Древние накопители восстали из мертвых и угрожают бизнесу Seagate и Western Digital

Созданы 1-терабайтные оптические приводы для длительного хранения данных. У них низкая себестоимость – они в пять раз дешевле жестких дисков аналогичной емкости. К тому же такие диски хорошо переносят падения, почти не боятся электромагнитных импульсов, а срок их службы составляет 100 лет. С такими данными менее надежные и более дорогие HDD могут в скором будущем оказаться никому не нужными в сегменте архивного хранения информации.

Свет в конце тоннеля для оптических дисков

Компания Folio Photonics разработала новые оптические диски для архивного хранения информации. Они оказались лучше, дешевле и надежнее классических жестких дисков, использующихся в сфере длительного хранения данных, пишет портал TechSpot. Стоимость таких носителей составляет всего лишь $5 за 1 ТБ (300 руб. по курсу ЦБ на 2 сентября 2022 г.), что приблизительно в пять раз дешевле жестких дисков. Этот вид накопителей стремительно теряет популярность как в пользовательском, так и в корпоративном сегментах. Как сообщал CNews, во II квартале 2022 г. их мировые поставки обрушились на 15% год к году.

Нынешние оптические диски, созданные специально для архивного хранения данных способны вмещать до 300 ГБ, располагая лишь тремя слоями записи с каждой стороны. Folio Photonics создала технологию, позволяющую уместить восемь таких слоев на одной стороне и в настоящее время работает над их увеличением до 16.

В данном случае речь идет о дисках Archival Disc – совместной разработке компаний Sony и Panasonic. Эти 300-гигабайтные носители были анонсированы летом 2013 г., а в марте 2014 г. разработчики пообещали в скором будущем выпустить их версии на 500 ГБ и 1 ТБ. По прошествии более восьми лет эти обещания так и не были выполнены.

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Новые оптические диски Folio Photonics будут способны выдавать скорость чтения, сопоставимую с той, что выдают современные SSD-накопители, подключенные по SATA II. Она находится на уровне 365 МБ/с.

В настоящее время у новых дисков Folio Photonics есть лишь два недостатка. Первый заключается в задержке чтения, составляющей в пределах 15 секунд, что для архивных дисков не критично. Второй недостаток – новым дискам нужны специальные приводы, разработанные самой Folio Photonics. И если сами диски стоят дешево, то покупка считывающего устройства может ударить по бюджету.

Цены на приводы Folio Photonics пока не раскрывает. Диски прошли основные стадии тестирования, и теперь весь проект находится на этапе подготовки к коммерциализации.

Когда ждать

Folio Photonics собирается наладить опытное производство своих новых дисков в 2024 г., то есть через два года. Объемы первых партий не установлены, но известно, что продаваться они будут и поштучно (на один диск можно записать до 1 ТБ данных) так и в составе 10-терабайтных картриджей.

Также Folio Photonics раскрыла свои планы по массовому выпуску таких дисков. Если все будет так, как она задумала, то конвейер заработает на полную мощность в 2026 г.

Попутно компания намерена работать над увеличением вместительности накопителей за счет наращивания слоев записи. По ее словам, процедура сравнительно простая и, следовательно, не очень дорогостоящая, что позволяет предположить, что цены на диски повышенной емкости не будут «кусаться». Альтернативный метод – увеличение плотности записи в каждом из слоев. Отразится ли он на себестоимости дисков, пока неясно.

Реальная угроза для привычных накопителей

В мире архивного хранения информации применяются, в основном, или жесткие диски, или ленточные накопители. Детище Folio Photonics способно вытеснить с рынка и тех, и других.

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Винчестерам новые оптические диски противопоставляют в первую очередь более низкую стоимость, а также повышенную надежность. Если уронить HDD и оптический диск с одинаковой высоты, то второй переживет падение и сохранит данные в целости с намного большей степенью вероятности.

Также творение Folio Photonics позволяет создавать емкие системы хранения на основе картриджей без необходимости покупать дорогостоящие жесткие диски. Производители HDD в лице Seagate и Western Digital лишь совсем недавно преодолели отметку в 20 ТБ. У Seagate такой винчестер появился в 2020 г., а WD выпустила HDD на 26 ТБ в начале 2022 г. Обе компании готовятся выпустить винчестеры на 30 ТБ к 2025 г. и на 100 ТБ – к 2030 г.

Также оптические диски Folio Photonics намного менее восприимчивы к электромагнитным импульсам, нежели HDD.

Что до ленточных накопителей, то детище Folio Photonics, судя по всему, гораздо надежнее, чем они – производитель заявляет срок службы в пределах 100 лет. Помимо этого, в отличие от накопителей на основе ленты система хранения данных, разработанная Folio Photonics, обеспечивает произвольный доступ к информации, что сокращает время поиска нужных файлов.

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Фактически, единственными достойными конкурентами дисков Folio Photonics, с учетом всех заявленных достоинств, являются японские Archival Disc, но только в том случае, если их 1-терабайтная версия все-таки увидит свет. Также есть вероятность, что компакт-диски емкостью до 700 ТБ, об анонсе которых CNews писал в марте 2021 г., все-таки рано или поздно увидят свет.

С другой стороны, у Seagate и Western Digital еще есть время, чтобы удешевить свои флагманские жесткие диски и сделать их более надежными, пока Folio Photonics не приступила к массовому производству своих дисков и приводов для них.