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Teamgroup выпустила карту памяти Teamgroup Ultra MicroSDXC A2 V30

Бренд памяти Teamgroup представил карту памяти Teamgroup Ultra MicroSDXC A2 V30, обеспечивающую скорость чтения до 200 МБ/с и записи до 170 МБ/с. Устройство обладает объемом в 1 ТБ, что позволяет хранить различные данные и видео в высоком разрешении. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup.

Карта памяти Teamgroup Ultra MicroSDXC A2 V30 поддерживает стандарт производительности приложений A2, который повышает скорость загрузки приложений, и стандарт скорости видео V30, обеспечивающий плавную запись видео. Благодаря своим характеристикам карта подходит для различных сценариев использования в потребительском сегменте MicroSD и совместима с разными устройствами, включая камеры, дроны, игровые консоли, системы видеонаблюдения и мобильные устройства.

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Teamgroup
Teamgroup выпустила карту памяти Teamgroup Ultra MicroSDXC A2 V30

В данной карте памяти используются экологичные чернила и технология окрашивания. Карта имеет несколько видов защиты, таких как водонепроницаемость, ударопрочность, устойчивость к рентгеновскому излучению, статическому электричеству, а также выдерживает экстремальные температуры. Кроме того, на карту предоставляется пожизненная гарантия.

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