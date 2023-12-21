Выпущен самый бесполезный в мире компьютер с 1-битным процессором. Всю партию раскупили за секунды. Видео. Опрос

В Японии разработан одноплатный компьютер Naoto64, сравнимый по производительности с древними решениями середины ХХ века, занимавшими целый этаж в здании. По современным меркам он не умеет ничего – он построен на 1-битном процессоре, и его хватает максимум на то, чтобы мигать светодиодами в знак подтверждения того, что он вообще работает. Однако все произведенные экземпляры Naoto64 были куплены в считанные мгновения.

Компьютер их эпохи динозавров

Японская компания Switch Science в преддверии новогодних праздников и каникул разработала одноплатный компьютер Naoto64 по своей вычислительной мощности сравнимый, разве что, с елочной игрушкой. Небольшая плата с горсткой распаянных на ней электронных компонентов имеет при себе всего-навсего 1-битный процессор с частотой 1 Гц, 1-битную шину, два бита адресного пространства 4-битное ПЗУ.

Как пишет портал TechSpot, вся эта «сумасшедшая» производительность задействована для выполнения трех задач – включения, выключения или перемигивания четырьмя светодиодами.

На пороге 2024 г. детище японцев бесполезно абсолютно полностью – его реальная производительность настолько низка, что найти ему применение в современном мире невозможно. Однако, как оказалось, потребителей данный факт совершенно не смущает – абсолютно все экземпляры Naoto64 были распроданы в считанные мгновения, и даже явно многократно завышенная цена компьютера никого не остановила.

Разработчики попросили за Naoto64 2500 иен или 1570 руб. по курсу ЦБ на 21 декабря 2023 г. По мнению экспертов TechSpot, своей столь внезапной популярности Naoto64 обязан эффекту новизны – на мировом рынке сейчас нет ни одного продукта подобного рода. Отдельного упоминания стоит тот факт, что все копии Naoto64 разлетелись по Японии – Switch Science не стала устраивать глобальную распродажу. Производитель не раскрывает количество выпущенных экземпляров компьютера. Его продажи велись, в том числе, через официальный сайт вендора.

Для сравнения, одноплатный компьютер Pi Zero 2 W, один из самых доступных в серии Raspberry Pi, стоит $15 (1360 руб.). В цену входят 512 МБ оперативной памяти, слот под карты microSD в качестве системного накопителя, процессор на четырех ядрах с частотой 1 ГГц, модули Bluetooth и Wi-Fi и порт microHDMI для подключения к монитору. Другими словами, это очень дешевый, но при этом полноценный относительно современный компьютер.

Комплект для сборки

Сами разработчики из Switch Science упрямо называют свое творение полноценным компьютером, несмотря на то, что у него нет ни единого интерфейса вывода – к ему даже монитор не подключить. «Это сборочный комплект 1-битного процессора, использующий четыре логические микросхемы. Это один из лучших в мире низкопроизводительных компьютеров», – говорится на официальной странице, посвященной Naoto64.

Единственное, что есть современного в Naoto64 – это разъем USB-C, который в данном случае служит лишь интерфейсом питания. Разработчики честно предупредили, что в комплект поставки не входит блок питания, а сам компьютер не поддерживает технологию Power Delivery. Зато у него есть большая красная кнопка Reset на случай, если он зависнет во время работы.

Мнение о пользе компьютера

Не имея никакой возможности взаимодействия с устройствами ввода-вывода, японский Naoto64 не может быть запрограммирован как обычный компьютер. Тем не менее, набор команд у него все же есть, хотя команд этих лишь три – ADD, JMP и XOR. Чтобы запрограммировать включение, выключение или мигание светодиода, пользователи должны установить положения четырех DIP-переключателей ПЗУ.

Эксперты TechSpot полагают, что раз уж Naoto64 позиционируется как набор для самостоятельной сборки, то он вполне может пригодиться тем, кто любит заниматься электроникой. В комплект поставки входят пустая печатная плата, пакетик, содержащий около 50 компонентов, и инструкция.

При появлении в продаже какого-нибудь необычного компьютера почти всегда появляется вопрос, сможет ли такой ПК потянуть игру Crysis. Все ее части известны тем, что являются своего рода бенчмарком, так как ничуть не экономят системные ресурсы. В случае с Naoto64, пишет TechSpot, не заработает не только Crysis, но и Doom, хотя эту игру научились запускать даже на калькуляторах. Но, в теории, его можно научить генерировать фразу Hello World, если запрограммировать светодиоды мигать азбукой Морзе.

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