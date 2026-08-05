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ROM Read-Only Memory ПЗУ Постоянное запоминающее устройство элемент электронной вычислительной техники

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.08.2026 Infinix представляет на российском рынке новую модель HOT 70 2
01.06.2026 9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM 1
28.05.2026 «М.Видео» объявила о старте продаж Infinix GT50 Pro 2
07.04.2026 Infinix представляет XPAD 30E: новый стандарт производительности и комфорта 2
31.10.2025 В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 1
29.04.2025 Продажи нового смартфона Poco C71 начались в России 1
01.04.2025 «Атроник» МЦП303: встраиваемый одноплатный компьютер стандарта PC/104-Plus 1
28.03.2025 Новинка в линейке «Микрона» на Ozon: в продаже комплект «Амуров» 1
29.01.2025 Начались продажи экономичных и эргономичных ноутбуков iRU Planio 1
25.12.2024 Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V 1
26.11.2024 В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15ALG с защитным покрытием на крышке корпуса 1
11.11.2024 Бренд Oukitel официально представил смартфон Oukitel P1 с ярким AMOLED-дисплеем, исключительной четкостью и впечатляющим качеством фотографий 1
28.10.2024 В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15PHС 1
02.10.2024 Cмартфон Realme С63 поступил в продажу в России 1
18.09.2024 Смартфон Realme С61 поступил в продажу в России 1
17.06.2024 Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G 2
10.06.2024 Apple запретила выпускать эмуляторы ПК для iPhone и iPad 1
17.05.2024 Владелец «Микрона» выходит на биржу 1
13.05.2024 Ultra содержание в Pro обличии: старт продаж серии Xiaomi Redmi Book Pro 2024 1
15.04.2024 Fossibot F106 Pro: старт продаж защищенного смартфона с ярким фонариком и мощным динамиком 1
18.03.2024 Бренд Oukitel представляет на российском рынке сразу две новинки 2024 года неубиваемый смартфон WP36 и стильный планшет RT8 1
28.02.2024 Российский производитель требует миллионы у блогера, который нашел в его мониторах «бесполезный» российский чип, «добавленный для попадания в реестр» 1
26.02.2024 «Микрон» выпустил в массовую продажу микроконтроллер на ядре RISC-V 1
21.12.2023 Выпущен самый бесполезный в мире компьютер с 1-битным процессором. Всю партию раскупили за секунды. Видео. Опрос 1
24.10.2023 Сотрудник Intel с русским именем воссоздал BIOS для легендарного процессора ПК IBM 1
19.09.2023 В российском мониторе нашли неработающий отечественный чип, добавленный ради попадания в реестр. Производители это гневно отрицают 1
29.06.2023 Анонсирован старт продаж новой серии производительных камерофонов Tecno Camon 20 1
16.06.2023 Пароль ноутбука можно взломать с помощью отвертки 1
06.04.2023 Infinix запускает в России новую серию ноутбуков Zero Book 1
18.02.2022 «Идеальное» средство безопасности Apple низвержено. Легальный инструмент подберет пароль к Mac за 10 часов 1
21.12.2021 Лучшие 14-дюймовые ноутбуки 2021 года: выбор ZOOM 1
15.12.2021 «Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19 1
03.11.2021 Xiaomi 11T Pro в числе первых получит прошивку MIUI 12.5 Enhanced в России 1
02.11.2021 В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96 1
22.07.2021 Создан дешевый гибкий мобильный процессор 1
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1

Публикаций - 319, упоминаний - 370

ROM и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1512 63
Microsoft Corporation 25775 57
Samsung Electronics 11064 47
Intel Corporation 12811 42
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 30
Apple Inc 13154 27
HP Inc. 5883 26
Toshiba Corporation 2980 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Dell EMC 5180 22
Acer Group - Acer Inc 2776 22
E-Ten Information Systems 119 22
Lenovo Motorola 3566 20
Sony 6739 19
i-Mate 53 18
Google LLC 12688 18
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 17
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 15
MiTAC - Mio Technology 89 14
Qualcomm Technologies 1974 14
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 14
Meta Platforms - Facebook 4621 13
Rover - RoverComputers 423 13
LG Electronics 3735 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
X Corp - Twitter 2938 11
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 11
MiTAC 84 11
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 10
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 10
Xiaomi - Сяоми 2231 9
Sharp Corporation 1062 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Lenovo Group 2446 8
Fujitsu 2105 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 8
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Россети Ленэнерго 1699 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
TÜV Rheinland Group 181 4
Ferrari NV 159 4
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 3
Белый Ветер 365 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Nike 195 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Верный - торговая сеть 326 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
Swarovski AG 74 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
101Hotels.com 456 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
RadioShack - Radio Shack 16 1
Атроник НПК - Атроник Русс 10 1
Sony Style 30 1
ХимМед 5 1
Связной ГК 1401 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Kickstarter 136 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Visa International 1993 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Правительство Тайваня 48 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Мосгортранс ГУП 139 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 69
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 252
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 195
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 176
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 157
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 151
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 145
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 145
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 130
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 123
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 85
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 82
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 79
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 75
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 73
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 63
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 63
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 61
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 61
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 58
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 58
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 55
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 53
Наушники - Headphones 4478 53
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 51
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 51
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 51
Joystick - Джойстик 1149 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 50
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 50
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 49
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 49
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 48
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 45
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 43
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 41
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 39
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 428 38
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 32
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 32
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 128
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 98
Microsoft Windows 16882 69
Google Android 15243 52
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 49
Microsoft Windows Mobile 5 193 44
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 44
Microsoft Windows Mobile 2003 156 37
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 33
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 33
Microsoft Windows Mobile 6 250 32
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 30
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 29
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 28
Rover - RoverPC 104 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 26
Nokia Symbian OS 1411 25
Microsoft Office 4170 23
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 23
HTC P - серия коммуникаторов 44 21
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 20
E-Ten glofiish - джойстик 93 19
Linux OS 11533 19
Oracle Java - язык программирования 3469 19
HTC Touch - серия смартфонов 71 19
Marvell PXA 39 18
ASUS MyPal 39 18
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 18
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 18
Fujitsu Pocket LOOX 81 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 17
HTC Qtek 44 15
Samsung Galaxy 1035 14
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 14
HTC TouchFLO 3D - HTC TouchFLO 2D - графический пользовательский интерфейс 63 14
MiTAC Mio 34 13
Samsung SC3 - серия коммуникаторов 27 13
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Ксенин Алекс 311 40
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Константинов Константин 32 6
Демидов Михаил 134 3
Клинаичев Андрей 33 3
Беляев Дмитрий 32 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 2
Ignatiev Alex - Игнатьев Алекс 3 2
Goh Jaren - Гох Джарен 6 2
Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 2
Hsu Victor - Хсу Виктор 8 2
Sparks Dave - Спаркс Дейв 2 2
Yazdani Ali - Яздани Али 2 2
Путин Владимир 3454 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Свириденко Андрей 99 2
Горшенин Максим 39 2
Баранов Алексей 21 2
Лаптева Марина 114 2
Ерофеева Мария 31 2
Болотин Виталий 3 2
Никитин Николай 24 1
Пройдаков Эдуард 12 1
Бажин Андрей 12 1
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 1
Кремер Владимир 10 1
Потанин Сергей 9 1
Кузьменко Павел 40 1
Соболь Галина 8 1
Колобов Сергей 8 1
Калгин Алексей 7 1
Зайцев Олег 7 1
Чуйков Юрий 5 1
Волошин Олег 5 1
Карпушин Николай 6 1
Павлющик Михаил 4 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Казачков Андрей 3 1
Фомин Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 131
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 61
Европа 24964 47
Китай - Тайвань 4245 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Япония 13807 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Южная Корея - Республика 7052 15
Азия - Азиатский регион 5920 14
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Канада 5081 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Швеция - Королевство 3782 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Ближний Восток 3154 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
Украина 7928 4
Россия - ДФО - Амурская область 954 4
США - Вашингтон - Редмонд 238 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Индия - Bharat 5869 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Испания - Королевство 3840 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
США - Калифорния 4829 3
Нидерланды 3746 3
Европа Западная 1496 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 33
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 28
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 25
Ergonomics - Эргономика 1755 22
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 17
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