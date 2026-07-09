SD (MicroSD)

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете» рек «Люди и сети» был посвящён управленческим и стратегическим вопросам: развитию ИТ в условиях импортозамещения и распространения ИИ, эксплуатации облачных сетей под высокой нагрузкой, эффективности SD-WAN и взаимодействию технических команд с бизнесом. Одной из центральных дискуссий «Сетевого лета» стала сессия о роли технического лидера в условиях импортозамещения, ограниченных бюджетов

В Kaspersky SD-WAN 3.0 появилась защита от SYN-flood атак и улучшенное журналирование «Лаборатория Касперского» представила новую версию решения для построения безопасной и отказоустойчивой филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 3.0. В нём в том числе появилась защита от SYN-flood атак, просмотр таблиц сессий на оркестраторе и улучшенное журналирование. Обновление направлено на усиление защиты сетевой инфраструк

Обновленная BI.Zone Secure SD-WAN позволяет повысить устойчивость и предсказуемость работы сети Платформа для построения распределенной сети с централизованным управлением BI.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. Бизнес все чаще стро

Российский разработчик «Файвджен» открыл исходный код платформы Oversdn SD-WAN Компания «Файвджен» открыла исходный код программной платформы Oversdn SD-WAN, предназначенной для построения и управления защищенными геораспределенными сетями. Это решение позволяет коммерческим и государственным организациям гибко адаптировать ИТ-инфраструктуру

С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD Дефицит, который не ждали Пользователи начали скупать карты памяти microSD большой емкости, да так активно, что они исчезли из продажи во многих магазинах, пише

Silicon Power представляет комплект из карты microSDXC Inspire и картридера C200 роизводительности карты, Silicon Power добавляет в комплект специализированный ридер прямо из коробки. Silicon Power Высокая производительность для требовательных задач Карта соответствует стандартам UHS-I U3 и V30, что делает ее подходящим выбором для приложений с интенсивной обработкой данных: от съемки видео в разрешении 4K на дронах и экшн-камерах до поддержки мобильных игр и профессион

Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика Когда организации приходится открывать филиалы в других городах и регионах, подключение нового подразделения к корпоративной сети т

Silicon Power представляет карту microSDXC Inspire для экшн-камер и создания контента Компания Silicon Power (SP) объявляет о начале продаж карт памяти microSDXC Inspire — решения для создания контента, записи видео в формате 4K и портативного г

Карта памяти Adata Premier Extreme microSDXC SD Express 7.1: готова к Nintendo Switch 2! иченного объема памяти и высокой скорости записи/чтения. Для этого Switch 2 использует карты памяти SD Express 7.1. Adata представляет карты памяти Premier Extreme microSDXC SD Express 7

Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге ственные решения без остановки бизнес-процессов, сохраняя высокое качество соединения между подразделениями. Эксперты Wone IT провели аудит текущей корпоративной сети и предложили внедрить технологию SD-WAN на базе решений «Лаборатории Касперского». Заказчик обратился в Wone IT с просьбой перевести внутреннюю корпоративную сеть гостиниц в Санкт-Петербурге на отечественные решения без потери

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего ый, с подсветкой ОС Android 11 Процессор и память Rockchip RK3566, ОЗУ 3 Гбайт Хранилище 32 Гбайт + microSD до 256 Гбайт Интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, USB Type-C Звук Два динам

Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2 Adata Technology Co., Ltd. объявляет о выпуске трех новых продуктов: карты памяти Premier Extreme SD 8.0 Express, флеш-накопителя UE720 USB 3.2 Gen2 и корпуса для SSD EC680 M.2. Об этом CNews

Обновленная Bi.Zone Secure SD-WAN повысит отказоустойчивость распределенной сети Платформа Bi.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Компании смогут повысить надежность, гибкость и масштабируемость сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Изменения новом релизе Увеличе

ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4 «Лаборатория Касперского» представляет обновленную версию решения для построения безопасной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.4. Теперь заказчикам доступно проведение пилотирования программно-аппаратных комплексов (ПАК) с поддержкой ГОСТ-шифрования данных. Среди других важных изменений — улучшенное масштабиро

Teamgroup выпустила карту памяти Teamgroup Ultra MicroSDXC A2 V30 оим характеристикам карта подходит для различных сценариев использования в потребительском сегменте MicroSD и совместима с разными устройствами, включая камеры, дроны, игровые консоли, системы

Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга Компания Step Logic завершила проект по внедрению SD-WAN от «Лаборатории Касперского» в инфраструктуру крупного российского холдинга. Благодаря решению заказчик объединил филиалы в единую защищенную сеть и сократил сроки запуска новых ИТ-серви

МТС запустила собственное SD-WAN-решение для корпоративных сетей МТС разработала и запустила собственный продукт для программного управления корпоративными сетями — SD-WAN (программно-определяемые распределенные сети). Решение проходит регистрацию в Реестре отечественного ПО для соответствия стандартам. Об этом CNews сообщили представители МТС. SD-W

Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств «SD-WAN позволяет объединить в одном продукте функции, которые раньше требовали установки неск

Positive Technologies предупреждает об угрозе DaMAgeCard — новом способе DMA-атак через высокоскоростные периферийные устройства буков, способных считывать информацию с таких накопителей. Новое оборудование поддерживает стандарт SD Express, который предусматривает сверхвысокую скорость обмена данными, однако предложенное

Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании. Встроенные в отечественную платформу алгоритмы ш

«Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3 «Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения для построения надежной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.3. Теперь проверка качества каналов связи будет полностью автоматической благодаря технологии Link State Control, что поможет обеспечить стабильность соединений и снизит нагрузку на пр

Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN Платформа BI.Zone Secure SD-WAN стала первым сертифицированным отечественным решением, которое обеспечивает криптограф

Выпущены гигантские SSD на 128 TB и SD-карты колоссальной емкости 8 ТБ остью 128 ТБ, предназначенный для применения в центрах обработки данных (ЦОД), флеш-карты стандарта SD вместительностью до 8 ТБ и 16-терабайтный внешний SSD потребительского класса. Устройства

Выпущена первая в истории SD-карта объемом 4 ТБ к «потолку» вместимости, определенному в спецификации стандарта. Раньше конкурентов 1,5-терабайтную microSD-карту i400 выпустила североамериканская Micron – в июне 2022 г. На первых порах новин

Созданы карты памяти намного быстрее современных SSD ших SATA SSD Компания Samsung тестирует свои первые сменные карты памяти, соответствующие стандарту SD Express и отличающиеся рекордной производительностью, пишет Ars Technica. В компании утвер

Axoft пополнила свой ИБ-портфель решением Kaspersky SD-WAN Axoft сообщила об усилении ИБ-портфеля решением для построения единой отказоустойчивой распределённой сети Kaspersky SD-WAN. Команда Axoft расширила компетенции по направлению: технические специалисты компании прошли обучение по решению SD-WAN. Дистрибьютор предлагает своим партнерам и их заказчикам по

Beeline cloud и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для запуска решения Cloud SD-WAN Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») объявил о запуске нового облачного решения на основе технологии SD-WAN. Продукт создан в рамках совместной работы с «Лабораторией Касперского». Cloud SD-WAN – это современное решение для управления сетевой инфраструктурой предприятий, которое обеспеч

MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского» ГК MONT расширила свой продуктовый портфель импортонезависимой платформой SD-WAN от «Лаборатории Касперского». Комплексное решение для защиты и управления распределенными сетями укрепит надежность работы ИТ-инфраструктуры, упростит мониторинг и обновление систем, а т

Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN CNews выяснил, что важно знать о SD-WAN тем компаниям, которые только знакомятся с технологией: ее назначение, отличия от DMVPN, функциональные преимущества и факторы, указывающие на необходимость применения SD-WAN. А к

Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования Программно-аппаратные комплексы (ПАК), поставляемые в рамках решения Kaspersky SD-WAN ESR (K), получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения — первыми среди аналогичных решений на рынке. Их включили в соответствующий реестр Минпромторга Росс

«Центр корпоративных решений» автоматизировал сервисную поддержку с помощью системы Naumen SD Pro г и за счет этого повысить удовлетворенность клиентов. Ежемесячно в системе обрабатывается более 40 тыс. обращений. Компания ЦКР автоматизировала процесс оказания сервисной поддержки в системе Naumen SD Pro: все запросы обслуживаемых организаций на изменения в ИТ-инфраструктуре или устранение инцидентов теперь обрабатываются в одном месте. Всего каталог услуг, доступных к заказу в решении,

Интегратор систем безопасности СТК автоматизировал поддержку клиентов на базе Naumen Service Desk Российский интегратор решений в области безопасности СТК внедрил продукт Naumen Service Desk (Naumen SD) для автоматизации клиентского сервиса. Ежемесячно на платформе обрабатывается свыше 30 тыс. обращений, связанных с сопровождением и обслуживанием внедренных заказчикам систем. Компания СТК

BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN BI.ZONE Secure SD-WAN — это российская платформа для построения защищенной сетевой инфраструктуры между геог

«Актив» начала производство флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах ниатюрного токена с интерфейсом USB Type-C и комбинированного USB-токена с разъемом для карт памяти microSD. «Актив» продолжает развивать анонсированную летом 2021 г. флагманскую линейку продук

Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS МТС объявила о том, что сеть ювелирных магазинов Sunlight начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера CloudMTS. Компания успешно завершила пилотный проект в Москве и Московской области и планирует обновить сетевую инфраструктуру в более чем 300 торговых точках. С

«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN «Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN. Это программно-определяемая глобальная сеть для построения филиальных сетей. Продукт поможет заказчикам не только использовать интеллектуальные технологии маршрутизации при разворачиван

МТС разработала альтернативное решение для управления корпоративными сетями – SD-WAN – под ключ ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что выпустила новое отечественное решение для управления сетевой инфраструктурой (SD-WAN) – альтернативу решениям ушедших из России вендоров. Облачный провайдер #CloudMTS предлагает SD-WAN «под ключ», начиная с каналов связи, ПО, оборудования и до разработки схемы вне

Как правильно выбрать microSD в 2022 году Выбор карты microSD может показаться довольно простой задачей, но есть несколько критических ошибок, кото

Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня чественных микросхем памяти 3D NAND и отличающиеся долговечностью карты памяти в форм-факторах SD и microSD. Они проходят тщательное заводское тестирование и выдерживают от 3000 до 100 тыс. цик