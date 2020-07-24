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«Швабе» представит фотообъектив «Зенитар-12» с байонетом Sony E. Фото

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Красногорский завод им. С. А. Зверева холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех готовит к выпуску широкоугольный объектив «Зенитар-12» с байонетом Sony E-mount. Новинку по достоинству оценят владельцы одноименных фотоаппаратов.

Мануальный объектив «Зенитар-12» получился достаточно компактным. Он предназначен для беззеркальных камер Sony, в сравнении с которыми выглядит очень миниатюрным. В настоящее время для таких камер не существует подобных объективов, так как оптика ближайших конкурентов устанавливается через переходники.

Новинка имеет фокусное расстояние 35 мм и светосилу f/2.0. Одновременно малые габариты и высокая разрешающая способность – ее основные преимущества. «Зенитар-12» прекрасно подойдет для художественной пейзажной съемки, в том числе архитектуры и больших групп людей, даже в условиях ограниченного пространства. Объектив дополнит линейку техники под брендом «Зенит» Красногорского завода им. С. А. Зверева Холдинга.

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«Изготовлен объектив из 100% отечественных компонентов. Сегодня он представлен в исполнении E-mount, однако в перспективе мы планируем выпуск версий для других беззеркальных фотокамер. На российском рынке “Зенитар-12” появится в середине октября», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Презентация объектива состоится на Международной выставке «Фотофорум». Мероприятие пройдет с 8 по 10 октября в московском «Крокус Экспо».

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