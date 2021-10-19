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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Светосила величина, характеризующая светопропускание оптической системы



19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов 1
02.02.2021 Hikvision выпустила серию высокочувствительных аналоговых камер с вариофокальным объективом 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
08.10.2020 Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман 1
23.08.2020 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 1
24.07.2020 «Швабе» представит фотообъектив «Зенитар-12» с байонетом Sony E. Фото 1
20.02.2020 Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020 1
10.02.2020 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
11.12.2019 Лучшие смартфоны с камерой 48 Мп: выбор ZOOM 1
02.10.2019 Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее! 1
09.09.2019 Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM 1
05.07.2019 Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий 1
16.04.2019 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
18.12.2018 Lenovo выпустила первый в мире смартфон с оперативной памятью 12 ГБ 1
05.12.2018 7 лучших смартфонов для селфи: выбор ZOOM 1
17.10.2018 Краткий курс по выбору экшен-камеры 1
13.07.2018 Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов 4
10.07.2018 Лучшие устройства для съемки видео в 4K. Выбор ZOOM 3
04.07.2018 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM 1
08.06.2018 Камерофоны: хиты продаж (весна 2018) 3
13.04.2018 Как выбрать беззеркальный фотоаппарат 1
26.03.2018 Самые интересные фотокамеры последнего полугодия. Выбор ZOOM 1
23.01.2018 Обзор видеорегистратора YI Ultra Dash Camera 1
10.12.2017 Новогодние подарки. Смартфоны 2
22.11.2017 Обзор Apple iPhone X: большой маленький экран 1
16.11.2017 Лучшие современные смартфоны с большим экраном. Выбор ZOOM 2
31.10.2017 Обзор Samsung Galaxy Note 8: бизнес-ассистент года 1
17.10.2017 Huawei представила флагманские смартфоны Mate 10 и Mate 10 Pro. Цены 1
02.10.2017 В сеть утекли характеристики смартфона-флагмана Huawei. Фото 1
08.09.2017 Лучшие фотоаппараты с GPS. Выбор ZOOM 2
27.08.2017 Линейка объективов Nikon 2
22.06.2017 Лучшие панорамные камеры. Выбор ZOOM 1
05.06.2017 Лучшие смартфоны весны 2017. Класс массовых решений 1
24.05.2017 Лучшие смартфоны для селфи. Выбор ZOOM 1
13.04.2017 Лучшие экшн-камеры. Выбор ZOOM 1
21.03.2017 Самые ожидаемые камерофоны 2017 года. Версия ZOOM 1
30.01.2017 Huawei представила итоги 2016 года и планы на технологии будущего 1

Публикаций - 93, упоминаний - 127
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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