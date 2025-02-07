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InfoTeCS ViPNet TDR ViPNet IDS/NIDS СЗИ



07.02.2025 МИД России закупает «Касперского» и фаерволлы, чтобы усилить безопасность и защитить секретный документооборот 1
27.12.2024 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

 2
31.08.2023 Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше 1
24.05.2023 В реестре российского ПО появился первый продукт с признаком искусственного интеллекта 5
18.04.2022 «Инфотекс» предоставит лицензии на свои продукты для поддержки отечественных компаний 3
07.12.2020 «Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3 4
06.10.2020 «Инфотекс» продлила акцию по безвозмездному предоставлению лицензий на ПО для защиты удаленного доступа 1
28.09.2020 «Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection 1
15.07.2020 Система ViPNet IDS 3 подтвердила соответствие требованиям ФСБ России 4
19.03.2020 «Инфотекс» предоставит бесплатные лицензии ПО для защищенного удаленного доступа 1
02.09.2019 «Ростелеком» перезапустил с загадочной ценой тендер на «железо» и ПО «Инфотекса» 1
01.08.2019 «Дочка» «Ростелекома» закупает «Касперского» и «Инфотекс» на 1,5 миллиарда 1
11.07.2019 «Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА 1
04.04.2019 «Инфотекс» разработала облачное решение для идентификации и обслуживания пассажиров ФПК 1
04.12.2018 «Инфотекс» выпустил новый релиз решения для обнаружения компьютерных атак 4
28.11.2018 Андрей Чапчаев - Защита КИИ и банковских систем обеспечит рост рынка ИБ 1
10.11.2017 «Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS 4
09.02.2015 «Инфотекс» запатентовал способ обнаружения атак на сетевую информационную систему 1
18.12.2014 ViPNet IDS 2.0 сертифицирован ФСТЭК России 2
16.12.2014 Андрей Чапчаев - Завершается эра создания защиты вокруг изолированных серверов приложений и данных 1
02.10.2014 IDC: Рынок информационной безопасности стагнирует, но спрос на российские аппаратные решения растет 1

Публикаций - 21, упоминаний - 41

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 19
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 5
Ростелеком 9724 2
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 39 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4897 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 15 2
AMT Group - АМТ-Груп 352 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 141 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Samsung Electronics 10275 1
Cisco Systems 5118 1
Check Point Software Technologies 760 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1903 1
Yota Devices - YD 101 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 1
Код Безопасности 620 1
АйТи 1368 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 47 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 627 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
GitHub 826 1
Telegram Group 2009 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 315 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
CrowdStrike Holdings 40 1
Anomali 6 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1906 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 831 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2002 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4980 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5939 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 1
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Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 823 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19468 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29794 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3759 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2214 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11090 4
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 850 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5042 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13550 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1237 3
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2067 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4237 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 385 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25443 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 201 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8036 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 251 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11651 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 224 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1795 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11022 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3825 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2702 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 212 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2984 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12558 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3644 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3113 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 15
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 15 9
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 63 6
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 19 6
InfoTeCS - ViPNet Client 88 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 4
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 24 4
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 3
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 14 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 157 2
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 2
InfoTeCS - ViPNet Endpoint Protection - ViPNet Endpoint Security 5 2
Apple iPhone 6 4861 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1061 2
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 2
InfoTeCS - ViPNet TLS Gateway 7 2
Google Android 14033 1
Oracle Java - язык программирования 3086 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1330 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 14 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
РЖД ФПК СИОП - Система идентификации и обслуживания пассажиров 1 1
Linux - Debian GNU 473 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3231 1
Microsoft Windows 15699 1
InfoTeCS - ViPNet StateWatcher 3 1
InfoTeCS - ViPNet Administrator 10 1
InfoTeCS - ViPNet Policy Manager 1 1
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
Microsoft Azure 1410 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 344 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 98 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Microsoft Office Word 776 1
Чапчаев Андрей 55 2
Галайко Ярослав 6 2
Гусев Дмитрий 70 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Логинов Сергей 10 1
Яковлев Сергей 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52174 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 2
Россия - СФО - Республика Тыва 308 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2254 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3957 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Россия - СФО - Новосибирск 4309 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 461 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1144 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 453 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1524 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 579 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 677 1
Земля - планета Солнечной системы 10387 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4987 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6152 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8487 2
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7626 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14404 2
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Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 711 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 1
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1523 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 27 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 5 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 121 1
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