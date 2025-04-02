Росреестр заплатит треть миллиарда за укрепление своей киберзащиты российскими серверами и ПО

Росреестр закупает серверы и защитное ПО для модернизации информационных систем ведомства. На работы выделено 340,6 млн руб.



Росреестр модернизирует систему кибербезопасности

Как выяснил CNews, Росреестр закупает семь серверов и лицензии ПО для подсистем, работающих на софте Positive Technologies для усиления защиты информационных систем ведомства от кибератак. На модернизацию служба выделила 340,6 млн руб.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 28 марта 2025 г. Выбор поставщика пройдет в формате электронного аукциона. Желающие смогут подать заявки на участие в конкурсе до 14 апреля. Победителя выберут 16 апреля.

В рамках проекта Росреестр планирует модернизацию Ведомственного центра управления инцидентами информационной безопасности (ВЦУИИБ). Конкретнее, планируется добиться сокращения «поверхности атаки» (все возможные пути, через которые злоумышленник может проникнуть в информационную систему организации или персонального пользователя, не имея на то разрешения) и обеспечение конфиденциальности данных в ГИС Росреестра.

Telegram-канал Росреестра Росреестр покупает ПО и серверы на 340 миллионов

ВЦУИИБ обеспечивает защиту информации в информационных системах и ресурсах Росреестра, а также в информационных системах и сетях связи, которые автоматизируют процесс обработки данных.

Главная цель ВЦУИИБ — предотвратить кибератаку до того, как она нанесет ущерб.

Что покупают?

Росреестр планирует приобрести четыре типа серверов и лицензии на специализированное ПО. Оборудование предназначено для развертывания подсистем анализа сетевого трафика, защиты от целенаправленных атак, мониторинга событий информационной безопасности и автоматического реагирования на угрозы.

Работы разделены на два этапа: до 1 августа 2025 г. — поставка оборудования и лицензий и до 5 ноября 2025 г. — пуско-наладочные работы, адаптация документации и испытания.

Всего Росреестр планирует приобрести четыре типа серверов для двух подсистем ВЦУИИБ — анализа сетевого трафика, выявления и расследования инцидентов (ПАСТ) и компонента динамического анализа объектов и файлов (КДА).

В каждом из закупаемых серверов должно быть установлено не менее двух 26 ядерных процессоров с тактовой частотой от двух ГГц. Отличаются типы серверов количеством установленной оперативной памяти и типом накопителя: SSD или HDD.

Стоит уточнить, что в процессе просмотра закупок для ВЦУИИБ за 2023 и 2024 гг. CNews обнаружил, что для этой системы Росреестр закупал серверы одного и того же производителя, а именно оборудование компании Yadro.

Существует вероятность, что в текущем тендере ведомство повторит данную практику закупок. Издание задало Росреестру вопрос, чтобы уточнить эту информацию и ожидает ответов.

Что касается ПО, то, как указано в техническом задании к тендеру, указанные в нем подсистемы ВЦУИИБ работают на софте Positive Technologies. Анализ ранних закупок ведомства также показал, что для них дополнительно закупались лицензии именно этого производителя.

Конкретнее: Positive Technologies Sandbox, Positive Technologies Extended Detection and Response, MaxPatrol Security Information and Event Management, MaxPatrol VM Agent и MaxPatrol VM Server.

CNews также задал Росреестру вопрос для подтверждения этой информации.

Помимо этого, стоит упомянуть, что оба тендера за 2023 - 2024 г. выиграла компания «РТК Информационная безопасность» — дочерняя компания «Ростелекома».

Соучредителями организации на 99% выступает АО «Вестелком» (на 100% принадлежит «Ростелекому»), а на оставшийся 1% — АО «АМТ» (по данным «Росстата», также «дочка» «Ростелекома»).

Не исключено, что «РТК Информационная безопасность» вновь выиграет этот тендер.

Сотрудничество Росреестра и Positive Technologies

В июле 2024 г. CNews сообщал о том, что Росреестр рассматривал возможность заказать продукты в области межсетевых экранов нового поколения (NGFW).

А именно, рассматривались NGFW производства Positive Technologies. Стоимость проекта оценивалась в 1 млрд руб.