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Индексная книга (каталог) CNews*
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Светосила величина, характеризующая светопропускание оптической системы

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026 1
23.07.2026 Acer выпустила беспроводной проектор P1558i с яркостью 5200 Лм 1
01.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный 1
08.06.2026 Acer представила проектор Acer BS-014 1
01.06.2026 Acer расширяет ассортимент DLP-проекторов на российском рынке 1
15.05.2026 Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году? 1
21.04.2026 Oppo представила флагманский камерофон Oppo Find X9 Ultra 1
17.04.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный 1
28.01.2026 Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман 1
17.11.2025 Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман 1
12.11.2025 Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте 1
23.10.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой 1
01.08.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью 1
24.07.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества 1
06.02.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности 1
23.12.2024 Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России 1
09.10.2024 Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM 2
08.07.2024 Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить 3
02.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024 1
11.06.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024 1
06.05.2024 Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон 1
15.04.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный 1
28.02.2024 6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году 1
03.01.2024 Лучшие смартфоны начала 2024 года: выбор ZOOM 1
22.12.2022 Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки 1
01.12.2022 Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона 1
02.06.2022 Infinix представила в России линейку ультратонких ноутбуков Inbook X2 1
21.01.2022 Чем отличается iPhone 13 от iPhone 13 Pro Max 1
17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM 1
02.11.2021 В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
16.03.2021 Нужны ли смартфону накладные объективы для съемки? 1
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов 1
02.02.2021 Hikvision выпустила серию высокочувствительных аналоговых камер с вариофокальным объективом 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
08.10.2020 Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман 1
23.08.2020 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 1
24.07.2020 «Швабе» представит фотообъектив «Зенитар-12» с байонетом Sony E. Фото 1

Публикаций - 318, упоминаний - 402

Светосила и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 95
Canon 1439 85
Nikon 646 74
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 67
Samsung Electronics 11064 54
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 53
Olympus 475 53
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 47
Leica Camera 282 44
Huawei 4676 41
Google LLC 12688 27
Apple Inc 13154 24
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 16
Шахты 0 14
Xiaomi - Сяоми 2231 12
Konica Minolta 423 12
LG Electronics 3735 10
JVC Kenwood 422 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
HTC Corporation 1512 9
Eastman Kodak - Кодак 509 9
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 8
Microsoft Corporation 25775 7
Casio 338 7
Lenovo Group 2446 6
Qualcomm Technologies 1974 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
ZTE Corporation 800 6
Ракурс НПФ 176 6
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 5
Tamron 21 5
BBK OPPO Electronics 484 5
GoPro Inc 64 5
Fujitsu 2105 5
MediaTek - Ralink 595 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 5
Victor Hasselblad AB 57 5
Leica Summilux 16 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Carl Zeiss AG 307 22
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 6
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 6
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 5
TÜV Rheinland Group 181 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Геометрия НПО 165 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
Евросеть 1421 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
eBay Inc 1640 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Верный - торговая сеть 326 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Имидж.ру 12 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Globe-Trotter 1 1
Sony Style 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
BMW Group 482 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 117
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 192
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 181
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 174
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 173
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 165
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 162
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 155
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 149
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 148
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 127
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 123
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 116
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 114
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 106
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 104
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 103
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 100
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 88
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 83
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 82
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 76
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 71
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 71
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 70
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 68
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 65
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 65
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 62
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 60
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 59
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 56
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 56
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 55
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 54
Контрастность 3042 54
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 51
Микрофон - Microphone 2808 51
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 50
Аксессуары 4282 48
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 46
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 51
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 48
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 48
Google Android 15243 45
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 43
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 41
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 38
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 37
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 33
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 31
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 30
Samsung Galaxy 1035 26
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 26
Canon DIGIC - серия процессоров 199 23
Microsoft Windows 2000 8678 23
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 21
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 21
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 19
Apple iOS 8583 19
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 18
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 18
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 17
Honor SuperCharge 193 17
Fujifilm FinePix 107 17
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 16
Samsung Galaxy Note 702 16
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 16
Fujifilm - Fujinon Lens 50 15
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 15
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 15
Apple iPhone 6 4861 14
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 13
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 56 12
Huawei AppGallery 353 12
Casio Exilim 108 11
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 11
Panasonic - Venus Engine 58 10
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 10
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 10
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 10
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Withington Paul - Витингтон Пол 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Ожгихин Иван 31 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Виноградов Александр 65 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 1
Дюма Александр 16 1
Панкратова Оксана 42 1
Гуляева Татьяна 39 1
Евстигнеев Денис 9 1
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Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 91
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 28
Япония 13807 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 22
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Европа 24964 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Южная Корея - Республика 7052 9
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Солнечная система - Solar system 2569 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Франция - Французская Республика 8177 5
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Сингапур - Республика 1953 3
Индия - Bharat 5869 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Китай - Тайвань 4245 3
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Таиланд - Королевство 926 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
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Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
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9to5Mac 70 2
Optics 143 2
Digital Chat Station 24 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TENAA 19 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
Photokina 60 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Фотофорум 48 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День знаний - 1 сентября 42 1
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