защищенных цифровых решений в области электроэнергии и автоматизации управления производством. Уверен, что успешно проведенные испытания на совместимость наших решений будут способствовать дальнейшему укреплению партнерства».