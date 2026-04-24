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Sony

Sony

Sony Corporation представляет собой японскую транснациональную компанию, базирующуюся в Токио, которая специализируется на разработке и производстве электроники, игровых консолей, развлекательного контента и финансовых услуг. Компания была основана в 1946 году под названием Tokyo Tsushin Kogyo K.K., а в 1958 году переименована в Sony.

Sony входит в группу компаний Sony Group Corporation, которая объединяет под своим началом несколько дочерних предприятий, таких как Sony Pictures Entertainment, Sony Music Entertainment, Sony Interactive Entertainment и другие. Основные направления деятельности включают производство потребительской электроники (телевизоры, камеры, смартфоны), игровых консолей PlayStation, а также разработку программного обеспечения и создание мультимедийного контента.

Среди конкурентов Sony на рынке электроники и развлечений можно выделить следующие компании:

СОБЫТИЯ

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24.04.2026 Пользователи ностальгируют по классическим моделям сотовых телефонов

онлайн-ритейлера электроники «Дубайский экспресс», почти 80% пользователей до сих пор скучает по классическим мобильным телефонам, которые больше не выпускаются — кнопочным Nokia, Siemens, Motorola, Sony Ericsson и LG из «нулевых» годов. Об этом CNews сообщили представители «Дубайский экспресс». В ходе опроса респонденты называли самые запомнившиеся модели сотовых, которыми они когда-то са
21.01.2026 Sony продала китайцам контрольную долю в своем производстве телевизоров

Совместное предприятие В январе 2026 г. компания Sony объявила о планах вывести телевизионный бизнес в отдельную структуру и передать операционный контроль совместному предприятию с TCL, пишет Nikkei. Это подразделение станет совместным предп
16.12.2025 Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Слежка за жителями штата Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон (Ken Paxton) в декабре 2025 г. подал в суд на Sony, Samsung и LG, обвинив их в слежке, пишет MediaPost. Эти компании обвиняются в незаконной слежке за американскими гражданами в интересах Китая. «Генеральный прокурор Кен Пакстон подал иск

13.08.2025 Sony машет рукой. Японский техногигант разгромил и уничтожил свое юрлицо в России

Подарок на совершеннолетие Hоссийское представительство японской компании Sony в лице фирмы ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» прекратило свое существование. Оно было
30.06.2025 Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи

чень распространенных брендов, в том числе известных и популярных в России. Кого коснулось На момент выхода материала брешь в безопасности таилась в 29 Bluetooth-наушниках брендов Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, Jlab, EarisMax, MoerLabs и Teufel, и если, к примеру, марки EarisMax, MoerLabs и Teufel подавляющему большинству россиян неизвестны, то названия JBL, Marshall и S
18.06.2025 Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation

Сокращение штата Японская компания Sony намерена уволить 30% компании-разработчика Bend Studios, которая выпустила игру Days Gon
05.06.2025 Власти заказали на полмиллиарда подсанкционные Sony PlayStation 5 и игровые ПК с топовыми видеокартами

Поставка игрового оборудования для фиджитал-центров Как выяснил CNews, Министерство спорта России закупает игровые ПК, оборудование виртуальной реальности, игровые приставки Sony PlayStation 5 и различное периферийное оборудование для фиджитал-центров по всей России. На закупку выделено 494,95 млн руб. Фиджитал-центр — это спортивное пространство, которое объединяе
02.06.2025 На планете осталась только одна компания с полным циклом выпуска смартфонов

елем, которая выпускает смартфоны полностью на своих мощностях, пишет Android Police. В руководстве Sony решили больше не производить смартфоны на своих заводах. Компания Sony, один из с
19.05.2025 По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми. Опрос

Оставить россиян без японской приставки Японская компания Sony, поддержавшая своими действиями санкции против России, начала новый этап третирования ро
27.02.2025 Российская «дочка» Sony Pictures требует у отечественных киносетей миллиард

Оформлены иски Бывшая «дочка» Sony Pictures Entertainment потребовала от киносетей почти 1 млрд руб. Компания уже подала 20 исков, представители хотят взыскать долги по договорам, заключенным еще в 2019 г., как пишет РБК. И
21.02.2025 Сбежавшая из России Sony бессовестно обдирает игроков PlayStation. Из-за монопольных цен на нее подали в суд в крупной стране, и это уже четвертый подобный иск

о подаче коллективного иска от имени более трех млн игроков PlayStation против японской корпорации Sony, нарушающей голландские и европейские правила конкуренции. По мнению представителей M&C,
14.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыла продажи Sony PlayStation 5 Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте продаж новейшей приставки Sony PlayStation 5 Pro, стоимость консоли в магазинах сети составляет 129999 руб., поставляется с официальной гарантией на 1 год. Новая консоль Sony получила улучшенный процессор AMD Zen
14.10.2024 Любимый россиянами производитель ТВ окончательно уходит из России. Подана заявка на ликвидацию юрлица

Sony не по пути с Россией Японская компания Sony решила окончательно разорвать все связи с Россией. Юридическое лицо компании ООО «Сони м
21.08.2024 В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony

рупнейшие его игроки. Речь о корейских компаниях LG и Samsung – они обе, к слову, остановили свои российские заводы, выпускавшие, в числе прочего, и телевизоры. Также от России отвернулась и японская Sony, в недавнем прошлом не менее крупный игрок на российском рынке телевизоров. Как и LG с Samsung, она очень успешно продавала россиянам свои ТВ не годами – десятилетиями. Сейчас российский р
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России

а новый уровень. Так, Realme 12 Pro+ стал единственным в ценовой категории смартфоном, оснащенным перископическим телеобъективом с сенсором OmniVision OV64B 1/2", а также флагманской основной камерой Sony IMX890 OIS и сверхширокоугольным модулем. В свою очередь младшая модель, Realme 12 Pro, получила телеобъектив Sony IMX709, основную камеру Sony IMX882 OIS и такой же, как у 1
27.02.2024 Tecno представил систему обработки изображений PolarAce c сенсором Sony

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил новую технологию обработки изображений Tecno PolarAce. Это первая подобная технология Tecno, работающая на базе процессора обработки изображений Sony CXD5622GG. PolarAce поддерживает съемку полноэкранного видео одновременно в 4K, HDR и с умным шумоподавлением, а также обеспечивает воспроизведение HDR-видео до 4K/30 кадров в секунду. Тех
19.02.2024 В линейке Smartec Estima 3 поколения появились купольные уличные камеры на базе сенсора Sony

rtec пополнили миниатюрные купольные IP-камеры STC-IPM3407А rev.3 Estima с классами защиты IP67/IK10, рассчитанные для работы при температурах от -40 до +60 °С. Новинка использует 1/2.8” КМОП-матрицу Sony IMX307, 2,8 мм объектив и передает Full HD видео при 30 к/с. Для видеонаблюдения в сложных световых условиях купольные антивандальные IP-камеры снабжены ИК-подсветкой с эффективной дальнос
13.11.2023 Sony не продает в Казахстане игры для PlayStation: Их там могут купить россияне

альный онлайн-магазин PS Store. Уже больше года геймеры не могут приобрести видеоигры для приставок Sony PlayStation онлайн, пишет издание Ulysmedia.kz. Пользователи из Казахстана не могут откр
26.09.2023 Хакеры из России и Украины сообща взломали Sony. Украдены все данные компании, готовится масштабная распродажа

Японии Хакеры из группы Ransomed.vc заявили об успешном взломе всех информационных систем компании Sony. Информацию об этом распространило профильное сетевое издание Cyber Security Connect из

24.08.2023 Sony представила PlayStation Portal — контроллер с дисплеем для PS5

Компания Sony представила контроллер PlayStation Portal с экраном для удаленной игры на консоли PS5. P
14.04.2023 В Raspberry Pi подсадят ИИ, умеющий распознавать лица и следить за людьми

ИИ — в массы Полупроводниковое подразделение корпорации Sony объявило о стратегической инвестиции в проект Raspberry Pi с целью «донести ИИ до более

17.01.2023 Sony научила умные ТВ и приставки автоматически блокировать пиратские музыку и фильмы

Пиратству – бой Компания Sony создала технологию обнаружения и блокировки пиратского контента на телевизорах и ТВ-прис
09.01.2023 МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music

подчеркнули в МТС. Общая ситуация в индустрии Напомним, в 2022 г. из России ушли международные стриминги Apple Music, Spotify, YouTube Music, а зарубежные гранд-лейблы Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты с российскими артистами. Сейчас, как отмечает CNews руководитель юридического департамента лейбла CPLUS Вадим Хохлов, в музыкальной индустрии идет
12.09.2022 Россияне потребовали с Sony по 10 миллионов каждому за невозможность играть в PlayStation

Иск к Sony Хорошевский районный суд Москвы возбудил дело по коллективному иску от российских пользователей PlayStation к Sony. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на определение о принятии иск
27.07.2022 Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

ых имеет диагональ один дюйм. Эти телефоны рекламируются, как прямые конкуренты фотокамер. Такое утверждение основывается на том, что в них установлен так называемый «однодюймовый» сенсор изображения Sony IMX989. Мы решили разобраться, сколько дюймов на самом деле в диагонали этой «дюймовочки».Смартфоны с дюймовой фотоматрицей Почему производители смартфонов так стремятся разместить в небол
28.04.2022 Sony задолжала россиянину миллионы рублей за свой коварный уход из России

Дезертирство стоит денег Компания Sony стала фигурантом очень громкого судебного разбирательства. Против гигантской корпорации

01.12.2021 Геймеры начали стрелять друг в друга из-за дорогущих дефицитных приставок

Консоль в обмен на жизнь Игровая приставка Sony PlayStation 5 едва не стала причиной смерти 19-летнего геймера из Техаса (США). По информации сетевого издания ABC 13, он был подстрелен человеком, откликнувшимся на его объявление о прода
16.06.2021 Лучшие саундбары для телевизора: выбор ZOOM

Sony HT-S700RF  5.1-канальный Sony HT-S700RF охватит помещение мощным, почти кинематографическим звуком. Это и неудивительно, учитывая комплект акустики: устройство состоит непосредственно из саундбара, проводного сабвуфера
17.09.2020 Sony Electronics представила «самую маленькую и легкую в мире» систему полнокадровой съемки – камеру Alpha 7C. Фото

кадровая камера с бескомпромиссными техническими характеристиками, которая оснащена уникальной системой автофокусировки, обеспечивает съемку 4K-видео с высоким разрешением и многое другое, заявляют в Sony Electronics. В сочетании с самым маленьким и легким в мире, по оценке производителя, стандартным зум-объективом FE 28-60 мм F4-5,6 образует универсальную систему, которая предоставляет пол
17.09.2020 Игровая приставка Sony PlayStation 5 представлена в России. Цены

Южную Африку. Цена PlayStation 5 Digital Edition на российском рынке составит 37999 руб., а PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray — 46999 руб. С 17 сентября 2020 г. в фирменном онлайн-магазине Sony можно оформить и оплатить предварительный заказ на новинки, при этом стоимость PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray составит 45999 руб. Обе модели PlayStation 5 получили один и тот

10.08.2020 В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео

Премиальные ТВ Sony Компания Sony начала российские продажи новых телевизоров Bravia линейки А8. Сери
24.07.2020 «Швабе» представит фотообъектив «Зенитар-12» с байонетом Sony E. Фото

Красногорский завод им. С. А. Зверева холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех готовит к выпуску широкоугольный объектив «Зенитар-12» с байонетом Sony E-mount. Новинку по достоинству оценят владельцы одноименных фотоаппаратов. Мануальный объектив «Зенитар-12» получился достаточно компактным. Он предназначен для беззеркальных камер Son
27.05.2020 Sony представила BloggerCam для видео-блогеров

е простую в использовании функциональность и современные технологии обработки изображения, что делает эту камеру идеальным инструментом как для новичков, так и для продвинутых блогеров. «Новая камера Sony ZV-1 была специально создана для современных создателей видеоконтента, – сказал Йен Салмон Леганье (Yann Salmon Legagneur), директор по маркетингу подразделения Digital Imaging компании

31.03.2020 Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?

и PlayStation 4. Обе приставки официально стартовали в 2013 году. Впервые в истории и Microsoft, и Sony использовали для создания своих платформ общую техническую базу производства AMD с архит
23.03.2020 Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле

Классический дизайн Смартфоны Sony легко узнать по их внешнему виду: в отличие от китайских производителей, компания не делает гаджеты-клоны с одинаковыми градиентными спинками и вырезами в экранах. Вот и Xperia 5 получила

06.03.2020 В ногу со временем в разрешении 8K: Sony представила в Москве новые телевизоры

Sony показала в Москые линейку телевизоров Bravia 2020 года, до этого дебютировавшую на выставке CES 2020. Новые модели BRAVIA оснащены лучшими фирменными технологиями Sony, среди которых:  Акустический твиттер Frame Tweeter, который передает звуковые вибрации на рамку телевизора, превращая ее в источник звука, X-Motion Clarity для OLED-экранов, X-Wide Angle,
30.12.2019 Лучшие камеры 2019 года: выбор ZOOM

Sony В 2019 году Sony расширила свою сверхпопулярную линейку беззеркальных камер Sony a6xxx, выпустив три камеры нового поколения: бюджетную а6100, сбалансированную а6400 и флагманскую а6600. Все три апп
25.12.2019 Sony поставила под угрозу выпуск iPhone, Huawei, Xiaomi. Миллиардные инвестиции не помогают

Sony не справляется со спросом Sony, японский производитель электроники, не справляется с объемом заказов на сенсоры камер для смартфонов ведущих мировых производителей, несмотря на внушительные инвестиции и безостановочный

25.12.2019 Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM

Игровая приставка: Sony PS4 Pro Если вы ищете подарок поклоннику игровых консолей, то приставка для видеоигр будет как нельзя кстати — это доступнее, а порой и мощнее, чем игровой компьютер. Также при покупке кон
18.11.2019 Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно

численных компаний, присутствуют следующие бренды: Adwan, Allview, Archos, Blackview, Bluboo, Cherry, Coolpad, Cubot, Doogee, Elephone, Evercross, Fly, Haier, Hisense, Infinix, Kata, Lava, Panasonic, Sony, Symphony, Ulefone и Walton. Угроза для пользователей Все смартфоны, протестированные Kryptowire, имеют различную степень опасности для потребителей. К примеру, уязвимости, выявленные в га

Публикаций - 6739, упоминаний - 9503

Sony и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 1453
Microsoft Corporation 25775 881
Apple Inc 13154 869
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 735
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 713
Toshiba Corporation 2980 688
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 685
LG Electronics 3735 647
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 524
Intel Corporation 12811 499
VAIO 475 420
Canon 1439 391
Dell EMC 5180 354
Philips 2099 332
HP Inc. 5883 321
Nintendo 823 316
IBM - International Business Machines Corp 9699 315
Lenovo Motorola 3566 293
Sharp Corporation 1062 293
Google LLC 12688 284
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 283
Nikon 646 257
Acer Group - Acer Inc 2776 251
Lenovo Group 2446 236
Nvidia Corp 4002 231
Fujitsu 2105 228
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 225
HP - Hewlett-Packard 3662 212
Olympus 475 198
HTC Corporation 1512 187
Hitachi - Хитачи 1501 186
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 181
Siemens AG - Siemens Group 2673 170
Huawei 4676 169
Xiaomi - Сяоми 2231 165
AMD - Advanced Micro Devices 4641 161
Dell Technologies - Dell Computer 2219 127
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 125
Amazon Inc - Amazon.com 3277 122
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 120
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 142
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 125
Carl Zeiss AG 307 100
Белый Ветер 365 81
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 72
Sony BMG 187 71
Dixis - Диксис - Dиксис 371 67
Связной ГК 1401 63
Sony Music Entertainment 161 61
Евросеть 1421 56
Walt Disney Company 647 54
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 49
Warner 540 45
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 44
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 43
Россети Ленэнерго 1699 39
Honda Motor Company - HND 240 37
WMG - Warner Music Group 210 35
Warner Bros. International Television Distribution 289 31
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 30
eBay Inc 1640 30
Yamaha - Ямаха 110 29
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 29
Bertelsmann 195 27
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 26
Sony Style 30 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 23
Совкомбанк Совесть 279 22
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 22
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 22
BMW Group 482 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 21
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 21
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 21
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 19
Walmart - Wal-Mart Stores 405 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
Hyundai Motor Company 436 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 47
Судебная власть - Judicial power 2500 46
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 15
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 15
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 14
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 12
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 12
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 9
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 8
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 8
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 203
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 163
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 34
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 23
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 22
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 21
Greenpeace - Гринпис 130 16
OIN - Open Invention Network 24 14
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
Symbian Foundation 38 10
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 9
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 8
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 7
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 7
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 7
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 6
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 6
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 5
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 5
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 4
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 4
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
OIPF - Open IPTV Forum 5 3
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1253
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1214
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1179
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1162
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1060
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1010
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 907
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 871
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 871
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 826
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 772
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 770
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 753
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 742
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 741
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 727
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 726
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 683
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 681
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 621
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 616
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 588
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 580
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 570
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 548
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 503
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 479
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 464
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 462
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 456
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 444
Наушники - Headphones 4478 431
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 420
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 403
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 375
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 374
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 373
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 366
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 359
Аксессуары 4282 352
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1128
Google Android 15243 534
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 362
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 328
Microsoft Windows 16882 328
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 311
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 282
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 260
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 245
Sony Walkman 285 242
Sony Bravia 251 238
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 221
Microsoft Windows 2000 8678 217
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 199
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 190
Linux OS 11533 185
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 182
Apple iPod 1553 148
Apple iOS 8583 142
Apple iPad 4011 141
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 139
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 128
Nintendo Wii - игровая консоль 760 127
Apple iPhone 6 4861 125
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 123
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 119
Nokia Symbian OS 1411 118
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 117
Google YouTube - Видеохостинг 3002 113
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 109
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 108
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 105
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 101
Samsung Galaxy 1035 98
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 96
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 89
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 86
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 86
Sony Playstation Network - PSN 204 82
Intel Celeron - Серия процессоров 979 81
Ксенин Алекс 311 74
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 73
Симонов Игорь 103 59
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 40
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 39
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 37
Газаров Артур 77 32
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 25
Москалева Татьяна 73 22
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 18
Кожевников Алексей 66 18
Лаптева Марина 114 17
Бровкин Дмитрий 55 17
Путин Владимир 3454 17
Ширшов Павел 76 16
Bond James - Бонд Джеймс 86 16
Наумов Максим 100 15
Сергеев Иван 74 12
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 12
Мезин Сергей 38 12
Idei Nobuyuki - Айди Нобуюки 13 12
Nordberg Bert - Нордберг Берт 16 12
Попов Алексей 339 11
Принцевская Людмила 34 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Савин Сергей 97 10
Набоков Сергей 27 10
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 10
Recher Urs - Рехер Урс 10 10
Flint Miles - Флинт Майлз 11 9
Chubachi Ryoji - Чубачи Реджи - Тюбати Редзи 9 9
Iwata Satoru - Ивата Сатора 16 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 7
Гуцериев Михаил 114 7
Ковалев Александр 165 7
Jun Lei - Цзунь Лей 46 7
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 7
Spears Britney - Спирс Бритни 65 7
Овсянников Денис 23 7
Покушалова Ольга 15 7
Япония 13807 1620
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1575
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1460
Европа 24964 768
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 522
Южная Корея - Республика 7052 448
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 330
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 285
Германия - Федеративная Республика 13221 237
Китай - Тайвань 4245 206
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 190
Азия - Азиатский регион 5920 174
Швеция - Королевство 3782 166
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 147
Финляндия - Финляндская Республика 3697 136
Франция - Французская Республика 8177 130
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 105
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 101
Америка - Американский регион 2206 98
США - Нью-Йорк 3180 86
Канада 5081 85
США - Калифорния 4829 84
Япония - Токио 1020 82
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 75
Германия - Берлин 732 68
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 68
Индия - Bharat 5869 68
Нидерланды 3746 65
Земля - планета Солнечной системы 10865 64
Украина 7928 62
Европа Западная 1496 61
Испания - Королевство 3840 59
Италия - Итальянская Республика 4508 59
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 57
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 54
Европа Восточная 3138 54
Африка - Африканский регион 3641 48
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 43
Ближний Восток 3154 43
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 556
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 424
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 367
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 281
Ergonomics - Эргономика 1755 243
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 218
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 209
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 188
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 186
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 174
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 174
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 171
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 170
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 169
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 166
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 161
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 150
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 145
Видеокамера - Видеосъёмка 720 136
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 136
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 131
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 127
Английский язык 7030 107
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 101
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 96
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 95
Йена - денежная единица Японии 503 95
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 88
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 83
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 78
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 72
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 69
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 67
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 65
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 64
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 63
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 63
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 62
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 61
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 346
CNews - ZOOM.CNews 1866 315
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 87
DigiTimes - Издание 1331 85
Bloomberg 1627 70
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 61
AP - Associated Press 2007 57
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 52
The Register - The Register Hardware 1784 52
FT - Financial Times 1296 47
Engadget - Блог о технологиях 429 46
CNET Networks - CNET News 1643 38
NYT - The New York Times 1100 37
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 37
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 36
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 33
NE Asia Online 313 27
The Verge - Издание 619 26
New Scientist 1448 24
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 23
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 23
Inquirer 463 21
ИгроMoney 58 21
Electronista 166 19
Times 661 19
Reg Hardware 91 17
SlashGear 134 16
Ars Technica 450 16
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 16
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 15
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 15
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 14
TechRadar 97 14
HPC.ru 117 14
Forbes - Форбс 1002 14
Известия ИД 770 13
Silicon 494 13
Wikipedia - Википедия 650 13
Mashable 372 12
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 11
IDC - International Data Corporation 4975 163
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 130
NPD DisplaySearch 285 100
Gartner - Гартнер 3658 97
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 56
Strategy Analytics 285 32
ITResearch 123 27
Gartner - Dataquest 353 26
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 24
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 18
NPD Group 140 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
SmartMarketing 74 16
ABI Research 236 15
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 15
NDP 53 14
Forrester Research 834 14
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 11
Informa - Ovum - Omdia 155 10
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 7
In-Stat 115 7
In-Stat/MDR 74 7
TrendForce 187 6
Frost & Sullivan 207 6
Mobile Research Group 87 6
Nikkei Market Access (NMA) 53 6
Juniper Research 131 6
Counterpoint Research 110 5
Mercury Research 73 5
Moody's Investors Service 136 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
Internet Stock Report 994 4
Wainhouse Research 40 4
Market Intelligence Center - MIC 15 4
Ритейл аудит - Retail audit 11 4
CCS Insight 22 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Harris Interactive 81 3
Net Applications 127 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 18
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 11
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 4
ИИИ - Институт исследований интернета 66 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
Keio University - Университет Кэйо 39 4
University of Essex - Эссекский университет 7 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 3
Waseda University - Университет Васэда 21 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
Tohoku University - Университет Тохоку 25 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 2
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 168
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 80
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 72
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 65
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 58
CeBIT 614 50
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 50
Фотофорум 48 31
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 28
Photokina 60 22
День молодёжи - 27 июня 1087 22
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 20
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 17
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 16
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 14
Международный женский день - 8 марта 418 11
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 11
PC Expo 36 9
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 8
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 8
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 8
CEATEC 45 8
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 7
Intel Developer Forum - IDF 317 6
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 5
FPD International 17 5
Red Dot Design Award 57 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
ИгроМир 125 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
Связь-Экспокомм 276 3
ISR - Integrated Systems Russia 24 3
День знаний - 1 сентября 42 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Cisco Expo 23 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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