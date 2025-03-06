НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО

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Промышленная группа «НЭК» (АО «Национальная энергетическая компания») – это объединение предприятий, которые производят российские продукты и услуги для электроэнергетики и промышленности. В Группу входят предприятия: ООО «Юнител Инжиниринг», ООО «Мосэлектрощит», ООО «НТЗМК», ООО «Энхим», ООО «НЭК.ТЕХ», ООО «НАРТИС», ООО «ИНКОТНРОЛ», ООО «РТК-Электро-М», ООО «ЛЗВО».