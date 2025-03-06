Получите все материалы CNews по ключевому слову
НЭК Национальная энергетическая компания НЭК.ТЕХ Нартис НТЦ завод Юнител инжиниринг НТЗМК Энхим ИНКОТНРОЛ РТК-Электро-М ЛЗВО
Промышленная группа «НЭК» (АО «Национальная энергетическая компания») – это объединение предприятий, которые производят российские продукты и услуги для электроэнергетики и промышленности. В Группу входят предприятия: ООО «Юнител Инжиниринг», ООО «Мосэлектрощит», ООО «НТЗМК», ООО «Энхим», ООО «НЭК.ТЕХ», ООО «НАРТИС», ООО «ИНКОТНРОЛ», ООО «РТК-Электро-М», ООО «ЛЗВО».
НЭК и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1096 1
|InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 17 1
|InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 307 1
|Зарецкий Дмитрий 2 1
|Плавич Андрей 7 1
|Лагунин Дмитрий 7 1
|Трещановский Александр 2 1
|Мишустин Михаил 686 1
|Гусев Дмитрий 70 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146308 3
|Армения - Республика 2300 1
|Беларусь - Белоруссия 5748 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2522 1
|Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 252 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.