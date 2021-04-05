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InfoTeCS
ViPNet Client



05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора»
02.02.2021 Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора»
12.01.2021 Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России
09.08.2019 «Базальт СПО» и «Инфотекс» обеспечили совместимость своих программных продуктов
15.04.2019 Подтверждена совместимость ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP с Ред ОС
03.08.2016 Смарт-карты и USB-токены от "Аладдин Р.Д." совместимы с обновлёнными версиями продуктов компании "ИнфоТеКС"
17.11.2015 «ИнфоТекс» и Samsung представили ViPNet Client для ОС Tizen
11.09.2015 Вышел технический релиз новой версии ViPNet Client для iOS 9
24.10.2014 ViPNet Client for Android прошел сертификацию ФСБ России по извещению об изменениях
08.10.2014 Cмарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken совместимы с ViPNet Client 4
03.03.2014 «Инфотекс» разработала ViPNet Client для российского LTE-смартфона YotaPhone
06.11.2013 ФСБ впервые сертифицировала VPN-туннель для Android
14.10.2013 Программный комплекс ViPNet Client for Android сертифицирован ФСБ
17.09.2012 СКЗИ ViPNet Client iOS сертифицировано ФСБ
06.04.2011 Россияне взломали iPhone и iPad, чтобы защитить их от «прослушки»
06.04.2011 ViPNet Client iOS обеспечивает защищенный доступ к корпоративным ресурсам для пользователей iPad и iPhone

Публикаций - 65, упоминаний - 163

InfoTeCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 310 49
Samsung Electronics 8962 10
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 442 8
Крипто-ПРО 270 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 204 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 251 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 6
Microsoft Corporation 21029 4
Apple Inc 10154 4
Ред Софт - Red Soft 269 4
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 46 4
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 85 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 488 4
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 184 4
Новые облачные технологии (НОТ) 228 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 4
Т-Платформы - T-Platforms 336 4
Yota Devices - YD 100 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 254 3
Код Безопасности 389 3
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 15 2
АйТи 1067 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 424 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7838 2
Cisco Systems 4642 2
Huawei 3000 2
Базальт СПО 220 2
Dr.Web - Доктор Веб 1171 2
Softline - Софтлайн 1769 2
ALT Linux - Альт Линукс 145 1
RuBackup - Рубэкап 12 1
SPB TV 45 1
Maykor-GMCS 44 1
Aveva 20 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 89 1
БайтЭрг 30 1
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 33 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 52 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Tionix - Тионикс 57 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1506 1
РЖД - Российские железные дороги 1333 3
Почта России ПАО 1801 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 1
ИТЭЛМА НПП 19 1
Скайсофт Виктори 2 1
Intouch - Интач Страхование 24 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2050 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7407 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1771 6
Правительство РФ 2666 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1250 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1181 2
Администрация Президента РФ 325 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Роснано 619 1
Правительство Москвы 821 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 25 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 27 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 65 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2040 1
ПФР Департамент информационных технологий 129 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 1
Президент Российской Федерации 1733 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 1
Tizen.ru - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 10 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 201 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1501 16
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 269 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2744 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4131 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12397 7
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2525 6
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 136 6
DDR - Double data rate 2089 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 4
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 637 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12184 4
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 305 3
СЗИ - Средства защиты информации 167 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1592 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6905 2
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 33 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 155 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 390 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 532 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 78 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 1
SFF - Small Form Factor 66 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1043 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 28 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 27 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 19 1
ARM - Advanced RISC Machine 246 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 101 1
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 34 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 151 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 34 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1430 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 184 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 270 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 57 1
CSPM - Cloud Security Posture Management - Системы управления гибридными и мультиоблачными средами 10 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 1
Microsoft Windows приложения 171 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 167 26
Google Android 11685 17
Linux OS 7216 15
Microsoft Windows 10 10137 12
Apple iOS 6259 10
InfoTeCS - ViPNet CSP 31 8
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 366 8
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 108 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 548 6
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 30 6
Intel x86 - архитектура процессора 1278 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 5
Apple iPad 3543 5
Gemalto SafeNet eToken 189 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5834 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 199 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 4
Новые облачные технологии - МойОфис 327 4
InfoTeCS - ViPNet Connect 14 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 41 4
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 4
Ред ОС 270 4
КриптоПро СКЗИ CSP 125 4
Microsoft Windows 1379 3
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 263 3
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 13 3
Т-Платформы - Таволга терминал 27 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 228 3
Aladdin JaCarta 169 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2167 2
Ростелеком ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 40 2
Microsoft Edge - браузер 1776 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1678 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 92 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 2
INOI R - Серия смартфонов 20 2
Aladdin JaCarta PKI 75 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 217 2
InfoTeCS - ViPNet SafeDisk 3 2
Гусев Дмитрий 51 10
Чапчаев Андрей 43 9
Рустамов Рустам 182 3
Трушкин Константин 47 3
Смирнов Николай 14 2
Аносов Сергей 12 2
Эйгес Павел 70 2
Тихонов Андрей 34 2
Евдокимов Андрей 65 2
Писарев Михаил 14 2
Гуриев Марат 15 2
Калайда Игорь 12 1
Зиганшин Эльдар 2 1
Мещеряков Кирилл 22 1
Огурцов Артем 5 1
Коган Алексей 7 1
Сивцев Илья 26 1
Мелехин Иван 18 1
Медведев Дмитрий 1591 1
Мзоков Виталий 12 1
Василенков Александр 3 1
Карплюк Александр 1 1
Самойленко Максим 65 1
Кузнецов Константин 3 1
Лебединец Антон 1 1
Жарких Роман 2 1
Покачалов Павел 1 1
Сидоров Евгений 7 1
Шерстюк Владислав 6 1
Заикин Андрей 20 1
Опанасенко Всеволод 116 1
Мылицын Роман 81 1
Комиссаров Дмитрий 163 1
Смирнов Алексей 158 1
Мартынов Владислав 110 1
Орлик Сергей 73 1
Горелов Дмитрий 54 1
Янкин Андрей 21 1
Аз-Зари Хусейн 22 1
Лукацкий Алексей 87 1
Россия - Российская федерация - РФ 82603 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10918 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34077 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26738 2
Россия - ЮФО - Севастополь 459 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1075 1
Япония 7916 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1011 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 384 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 485 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 246 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 138 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 231 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 63 1
Европа 7254 1
Узбекистан - Республика 1256 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 367 1
Россия - ПФО - Самарская область 780 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1863 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12081 1
Германия - Федеративная Республика 7794 1
Европа Западная 1306 1
Россия - ЦФО - Калужская область 726 1
Америка Северная 2599 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11622 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 956 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1241 3
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 39 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4140 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5083 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1485 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 235 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3666 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 1
Всероссийская перепись населения 42 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Gartner 3198 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 610 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 28 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 19 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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