АМТ ЗАО Автоматизация Мониторинга Технологий

АМТ ЗАО - Автоматизация Мониторинга Технологий

СОБЫТИЯ

20.01.2026 Биометрию всех россиян могут официально сделать доступной по подписке. За человека попросят всего 30 рублей в год 1
13.11.2025 «Ростелеком» скупает по кусочкам разработчика знаменитого российского Linux 1
03.04.2025 Росреестр заплатит треть миллиарда за укрепление своей киберзащиты российскими серверами и ПО 1
06.10.2022 Салоны связи «Ростелекома» закрываются по всей стране. Сеть ликвидируется, сотрудники попали под сокращение 1
16.05.2022 «Ростелеком» купил разработчика ПО для биометрии 2
02.09.2019 «Ростелеком» перезапустил с загадочной ценой тендер на «железо» и ПО «Инфотекса» 1
01.08.2019 «Дочка» «Ростелекома» закупает «Касперского» и «Инфотекс» на 1,5 миллиарда 1
04.09.2015 У «Ростелекома» обнаружилась «дочка» — интегратор с миллиардными заказами 1
12.12.2007 АМТ модернизировала телефонную сеть ФГУ «Научный центр акушерства» 1
27.08.2007 АМТ внедряет cистему мониторинга и навигации в «Телеком Клубе» 1
24.04.2007 СЗТ присоединил ЗАО ИК «Связь» к ЗАО «АМТ» 3
07.12.2006 СЗТ купил СПиК 1
08.11.2006 СЗТ покупает СПиК 1
05.07.2004 "АМТ" строит сеть TETRA в Москве 1
23.06.2004 Предварительная чистая квартальная прибыль группы компаний МГТС составила $21,4 млн. 1
17.01.2003 Общее собрание акционеров ОАО "Московская Сотовая Связь" внесло изменения в устав общества и избрало новых членов совета директоров 1
08.10.2002 ЗАО АМТ cоздало подвижный пункт связи с использованием технологии беспроводного абонентского доступа 2
05.09.2001 "Атлант-Информ" и "Телеком Транспорт" достигли договоренности о стратегическом партнерстве 1
08.06.2000 ОАО "Санкт-Петербургский Междугородный Международный Телефон" сообщило о результатах своей деятельности в 1999 году 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

АМТ ЗАО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10373 10
Ростелеком - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 42 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 26 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 511 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9220 2
Код Безопасности 709 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3139 1
МегаФон 9996 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Microsoft Corporation 25291 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14424 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1162 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5746 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 658 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2545 1
Корус Консалтинг ГК 1353 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1526 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
Diasoft - Диасофт 1041 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 910 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1541 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 490 1
R-Vision - Р-Вижн 219 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 281 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 178 1
Вотрон 21 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3134 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4982 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6318 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31885 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4296 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7311 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 966 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 449 2
Аналоговые технологии 2836 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2757 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3551 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1451 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9870 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 891 1
Корпоративное управление - Corporate governance 101 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 769 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4386 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1400 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 396 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5176 1
IP-сеть - MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 45 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1228 6
Apple iPhone 6 4861 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 336 2
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 76 2
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 2
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 22 2
Linux OS 10972 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 395 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 956 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 438 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 172 1
Positive Technologies - PT Sandbox 104 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 71 1
BIS Platform 2 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
FreePik 1467 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 577 1
Positive Technologies - MaxPatrol VM - MaxPatrol HCC - MaxPatrol Host Compliance Control 12 1
Галайко Ярослав 6 2
Жгун Лада 2 1
Смирнов Алексей 255 1
Новодворский Алексей 110 1
Петрова Екатерина 21 1
Сизоненко Григорий 44 1
Чепко Владимир 5 1
Левин Дмитрий 46 1
Коровин Иван 8 1
Голещихин Денис 21 1
Сидоров Василий 53 1
Беккер Сергей 4 1
Андросик Владимир 32 1
Устюжанин Виктор 13 1
Вронец Александр 12 1
Червоный Виктор 8 1
Полуэктов Андрей 10 1
Хромов Юрий 8 1
Смыслов Владислав 4 1
Медведков Сергей 5 1
Геркусов Дмитрий 1 1
Луцкой Александр 1 1
Хусаинов Тимур 4 1
Ерохин Виталий 1 1
Леончиков Виктор 1 1
Куренной Олег 2 1
Решетько Вячеслав 4 1
Певцов Николай 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3239 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 808 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10382 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3182 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2296 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 264 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 115 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1757 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Forbes - Форбс 921 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 1
Ведомости 1270 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
