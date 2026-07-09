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SD (MicroSD) Secure Digital формат флэш-карт Secure Digital High Capacity (SDHC) SD Ultra Capacity (SDUC) SD eXtended Capacity (SDXC)

СОБЫТИЯ

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09.07.2026 SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

рек «Люди и сети» был посвящён управленческим и стратегическим вопросам: развитию ИТ в условиях импортозамещения и распространения ИИ, эксплуатации облачных сетей под высокой нагрузкой, эффективности SD-WAN и взаимодействию технических команд с бизнесом. Одной из центральных дискуссий «Сетевого лета» стала сессия о роли технического лидера в условиях импортозамещения, ограниченных бюджетов

18.05.2026 В Kaspersky SD-WAN 3.0 появилась защита от SYN-flood атак и улучшенное журналирование

«Лаборатория Касперского» представила новую версию решения для построения безопасной и отказоустойчивой филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 3.0. В нём в том числе появилась защита от SYN-flood атак, просмотр таблиц сессий на оркестраторе и улучшенное журналирование. Обновление направлено на усиление защиты сетевой инфраструк
20.03.2026 Обновленная BI.Zone Secure SD-WAN позволяет повысить устойчивость и предсказуемость работы сети

Платформа для построения распределенной сети с централизованным управлением BI.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. Бизнес все чаще стро
28.11.2025 Российский разработчик «Файвджен» открыл исходный код платформы Oversdn SD-WAN

Компания «Файвджен» открыла исходный код программной платформы Oversdn SD-WAN, предназначенной для построения и управления защищенными геораспределенными сетями. Это решение позволяет коммерческим и государственным организациям гибко адаптировать ИТ-инфраструктуру
24.11.2025 С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD

Дефицит, который не ждали Пользователи начали скупать карты памяти microSD большой емкости, да так активно, что они исчезли из продажи во многих магазинах, пише
26.09.2025 Silicon Power представляет комплект из карты microSDXC Inspire и картридера C200

роизводительности карты, Silicon Power добавляет в комплект специализированный ридер прямо из коробки. Silicon Power Высокая производительность для требовательных задач Карта соответствует стандартам UHS-I U3 и V30, что делает ее подходящим выбором для приложений с интенсивной обработкой данных: от съемки видео в разрешении 4K на дронах и экшн-камерах до поддержки мобильных игр и профессион
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика

Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика Когда организации приходится открывать филиалы в других городах и регионах, подключение нового подразделения к корпоративной сети т
15.07.2025 Silicon Power представляет карту microSDXC Inspire для экшн-камер и создания контента

Компания Silicon Power (SP) объявляет о начале продаж карт памяти microSDXC Inspire — решения для создания контента, записи видео в формате 4K и портативного г
05.06.2025 Карта памяти Adata Premier Extreme microSDXC SD Express 7.1: готова к Nintendo Switch 2!

иченного объема памяти и высокой скорости записи/чтения. Для этого Switch 2 использует карты памяти SD Express 7.1. Adata представляет карты памяти Premier Extreme microSDXC SD Express 7
14.05.2025 Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге

ственные решения без остановки бизнес-процессов, сохраняя высокое качество соединения между подразделениями. Эксперты Wone IT провели аудит текущей корпоративной сети и предложили внедрить технологию SD-WAN на базе решений «Лаборатории Касперского». Заказчик обратился в Wone IT с просьбой перевести внутреннюю корпоративную сеть гостиниц в Санкт-Петербурге на отечественные решения без потери
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

ый, с подсветкой ОС Android 11 Процессор и память Rockchip RK3566, ОЗУ 3 Гбайт Хранилище 32 Гбайт + microSD до 256 Гбайт Интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, USB Type-C Звук Два динам
18.04.2025 Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2

Adata Technology Co., Ltd. объявляет о выпуске трех новых продуктов: карты памяти Premier Extreme SD 8.0 Express, флеш-накопителя UE720 USB 3.2 Gen2 и корпуса для SSD EC680 M.2. Об этом CNews
15.04.2025 Обновленная Bi.Zone Secure SD-WAN повысит отказоустойчивость распределенной сети 

Платформа Bi.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Компании смогут повысить надежность, гибкость и масштабируемость сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Изменения новом релизе Увеличе
07.04.2025 ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4

«Лаборатория Касперского» представляет обновленную версию решения для построения безопасной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.4. Теперь заказчикам доступно проведение пилотирования программно-аппаратных комплексов (ПАК) с поддержкой ГОСТ-шифрования данных. Среди других важных изменений — улучшенное масштабиро
27.03.2025 Teamgroup выпустила карту памяти Teamgroup Ultra MicroSDXC A2 V30

оим характеристикам карта подходит для различных сценариев использования в потребительском сегменте MicroSD и совместима с разными устройствами, включая камеры, дроны, игровые консоли, системы

17.02.2025 Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга

Компания Step Logic завершила проект по внедрению SD-WAN от «Лаборатории Касперского» в инфраструктуру крупного российского холдинга. Благодаря решению заказчик объединил филиалы в единую защищенную сеть и сократил сроки запуска новых ИТ-серви
24.12.2024 МТС запустила собственное SD-WAN-решение для корпоративных сетей

МТС разработала и запустила собственный продукт для программного управления корпоративными сетями — SD-WAN (программно-определяемые распределенные сети). Решение проходит регистрацию в Реестре отечественного ПО для соответствия стандартам. Об этом CNews сообщили представители МТС. SD-W
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств

«SD-WAN позволяет объединить в одном продукте функции, которые раньше требовали установки неск
04.12.2024 Positive Technologies предупреждает об угрозе DaMAgeCard — новом способе DMA-атак через высокоскоростные периферийные устройства

буков, способных считывать информацию с таких накопителей. Новое оборудование поддерживает стандарт SD Express, который предусматривает сверхвысокую скорость обмена данными, однако предложенное
22.11.2024 Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании

Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании. Встроенные в отечественную платформу алгоритмы ш
08.11.2024 «Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3

«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения для построения надежной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.3. Теперь проверка качества каналов связи будет полностью автоматической благодаря технологии Link State Control, что поможет обеспечить стабильность соединений и снизит нагрузку на пр
26.09.2024 Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN

Платформа BI.Zone Secure SD-WAN стала первым сертифицированным отечественным решением, которое обеспечивает криптограф
07.08.2024 Выпущены гигантские SSD на 128 TB и SD-карты колоссальной емкости 8 ТБ

остью 128 ТБ, предназначенный для применения в центрах обработки данных (ЦОД), флеш-карты стандарта SD вместительностью до 8 ТБ и 16-терабайтный внешний SSD потребительского класса. Устройства

16.04.2024 Выпущена первая в истории SD-карта объемом 4 ТБ

к «потолку» вместимости, определенному в спецификации стандарта. Раньше конкурентов 1,5-терабайтную microSD-карту i400 выпустила североамериканская Micron – в июне 2022 г. На первых порах новин
29.02.2024 Созданы карты памяти намного быстрее современных SSD

ших SATA SSD Компания Samsung тестирует свои первые сменные карты памяти, соответствующие стандарту SD Express и отличающиеся рекордной производительностью, пишет Ars Technica. В компании утвер
26.02.2024 Axoft пополнила свой ИБ-портфель решением Kaspersky SD-WAN

Axoft сообщила об усилении ИБ-портфеля решением для построения единой отказоустойчивой распределённой сети Kaspersky SD-WAN. Команда Axoft расширила компетенции по направлению: технические специалисты компании прошли обучение по решению SD-WAN. Дистрибьютор предлагает своим партнерам и их заказчикам по
25.01.2024 Beeline cloud и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для запуска решения Cloud SD-WAN

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») объявил о запуске нового облачного решения на основе технологии SD-WAN. Продукт создан в рамках совместной работы с «Лабораторией Касперского». Cloud SD-WAN – это современное решение для управления сетевой инфраструктурой предприятий, которое обеспеч
18.01.2024 MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского»

ГК MONT расширила свой продуктовый портфель импортонезависимой платформой SD-WAN от «Лаборатории Касперского». Комплексное решение для защиты и управления распределенными сетями укрепит надежность работы ИТ-инфраструктуры, упростит мониторинг и обновление систем, а т
16.01.2024 Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN

CNews выяснил, что важно знать о SD-WAN тем компаниям, которые только знакомятся с технологией: ее назначение, отличия от DMVPN, функциональные преимущества и факторы, указывающие на необходимость применения SD-WAN. А к
14.12.2023 Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования

Программно-аппаратные комплексы (ПАК), поставляемые в рамках решения Kaspersky SD-WAN ESR (K), получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения — первыми среди аналогичных решений на рынке. Их включили в соответствующий реестр Минпромторга Росс
07.12.2023 «Центр корпоративных решений» автоматизировал сервисную поддержку с помощью системы Naumen SD Pro

г и за счет этого повысить удовлетворенность клиентов. Ежемесячно в системе обрабатывается более 40 тыс. обращений. Компания ЦКР автоматизировала процесс оказания сервисной поддержки в системе Naumen SD Pro: все запросы обслуживаемых организаций на изменения в ИТ-инфраструктуре или устранение инцидентов теперь обрабатываются в одном месте. Всего каталог услуг, доступных к заказу в решении,

20.09.2023 Интегратор систем безопасности СТК автоматизировал поддержку клиентов на базе Naumen Service Desk

Российский интегратор решений в области безопасности СТК внедрил продукт Naumen Service Desk (Naumen SD) для автоматизации клиентского сервиса. Ежемесячно на платформе обрабатывается свыше 30 тыс. обращений, связанных с сопровождением и обслуживанием внедренных заказчикам систем. Компания СТК

03.08.2023 BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN

BI.ZONE Secure SD-WAN — это российская платформа для построения защищенной сетевой инфраструктуры между геог
20.04.2023 «Актив» начала производство флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах

ниатюрного токена с интерфейсом USB Type-C и комбинированного USB-токена с разъемом для карт памяти microSD. «Актив» продолжает развивать анонсированную летом 2021 г. флагманскую линейку продук
13.04.2023 Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS

МТС объявила о том, что сеть ювелирных магазинов Sunlight начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера CloudMTS. Компания успешно завершила пилотный проект в Москве и Московской области и планирует обновить сетевую инфраструктуру в более чем 300 торговых точках. С

12.04.2023 «Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN

«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN. Это программно-определяемая глобальная сеть для построения филиальных сетей. Продукт поможет заказчикам не только использовать интеллектуальные технологии маршрутизации при разворачиван
19.01.2023 МТС разработала альтернативное решение для управления корпоративными сетями – SD-WAN – под ключ

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что выпустила новое отечественное решение для управления сетевой инфраструктурой (SD-WAN) – альтернативу решениям ушедших из России вендоров. Облачный провайдер #CloudMTS предлагает SD-WAN «под ключ», начиная с каналов связи, ПО, оборудования и до разработки схемы вне
28.06.2022 Как правильно выбрать microSD в 2022 году

Выбор карты microSD может показаться довольно простой задачей, но есть несколько критических ошибок, кото
17.02.2022 Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня

чественных микросхем памяти 3D NAND и отличающиеся долговечностью карты памяти в форм-факторах SD и microSD. Они проходят тщательное заводское тестирование и выдерживают от 3000 до 100 тыс. цик
17.02.2022 Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 – это первая карта памяти SD Express, получившая сертификат SD 7.0

D7.0 Express Card. Она оснащена контроллером SMI SM2708AB и является первой в мире фирменной картой SD Express, прошедшей программу SD Express Verification Program (SVP) организации S

Публикаций - 6266, упоминаний - 7997

SD (MicroSD) и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 972
Apple Inc 13154 558
Sony 6739 548
Intel Corporation 12811 520
Google LLC 12688 506
Microsoft Corporation 25775 497
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 409
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 349
HTC Corporation 1512 313
Huawei 4676 295
Nvidia Corp 4002 292
LG Electronics 3735 292
Acer Group - Acer Inc 2776 282
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 253
Lenovo Group 2446 241
Toshiba Corporation 2980 237
Xiaomi - Сяоми 2231 235
HP Inc. 5883 225
Canon 1439 211
Qualcomm Technologies 1974 206
Meta Platforms - Facebook 4621 191
MediaTek - Ralink 595 173
Lenovo Motorola 3566 168
X Corp - Twitter 2938 147
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 146
Nikon 646 138
Fly - Explay - Эксплей 243 136
Yandex - Яндекс 9216 124
Dell EMC 5180 118
Philips 2099 114
SanDisk 343 112
AMD - Advanced Micro Devices 4641 108
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 107
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 104
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 92
ZTE Corporation 800 88
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 84
Fujitsu 2105 82
Rover - RoverComputers 423 82
Sharp Corporation 1062 80
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 98
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 87
Carl Zeiss AG 307 85
Россети Ленэнерго 1699 85
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 62
Связной ГК 1401 53
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 44
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 38
Евросеть 1421 37
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 34
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 30
Геометрия НПО 165 30
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Совкомбанк Совесть 279 26
Белый Ветер 365 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
TÜV Rheinland Group 181 21
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 19
Dixis - Диксис - Dиксис 371 18
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 17
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 17
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
Ferrari NV 159 16
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 15
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 15
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 14
Верный - торговая сеть 326 13
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
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Kickstarter 136 11
Barnes & Noble 171 11
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 11
Почта России ПАО 2370 11
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 194
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 13
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 483
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 249
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 108
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 45
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 13
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 10
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 10
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 9
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 9
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 6
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 6
OLPC - One Laptop per Child 82 4
UTMA - Universal Transportable Memory Association - Ассоциация универсальной мобильной памяти 4 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
MMCA - MultiMediaCard Association 6 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2655
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 2630
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 2515
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2502
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2400
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2361
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 2247
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2235
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2125
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 1433
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1413
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 1410
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1314
Наушники - Headphones 4478 1261
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 1176
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1165
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1141
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 1092
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1058
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 1052
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1013
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 999
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 995
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 950
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 938
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 935
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 902
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 890
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 867
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 795
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 764
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 759
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 748
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 735
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 729
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 723
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 717
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 693
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 691
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 652
Google Android 15243 1594
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1101
Microsoft Windows 16882 656
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 646
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 440
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 421
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 402
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 356
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 355
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 300
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 292
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 277
Linux OS 11533 271
Samsung Galaxy 1035 268
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 255
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 231
Apple iOS 8583 230
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 225
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 222
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 222
Apple iPad 4011 218
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 217
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 217
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 216
Google YouTube - Видеохостинг 3002 198
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 192
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 192
Samsung Galaxy Note 702 188
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 187
Apple iPhone 6 4861 184
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 183
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 168
Microsoft Office 4170 163
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 161
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 161
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 157
Samsung SVR-диктофон 464 156
Microsoft Windows 2000 8678 155
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 154
Intel Core - Семейство процессоров 1251 153
Ксенин Алекс 311 128
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 40
Лаптева Марина 114 35
Газаров Артур 77 31
Ерофеева Мария 31 26
Гордеева Анна 36 24
Наумов Максим 100 22
Симонов Игорь 103 21
Кожевников Алексей 66 20
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 14
Бровкин Дмитрий 55 14
Константинов Константин 32 14
Катаев Александр 40 13
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 11
Николаев Александр 45 11
Клинаичев Андрей 33 11
Беляев Дмитрий 32 11
Никитин Николай 24 11
Малафеев Андрей 52 10
Сергеев Иван 74 10
Овсянников Денис 23 10
Ширшов Павел 76 9
Березкин Григорий 42 8
Попов Алексей 339 8
Сорокин Андрей 23 8
Каминский Максим 14 7
Герчук Михаил 88 7
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 7
Адров Дмитрий 34 7
Bond James - Бонд Джеймс 86 7
Путин Владимир 3454 7
Upton Eben - Аптон Эбен 12 6
Фадеев Михаил 57 6
Орлов Сергей 29 6
Беляева Татьяна 29 6
Чубайс Анатолий 222 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Blass Evan - Бласс Эван 36 5
Виноградов Александр 65 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2402
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 712
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 698
Европа 24964 464
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 420
Япония 13807 415
Южная Корея - Республика 7052 331
Китай - Тайвань 4245 223
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 211
Германия - Федеративная Республика 13221 172
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 166
Финляндия - Финляндская Республика 3697 153
Азия - Азиатский регион 5920 124
Индия - Bharat 5869 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 111
Франция - Французская Республика 8177 87
Украина 7928 66
Испания - Каталония - Барселона 752 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 57
Италия - Итальянская Республика 4508 55
Африка - Африканский регион 3641 48
Швеция - Королевство 3782 48
Канада 5081 44
Испания - Королевство 3840 44
Земля - планета Солнечной системы 10865 44
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 41
Беларусь - Белоруссия 6289 41
Германия - Берлин 732 39
Ближний Восток 3154 38
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 38
Казахстан - Республика 6048 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 32
Америка - Американский регион 2206 32
США - Нью-Йорк 3180 32
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 32
Нидерланды 3746 31
Солнечная система - Solar system 2569 30
США - Калифорния - Купертино 281 30
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 29
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 29
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 801
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 643
Ergonomics - Эргономика 1755 410
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 311
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 249
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 234
Видеокамера - Видеосъёмка 720 229
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 228
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 206
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 204
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 194
Английский язык 7030 151
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 138
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 137
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 134
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 130
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 122
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 110
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 103
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 99
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 98
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 95
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Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 92
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 88
Литий - Lithium - химический элемент 663 86
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 79
Металлы - Золото - Gold 1251 79
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 69
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 59
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 55
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 55
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 25
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 134
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 83
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 68
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 52
CeBIT 614 49
День молодёжи - 27 июня 1087 36
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 27
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 19
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 17
Международный женский день - 8 марта 418 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 13
Photokina 60 12
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 9
Samsung Unpacked 41 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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