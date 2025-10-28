Разделы

Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар РТК ИБ РТК Информационная безопасность РТ-Информационная безопасность РТ-ИБ ИБ Реформ

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ

Опыт «Ростелеком Информационная безопасность» – это обеспечение кибербезопасности крупнейших объектов КИИ страны, а также систем госуправления, таких как Госуслуги, Гособлако, более 20 ФОИВ. Со стороны коммерческого сегмента его дополняют домены экспертизы «Солара», возможности центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, центра противодействия кибератакам и платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 44 121 169 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 44 121 169 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 44 121 169 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

Информационная безопасность 2025 1
28.10.2025 Сетевая безопасность превратилась в ведущую статью ИБ-расходов российских компаний 1
28.10.2025 Устаревшее западное ПО и «дырявые» отечественные программы — две основные проблемы российского ИБ-рынка 1
28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения 1
28.10.2025 Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП 1
17.09.2025 Артем Сычев -

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

 2
03.04.2025 Росреестр заплатит треть миллиарда за укрепление своей киберзащиты российскими серверами и ПО 1
23.12.2024 «Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 2
30.10.2024 На SOC Forum 2024 пройдет сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения» 1
19.06.2024 «Ростех» обучит своих сотрудников кибербезопасности 1
22.05.2024 «Ростех» представил комплексную систему противодействия мощным кибератакам 1
16.05.2024 «Ростех» и «Транснефть» подписали соглашение о совместном противодействии кибератакам 1
15.05.2024 «Ростех» и «Ростелеком» объединяют компетенции в области информационной безопасности 1
15.04.2024 «Ланит» требует отменить тендер Росреестра. Многомиллиардная закупка «железа» остановлена 1
17.04.2023 «Ростех» и «Алмаз-антей» будут совместно бороться с киберугрозами в сфере воздушного движения 1
12.01.2023 «Ростелеком» создал особую компанию по разработке инструментов обработки данных 1
25.11.2022 «Ростелеком» подмял под себя свыше половины бюджета крупнейших госзакупок ИКТ 1
16.09.2022 США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис» 1
29.06.2022 США ввели санкции против «Ростеха» и его ИТ-холдингов 2
08.02.2022 «Ростелеком» получит 4 миллиарда за цифровой контроль энергоресурсов Минобороны 1
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 1
31.08.2020 «Ростелеком» заключил бизнес-партнерство с «Элвис-Плюс» 1
02.09.2019 «Ростелеком» перезапустил с загадочной ценой тендер на «железо» и ПО «Инфотекса» 3
01.08.2019 «Дочка» «Ростелекома» закупает «Касперского» и «Инфотекс» на 1,5 миллиарда 3

Публикаций - 26, упоминаний - 33

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10252 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1117 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1468 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 3
Ростелеком - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 41 3
АМТ ЗАО - Автоматизация Мониторинга Технологий 18 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5226 3
Oracle Corporation 6851 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 497 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1204 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1227 3
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 157 3
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 74 2
InnoSTage - Инностейдж 185 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 116 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
Cisco Systems 5214 2
InfoWatch - Инфовотч 1082 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2247 2
Microsoft Corporation 25187 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 243 2
Softline - Софтлайн 3213 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2082 2
Код Безопасности 695 2
АйТи 1433 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 268 1
Ланит Интеграция 212 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Конфидент ЦЗИ 121 1
ДиалогНаука 258 1
Газинформсервис - ГИС 398 1
Ростех - Академия 15 1
Фактор-ТС 24 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 105 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8016 3
Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 58 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 145 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 199 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Строй Инвест Проект 7 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 43 1
Неофарм - Столички 8 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 504 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2972 1
Транснефть 321 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 855 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 73 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3100 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 903 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5178 4
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 260 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2241 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12718 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1268 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3340 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 138 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 72 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 158 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 221 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5740 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 388 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3100 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3437 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3353 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1896 1
Федеральное казначейство России 1868 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 743 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2690 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4807 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6231 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 230 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2910 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31205 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72141 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56427 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22688 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33595 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2632 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4478 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7506 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31694 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8593 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17344 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22784 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3400 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 830 3
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 471 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12150 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1715 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 474 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2414 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25440 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3936 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13519 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  729 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3451 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 920 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2284 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6939 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 438 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 314 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1719 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 401 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 413 2
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 111 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 151 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 844 2
Hacktivism - Хактивизм 260 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12898 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 955 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12251 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11867 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1196 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3419 4
СКБ Контур - Контур.Эгида 25 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5105 3
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 85 2
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 21 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 2
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 2
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 22 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 47 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - Эгида 10 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 328 2
Apple iPhone 6 4861 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 116 2
Positive Technologies - PT Sandbox 99 1
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 5 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 294 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 41 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 60 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 54 1
Apache NiFi 18 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 22 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 23 1
Microsoft 365 Copilot 170 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 39 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 22 1
Сбер - BI.Zone vCISO 7 1
Crosstech Jay Data 7 1
Kaspersky Container Security 14 1
Positive Technologies - MaxPatrol VM - MaxPatrol HCC - MaxPatrol Host Compliance Control 11 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 20 1
Kaspersky NGFW 8 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.CDN 5 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 10 1
Ростелеком - Кибериндекс 2 1
Crosstech - IDM CAE - Identity Management Crosstech Advanced Edition 3 1
Security Vision AM - Security Vision Asset management 9 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 167 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5758 1
Сычев Артем 78 6
Ляпунов Игорь 130 3
Драченин Юрий 9 3
Галицкий Александр 107 3
Волобуев Николай 9 2
Царев Николай 3 2
Галайко Ярослав 6 2
Ткачев Дмитрий 21 2
Чемезов Сергей 145 2
Кузнецов Станислав 151 2
Янкин Андрей 41 1
Шумейко Анна 20 1
Коростелев Павел 35 1
Жуков Алексей 9 1
Ивашков Юрий 2 1
Бударин Евгений 6 1
Афанасьев Сергей 23 1
Токарев Николай 16 1
Нашивочников Николай 12 1
Чугунов Евгений 15 1
Демидюк Андрей 1 1
Хмелинин Андрей 3 1
Овчинников Роман 13 1
Самойленко Никита 4 1
Лазуков Станислав 43 1
Тарасов Георгий 11 1
Быков Александр 15 1
Колосов Александр 20 1
Басин Виктор 3 1
Люборту Сергей 2 1
Чугунов Алексей 4 1
Флейшман Светлана 4 1
Балдин Дмитрий 4 1
Сюхин Иван 9 1
Кокорин Дмитрий 2 1
Вяткина Анна 4 1
Слинкин Григорий 1 1
Андреянов Никита 3 1
Васин Виктор 1 1
Иванков Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155258 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53282 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45398 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 891 2
Ближний Восток 3022 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18427 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 550 1
Москва - ЦАО - Фрунзенская набережная 6 1
Нидерланды 3615 1
Норвегия - Королевство 1829 1
Африка - Африканский регион 3558 1
Азия - Азиатский регион 5720 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4077 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3231 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54544 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6615 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3350 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6843 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1105 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5281 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8877 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1644 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50868 4
Аудит - аудиторский услуги 3042 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7289 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4887 3
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 584 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8188 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2253 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4722 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5249 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3025 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1050 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2242 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 924 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7437 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31530 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17254 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3657 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5913 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8475 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 685 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7747 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3723 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3679 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3001 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25735 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 555 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 368 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1027 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 305 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2979 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 239 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2122 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 657 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8333 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 62 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3720 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
CNews Tenders 18 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 139 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 70 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Capture the Flag - CTF 52 1
