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Коваль Денис

СОБЫТИЯ


16.06.2026 «НЭК.ТЕХ» провел обучение для сотрудников «Росатом Энергосбыт» 1
05.05.2026 Устройство сбора и передачи данных «НЭК Тех» включено в реестр Минпромторга 1
07.05.2024 Производители: Мы бы уже два года выпускали российские счетчики, если бы могли купить отечественные комплектующие 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Коваль Денис и организации, системы, технологии, персоны:

НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 43 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 575 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 125 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 702 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3577 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 416 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9758 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1455 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5035 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4954 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8648 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 825 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 689 2
FreePik 1773 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2331 1
InfoTeCS - ViPNet Client 110 1
Зарецкий Дмитрий 9 1
Новоселов Алексей 6 1
Шкрабляк Николай 1 1
Митина Ирина 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4565 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6551 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 12 1
ЕТП - Единая техническая политика 22 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3922 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5591 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6948 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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