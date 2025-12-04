Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Миландр ПКК Милур ИС Милур Интеллектуальные системы

Миландр ПКК - Милур ИС - Милур Интеллектуальные системы

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 8 733 013 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 8 733 013 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 2 424 240 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 4 905 549 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


04.12.2025 Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России 1
29.07.2025 Главный производитель «умных» счетчиков получил прибыль больше, чем четыре следующие за ним вместе взятые. Власти проверяют его изделия 2
18.12.2024 Власти хотят штрафовать бизнес за закупку и установку иностранных счетчиков 1
19.09.2023 В российском мониторе нашли неработающий отечественный чип, добавленный ради попадания в реестр. Производители это гневно отрицают 1
12.05.2023 У российского разработчика микропроцессорных ядер на RISC-V в 15 раз взлетела чистая прибыль 1
08.12.2022 США ведут войну против российских ИТ. Введены санкции против Kraftway, «Росэлектроники» и «Миландра» 3
15.11.2022 США атаковали российскую систему серых поставок санкционных чипов 1
18.11.2020 Концерн «Автоматика» изготовил первую партию интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур» 1
08.09.2020 Концерн «Автоматика» переводит ЖКХ на цифру 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Миландр ПКК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 3
Ростех - Автоматика Концерн 1744 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 3
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 25 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 2
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 61 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 73 1
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 14 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 622 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Milur Electronics 1 1
Milur SA 1 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 1
ИКС 392 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 1
Syntacore 27 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 50 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 32 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 33 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 59 2
Элинс НТЦ 9 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Серния Инжиниринг 6 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 7
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 386 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2430 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 239 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 502 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1236 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 532 1
USB Type-A - USB-A 620 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 1
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 309 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 1
Контрастность 2951 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Google YouTube - Видеохостинг 2885 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 1
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 19 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 88 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 1
Кабанов Владимир 178 2
Пронский Александр 1 1
Петричкович Ярослав 30 1
Белозерцев Иван 5 1
Павлюк Михаил 3 1
Шадаев Максут 1146 1
Черепенников Антон 86 1
Евдокимов Андрей 89 1
Горшенин Максим 38 1
Сивцев Илья 164 1
Болотин Виталий 3 1
Крук Сергей 3 1
Прохорова Вероника 2 1
Ефимов Андрей 4 1
Борисовский Фёдор 2 1
Козлов Александр 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 10
Китай - Тайвань 4136 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - ПФО - Пензенская область 622 1
Латвия - Латвийская Республика 824 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Сингапур - Республика 1906 1
Украина 7793 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 1
Россия - ДФО - Амурская область 850 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
НКО - Некоммерческая организация 590 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 262 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Ведомости 1233 1
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще