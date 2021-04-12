Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Крокус Экспо МВЦ
международный выставочный центр


12.04.2021 Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 2
09.04.2021 Компания EZVIZ представит свои лучшие продукты на выставке Securika Moscow 2021 2
24.07.2020 «Швабе» представит фотообъектив «Зенитар-12» с байонетом Sony E. Фото 1
10.02.2020 «Росэлектроника» разработала систему экстренного оповещения для объектов малого бизнеса 1
27.01.2020 «Ростелеком» представит технологии возможностей для дома и семьи 1
23.01.2020 Резидент «Сколково» выводит Bitmovin на российский рынок 1
03.10.2019 Samsung начинает российские продажи складного смартфона Galaxy Fold. Цена 1
15.04.2019 «Росэлектроника» представила новейшие образцы ЭКБ на выставке «ЭкспоЭлектроника» 2
18.04.2018 «Росэлектроника» представила новые компоненты на «ЭкспоЭлектронике-2018» 2
09.04.2018 3 Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
02.04.2018 «Миландр» представит российскую среду разработки ПО CM-LYNX 1
30.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
27.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
27.02.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
27.09.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новое поколение средств электронной подписи JaCarta-2 ГОСТ 1
13.09.2017 Ростех разработал устойчивую к «глушению» систему навигации высокой точности 1
12.09.2017 Росэлектроника представит на «Импортозамещении» компоненты аппаратуры навигации и связи 1
26.06.2017 Росэлектроника представит оборудование для нефтегазовых объектов 1
19.06.2017 «Росэлектроника» представила разработки для нужд топливно-энергетического комплекса 1
08.06.2017 Xerox и «Делаем дело» представят комплексное решение для автоматизации рабочих процессов в типографиях 1
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 2
06.04.2017 В «Росэлектронике» освоили выпуск мощных диодов ИК-излучения 1
04.04.2017 В «Росэлектронике» планируют начать выпуск керамических корпусов СВЧ-микросхем в 2017 году 1
24.03.2017 13 апреля состоится «SAP Форум Москва» 1
05.12.2016 «Росэлектроника» создала новую серию цифроаналоговых преобразователей 1
19.05.2016 ОПК впервые представила на HeliRussia 2016 «умное железо» для перспективных российских вертолетов 1
18.04.2016 «Бизнес в стиле Digital» станет главной темой «SAP Форума» этого года 1
22.03.2016 На «SAP Форуме» в Москве обсудят цифровую трансформацию бизнеса 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
20.01.2016 «СмартЛабс» привезет на CSTB 2016 несколько новинок 1
14.09.2015 Spirit и Depo Computers продемонстрируют новый российский ВКС-комплекс 1
20.07.2015 Российские власти вернулись к идее цифрового радио 1
02.04.2015 В Москве пройдет «SAP Форум» 1
11.03.2015 В Москве пройдет «SAP Форум» 1
24.02.2015 Умные видеочасы от "Спецлаб" 1
10.02.2015 «Радуга-Интернет» и «ГеоТелекоммуникации» представили совместный проект развития двустороннего спутникового интернета 1
29.01.2015 Huawei впервые представила в России новые решения и бизнес-модели в области видео-услуг 4K 1
02.06.2014 Почему SAP готовит собственный дата-центр в России? 1
07.04.2014 В Москве пройдет «SAP Форум» 1
02.04.2014 В Москве пройдет «SAP Форум» 1

Публикаций - 129, упоминаний - 148

Крокус Экспо МВЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 13
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 11
SAP SE 3212 9
Акадо Телеком - Комкор 609 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Facebook 3765 2
Huawei 2730 2
Марс ФГУП НПО 84 2
Square Enix 159 2
SmartLabs - СмартЛабс 31 2
Bethesda Softworks 201 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Konami 67 2
Ростех Росэлектроника завод Метеор 9 2
Ricoh Pentax 60 2
Ростех Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 16 1
Новый диск 514 1
Akamai Technologies 50 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 4 1
NXP Freescale Semiconductor 96 1
Ezviz 7 1
Merlion Бюрократ 21 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 29 1
Элекард - Elecard 8 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
EA - Electronic Arts 908 1
Teleport Media 2 1
Globecast 7 1
SES 30 1
Irdeto 22 1
CDNvideo 21 1
1С-СофтКлаб 1019 1
TI - Texas Instruments Incorporated 210 1
2K Games 173 1
М2М телематика 165 1
Eutelsat 65 1
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 5 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
РЖД Логистика 12 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
Траско - Trasko 27 3
ТрансКонтейнер 25 3
Аэрофлот 493 3
Силовые машины 32 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Новатэк 27 1
РАВИС 9 1
Shopping Live 4 1
Транснефть 159 1
Спортмастер 116 1
Миландр ПКК 26 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Газпром нефть 382 1
Роснефть НК 367 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Газпром ПАО 520 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Global CIO 28 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 4 4
Правительство Москвы 653 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 7 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство РФ 2203 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Президент Российской Федерации 1439 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 2
Безопасный город 347 2
OpenMP - Open Multi-Processing - открытый стандарт распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран 11 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Смартизация 177 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
PoE - Power over Ethernet 275 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 131 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 2
Samsung Smart Care - программа расширенной гарантии от производителя - Samsung Device Care - Samsung Care+ 10 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Aladdin JaCarta 147 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Dahua Technology - IMOU 9 1
Samsung Smart Service 4 1
Миландр ПКК - CM-LYNX - российская интегрированная среда разработки ПО 1 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 13 1
FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 25 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
SAP Ariba 71 1
Dahua HDCVI - Dahua HD-СVI - Стандарт видеонаблюдения 3 1
Ростех Швабе КМЗ - Зенитар (Zenitar) - серия объективов 4 1
Sony E-mount байонет 18 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 15 1
Dahua EZ-IP 3 1
DEPO Computers - DEPO Storm 22 1
Aladdin JaCarta Authentication Server (JAS) 5 1
Aladdin JaCarta U2F 6 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Google Android 10751 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 17 1
Samsung Infinity Flex Display - Гибкий дисплейный модуль 6 1
Hulu - Онлайн-кинотеатр 84 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Урьяс Вадим 76 3
Головатый Артём 3 3
Веселов Роман 5 3
Рыстенко Михаил 57 3
Захаров Максим 3 3
Малахов Дмитрий 3 3
Головин Леонид 25 3
Зотов Алексей 24 3
Брыкин Арсений 37 2
Milne Chris - Милн Крис 2 1
Титов Сергей 2 1
Бондарчук Федор 6 1
Урусов Виктор 42 1
Скоков Сергей 26 1
Холодов Алексей 11 1
Кроль Алексей 8 1
Кореш Виктор 71 1
Бойко Павел 6 1
Хомяк Юрий 34 1
Мякочин Юрий 1 1
Пучков Дмитрий 16 1
Клименко Андрей 5 1
Дворкович Александр 5 1
Полтавченко Георгий 18 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Дворкович Аркадий 169 1
Горпинченко Роман 6 1
Волин Алексей 113 1
Стюгин Михаил 15 1
Ожгихин Иван 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 18
Восточная Европа 1678 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 7
Европа 3752 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Германия - Федеративная Республика 3633 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
Финляндия - Финляндская Республика 816 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Эстония - Эстонская Республика 415 4
Латвия - Латвийская Республика 450 4
Литва - Литовская Республика 329 4
Казахстан - Республика 2629 4
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 149 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - Йошкар-Ола 108 2
Россия - Волжский 58 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Япония 2780 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Южная Корея - Республика 1459 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - Томск 449 2
Россия - Волгоградская область 398 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Украина 3365 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Индия - Республика 2169 1
Австралия - Австралийский Союз 1124 1
Россия - Красногорск 106 1
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Воронеж 690 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
NYT - The New York Times 509 1
Apps4All 25 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 3
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 2
КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 7 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
Феррит-Домен НИИ 12 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
Ростех Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
SAP Forum 28 7
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 9 5
CSTB Telecom & Media 37 4
SAP HANA Council 2 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
BIG Innovation Awards 5 1
SAP Coach Jam 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761308, в очереди разбора - 664997.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще