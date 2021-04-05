Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
InfoTeCS
ViPNet Client
Публикаций - 65, упоминаний - 163
InfoTeCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1333 3
|Почта России ПАО 1801 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 1
|ИТЭЛМА НПП 19 1
|Скайсофт Виктори 2 1
|Intouch - Интач Страхование 24 1
|Гусев Дмитрий 51 10
|Чапчаев Андрей 43 9
|Рустамов Рустам 182 3
|Трушкин Константин 47 3
|Смирнов Николай 14 2
|Аносов Сергей 12 2
|Эйгес Павел 70 2
|Тихонов Андрей 34 2
|Евдокимов Андрей 65 2
|Писарев Михаил 14 2
|Гуриев Марат 15 2
|Калайда Игорь 12 1
|Зиганшин Эльдар 2 1
|Мещеряков Кирилл 22 1
|Огурцов Артем 5 1
|Коган Алексей 7 1
|Сивцев Илья 26 1
|Мелехин Иван 18 1
|Медведев Дмитрий 1591 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Василенков Александр 3 1
|Карплюк Александр 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|Кузнецов Константин 3 1
|Лебединец Антон 1 1
|Жарких Роман 2 1
|Покачалов Павел 1 1
|Сидоров Евгений 7 1
|Шерстюк Владислав 6 1
|Заикин Андрей 20 1
|Опанасенко Всеволод 116 1
|Мылицын Роман 81 1
|Комиссаров Дмитрий 163 1
|Смирнов Алексей 158 1
|Мартынов Владислав 110 1
|Орлик Сергей 73 1
|Горелов Дмитрий 54 1
|Янкин Андрей 21 1
|Аз-Зари Хусейн 22 1
|Лукацкий Алексей 87 1
|Gartner 3198 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 610 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 28 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 2
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 1
|ИРИ - Институт развития интернета 96 1
|ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru