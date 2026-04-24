Пользователи ностальгируют по классическим моделям сотовых телефонов онлайн-ритейлера электроники «Дубайский экспресс», почти 80% пользователей до сих пор скучает по классическим мобильным телефонам, которые больше не выпускаются — кнопочным Nokia, Siemens, Motorola, Sony Ericsson и LG из «нулевых» годов. Об этом CNews сообщили представители «Дубайский экспресс». В ходе опроса респонденты называли самые запомнившиеся модели сотовых, которыми они когда-то са

Sony продала китайцам контрольную долю в своем производстве телевизоров Совместное предприятие В январе 2026 г. компания Sony объявила о планах вывести телевизионный бизнес в отдельную структуру и передать операционный контроль совместному предприятию с TCL, пишет Nikkei. Это подразделение станет совместным предп

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США Слежка за жителями штата Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон (Ken Paxton) в декабре 2025 г. подал в суд на Sony, Samsung и LG, обвинив их в слежке, пишет MediaPost. Эти компании обвиняются в незаконной слежке за американскими гражданами в интересах Китая. «Генеральный прокурор Кен Пакстон подал иск

Sony машет рукой. Японский техногигант разгромил и уничтожил свое юрлицо в России Подарок на совершеннолетие Hоссийское представительство японской компании Sony в лице фирмы ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» прекратило свое существование. Оно было

Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи чень распространенных брендов, в том числе известных и популярных в России. Кого коснулось На момент выхода материала брешь в безопасности таилась в 29 Bluetooth-наушниках брендов Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, Jlab, EarisMax, MoerLabs и Teufel, и если, к примеру, марки EarisMax, MoerLabs и Teufel подавляющему большинству россиян неизвестны, то названия JBL, Marshall и S

Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation Сокращение штата Японская компания Sony намерена уволить 30% компании-разработчика Bend Studios, которая выпустила игру Days Gon

Власти заказали на полмиллиарда подсанкционные Sony PlayStation 5 и игровые ПК с топовыми видеокартами Поставка игрового оборудования для фиджитал-центров Как выяснил CNews, Министерство спорта России закупает игровые ПК, оборудование виртуальной реальности, игровые приставки Sony PlayStation 5 и различное периферийное оборудование для фиджитал-центров по всей России. На закупку выделено 494,95 млн руб. Фиджитал-центр — это спортивное пространство, которое объединяе

На планете осталась только одна компания с полным циклом выпуска смартфонов елем, которая выпускает смартфоны полностью на своих мощностях, пишет Android Police. В руководстве Sony решили больше не производить смартфоны на своих заводах. Компания Sony, один из с

По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми. Опрос Оставить россиян без японской приставки Японская компания Sony, поддержавшая своими действиями санкции против России, начала новый этап третирования ро

Российская «дочка» Sony Pictures требует у отечественных киносетей миллиард Оформлены иски Бывшая «дочка» Sony Pictures Entertainment потребовала от киносетей почти 1 млрд руб. Компания уже подала 20 исков, представители хотят взыскать долги по договорам, заключенным еще в 2019 г., как пишет РБК. И

Сбежавшая из России Sony бессовестно обдирает игроков PlayStation. Из-за монопольных цен на нее подали в суд в крупной стране, и это уже четвертый подобный иск о подаче коллективного иска от имени более трех млн игроков PlayStation против японской корпорации Sony, нарушающей голландские и европейские правила конкуренции. По мнению представителей M&C,

«М.Видео-Эльдорадо» открыла продажи Sony PlayStation 5 Pro Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте продаж новейшей приставки Sony PlayStation 5 Pro, стоимость консоли в магазинах сети составляет 129999 руб., поставляется с официальной гарантией на 1 год. Новая консоль Sony получила улучшенный процессор AMD Zen

Любимый россиянами производитель ТВ окончательно уходит из России. Подана заявка на ликвидацию юрлица Sony не по пути с Россией Японская компания Sony решила окончательно разорвать все связи с Россией. Юридическое лицо компании ООО «Сони м

В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony рупнейшие его игроки. Речь о корейских компаниях LG и Samsung – они обе, к слову, остановили свои российские заводы, выпускавшие, в числе прочего, и телевизоры. Также от России отвернулась и японская Sony, в недавнем прошлом не менее крупный игрок на российском рынке телевизоров. Как и LG с Samsung, она очень успешно продавала россиянам свои ТВ не годами – десятилетиями. Сейчас российский р

Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России а новый уровень. Так, Realme 12 Pro+ стал единственным в ценовой категории смартфоном, оснащенным перископическим телеобъективом с сенсором OmniVision OV64B 1/2", а также флагманской основной камерой Sony IMX890 OIS и сверхширокоугольным модулем. В свою очередь младшая модель, Realme 12 Pro, получила телеобъектив Sony IMX709, основную камеру Sony IMX882 OIS и такой же, как у 1

Tecno представил систему обработки изображений PolarAce c сенсором Sony Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил новую технологию обработки изображений Tecno PolarAce. Это первая подобная технология Tecno, работающая на базе процессора обработки изображений Sony CXD5622GG. PolarAce поддерживает съемку полноэкранного видео одновременно в 4K, HDR и с умным шумоподавлением, а также обеспечивает воспроизведение HDR-видео до 4K/30 кадров в секунду. Тех

В линейке Smartec Estima 3 поколения появились купольные уличные камеры на базе сенсора Sony rtec пополнили миниатюрные купольные IP-камеры STC-IPM3407А rev.3 Estima с классами защиты IP67/IK10, рассчитанные для работы при температурах от -40 до +60 °С. Новинка использует 1/2.8” КМОП-матрицу Sony IMX307, 2,8 мм объектив и передает Full HD видео при 30 к/с. Для видеонаблюдения в сложных световых условиях купольные антивандальные IP-камеры снабжены ИК-подсветкой с эффективной дальнос

Sony не продает в Казахстане игры для PlayStation: Их там могут купить россияне альный онлайн-магазин PS Store. Уже больше года геймеры не могут приобрести видеоигры для приставок Sony PlayStation онлайн, пишет издание Ulysmedia.kz. Пользователи из Казахстана не могут откр

Хакеры из России и Украины сообща взломали Sony. Украдены все данные компании, готовится масштабная распродажа Японии Хакеры из группы Ransomed.vc заявили об успешном взломе всех информационных систем компании Sony. Информацию об этом распространило профильное сетевое издание Cyber Security Connect из

Sony представила PlayStation Portal — контроллер с дисплеем для PS5 Компания Sony представила контроллер PlayStation Portal с экраном для удаленной игры на консоли PS5. P

В Raspberry Pi подсадят ИИ, умеющий распознавать лица и следить за людьми ИИ — в массы Полупроводниковое подразделение корпорации Sony объявило о стратегической инвестиции в проект Raspberry Pi с целью «донести ИИ до более

Sony научила умные ТВ и приставки автоматически блокировать пиратские музыку и фильмы Пиратству – бой Компания Sony создала технологию обнаружения и блокировки пиратского контента на телевизорах и ТВ-прис

МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music подчеркнули в МТС. Общая ситуация в индустрии Напомним, в 2022 г. из России ушли международные стриминги Apple Music, Spotify, YouTube Music, а зарубежные гранд-лейблы Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты с российскими артистами. Сейчас, как отмечает CNews руководитель юридического департамента лейбла CPLUS Вадим Хохлов, в музыкальной индустрии идет

Россияне потребовали с Sony по 10 миллионов каждому за невозможность играть в PlayStation Иск к Sony Хорошевский районный суд Москвы возбудил дело по коллективному иску от российских пользователей PlayStation к Sony. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на определение о принятии иск

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям? ых имеет диагональ один дюйм. Эти телефоны рекламируются, как прямые конкуренты фотокамер. Такое утверждение основывается на том, что в них установлен так называемый «однодюймовый» сенсор изображения Sony IMX989. Мы решили разобраться, сколько дюймов на самом деле в диагонали этой «дюймовочки».Смартфоны с дюймовой фотоматрицей Почему производители смартфонов так стремятся разместить в небол

Sony задолжала россиянину миллионы рублей за свой коварный уход из России Дезертирство стоит денег Компания Sony стала фигурантом очень громкого судебного разбирательства. Против гигантской корпорации

Геймеры начали стрелять друг в друга из-за дорогущих дефицитных приставок Консоль в обмен на жизнь Игровая приставка Sony PlayStation 5 едва не стала причиной смерти 19-летнего геймера из Техаса (США). По информации сетевого издания ABC 13, он был подстрелен человеком, откликнувшимся на его объявление о прода

Лучшие саундбары для телевизора: выбор ZOOM Sony HT-S700RF 5.1-канальный Sony HT-S700RF охватит помещение мощным, почти кинематографическим звуком. Это и неудивительно, учитывая комплект акустики: устройство состоит непосредственно из саундбара, проводного сабвуфера

Sony Electronics представила «самую маленькую и легкую в мире» систему полнокадровой съемки – камеру Alpha 7C. Фото кадровая камера с бескомпромиссными техническими характеристиками, которая оснащена уникальной системой автофокусировки, обеспечивает съемку 4K-видео с высоким разрешением и многое другое, заявляют в Sony Electronics. В сочетании с самым маленьким и легким в мире, по оценке производителя, стандартным зум-объективом FE 28-60 мм F4-5,6 образует универсальную систему, которая предоставляет пол

Игровая приставка Sony PlayStation 5 представлена в России. Цены Южную Африку. Цена PlayStation 5 Digital Edition на российском рынке составит 37999 руб., а PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray — 46999 руб. С 17 сентября 2020 г. в фирменном онлайн-магазине Sony можно оформить и оплатить предварительный заказ на новинки, при этом стоимость PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray составит 45999 руб. Обе модели PlayStation 5 получили один и тот

В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео Премиальные ТВ Sony Компания Sony начала российские продажи новых телевизоров Bravia линейки А8. Сери

«Швабе» представит фотообъектив «Зенитар-12» с байонетом Sony E. Фото Красногорский завод им. С. А. Зверева холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех готовит к выпуску широкоугольный объектив «Зенитар-12» с байонетом Sony E-mount. Новинку по достоинству оценят владельцы одноименных фотоаппаратов. Мануальный объектив «Зенитар-12» получился достаточно компактным. Он предназначен для беззеркальных камер Son

Sony представила BloggerCam для видео-блогеров е простую в использовании функциональность и современные технологии обработки изображения, что делает эту камеру идеальным инструментом как для новичков, так и для продвинутых блогеров. «Новая камера Sony ZV-1 была специально создана для современных создателей видеоконтента, – сказал Йен Салмон Леганье (Yann Salmon Legagneur), директор по маркетингу подразделения Digital Imaging компании

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет? и PlayStation 4. Обе приставки официально стартовали в 2013 году. Впервые в истории и Microsoft, и Sony использовали для создания своих платформ общую техническую базу производства AMD с архит

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле Классический дизайн Смартфоны Sony легко узнать по их внешнему виду: в отличие от китайских производителей, компания не делает гаджеты-клоны с одинаковыми градиентными спинками и вырезами в экранах. Вот и Xperia 5 получила

В ногу со временем в разрешении 8K: Sony представила в Москве новые телевизоры Sony показала в Москые линейку телевизоров Bravia 2020 года, до этого дебютировавшую на выставке CES 2020. Новые модели BRAVIA оснащены лучшими фирменными технологиями Sony, среди которых: Акустический твиттер Frame Tweeter, который передает звуковые вибрации на рамку телевизора, превращая ее в источник звука, X-Motion Clarity для OLED-экранов, X-Wide Angle,

Лучшие камеры 2019 года: выбор ZOOM Sony В 2019 году Sony расширила свою сверхпопулярную линейку беззеркальных камер Sony a6xxx, выпустив три камеры нового поколения: бюджетную а6100, сбалансированную а6400 и флагманскую а6600. Все три апп

Sony поставила под угрозу выпуск iPhone, Huawei, Xiaomi. Миллиардные инвестиции не помогают Sony не справляется со спросом Sony, японский производитель электроники, не справляется с объемом заказов на сенсоры камер для смартфонов ведущих мировых производителей, несмотря на внушительные инвестиции и безостановочный

Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM Игровая приставка: Sony PS4 Pro Если вы ищете подарок поклоннику игровых консолей, то приставка для видеоигр будет как нельзя кстати — это доступнее, а порой и мощнее, чем игровой компьютер. Также при покупке кон