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Скорость чтения и записи Writing and reading speed



15.11.2022 Новые высокоскоростные SSD Digma TOP G3 со скоростью чтения до 7400 МБ/с 1
11.11.2022 Intel внезапно выпустила новые сверхживучие SSD несмотря на ликвидацию убыточного подразделения накопителей 1
10.11.2022 Adata Technology анонсирует Legend 960 MAX PCIe 4.0 SSD for Creators 1
09.11.2022 MyQRcards выпустил прозрачные и металлические NFC карты-визитки 1
02.09.2022 Древние накопители восстали из мертвых и угрожают бизнесу Seagate и Western Digital 1
19.08.2022 Adata представляет USB флэш-драйв UE800 1
28.06.2022 Как правильно выбрать microSD в 2022 году 1
25.04.2022 IBM ушла, архив остался: как организовать длительное хранение данных 1
19.04.2022 Техника DIGMA 2022: оборудуем место для удаленной работы 1
08.04.2022 Adata представляет сверхкомпактный внешний SSD SE880 1
03.03.2022 Digma выходит на рынок SSD 1
24.02.2022 Kioxia первой в мире представила встроенные флэш-накопители стандарта UFS с поддержкой MIPI M-PHY v5.0 1
18.02.2022 Huawei объявляет о старте продаж Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket в России 1
17.02.2022 Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 – это первая карта памяти SD Express, получившая сертификат SD 7.0 1
10.02.2022 Из Intel внезапно уволился глава самого таинственного поздразделения 1
08.02.2022 Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России 1
03.02.2022 Western Digital анонсировала новый SSD линейки Black для игровых компьютеров 1
02.02.2022 Выпущен сверхмощный ноутбук на Linux с топовым «железом». Он намного быстрее большинства Windows-ПК 1
14.01.2022 Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей 1
26.12.2021 Как Windows 11 замедляет SSD? 1
24.12.2021 Обзор Lenovo Thinkbook 16p: рабочая станция на мощнейшем процессоре AMD 1
19.11.2021 «Алиса» научилась озвучивать книги 1
11.11.2021 Почему вам стоит выбрать рабочую станцию, а не высокопроизводительный ПК? 1
03.11.2021 Adata представляет новую серию твердотельных накопителей Legend PCIe M.2 2280 1
01.11.2021 Kingston Fury представила линейку высокопроизводительных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 NVMe 1
25.10.2021 Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового поколения KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe 1
17.09.2021 Создан первый в мире работающий процессор на основе ДНК 1
13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 1
09.08.2021 Создан первый в мире смартфон с космическими 20 ГБ оперативной памяти и невидимой фронтальной камерой. Цена, видео 1
03.06.2021 Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео 1
28.05.2021 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM 1
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 1
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 1
29.03.2021 Kingston Digital начинает поставки SSD-накопителя NV1 1
02.02.2021 Oxygen запустил платформу объектного хранения данных S3 1
31.01.2021 Новое прочтение: обновляем подходы к финтеху 1
18.01.2021 Intel оставит пользователей без своей сверхбыстрой памяти Optane 1
09.12.2020 Подтверждена совместимость системы виртуализации zVirt 4.3 и решения для удаленного доступа Termit с ОС Astra Linux 1
29.10.2020 Карты памяти – какие бывают и в чем отличия 1
08.10.2020 Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black 1

Публикаций - 311, упоминаний - 311
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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