Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ROM
Read-Only Memory
ПЗУ
Постоянное запоминающее устройство
элемент электронной вычислительной техники
Публикаций - 95, упоминаний - 112
ROM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|X5 Group 650 1
|Carl Zeiss 277 1
|Ferrari NV 135 1
|Ксенин Алекс 311 19
|Константинов Константин 30 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 2
|Клинаичев Андрей 29 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 988 1
|Соколов Андрей 15 1
|Ерофеева Мария 31 1
|Баранов Алексей 17 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 4
|The Washington Post 288 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru