InfoTeCS ViPNet TDR ViPNet IDS/NIDS СЗИ
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1906 1
|РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Чапчаев Андрей 55 2
|Галайко Ярослав 6 2
|Гусев Дмитрий 70 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Логинов Сергей 10 1
|Яковлев Сергей 45 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
|IDC Russia - IDC Россия 160 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339432, в очереди разбора - 770011.
Создано именных указателей - 168067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.