Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Sony


19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 2
18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
13.10.2021 Apple станет конкурентом Microsoft и Nintendo на рынке игровых приставок 1
12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 4
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
29.09.2021 1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему 1
08.09.2021 Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях 2
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 1
29.08.2021 Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM 1
24.08.2021 Nomad Go разработала ИИ-систему для снижения выбросов углерода от офисных зданий 1
11.08.2021 В России появятся тюнингованные iPhone 13 для верующих за полмиллиона 1
23.07.2021 Смартфон с четырьмя камерами Doogee N40 Pro дебютирует на российском рынке 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
01.07.2021 Продажи смартфонов в первом полугодии 2021 года достигли 300 млрд рублей 1
28.06.2021 Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео 2
22.06.2021 «Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов 1
10.06.2021 Цены на видеокарты отправляются в космос. Для их роста найдена новая причина 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 6
24.05.2021 Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене 1
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
27.04.2021 Женщина чудом избежала ареста из-за задержанного на 20 лет возврата в прокат видеокассеты (которую она не брала) 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
20.04.2021 «Швабе» объявил о старте продаж новых фотообъективов 1
13.04.2021 PlayStation 5 получит первое крупное обновление ПО с поддержкой переноса игр на USB-накопители 1
29.03.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, стала крупнейшим поставщиком чипов для смартфонов 1
22.03.2021 Бизнес LG по производству смартфонов никому не нужен. Переговоры о продаже сорваны, производство на грани закрытия 4
15.03.2021 Древние накопители возвращаются. Создан компакт-диск емкостью 700 терабайт 2
12.03.2021 Умер один из родоначальников российского рынка компьютерных игр 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
18.02.2021 В Санкт-Петербурге создали демо-зону B2B-техники Apple, Lenovo и Samsung 1
12.02.2021 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж 1
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 1
25.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: инновации в фото- и видеосъемке выступают драйвером рынка смартфонов 1
22.01.2021 Бренд Honor представил новую стратегию развития 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
31.12.2020 ZTE начала российские продажи игрового смартфона RedMagic 5s. Цена 1
25.12.2020 Нечестный на руку производитель процессоров стал крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов 1
17.12.2020 «Швабе» запустил производство фотографических объективов с постоянным фокусным расстоянием 3
17.12.2020 На базе древних технологий создан накопитель с запредельной емкостью – «убийца» SSD и HDD 1

Публикаций - 2327, упоминаний - 5313

Sony упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 558
Microsoft Corporation 11039 218
Apple Inc - Эппл Рус 7685 164
Xiaomi 904 100
Google LLC 7135 88
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 72
Canon 554 41
Lenovo Group 1636 39
LG Electronics 1838 36
Huawei 2727 34
Nikon 250 30
Sony Ericsson 469 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 30
Philips 698 25
Nvidia Corp 2012 24
Ricoh Pentax 55 22
IBM 3530 22
OPPO Electronics 222 18
Casio 54 18
Nokia Corporation 2424 16
Sanyo Electric 70 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 14
Lenovo Motorola 999 13
Vivo 125 13
Facebook 3765 13
Cisco Systems 2037 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 12
EA - Electronic Arts 906 12
Intel Corporation 4158 12
HP Inc. 2901 11
Harman Kardon 164 10
Qualcomm Technologies 1001 10
Yandex - Яндекс 4100 10
Panasonic 1119 9
Amazon Inc - Amazon.com 1469 9
Nintendo 221 9
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 9
MediaTek 315 8
ZTE Corporation 549 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 23
Связной ГК 877 9
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
Walmart - Wal-Mart Stores 151 4
Volvo Cars 155 4
Barnes & Noble 52 4
AliExpress 275 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Uber Technologies 258 2
Visa International 1345 2
re:Store 106 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Lego 84 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 2
Uber 257 2
JIP - Japan Industrial Partners 4 2
Shearman & Sterling 13 2
Белый Ветер 52 2
Аэрофлот 492 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
eBay Inc 529 1
The North Face 4 1
Почта Банк 289 1
Wildberries 128 1
Hyundai Motor 144 1
Tesla Motors 241 1
Альфа-Банк 1123 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Boeing 98 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
Евросеть 883 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 3
United States district court - Федеральные окружные суды США 21 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Правительство РФ 2200 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - The Italian Competition Authority 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Президент США 105 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Президент США - The White House - Белый дом - Национальный экономический совет Белого дома - The National Economic Council (NEC) 1 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 17
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 5
OIN - Open Invention Network 17 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 2
ЛДПР 68 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
Демократическая политическая партия США 36 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
РПЦ Вологодская епархия - Кирилло-Белозерский монастырь - Кириллов монастырь 1 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 419
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 392
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 359
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 273
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 269
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 162
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 145
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 116
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 87
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 73
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 71
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 66
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 63
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 55
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 52
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 42
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 41
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 39
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 35
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 34
Smartphone - Смартфон 773 28
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 25
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 83 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 18
Flash 472 18
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 51 17
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 100 17
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 16
3G - Стандарт мобильной связи 3714 16
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 16
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 193 15
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 14
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 85 13
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 13
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 13
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 12
DivX - видеокодек 164 12
Google Android 10750 384
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 363
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 118
Apple iOS 5741 104
Nvidia GeForce GTX 2055 95
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 92
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 66
Google Play - Google Store - Android Market 2515 56
Samsung Galaxy Note 558 55
Microsoft Windows Phone OS 1472 53
Microsoft Windows 8 1228 46
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 101 45
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 97 45
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 44
Microsoft Windows 10 6622 42
Sony Walkman 78 42
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 38
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 36
Microsoft Windows 7 1662 36
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 34
Apple iPhone 5 710 34
Samsung Galaxy 345 33
Google Android TV 173 32
Apple iPhone 6 547 31
Sony Electronics Alpha - Серия цифровых фотоаппаратов 46 31
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 27
Apple iPad 3263 27
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 26
Nintendo Wii - игровая консоль 329 26
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 24
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 24
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 21
Nvidia GeForce GT 153 21
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 21
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 20
Linux OS 4249 20
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 19
HTC One - серия смартфонов 137 18
LG G - серия смартфонов 120 18
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 18
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 7
Гуцериев Михаил 107 6
Резников Олег 12 5
Чайка Владимир 27 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 4
Jun Lei - Цзунь Лей 43 4
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 3
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 4 3
Галушкин Олег 168 3
Чернышов Михаил 32 3
McGovern Neil - Макговерн Нил 5 3
Steve Jobs - Стив Джобс 701 2
Ishizuka Shigeki - Ишизука Шигеки 3 2
Сергеев Алексей 26 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 2
Попов Андрей 72 2
Соловенчук Александр 44 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Nan Li - Нань Ли 3 2
Сухоруков Сергей 12 2
Ушацкий Андрей 100 1
Сергеев Дмитрий 52 1
Савицкий Андрей 11 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Залманов Дмитрий 22 1
Кушнарев Андрей 12 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Генс Георгий 62 1
Силуанов Антон 52 1
Халин Дмитрий 52 1
Ожгихин Иван 30 1
Дягилев Василий 83 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
Simmons Joseph - Симмонс Джозеф 1 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
Лагода Георгий 51 1
Борзилов Давид 36 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 543
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 369
Япония 2771 208
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 159
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 91
Европа 3736 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 46
Германия - Федеративная Республика 3618 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 29
Франция - Французская Республика 2116 21
Европа Западная 611 21
Индия - Республика 2165 17
Россия - СФО - Новосибирск 1959 16
Восточная Европа 1674 16
Украина 3353 14
Россия - ПФО - Самара 1287 14
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 6
Россия - Краснодар 1034 5
Беларусь - Белоруссия 2084 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Казахстан - Республика 2622 5
Бразилия - Федеративная Республика 1122 5
Испания - Барселона 533 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Канада 1295 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 4
Россия - Уфа 640 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 4
Испания - Королевство 1250 4
США - Калифорния 972 4
Южная Корея - Республика 1454 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Trade-in 54 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 15 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Кибернетика 6 1
Кодекс защиты потребителей Италии 1 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
Трейд-ин - Trade-in 4 1
Пиратство - Авторское право 205 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 137
NYT - The New York Times 506 18
Bloomberg 785 9
Electronista 139 7
The Verge - Издание 448 6
Wikipedia - Википедия 275 5
Pocket-Lint 68 5
Thomson Reuters - Рейтер 1718 4
All Things Digital 156 4
PhoneArena 68 3
GizmoChina 77 3
Engadget - Блог о технологиях 336 2
Business Journal 2 2
DxOMark - Издание 34 2
Nikkei - Издание 114 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
GigaOM 61 2
Forbes - Форбс 441 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
The Wall Street Journal 709 2
ZDnet 381 2
Ведомости 259 2
News Corp 90 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
Re/code 40 1
ShowTime - телеканал 13 1
Digg 51 1
Yonhap News Agency 23 1
Chicago Sun-Times 9 1
Variety 9 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
Yahoo Finance 18 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
ITHome 15 1
The Register 338 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
BleepingComputer - Издание 120 1
NPD DisplaySearch 195 45
IHS iSuppli 274 15
CNews Analytics 1988 6
NPD Group 81 5
IDC - International Data Corporation 2711 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
eMarketer 77 2
Counterpoint Research 29 2
Check Point Research 47 2
RepTrak Global 100 4 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Piper Jaffray 65 1
Fortune Global 500 160 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
PCMark 73 1
Refinitiv 4 1
IDC China 2 1
Pen Test Partners 6 1
Samsung Research 10 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Frost & Sullivan 101 1
Nielsen Holdings 78 1
TrendForce 48 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 12 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 19
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 14
Олимпийские игры - Olympic Games 302 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Canon Expo 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще