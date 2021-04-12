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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Крокус Экспо МВЦ
международный выставочный центр
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Публикаций - 129, упоминаний - 148
Крокус Экспо МВЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Урьяс Вадим 76 3
|Головатый Артём 3 3
|Веселов Роман 5 3
|Рыстенко Михаил 57 3
|Захаров Максим 3 3
|Малахов Дмитрий 3 3
|Головин Леонид 25 3
|Зотов Алексей 24 3
|Брыкин Арсений 37 2
|Milne Chris - Милн Крис 2 1
|Титов Сергей 2 1
|Бондарчук Федор 6 1
|Урусов Виктор 42 1
|Скоков Сергей 26 1
|Холодов Алексей 11 1
|Кроль Алексей 8 1
|Кореш Виктор 71 1
|Бойко Павел 6 1
|Хомяк Юрий 34 1
|Мякочин Юрий 1 1
|Пучков Дмитрий 16 1
|Клименко Андрей 5 1
|Дворкович Александр 5 1
|Полтавченко Георгий 18 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Горпинченко Роман 6 1
|Волин Алексей 113 1
|Стюгин Михаил 15 1
|Ожгихин Иван 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761308, в очереди разбора - 664997.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761308, в очереди разбора - 664997.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru