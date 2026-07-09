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SD (MicroSD) Secure Digital формат флэш-карт Secure Digital High Capacity (SDHC) SD Ultra Capacity (SDUC) SD eXtended Capacity (SDXC)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|09.07.2026
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SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»
рек «Люди и сети» был посвящён управленческим и стратегическим вопросам: развитию ИТ в условиях импортозамещения и распространения ИИ, эксплуатации облачных сетей под высокой нагрузкой, эффективности SD-WAN и взаимодействию технических команд с бизнесом. Одной из центральных дискуссий «Сетевого лета» стала сессия о роли технического лидера в условиях импортозамещения, ограниченных бюджетов
|18.05.2026
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В Kaspersky SD-WAN 3.0 появилась защита от SYN-flood атак и улучшенное журналирование
«Лаборатория Касперского» представила новую версию решения для построения безопасной и отказоустойчивой филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 3.0. В нём в том числе появилась защита от SYN-flood атак, просмотр таблиц сессий на оркестраторе и улучшенное журналирование. Обновление направлено на усиление защиты сетевой инфраструк
|20.03.2026
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Обновленная BI.Zone Secure SD-WAN позволяет повысить устойчивость и предсказуемость работы сети
Платформа для построения распределенной сети с централизованным управлением BI.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. Бизнес все чаще стро
|28.11.2025
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Российский разработчик «Файвджен» открыл исходный код платформы Oversdn SD-WAN
Компания «Файвджен» открыла исходный код программной платформы Oversdn SD-WAN, предназначенной для построения и управления защищенными геораспределенными сетями. Это решение позволяет коммерческим и государственным организациям гибко адаптировать ИТ-инфраструктуру
|24.11.2025
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С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD
Дефицит, который не ждали Пользователи начали скупать карты памяти microSD большой емкости, да так активно, что они исчезли из продажи во многих магазинах, пише
|26.09.2025
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Silicon Power представляет комплект из карты microSDXC Inspire и картридера C200
роизводительности карты, Silicon Power добавляет в комплект специализированный ридер прямо из коробки. Silicon Power Высокая производительность для требовательных задач Карта соответствует стандартам UHS-I U3 и V30, что делает ее подходящим выбором для приложений с интенсивной обработкой данных: от съемки видео в разрешении 4K на дронах и экшн-камерах до поддержки мобильных игр и профессион
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Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика Когда организации приходится открывать филиалы в других городах и регионах, подключение нового подразделения к корпоративной сети т
|15.07.2025
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Silicon Power представляет карту microSDXC Inspire для экшн-камер и создания контента
Компания Silicon Power (SP) объявляет о начале продаж карт памяти microSDXC Inspire — решения для создания контента, записи видео в формате 4K и портативного г
|05.06.2025
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Карта памяти Adata Premier Extreme microSDXC SD Express 7.1: готова к Nintendo Switch 2!
иченного объема памяти и высокой скорости записи/чтения. Для этого Switch 2 использует карты памяти SD Express 7.1. Adata представляет карты памяти Premier Extreme microSDXC SD Express 7
|14.05.2025
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Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге
ственные решения без остановки бизнес-процессов, сохраняя высокое качество соединения между подразделениями. Эксперты Wone IT провели аудит текущей корпоративной сети и предложили внедрить технологию SD-WAN на базе решений «Лаборатории Касперского». Заказчик обратился в Wone IT с просьбой перевести внутреннюю корпоративную сеть гостиниц в Санкт-Петербурге на отечественные решения без потери
|14.05.2025
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Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего
ый, с подсветкой ОС Android 11 Процессор и память Rockchip RK3566, ОЗУ 3 Гбайт Хранилище 32 Гбайт + microSD до 256 Гбайт Интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, USB Type-C Звук Два динам
|18.04.2025
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Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2
Adata Technology Co., Ltd. объявляет о выпуске трех новых продуктов: карты памяти Premier Extreme SD 8.0 Express, флеш-накопителя UE720 USB 3.2 Gen2 и корпуса для SSD EC680 M.2. Об этом CNews
|15.04.2025
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Обновленная Bi.Zone Secure SD-WAN повысит отказоустойчивость распределенной сети
Платформа Bi.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Компании смогут повысить надежность, гибкость и масштабируемость сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Изменения новом релизе Увеличе
|07.04.2025
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ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4
«Лаборатория Касперского» представляет обновленную версию решения для построения безопасной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.4. Теперь заказчикам доступно проведение пилотирования программно-аппаратных комплексов (ПАК) с поддержкой ГОСТ-шифрования данных. Среди других важных изменений — улучшенное масштабиро
|27.03.2025
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Teamgroup выпустила карту памяти Teamgroup Ultra MicroSDXC A2 V30
оим характеристикам карта подходит для различных сценариев использования в потребительском сегменте MicroSD и совместима с разными устройствами, включая камеры, дроны, игровые консоли, системы
|17.02.2025
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Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга
Компания Step Logic завершила проект по внедрению SD-WAN от «Лаборатории Касперского» в инфраструктуру крупного российского холдинга. Благодаря решению заказчик объединил филиалы в единую защищенную сеть и сократил сроки запуска новых ИТ-серви
|24.12.2024
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МТС запустила собственное SD-WAN-решение для корпоративных сетей
МТС разработала и запустила собственный продукт для программного управления корпоративными сетями — SD-WAN (программно-определяемые распределенные сети). Решение проходит регистрацию в Реестре отечественного ПО для соответствия стандартам. Об этом CNews сообщили представители МТС. SD-W
|06.12.2024
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Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств
«SD-WAN позволяет объединить в одном продукте функции, которые раньше требовали установки неск
|04.12.2024
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Positive Technologies предупреждает об угрозе DaMAgeCard — новом способе DMA-атак через высокоскоростные периферийные устройства
буков, способных считывать информацию с таких накопителей. Новое оборудование поддерживает стандарт SD Express, который предусматривает сверхвысокую скорость обмена данными, однако предложенное
|22.11.2024
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Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании
Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании. Встроенные в отечественную платформу алгоритмы ш
|08.11.2024
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«Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3
«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения для построения надежной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.3. Теперь проверка качества каналов связи будет полностью автоматической благодаря технологии Link State Control, что поможет обеспечить стабильность соединений и снизит нагрузку на пр
|26.09.2024
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Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN
Платформа BI.Zone Secure SD-WAN стала первым сертифицированным отечественным решением, которое обеспечивает криптограф
|07.08.2024
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Выпущены гигантские SSD на 128 TB и SD-карты колоссальной емкости 8 ТБ
остью 128 ТБ, предназначенный для применения в центрах обработки данных (ЦОД), флеш-карты стандарта SD вместительностью до 8 ТБ и 16-терабайтный внешний SSD потребительского класса. Устройства
|16.04.2024
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Выпущена первая в истории SD-карта объемом 4 ТБ
к «потолку» вместимости, определенному в спецификации стандарта. Раньше конкурентов 1,5-терабайтную microSD-карту i400 выпустила североамериканская Micron – в июне 2022 г. На первых порах новин
|29.02.2024
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Созданы карты памяти намного быстрее современных SSD
ших SATA SSD Компания Samsung тестирует свои первые сменные карты памяти, соответствующие стандарту SD Express и отличающиеся рекордной производительностью, пишет Ars Technica. В компании утвер
|26.02.2024
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Axoft пополнила свой ИБ-портфель решением Kaspersky SD-WAN
Axoft сообщила об усилении ИБ-портфеля решением для построения единой отказоустойчивой распределённой сети Kaspersky SD-WAN. Команда Axoft расширила компетенции по направлению: технические специалисты компании прошли обучение по решению SD-WAN. Дистрибьютор предлагает своим партнерам и их заказчикам по
|25.01.2024
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Beeline cloud и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для запуска решения Cloud SD-WAN
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») объявил о запуске нового облачного решения на основе технологии SD-WAN. Продукт создан в рамках совместной работы с «Лабораторией Касперского». Cloud SD-WAN – это современное решение для управления сетевой инфраструктурой предприятий, которое обеспеч
|18.01.2024
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MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского»
ГК MONT расширила свой продуктовый портфель импортонезависимой платформой SD-WAN от «Лаборатории Касперского». Комплексное решение для защиты и управления распределенными сетями укрепит надежность работы ИТ-инфраструктуры, упростит мониторинг и обновление систем, а т
|16.01.2024
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Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN
CNews выяснил, что важно знать о SD-WAN тем компаниям, которые только знакомятся с технологией: ее назначение, отличия от DMVPN, функциональные преимущества и факторы, указывающие на необходимость применения SD-WAN. А к
|14.12.2023
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Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования
Программно-аппаратные комплексы (ПАК), поставляемые в рамках решения Kaspersky SD-WAN ESR (K), получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения — первыми среди аналогичных решений на рынке. Их включили в соответствующий реестр Минпромторга Росс
|07.12.2023
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«Центр корпоративных решений» автоматизировал сервисную поддержку с помощью системы Naumen SD Pro
г и за счет этого повысить удовлетворенность клиентов. Ежемесячно в системе обрабатывается более 40 тыс. обращений. Компания ЦКР автоматизировала процесс оказания сервисной поддержки в системе Naumen SD Pro: все запросы обслуживаемых организаций на изменения в ИТ-инфраструктуре или устранение инцидентов теперь обрабатываются в одном месте. Всего каталог услуг, доступных к заказу в решении,
|20.09.2023
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Интегратор систем безопасности СТК автоматизировал поддержку клиентов на базе Naumen Service Desk
Российский интегратор решений в области безопасности СТК внедрил продукт Naumen Service Desk (Naumen SD) для автоматизации клиентского сервиса. Ежемесячно на платформе обрабатывается свыше 30 тыс. обращений, связанных с сопровождением и обслуживанием внедренных заказчикам систем. Компания СТК
|03.08.2023
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BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN
BI.ZONE Secure SD-WAN — это российская платформа для построения защищенной сетевой инфраструктуры между геог
|20.04.2023
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«Актив» начала производство флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах
ниатюрного токена с интерфейсом USB Type-C и комбинированного USB-токена с разъемом для карт памяти microSD. «Актив» продолжает развивать анонсированную летом 2021 г. флагманскую линейку продук
|13.04.2023
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Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS
МТС объявила о том, что сеть ювелирных магазинов Sunlight начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера CloudMTS. Компания успешно завершила пилотный проект в Москве и Московской области и планирует обновить сетевую инфраструктуру в более чем 300 торговых точках. С
|12.04.2023
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«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN
«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN. Это программно-определяемая глобальная сеть для построения филиальных сетей. Продукт поможет заказчикам не только использовать интеллектуальные технологии маршрутизации при разворачиван
|19.01.2023
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МТС разработала альтернативное решение для управления корпоративными сетями – SD-WAN – под ключ
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что выпустила новое отечественное решение для управления сетевой инфраструктурой (SD-WAN) – альтернативу решениям ушедших из России вендоров. Облачный провайдер #CloudMTS предлагает SD-WAN «под ключ», начиная с каналов связи, ПО, оборудования и до разработки схемы вне
|28.06.2022
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Как правильно выбрать microSD в 2022 году
Выбор карты microSD может показаться довольно простой задачей, но есть несколько критических ошибок, кото
|17.02.2022
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Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня
чественных микросхем памяти 3D NAND и отличающиеся долговечностью карты памяти в форм-факторах SD и microSD. Они проходят тщательное заводское тестирование и выдерживают от 3000 до 100 тыс. цик
|17.02.2022
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Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 – это первая карта памяти SD Express, получившая сертификат SD 7.0
D7.0 Express Card. Она оснащена контроллером SMI SM2708AB и является первой в мире фирменной картой SD Express, прошедшей программу SD Express Verification Program (SVP) организации S
SD (MicroSD) и организации, системы, технологии, персоны:
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