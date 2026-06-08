Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195774
ИКТ 15076
Организации 11615
Ведомства 1500
Ассоциации 1099
Технологии 3571
Системы 26874
Персоны 85410
География 3084
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2804
Мероприятия 895

ДГТУ Дагестанский государственный технический университет

СОБЫТИЯ


08.06.2026 «Лаборатория Касперского»: в каждом федеральном округе России начнут готовить специалистов по конструктивной кибербезопасности 1
05.11.2020 В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ 2
22.07.2016 «Мегафон» удвоил скорости 4G на махачкалинских пляжах 1
16.12.2014 Андрей Чапчаев - Завершается эра создания защиты вокруг изолированных серверов приложений и данных 1
14.06.2013 В Москве пройдет выставка и фестиваль гаджетов Gadget Fair 2013 1
04.11.2003 Дмитрий Ерохин избран гендиректором «Ростелекома» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

ДГТУ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10964 1
Ростелеком 10781 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5520 1
МегаФон 10521 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 1
Ред Софт - Red Soft 1172 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 560 1
Yota Devices - YD 103 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 1
АйТи 1498 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3543 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3763 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7279 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8414 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15740 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4000 2
Application store - магазин приложений 1426 1
Механический редуктор - Mechanical gearbox 43 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13349 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9916 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4961 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17811 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4109 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12602 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8029 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26416 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1509 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17730 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27874 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5007 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7519 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9740 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32928 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 19 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7866 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5792 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12965 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23939 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5291 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12946 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2411 1
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 73 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12730 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2450 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4507 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1343 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3617 1
Робототехника - Мехатроника 39 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 350 1
Google Android 15099 1
Microsoft Windows 16732 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1550 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 30 1
InfoTeCS - ViPNet Client 102 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1502 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 82 1
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 23 1
NXP Semiconductors - Freescale MQX 1 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
Чапчаев Андрей 55 1
Яшин Валерий 80 1
Ерохин Дмитрий 20 1
Асваров Олег 5 1
Шамиль Имам 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика 751 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 269 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск 19 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19291 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 446 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 741 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1750 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33148 2
Образование в России 2723 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4378 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3581 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2719 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7259 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2082 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1571 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 259 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
ДГИ - Дагестанский гуманитарный институт 1 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 638 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 136 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 47 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 81 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290