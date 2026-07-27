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Индексная книга (каталог) CNews*
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Скорость чтения и записи Writing and reading speed

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.07.2026 Получен новый сертификат ФСБ России на защищенный флеш-накопитель Aladdin CryptoFlash 1
06.04.2026 Древняя и забытая технология Microsoft надежно защитит от дефицита оперативной памяти. Она есть в каждом ПК 1
31.03.2026 Selectel запустил катастрофоустойчивый регион в собственной облачной платформе 1
30.03.2026 Хозяин «крупнейшей в мире дизель-ледокольной флотилии» потратит миллионы на высокопроизводительную СХД 1
26.03.2026 Teamgroup представляет твердотельный накопитель T-Create Classic H514 M.2 PCIe 5.0 1
19.03.2026 Nerpa выпустила ленточную библиотеку с поддержкой новейшего стандарта LTO-10 1
10.03.2026 Главный миф об SSD развеян, последний аргумент фанатов жестких дисков разбит. Флеш-память способна годами хранить информацию без подключения питания 1
04.12.2025 Teamgroup выпускает миниатюрный внешний твердотельный накопитель Teamgroup PD40 1
26.11.2025 SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD 1
21.10.2025 Teamgroup представляет твердотельный накопитель NV10000 M.2 PCIe 5.0 1
20.10.2025 «Форс Телеком» разработал два новых продукта для миграции данных 1
26.09.2025 Silicon Power представляет комплект из карты microSDXC Inspire и картридера C200 1
07.08.2025 Teamgroup выпустила твердотельный накопитель NV5000 M.2 PCIe 4.0 1
05.08.2025 «Газпром межрегионгаз Вологда» внедряет российские СХД «Гравитон» на базе управляющего ПО Raidix 5 1
15.07.2025 Silicon Power представляет карту microSDXC Inspire для экшн-камер и создания контента 1
11.07.2025 Кликнул – и нет данных. Создан суперсовременный накопитель для ПК и ноутбуков с функцией экстренного физического самоуничтожения 1
26.06.2025 Teamgroup выпустила карту памяти для хранения данных в портативных игровых системах 1
17.06.2025 TerraMaster представил новое устройство — D4 SSD: четырехдисковое all-flash-хранилище с интерфейсом USB 4 и скоростью до 40 Гбит/с для медиакреаторов и расширения NAS 1
05.06.2025 Карта памяти Adata Premier Extreme microSDXC SD Express 7.1: готова к Nintendo Switch 2! 1
29.04.2025 TerraMaster запускает интегрированный сервер резервного копирования U4-500 BBS 1
29.04.2025 Новая линейка SSD Silicon Power Endura поступила в продажу 1
18.04.2025 Teamgroup представляет внешний SSD X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1 1
18.04.2025 Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2 1
27.03.2025 Teamgroup выпустила карту памяти Teamgroup Ultra MicroSDXC A2 V30 1
03.02.2025 SSD Digma Meta P31 с поддержкой PCIe 5.0: новый стандарт скорости и надежности, доступный каждому 1
26.12.2024 Санкции не работают. В Китае создан навороченный SSD на местных чипах, по скорости и емкости не уступающий мировым аналогам 1
06.12.2024 Adata выпустила внешний SSD SC740 со встроенным кабелем USB-C 1
21.10.2024 Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM 1
20.05.2024 Выпущены первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью 6 ТБ 1
14.05.2024 Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность? 1
03.04.2024 Правительство Москвы закупает СХД бежавшей из России HPE на 665 миллионов 1
20.03.2024 Новая версия опенсорсного коннектора Spark-Greenlum от ITSumma стала быстрее в 20 раз 1
12.12.2023 Silicon Power выпускает ультракомпактные портативные SSD DS72 и MS70 для представителей креативных индустрий 1
06.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DBaaS 2023 1
23.11.2023 Selectel запустил услугу аренды разделяемой СХД 1
03.11.2023 Digma Pro Top P6: новая серия высокоскоростных PCIe 5.0 SSD 1
28.08.2023 Накопители на технологиях XX века бьют рекорды. Они научились вмещать сотни терабайт информации, что в разы больше, чем HDD и SSD 1
23.05.2023 На рынке появилась линейка высокоскоростных внешних SSD Digma емкостью до 2 ТБ 1
22.05.2023 Свет увидел мощный сверхкомпактный ноутбук-конструктор на Linux. Цена 1

Публикаций - 354, упоминаний - 354

Скорость чтения и записи и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 40
Intel Corporation 12811 36
SanDisk 343 32
Western Digital Corporation - WDC 589 31
Adata Technology 132 29
Kingston Technology 218 26
Toshiba Corporation 2980 21
Sony 6739 16
Seagate Technology 766 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
Apple Inc 13154 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
SAS Institute 1082 10
Synology Inc - SLMP PTE 141 10
Transcend Information 82 10
Microsoft Corporation 25775 9
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 8
Digma 251 8
SP - Silicon Power 24 8
Seagate - SandForce 13 7
Huawei 4676 7
Hitachi - Хитачи 1501 7
LaCie 75 7
TeamGroup 23 6
Nvidia Corp 4002 6
Seagate - Maxtor 146 6
LG Electronics 3735 5
HP Inc. 5883 5
Крок - Croc 1964 5
Verbatim 69 5
Dell EMC 5180 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Fujitsu 2105 4
Philips 2099 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Apacer Technology Inc 71 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Россети Ленэнерго 1699 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
Dell Financial Services 5 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
Газпром ПАО 1493 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Татнефть 243 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Uber 357 1
Francisco Partners Management 20 1
TripAdvisor 41 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Полиметалл Инжиниринг 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 151
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 112
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 103
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 71
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 66
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 66
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 65
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 62
NAND flash memory - флеш-память 684 61
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 61
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 59
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 50
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 49
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 47
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 47
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 46
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 43
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 43
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 37
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 37
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 36
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 34
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 33
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 31
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 31
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 31
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 30
NAND 3D flash memory 96 29
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 28
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 23
DDR - Double data rate 3083 22
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 22
Microsoft Windows 16882 42
Google Android 15243 21
Linux OS 11533 18
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 15
Sandisk Extreme 37 15
Apple macOS 2419 13
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
Apple iOS 8583 11
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 11
Microsoft Windows 7 2007 10
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 84 10
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 93 9
Microsoft Windows XP 2431 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Apple iPhone 6 4861 7
Digma SSD - Digma Top - Digma Mega Х - Digma Mobile Storage Drive - Digma Pen Drive - Digma RUN - SSD-накопители 11 6
Intel Core - Семейство процессоров 1251 6
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 53 6
Microsoft Windows BitLocker 942 6
Kingston SSD - Kingston SSDnow SMS - Kingston UV 16 6
SanDisk microSD - SanDisk microSDXC - SanDisk microSDHC - SanDisk M2 - SanDisk Memory Stock Micro - Sandisk MultiMediaCard 31 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 5
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 5
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 45 5
Kingston HyperX 52 5
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 5
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 5
Adata Data Shaping 5 5
Western Digital - WD My Passport - серия SSD 32 5
Kingston DataTraveler - Kingston DT 29 5
Transcend SSD Scope 15 5
Microsoft Windows 11 827 5
SanDisk Ultra - SanDisk Ultra Dual - SanDisk UATA 24 5
Microsoft Windows 10 1938 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 3
Ilkbahar Alper - Илкбахар Альпер 2 2
Семин Вячеслав 3 2
Колмычек Павел 17 2
Aubert Sandrine - Обер Сандрин 3 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Газаров Артур 77 2
Сергеев Иван 74 2
Himpsel Franz - Химпсель Франц 2 2
Урусов Александр 17 2
Николаев Григорий 10 2
Левич Евгений 1 1
Stolarski Kuba - Столарски Куба 9 1
Лежнев Алексей 2 1
Шелепова Виктория 2 1
Arment Marco - Армент Марко 3 1
Набока Анатолий 1 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Stewart Alastair - Стюарт Алистер 5 1
Федорцов Александр 1 1
Понаморевский Алексей 1 1
Фильченков Александр 40 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайн 5 1
Johnson Michael - Джонсон Майкл 2 1
Friedman Batya - Фрейдман Батья 1 1
Nelson Andrea - Нельсон Андреа 2 1
Клемешов Максим 1 1
Гончарова Наталья 7 1
Welsh Jim - Уэлш Джим 6 1
Савельев Валерий 1 1
Rathjen Sven - Ратджен Свен - Рэтьен Свен 7 1
Дискин Иосиф 1 1
Porsche Ferdinand - Порше Фердинанд 3 1
An Wayne - Эн Уэйн 5 1
Собянин Сергей 538 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Балякин Андрей 17 1
Лебедев Михаил 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Южная Корея - Республика 7052 14
Япония 13807 13
Европа 24964 12
Китай - Тайвань 4245 9
Германия - Федеративная Республика 13221 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Африка - Африканский регион 3641 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Испания - Королевство 3840 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
США - Калифорния 4829 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Сингапур - Республика 1953 2
Америка - Американский регион 2206 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Израиль 2856 2
Ближний Восток 3154 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 2
Южная Корея - Инчхон 12 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Швеция - Королевство 3782 1
Индия - Bharat 5869 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
Физика - Градус Цельсия 293 7
Ergonomics - Эргономика 1755 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 7
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