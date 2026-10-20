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Крокус Экспо МВЦ международный выставочный центр

СОБЫТИЯ

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20.10.2026 От электроники до ИТ-инфраструктуры: что покажут на «Электронике России 2026» 1
15.10.2025 Умные решения для города и дома: в октябре в Москве пройдет Interlight | Smart City & Home 2
13.10.2025 На выставке INTERLIGHT | SMART CITY&HOME 2025 впервые пройдут тематические туры для профессионалов отрасли 1
08.09.2025 12-й Бизнес-форум 1С:ERP 2
28.11.2023 Электроника России 2
20.11.2023 В МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России» 2
09.11.2023 РСХБ на Finopolis приглашает отдохнуть за городом 1
08.11.2023 Российский производитель компьютерной техники ICL Techno представит свои решения на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 1
07.11.2023 Достижения российской электронной промышленности будут представлены на выставке «Электроника России» 2
11.11.2022 Посетите первую выставку электронной продукции российского производства «Электроника России» 2
12.04.2021 Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 2
09.04.2021 Компания EZVIZ представит свои лучшие продукты на выставке Securika Moscow 2021 3
24.07.2020 «Швабе» представит фотообъектив «Зенитар-12» с байонетом Sony E. Фото 1
10.02.2020 «Росэлектроника» разработала систему экстренного оповещения для объектов малого бизнеса 1
27.01.2020 «Ростелеком» представит технологии возможностей для дома и семьи 1
23.01.2020 Резидент «Сколково» выводит Bitmovin на российский рынок 1
03.10.2019 Samsung начинает российские продажи складного смартфона Galaxy Fold. Цена 1
31.05.2019 Павел Поляков -

Зачем топ-менеджеру мастер-данные

 1
15.04.2019 «Росэлектроника» представила новейшие образцы ЭКБ на выставке «ЭкспоЭлектроника» 2
18.04.2018 «Росэлектроника» представила новые компоненты на «ЭкспоЭлектронике-2018» 2
16.04.2018 Чем запомнился Фотофорум 2018? 1
09.04.2018 3 Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 2
05.04.2018 Приходи на "Фотофорум" и на Hi-Fi & High End Show 1
02.04.2018 «Миландр» представит российскую среду разработки ПО CM-LYNX 1
30.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 2
27.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 2
27.03.2018 Апрельские выставки в "Крокусе" 1
27.02.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
28.09.2017 В Москве стратовали "ИгроМир" и Comic Con 2
27.09.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новое поколение средств электронной подписи JaCarta-2 ГОСТ 2
13.09.2017 Ростех разработал устойчивую к «глушению» систему навигации высокой точности 1
12.09.2017 Росэлектроника представит на «Импортозамещении» компоненты аппаратуры навигации и связи 1
26.06.2017 Росэлектроника представит оборудование для нефтегазовых объектов 2
19.06.2017 «Росэлектроника» представила разработки для нужд топливно-энергетического комплекса 2
08.06.2017 Xerox и «Делаем дело» представят комплексное решение для автоматизации рабочих процессов в типографиях 2
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 3
21.04.2017 Московский смотр техно-новинок стартовал 1
18.04.2017 Главный техностарт сезона 1
11.04.2017 4 дня футуристических премьер 1
06.04.2017 В «Росэлектронике» освоили выпуск мощных диодов ИК-излучения 2

Публикаций - 208, упоминаний - 303

Крокус Экспо МВЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6761 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 17
SAP SE 5631 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3485 14
Olympus 476 14
Samsung Electronics 11160 13
Nikon 651 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1280 12
Canon 1444 12
Fujifilm - Fuji Photo Film 352 11
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 10
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 439 10
Eastman Kodak - Кодак 510 9
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 235 9
Rekam 34 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9586 9
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 372 9
Seiko Epson Corporation 912 9
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 9
JVC Kenwood 422 8
Casio 339 8
Toshiba Corporation 2988 8
HP - Hewlett-Packard 3667 8
Samsung Group - Samsung Corporation 85 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 7
Alef - Alef Elektro 8 7
ТелКо Групп 21 7
Noritsu Koki 24 7
Cisco Systems 5384 7
9741 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 7
Контур-М 13 6
Ростелеком 11067 6
МегаФон 11004 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16211 6
Apple Inc 13315 6
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 5
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 5
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 239 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3012 8
Квинта 7 7
Beko - Beko Electronics 83 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 5
Евросеть 1421 5
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 4
РЖД - Российские железные дороги 2111 4
Газпром ПАО 1498 4
Carl Zeiss AG 309 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 4
Сургутнефтегаз - СНГ 289 4
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
РЖД Логистика 21 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 7 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
Крокус Сити Молл 16 3
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 3
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 3
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 40 3
ТМК СинТЗ - Синарский трубный завод 11 3
Армада - РБК софт - PCHome 36 3
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 3
Северсталь ПАО - Северсталь Ресурс 18 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 3
Globaltrans - Глобалтранс 8 3
Ixit Project 3 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 247 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 332 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 517 3
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 103 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 3
Траско - Trasko 32 3
Студия Артемия Лебедева 101 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13957 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2914 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 9
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4068 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3736 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1452 5
Госдума РФ - Комитет по транспорту и строительству - Комитет по государственному строительству и законодательству - Комитет по земельным отношениям и строительству - Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 54 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 779 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2384 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 4
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 128 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 3
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6032 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3099 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 128 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 320 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 193 1
Администрация Красноярска - Красноярский Городской Совет Депутатов - органы государственной власти 6 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 75 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 7
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 127 6
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 5
Московская ассоциация предпринимателей 9 4
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 20 4
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 10 4
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
РХО - Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева 4 3
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 11 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 3
Консорциум Светотехника АНО 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 1
Интернет-видео - ассоциация 22 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
Электрокабель - ассоциация 13 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 1
Росхимреактив 2 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
Ростелесеть - ассоциация 10 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 81 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9701 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26535 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18534 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36927 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55057 24
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 383 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23270 21
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4017 21
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4193 20
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2267 18
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 17
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7448 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27102 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29955 17
Аксессуары 4336 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11660 16
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4926 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10084 14
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3098 14
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2322 14
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 1000 13
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3471 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26644 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14917 12
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17131 12
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7586 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5948 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10821 10
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1995 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8801 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9865 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34063 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4753 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24868 9
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 9
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1745 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3000 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4208 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 5
Microsoft Windows 2000 8675 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 4
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 198 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5280 3
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 3
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 3
Sony Playstation Network - PSN 205 3
Gearbox Software - Aliens: Colonial Marines - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 42 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 3
Adobe Photoshop 811 3
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 181 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 264 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2542 2
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3049 2
ИнноДрайв - InnoDrive 4 2
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 62 2
Ростех - Швабе КМЗ - Зенитар (Zenitar) - серия объективов 7 2
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 2
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 160 2
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 2
Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 125 2
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 11 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
Fujifilm Instax 20 2
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 448 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 2
From Software - Dark Souls 32 2
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 2
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 159 2
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