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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ROM
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Постоянное запоминающее устройство
элемент электронной вычислительной техники



26.07.2011 Обзор ОС Symbian Anna на примере Nokia E7: последнее слово осталось за Nokia 1
10.01.2011 Acer выпустила два компактных Android-смартфона 1
13.09.2010 Слух: Acer готовит выпуск «гуглофона» Liquid Metal 1
27.08.2010 Motorola расширяет предложение бюджетных Android-коммуникаторов 1
26.08.2010 Windows Phone 7: самые ожидаемые коммуникаторы 1
16.08.2010 HTC выпустит новые смартфоны 1
28.07.2010 Самые ожидаемые смартфоны и коммуникаторы осени 2010 1
02.07.2010 SonyEricsson X8: первый взгляд на доступный Android 1
25.06.2010 Доступный "гуглофон" от ZTE 1
11.06.2010 Выбор ZOOM: лучшие коммуникаторы для бизнеса 1
05.04.2010 Acer Liquid: тест "жидкого" гуглофона-флагмана 1
27.03.2010 Pocket Navigator PN-K70 Видеорегистратор: GPS, телефон и "черный ящик" для авто 1
28.02.2010 Лучшие игры для коммуникаторов с ОС Android 1
12.02.2010 RoverPC Pro G8: доступное торжество технологий 1
14.12.2009 Выбор ZOOM: лучшие коммуникаторы 2009 года 2
25.11.2009 Первый взгляд на Motorola Milestone: убийца iPhone или коммуникатор энтузиаста? 1
20.05.2009 Коммуникатор HTC Touch Cruise 2009. Лучшая навигация среднего класса. 1
29.01.2009 Самый маленький нетбук 1
10.11.2008 AnyData ASP-505A: стильный коммуникатор для SkyLink 1
09.07.2008 Летний сезон: хиты продаж коммуникаторов 1
24.04.2008 Коммуникаторы: хиты продаж марта 2
25.03.2008 Коммуникаторы: хиты продаж февраля 1
14.03.2008 Новинки коммуникаторов – весенний переполох 1
29.12.2007 В Новый год с новым гаджетом 1
04.12.2007 Выбираем GPS-коммуникатор: особенности навигации в новогоднюю ночь 1
04.12.2007 Rover Computers: обзор линейки коммуникаторов 1
15.11.2007 Новинки коммуникаторов – рывок в будущее 1
31.08.2007 GPS-коммуникаторы: что выбрать? 1
13.08.2007 Коммуникаторы: последние новинки 2
06.07.2007 Новинки PDA – нет предела совершенству 4
28.06.2007 Последние тенденции рынка КПК: новинки 1
14.05.2007 Апрельские новинки рынка КПК 1
20.04.2007 5 лучших КПК 2006 года 2
03.04.2007 Рынок PDA: семь дней, перевернувшие мир «маленьких компьютеров» 3
12.01.2007 Дайджест мира КПК – декабрь 1
12.12.2006 Дайджест мира КПК – ноябрь 2
29.11.2006 Хиты продаж КПК в октябре 5
28.11.2006 RoverPC W5 – коммуникатор на каждый день 1
24.11.2006 I-mate PDA-L 1
21.11.2006 ASUS MyPal A639 – новая жизнь старой идеи 1

Публикаций - 95, упоминаний - 112

ROM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21014 21
HTC Corporation 1377 18
HP Inc. 5104 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1723 10
Samsung Electronics 8953 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 947 9
Acer Group 2183 9
Nokia Corporation 5235 9
Dell EMC 4472 7
E-Ten Information Systems 113 6
Sony 5561 6
Toshiba Corporation 2749 6
MiTAC 60 6
Intel Corporation 10803 6
Apple Inc - Эппл Рус 10124 6
LG Electronics 3134 5
HP - palmOne - Handspring 282 5
Navitel - Навител Навигатор 271 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 133 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 4
Rover - RoverComputers 371 4
Hitachi 1278 4
Gigabyte Technology 316 4
Qualcomm Technologies 1557 4
Lenovo Motorola 3319 4
Paragon Software Group - PSG 325 4
Sony Ericsson 1032 3
HP Compaq Computer Corp 1852 3
ACCESS PalmSource 80 2
NEC 1695 2
Verizon 827 2
Белый Ветер Цифровой 145 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 2
Google LLC 9440 2
AMD Graphics Product Group - ATI 850 2
SPB Software 48 2
AT&T Inc 1554 2
Mio Technology 51 2
Ericsson 2275 2
X5 Group 650 1
Carl Zeiss 277 1
Ferrari NV 135 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 12
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6289 39
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 756 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10106 37
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4891 33
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9115 20
QWERTY-клавиатура 631 16
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1123 12
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1413 11
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4046 11
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 10
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 184 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 240 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 9
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 651 9
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 6
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 633 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 6
VGA камера 162 6
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 231 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4017 5
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 516 5
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 67 5
DLNA - Digital Living Network Alliance 400 4
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 4
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 220 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 4
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 3
USB хост 67 3
AAC - Advanced Audio Coding 385 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 3
ARM64 - Архитектура процессора 1234 3
ARM - Advanced RISC Machine 243 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 560 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1539 3
WMA - Windows Media Audio 927 2
Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth-гарнитуры 106 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 33
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1316 17
Google Android 11673 11
Symbian OS 1387 11
Microsoft Office 3012 9
HP Compaq iPaq 213 9
Intel XScale - микропроцессорное ядро 207 9
SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 60 9
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 8
Fujitsu Pocket LOOX 82 8
Microsoft Windows 10 10129 7
ACCESS PalmSource - Palm OS 428 7
HTC Touch - серия смартфонов 46 6
Microsoft Outlook 1209 5
Rover - RoverPC 53 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1365 4
Microsoft Edge - браузер 1774 4
Microsoft Windows Phone OS 1521 4
Microsoft Windows Media Player 508 4
Nokia N - серия 322 4
Qualcomm Snapdragon MSM 24 4
TI OMAP 84 4
Linux OS 7207 3
Google Play - Google Store - Android Market 2638 3
Java - Язык программирования 2399 3
HTC Wildfire - серия смартфонов 47 3
HTC Hero - серия смартфонов 43 3
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 50 3
HTC Touch Pro 19 3
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 484 3
Nokia 7650 62 3
HTC HD 37 3
Apple iOS 6248 2
Microsoft Skype 1885 2
Apple iPhone 4 727 2
OpenGL - Язык программирования 213 2
Google Maps - Карты Google 579 2
Microsoft DirectX 591 2
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 93 2
Ксенин Алекс 311 19
Константинов Константин 30 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 2
Клинаичев Андрей 29 2
Jobs Steve - Джобс Стив 988 1
Соколов Андрей 15 1
Ерофеева Мария 31 1
Баранов Алексей 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34012 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10891 4
Европа 7265 4
Япония 7899 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9517 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26703 2
Финляндия - Финляндская Республика 1622 2
Китай - Тайвань 1557 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1334 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1444 1
Нидерланды 1993 1
Эстония - Эстонская Республика 656 1
Германия - Берлин 570 1
Австрия - Австрийская Республика 978 1
Португалия - Португальская Республика 639 1
Перу - Республика 217 1
США - Вашингтон - Редмонд 191 1
США - Вермонт 31 1
США - Техас - Остин 140 1
Северная Америка 2580 1
Евразия 229 1
Испания - Королевство 2521 1
Италия - Итальянская Республика 2822 1
Германия - Федеративная Республика 7790 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Канада 3059 1
Польша - Республика 1459 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11582 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 199 1
Дед Мороз 153 1
Ctrl 51 1
POI - points of interest 65 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 4
The Washington Post 288 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
IDC - International Data Corporation 4527 1
CeBIT 406 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 177 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
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