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InfoTeCS ViPNet Client

  • ViPNet Client 4U – клиентское приложение, обеспечивающее унифицированный защищенный удаленный доступ к пользовательским, корпоративным и облачным ресурсам посредством шифрованного на алгоритмах ГОСТ канала.

СОБЫТИЯ

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09.12.2025 Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 for Linux

Компания «ИнфоТеКС» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный комплекс (ПК) ViPNet Client 5 for Linux. ViPNet Client 5 – новое поколение программных комплексов, п
27.11.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5»

Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на соответствие программного комплекса (ПК) ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» требованиям к СКЗИ класса КС1. ViPNet Client 5 – нов
29.07.2025 «Индид» и «ИнфоТеКС» повышают безопасность доступа к учетным данным с помощью средств криптографической защиты

ТеКС», производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного комплекса ViPNet Client 5 для защиты рабочих мест пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Индид». «Индид» и «ИнфоТеКС» развивают технологическое партнерство, чтобы предоставлять клиентам ком
24.10.2023 ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет»

вания и подтвердили совместимость и корректность установки, функционирования и обновления продуктов ViPNet Client 4U, ViPNet PKI Client на платформе «Аврора центр» и их совместимость с корпорат
01.12.2022 Обновленный ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0» доступен для заказа

«Инфотекс» выпустила новую версию программного комплекса ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0». Новая версия программного комплекса ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0» доступна для заказа. ViPNet Client обеспечивает безопасное подключение к з
19.05.2022 Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности

Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» выявил недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих мест – Vipnet Client компании «Инфотекс». Недостатки обнаружены в ходе расследования продвинутой кибератаки. С их помощью злоумышленники могут заражать систему любым вирусом, например, для последующей
07.04.2022 Сертифицирован программный комплекс ViPNet Client 4

мпания «ИнфоТеКС» сообщает о завершении процедуры по контролю изменений программного комплекса (ПК) ViPNet Client 4 (номер сборки 4.5.3.65117) в рамках действующего сертификата № СФ/124-4062 о

12.07.2021 ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен»

«Инфотекс» и «Актив» успешно завершили тестирование и подтвердили корректность совместной работы программного комплекса ViPNet PKI Client Android 1.4 со смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» и токенами «Рутокен ЭЦП 2.0 2100», «Рутокен ЭЦП 2.0 3000» в форм-факторах USB Type-C и micro USB. ViPNet PKI Client — разраб
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора»

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении сертификата ФСБ России, подтверждающего соответствие программного комплекса VipNet Client с поддержкой мобильной операционной системы "Аврора" требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации классов КС1 и КС2. Программный комплекс ViPNet Clien
02.02.2021 Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора»

«Открытая мобильная платформа» и «ИнфоТеКС» успешно завершили тестирование и объявили о доступности для заказа программного комплекса ViPNet Client версии 3.1 для новой версии мобильной операционной системы «Аврора» 3.2 «Пенза». В настоящее время завершаются работы по сертификации продукта на соответствие требованиям ФСБ Росс
12.01.2021 Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3

Программный комплекс Vipnet Client 4U for Linux — единственный отечественный VPN-клиент для ОС Linux, сертифициров
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России

аппаратных средств защиты информации, сообщают об успешной сертификации программного комплекса (ПК) ViPNet Client 4U for Linux, совместимого с Linux-подобными операционными системами, в том чис
15.04.2019 Подтверждена совместимость ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP с Ред ОС

стимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программных комплексов ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP на операционной системой Ред ОС. Программный комплекс

13.03.2017 «Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» представили защиту корпоративных мобильных устройств на базе Sailfish OS

«Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» обьявили о выпуске ViPNet Client – решения для защиты мобильных устройств, функционирующих на базе операционной системы Sailfish OS. Новый продукт обеспечивает безопасный и надежный доступ к корпоративным ресурса
17.11.2015 «ИнфоТекс» и Samsung представили ViPNet Client для ОС Tizen

Компании «ИнфоТекс» и Samsung представили ViPNet Client for Tizen — приложение, которое обеспечивает защиту смартфонов и планшетов под

11.09.2015 Вышел технический релиз новой версии ViPNet Client для iOS 9

Компания «Инфотекс» объявила о выходе технического релиза новой версии ViPNet Client for iOS — приложения для защиты мобильных устройств и обеспечения безопасного д
24.10.2014 ViPNet Client for Android прошел сертификацию ФСБ России по извещению об изменениях

, сообщила о завершении сертификации по извещению об изменениях в ФСБ России программного комплекса ViPNet Client for Android для ОС Android. В результате, на сегодняшний день в список поддержи
08.10.2014 Cмарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken совместимы с ViPNet Client 4

тимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность совместной работы программного комплекса ViPNet Client 4 и электронных USB-ключей и смарт-карт продуктовых линеек JaCarta и eToken. В

03.03.2014 «Инфотекс» разработала ViPNet Client для российского LTE-смартфона YotaPhone

ию CNews, результатом технологического партнерства компаний стало встраивание программного продукта ViPNet Client for Android уже сразу на этапе производства YotaPhone. Теперь для включения сма
06.11.2013 ФСБ впервые сертифицировала VPN-туннель для Android

ограммного средства криптозащиты информации (СКЗИ) для совместного аппаратно-программного решения - VipNet Client for Android. «Инфотекс» называет себя одним из лидеров отечественного рынка про
14.10.2013 Программный комплекс ViPNet Client for Android сертифицирован ФСБ

Компания «Инфотекс» сообщила о том, что программный комплекс ViPNet Client for Android сертифицирован ФСБ России как сетевое средство криптографической за
17.09.2012 СКЗИ ViPNet Client iOS сертифицировано ФСБ

ний, объявила о получении сертификата соответствия ФСБ России № СФ/114-1971 на программный комплекс ViPNet Client iOS, сетевое средство криптографической защиты информации (СКЗИ). Сертификат по
18.08.2011 «Инфотекс» предлагает VPN-клиент для Android с шифрованием на базе ГОСТ 28147-89

зработчик решений по информационной безопасности, объявила о выпуске нового программного продукта — ViPNet Client Android. ViPNet Client Android — это VPN-клиент для мобильных устройств

06.04.2011 Россияне взломали iPhone и iPad, чтобы защитить их от «прослушки»

ение для iPhone и iPad, предназначенное для передачи конфиденциальных данных в корпоративной сети - ViPNet Client iOS. Приложение представляет собой VPN-клиент для работы в корпоративных частны
06.04.2011 ViPNet Client iOS обеспечивает защищенный доступ к корпоративным ресурсам для пользователей iPad и iPhone

Компания «Инфотекс» анонсирует новый программный продукт — VPN-клиент «ViPNet Client iOS» для виртуальных частных сетей ViPNet, работающий под управлением операцион

Публикаций - 122, упоминаний - 207

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 105
Код Безопасности 812 20
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 19
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 18
Ростелеком 10948 17
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 14
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 14
Samsung Electronics 11065 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Apple Inc 13156 11
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 19 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 10
Palo Alto Networks 209 9
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 9
Т8 НТЦ 120 8
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 8
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 8
Microsoft Corporation 25775 7
Ред Софт - Red Soft 1236 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
Eltex - Предприятие Элтекс 273 7
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 6
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 6
Check Point Software Technologies 829 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 6
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 5
InfoTeCS - ПроКванТ 9 5
QuSolve - Квантовые системы 26 5
Cisco Systems 5372 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
Yota Devices - YD 103 5
Тензор 173 4
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 21
Газпром ПАО 1493 19
Новатэк - ранее Новафининвест 76 11
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Почта России ПАО 2370 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Социальные гарантии 41 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Алмазювелирэкспорт 2 1
Росатом Энергосбыт 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 63
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Верховный суд Каймановых островов 5 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Международный трибунал Сингапура 3 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 71
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 67
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 82
Linux OS 11533 40
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 31
Google Android 15244 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 27
Microsoft Windows 16882 25
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 25
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 20
Axiom JDK СЗИ 175 17
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 16
Apple iOS 8583 15
Oracle Java - язык программирования 3469 13
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 21 12
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 11
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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