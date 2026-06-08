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ДГТУ Дагестанский государственный технический университет
СОБЫТИЯ
ДГТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Яшин Валерий 80 1
|Ерохин Дмитрий 20 1
|Асваров Олег 5 1
|Шамиль Имам 6 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 259 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
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