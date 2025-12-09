Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 for Linux Компания «ИнфоТеКС» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный комплекс (ПК) ViPNet Client 5 for Linux. ViPNet Client 5 – новое поколение программных комплексов, п

«ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на соответствие программного комплекса (ПК) ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» требованиям к СКЗИ класса КС1. ViPNet Client 5 – нов

«Индид» и «ИнфоТеКС» повышают безопасность доступа к учетным данным с помощью средств криптографической защиты ТеКС», производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного комплекса ViPNet Client 5 для защиты рабочих мест пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Индид». «Индид» и «ИнфоТеКС» развивают технологическое партнерство, чтобы предоставлять клиентам ком

ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет» вания и подтвердили совместимость и корректность установки, функционирования и обновления продуктов ViPNet Client 4U, ViPNet PKI Client на платформе «Аврора центр» и их совместимость с корпорат

Обновленный ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0» доступен для заказа «Инфотекс» выпустила новую версию программного комплекса ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0». Новая версия программного комплекса ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0» доступна для заказа. ViPNet Client обеспечивает безопасное подключение к з

Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» выявил недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих мест – Vipnet Client компании «Инфотекс». Недостатки обнаружены в ходе расследования продвинутой кибератаки. С их помощью злоумышленники могут заражать систему любым вирусом, например, для последующей

Сертифицирован программный комплекс ViPNet Client 4 мпания «ИнфоТеКС» сообщает о завершении процедуры по контролю изменений программного комплекса (ПК) ViPNet Client 4 (номер сборки 4.5.3.65117) в рамках действующего сертификата № СФ/124-4062 о

ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен» «Инфотекс» и «Актив» успешно завершили тестирование и подтвердили корректность совместной работы программного комплекса ViPNet PKI Client Android 1.4 со смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» и токенами «Рутокен ЭЦП 2.0 2100», «Рутокен ЭЦП 2.0 3000» в форм-факторах USB Type-C и micro USB. ViPNet PKI Client — разраб

ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора» Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении сертификата ФСБ России, подтверждающего соответствие программного комплекса VipNet Client с поддержкой мобильной операционной системы "Аврора" требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации классов КС1 и КС2. Программный комплекс ViPNet Clien

Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа» и «ИнфоТеКС» успешно завершили тестирование и объявили о доступности для заказа программного комплекса ViPNet Client версии 3.1 для новой версии мобильной операционной системы «Аврора» 3.2 «Пенза». В настоящее время завершаются работы по сертификации продукта на соответствие требованиям ФСБ Росс

Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3 Программный комплекс Vipnet Client 4U for Linux — единственный отечественный VPN-клиент для ОС Linux, сертифициров

ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России аппаратных средств защиты информации, сообщают об успешной сертификации программного комплекса (ПК) ViPNet Client 4U for Linux, совместимого с Linux-подобными операционными системами, в том чис

Подтверждена совместимость ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP с Ред ОС стимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программных комплексов ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP на операционной системой Ред ОС. Программный комплекс

«Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» представили защиту корпоративных мобильных устройств на базе Sailfish OS «Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» обьявили о выпуске ViPNet Client – решения для защиты мобильных устройств, функционирующих на базе операционной системы Sailfish OS. Новый продукт обеспечивает безопасный и надежный доступ к корпоративным ресурса

«ИнфоТекс» и Samsung представили ViPNet Client для ОС Tizen Компании «ИнфоТекс» и Samsung представили ViPNet Client for Tizen — приложение, которое обеспечивает защиту смартфонов и планшетов под

Вышел технический релиз новой версии ViPNet Client для iOS 9 Компания «Инфотекс» объявила о выходе технического релиза новой версии ViPNet Client for iOS — приложения для защиты мобильных устройств и обеспечения безопасного д

ViPNet Client for Android прошел сертификацию ФСБ России по извещению об изменениях , сообщила о завершении сертификации по извещению об изменениях в ФСБ России программного комплекса ViPNet Client for Android для ОС Android. В результате, на сегодняшний день в список поддержи

Cмарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken совместимы с ViPNet Client 4 тимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность совместной работы программного комплекса ViPNet Client 4 и электронных USB-ключей и смарт-карт продуктовых линеек JaCarta и eToken. В

«Инфотекс» разработала ViPNet Client для российского LTE-смартфона YotaPhone ию CNews, результатом технологического партнерства компаний стало встраивание программного продукта ViPNet Client for Android уже сразу на этапе производства YotaPhone. Теперь для включения сма

ФСБ впервые сертифицировала VPN-туннель для Android ограммного средства криптозащиты информации (СКЗИ) для совместного аппаратно-программного решения - VipNet Client for Android. «Инфотекс» называет себя одним из лидеров отечественного рынка про

Программный комплекс ViPNet Client for Android сертифицирован ФСБ Компания «Инфотекс» сообщила о том, что программный комплекс ViPNet Client for Android сертифицирован ФСБ России как сетевое средство криптографической за

СКЗИ ViPNet Client iOS сертифицировано ФСБ ний, объявила о получении сертификата соответствия ФСБ России № СФ/114-1971 на программный комплекс ViPNet Client iOS, сетевое средство криптографической защиты информации (СКЗИ). Сертификат по

«Инфотекс» предлагает VPN-клиент для Android с шифрованием на базе ГОСТ 28147-89 зработчик решений по информационной безопасности, объявила о выпуске нового программного продукта — ViPNet Client Android. ViPNet Client Android — это VPN-клиент для мобильных устройств

Россияне взломали iPhone и iPad, чтобы защитить их от «прослушки» ение для iPhone и iPad, предназначенное для передачи конфиденциальных данных в корпоративной сети - ViPNet Client iOS. Приложение представляет собой VPN-клиент для работы в корпоративных частны